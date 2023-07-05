Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 893894895896> Додано: Сер 05 лип, 2023 21:08 akurt написав: Ага, сразу. ПМЖ. Быстро.

А вы попробуйте.



Сын приятеля привез из Таиланда невесту - У ТОЙ БЫЛА ВИЗА США - брак оформили в США.

Год ждали изменения статуса.

Ну а если у невесты не было/нет визы США - то как написали выше: и 5 лет ожидания только въезда, и 10…

Только въезда в США. Ага, сразу. ПМЖ. Быстро.А вы попробуйте.Сын приятеля привез из Таиланда невесту - У ТОЙ БЫЛА ВИЗА США - брак оформили в США.Год ждали изменения статуса.Ну а если у невесты не было/нет визы США - то как написали выше: и 5 лет ожидания только въезда, и 10…Только въезда в США.

перевіряли чувства на міцність перевіряли чувства на міцність flyman

Повідомлень: 31760 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2659 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 21:44 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: 100$ у меня лично не взяли при оплате в Girardelli при оплате на сумму в 86$ счета. 100$ у меня лично не взяли при оплате в Girardelli при оплате на сумму в 86$ счета.

А чим аргументовали? А чим аргументовали? BIGor

Повідомлень: 7803 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1183 раз. Подякували: 1603 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 22:05 flyman написав: akurt написав: Ага, сразу. ПМЖ. Быстро.

А вы попробуйте.



Сын приятеля привез из Таиланда невесту - У ТОЙ БЫЛА ВИЗА США - брак оформили в США.

Год ждали изменения статуса.

Ну а если у невесты не было/нет визы США - то как написали выше: и 5 лет ожидания только въезда, и 10…

Только въезда в США. Ага, сразу. ПМЖ. Быстро.А вы попробуйте.Сын приятеля привез из Таиланда невесту - У ТОЙ БЫЛА ВИЗА США - брак оформили в США.Год ждали изменения статуса.Ну а если у невесты не было/нет визы США - то как написали выше: и 5 лет ожидания только въезда, и 10…Только въезда в США.

перевіряли чувства на міцність перевіряли чувства на міцність

попроси тебе филипинку привезти попроси тебе филипинку привезти vitaliian

Повідомлень: 18174 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2164 раз. Подякували: 3094 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 22:06 akurt написав: Может, и можно применить термин «как тараканы», хотя и не очень корректно.

Но правда.

Правда в том еще, что пробираются - по словам моих респондентов - приличные и активные люди, кроме россиян: то, с кем они пролежали трое суток на полу днем на солнцепеке Может, и можно применить термин «как тараканы», хотя и не очень корректно.Но правда.Правда в том еще, что пробираются - по словам моих респондентов - приличные и активные люди, кроме россиян: то, с кем

У меня такого желания никогда не возникало. И не жалею об этом. Может, активности и ЧСВ маловато да и в жизни все устраивало. Конечно, есть и другие истории, например, рассказанная африканкой на наших уроках английского. Причину бегства не говорила, но сначала добралась до ЮАмерики, потом в группе по каким-то эквадорским джунглям, кто-то по дороге погиб (тут она разрыдалась) и все-таки добралась до страны своей мечты.



Я думаю, не стоит украинцам обижаться на США в этом смысле: ведь по программе U4U принято чуть ли не 1/4 миллиона украинцев, да еще приняла и Канада (реально прибыло около 170 000 украинцев, хотя выдано уже виз около миллиона) и каждая из многих стран ЕС.

Ни в коем случае не обижаюсь; разве что за то, что с первого захода мне не дали Ю4Ю, а жене дали Пришлось посылать повторную заявку. В аэропорту нас пропустили вне огромной очереди, оформления ждали часа полтора, нас передавали из рук в руки.



Насчет гринкарт для Ю4Ю - это всего лишь законопроект, которых, я думаю, в конгрессе рожают сотнями в день. У меня такого желания никогда не возникало. И не жалею об этом. Может, активности и ЧСВ маловатода и в жизни все устраивало. Конечно, есть и другие истории, например, рассказанная африканкой на наших уроках английского. Причину бегства не говорила, но сначала добралась до ЮАмерики, потом в группе по каким-то эквадорским джунглям, кто-то по дороге погиб (тут она разрыдалась) и все-таки добралась до страны своей мечты.Ни в коем случае не обижаюсь; разве что за то, что с первого захода мне не дали Ю4Ю, а жене далиПришлось посылать повторную заявку. В аэропорту нас пропустили вне огромной очереди, оформления ждали часа полтора, нас передавали из рук в руки.Насчет гринкарт для Ю4Ю - это всего лишь законопроект, которых, я думаю, в конгрессе рожают сотнями в день. Starikan 2 Повідомлень: 19534 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2530 раз. Подякували: 3096 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 22:21 rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав: ........

