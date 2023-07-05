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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 892893894895
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 21:08

  akurt написав:Ага, сразу. ПМЖ. Быстро.
А вы попробуйте.

Сын приятеля привез из Таиланда невесту - У ТОЙ БЫЛА ВИЗА США - брак оформили в США.
Год ждали изменения статуса.
Ну а если у невесты не было/нет визы США - то как написали выше: и 5 лет ожидания только въезда, и 10…
Только въезда в США.

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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 21:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:100$ у меня лично не взяли при оплате в Girardelli при оплате на сумму в 86$ счета.

А чим аргументовали?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 22:05

  flyman написав:
  akurt написав:Ага, сразу. ПМЖ. Быстро.
А вы попробуйте.

Сын приятеля привез из Таиланда невесту - У ТОЙ БЫЛА ВИЗА США - брак оформили в США.
Год ждали изменения статуса.
Ну а если у невесты не было/нет визы США - то как написали выше: и 5 лет ожидания только въезда, и 10…
Только въезда в США.

перевіряли чувства на міцність

попроси тебе филипинку привезти
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 22:06

  akurt написав:Может, и можно применить термин «как тараканы», хотя и не очень корректно.
Но правда.
Правда в том еще, что пробираются - по словам моих респондентов - приличные и активные люди, кроме россиян: то, с кем они пролежали трое суток на полу днем на солнцепеке

У меня такого желания никогда не возникало. И не жалею об этом. Может, активности и ЧСВ маловато 8) да и в жизни все устраивало. Конечно, есть и другие истории, например, рассказанная африканкой на наших уроках английского. Причину бегства не говорила, но сначала добралась до ЮАмерики, потом в группе по каким-то эквадорским джунглям, кто-то по дороге погиб (тут она разрыдалась) и все-таки добралась до страны своей мечты.

Я думаю, не стоит украинцам обижаться на США в этом смысле: ведь по программе U4U принято чуть ли не 1/4 миллиона украинцев, да еще приняла и Канада (реально прибыло около 170 000 украинцев, хотя выдано уже виз около миллиона) и каждая из многих стран ЕС.

Ни в коем случае не обижаюсь; разве что за то, что с первого захода мне не дали Ю4Ю, а жене дали :shock: Пришлось посылать повторную заявку. В аэропорту нас пропустили вне огромной очереди, оформления ждали часа полтора, нас передавали из рук в руки.

Насчет гринкарт для Ю4Ю - это всего лишь законопроект, которых, я думаю, в конгрессе рожают сотнями в день.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 22:21

  rjkz написав:
  ЛАД написав:
  rjkz написав:........
на квартиры заработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).
Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с).

:D


Именно Ы.
Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).
Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.
Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области.

Тогда прошу прощения, неправильно понял, решил, что купила квартиры в США. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 22:39

  rjkz написав:
  ЛАД написав:........
"Пивные животы" часто вижу у достаточно обеспеченных людей. Конечно, не у всех.


Не думаю, что они зависят от материального состояния.
Пиво в Украине - одно из самых дешевых в мире, на чипсы хватит и богатому и бедному, футбол по телевизору идет для всех.
Адское сочетание.

"Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 22:42

  Bolt написав:Ну, что сказать. Прибыл после обеда в Албанию. Первым делом решил обменять,, бридкі зелені паперці" ™ на леки. И тут меня ждал неприятный сюрприз. За одну зелёную бумажку дают всего 94 лека. Сколько езжу минимум 102 было.И так постепенно курс гривни к леку постепенно скатился от 1:4, к 1:2,5

А евро?
Какие цены в Албании по сравнению с нашими?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 22:46

Starikan
Вы увидели, я здесь сегодня дал для Вас ссылку о необходимости регистрации пенсионеров?
ЛАД
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  #<1 ... 892893894895
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