ЛАД написав:
"Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой.
Никогда не обжирался (ем вообще мало) и практически не пил пива (не люблю).
За последние 3-4 года на животе вырос уродливый комок нервов. Гуляю, хожу пешком в магазины, фитнесс для пожилых по ютубу, использую диету 16/8. Без толку. Играет роль нарушение обмена веществ и слабость мышц живота, а не пиво и фастфуд.
Кстати, ожирение у американцев (и особенно американок) в основном не в животе, а в задах.
По поводу регистрации пенсионеров, выехавших за границу - да, спасибо, читал, даже на сайте какого-то министерства. Ничего сложного, можно по интернету. Сложность тут только для бабушек, не доверяющих электричеству и привыкших получать пенсию на почте. У меня школьный приятель в Израиле, он категорически не желает пользоваться ни карточкой, ни интернет-покупками, раз в месяц ходит в банк и снимает все пособие наличкой.