на квартиры заработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).

Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с). ........на квартирзаработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с).





Именно Ы.

Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).

Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.

Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области. Именно Ы.Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области.

Тогда прошу прощения, неправильно понял, решил, что купила квартиры в США. Тогда прошу прощения, неправильно понял, решил, что купила квартиры в США. ЛАД 2 Повідомлень: 24957 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 22:39 rjkz написав: ЛАД написав: ........

"Пивные животы" часто вижу у достаточно обеспеченных людей. Конечно, не у всех. ........"Пивные животы" часто вижу у достаточно обеспеченных людей. Конечно, не у всех.



Не думаю, что они зависят от материального состояния.

Пиво в Украине - одно из самых дешевых в мире, на чипсы хватит и богатому и бедному, футбол по телевизору идет для всех.

Адское сочетание. Не думаю, что они зависят от материального состояния.Пиво в Украине - одно из самых дешевых в мире, на чипсы хватит и богатому и бедному, футбол по телевизору идет для всех.Адское сочетание.

"Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой. "Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой. ЛАД 2 Повідомлень: 24957 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 22:42 Bolt написав: Ну, что сказать. Прибыл после обеда в Албанию. Первым делом решил обменять,, бридкі зелені паперці" ™ на леки. И тут меня ждал неприятный сюрприз. За одну зелёную бумажку дают всего 94 лека. Сколько езжу минимум 102 было.И так постепенно курс гривни к леку постепенно скатился от 1:4, к 1:2,5 Ну, что сказать. Прибыл после обеда в Албанию. Первым делом решил обменять,, бридкі зелені паперці" ™ на леки. И тут меня ждал неприятный сюрприз. За одну зелёную бумажку дают всего 94 лека. Сколько езжу минимум 102 было.И так постепенно курс гривни к леку постепенно скатился от 1:4, к 1:2,5

А евро?

Какие цены в Албании по сравнению с нашими? А евро?Какие цены в Албании по сравнению с нашими? ЛАД 2 Повідомлень: 24957 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 22:46 Starikan

Вы увидели, я здесь сегодня дал для Вас ссылку о необходимости регистрации пенсионеров? ЛАД 2 Повідомлень: 24957 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 22:55 akurt написав: Надруковані долари не перебувають на території США: паперовою купюрою в 100$ США ви навряд чи де розрахуєтеся: ніхто не візьме. 50$ ще візьмуть. З пересторогою. Надруковані долари не перебувають на території США: паперовою купюрою в 100$ США ви навряд чи де розрахуєтеся: ніхто не візьме. 50$ ще візьмуть. З пересторогою.

За рік я тричі розраховувався кешем із двома стоматологами на загальну суму $2000+, в основному синіми сотками, одержаними у АТМ БофА з пенсіонної картки Привата За рік я тричі розраховувався кешем із двома стоматологами на загальну суму $2000+, в основному синіми сотками, одержаними у АТМ БофА з пенсіонної картки Привата Starikan 2 Повідомлень: 19534 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2530 раз. Подякували: 3096 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 23:21 rjkz написав: У меня одна соседка в Киеве работала в Институтее Амосова, анестезиолог-реаниматолог, сутки через двое, зарплата в 90-е 30 долларов в месяц с задержкой на полгода. Другая на хлебозаводе, исключительно ночные смены, на квартиры заработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).

Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с). У меня одна соседка в Киеве работала в Институтее Амосова, анестезиолог-реаниматолог, сутки через двое, зарплата в 90-е 30 долларов в месяц с задержкой на полгода. Другая на хлебозаводе, исключительно ночные смены, на квартиры заработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с).

Я понимаю, что 90-е оставили на вас неизгладимый отпечаток, но давайте их оставим в покое. Я понимаю, что 90-е оставили на вас неизгладимый отпечаток, но давайте их оставим в покое. Starikan 2 Повідомлень: 19534 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2530 раз. Подякували: 3096 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 893894895896> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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