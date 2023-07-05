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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 893894895896
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 23:46

  ЛАД написав:
  rjkz написав:Не думаю, что они зависят от материального состояния.
Пиво в Украине - одно из самых дешевых в мире, на чипсы хватит и богатому и бедному, футбол по телевизору идет для всех.
Адское сочетание.

"Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой.

Никогда не обжирался (ем вообще мало) и практически не пил пива (не люблю).
За последние 3-4 года на животе вырос уродливый комок нервов. Гуляю, хожу пешком в магазины, фитнесс для пожилых по ютубу, использую диету 16/8. Без толку. Играет роль нарушение обмена веществ и слабость мышц живота, а не пиво и фастфуд.
Кстати, ожирение у американцев (и особенно американок) в основном не в животе, а в задах.

По поводу регистрации пенсионеров, выехавших за границу - да, спасибо, читал, даже на сайте какого-то министерства. Ничего сложного, можно по интернету. Сложность тут только для бабушек, не доверяющих электричеству и привыкших получать пенсию на почте. У меня школьный приятель в Израиле, он категорически не желает пользоваться ни карточкой, ни интернет-покупками, раз в месяц ходит в банк и снимает все пособие наличкой.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 23:56

  Starikan написав:
  ЛАД написав:..............
"Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой.

Никогда не обжирался (ем вообще мало) и практически не пил пива (не люблю).
За последние 3-4 года на животе вырос уродливый комок нервов. Гуляю, хожу пешком в магазины, фитнесс для пожилых по ютубу, использую диету 16/8. Без толку. Играет роль нарушение обмена веществ и слабость мышц живота, а не пиво и фастфуд.
.......

В 70++ это понятно. Бывает. Слава богу, что дожили. :)
Я говорил о 30-40-50.
ЛАД
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  #<1 ... 893894895896
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