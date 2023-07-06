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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 893894895896
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 23:46

  ЛАД написав:
  rjkz написав:Не думаю, что они зависят от материального состояния.
Пиво в Украине - одно из самых дешевых в мире, на чипсы хватит и богатому и бедному, футбол по телевизору идет для всех.
Адское сочетание.

"Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой.

Никогда не обжирался (ем вообще мало) и практически не пил пива (не люблю).
За последние 3-4 года на животе вырос уродливый комок нервов. Гуляю, хожу пешком в магазины, фитнесс для пожилых по ютубу, использую диету 16/8. Без толку. Играет роль нарушение обмена веществ и слабость мышц живота, а не пиво и фастфуд.
Кстати, ожирение у американцев (и особенно американок) в основном не в животе, а в задах.

По поводу регистрации пенсионеров, выехавших за границу - да, спасибо, читал, даже на сайте какого-то министерства. Ничего сложного, можно по интернету. Сложность тут только для бабушек, не доверяющих электричеству и привыкших получать пенсию на почте. У меня школьный приятель в Израиле, он категорически не желает пользоваться ни карточкой, ни интернет-покупками, раз в месяц ходит в банк и снимает все пособие наличкой. Хотя при этом вполне управляется с домашней электроникой.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 06 лип, 2023 03:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 23:56

  Starikan написав:
  ЛАД написав:..............
"Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой.

Никогда не обжирался (ем вообще мало) и практически не пил пива (не люблю).
За последние 3-4 года на животе вырос уродливый комок нервов. Гуляю, хожу пешком в магазины, фитнесс для пожилых по ютубу, использую диету 16/8. Без толку. Играет роль нарушение обмена веществ и слабость мышц живота, а не пиво и фастфуд.
.......

В 70++ это понятно. Бывает. Слава богу, что дожили. :)
Я говорил о 30-40-50.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 06:31

  stm написав:
  akurt написав:Ага, сразу. ПМЖ. Быстро.
А вы попробуйте.

Ну на спор я ещё замуж за мужика-иностранца не выходила )))


:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 06:52

  ЛАД написав:
  rjkz написав:
Именно Ы.
Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).
Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.
Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области.

Тогда прошу прощения, неправильно понял, решил, что купила квартиры в США. :)


Не.
Да и давненько это было - больше 15 лет назад. То есть, в США она была самое позднее в 00-х.
Это чистое заробитчанство было.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 07:17

  ЛАД написав:
  rjkz написав:
  ЛАД написав:........
"Пивные животы" часто вижу у достаточно обеспеченных людей. Конечно, не у всех.


Не думаю, что они зависят от материального состояния.
Пиво в Украине - одно из самых дешевых в мире, на чипсы хватит и богатому и бедному, футбол по телевизору идет для всех.
Адское сочетание.

"Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой.

На самом деле некоторая разница естть, хоть и несущкственная.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 07:23

  Starikan написав:
  rjkz написав:У меня одна соседка в Киеве работала в Институтее Амосова, анестезиолог-реаниматолог, сутки через двое, зарплата в 90-е 30 долларов в месяц с задержкой на полгода. Другая на хлебозаводе, исключительно ночные смены, на квартиры заработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).
Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с).

Я понимаю, что 90-е оставили на вас неизгладимый отпечаток, но давайте их оставим в покое. Потому что параллельно можно вспомнить и Великую Депрессию.


А что изменится?
И сейчас-бы она работала сутки через двое.
На сейчас не знаю зарплату в Амосова, а она уже на пенсии, скорей всего.
Но моя знакомая в 2015 (это ведь не 90-е?) в райполиклиннике города Киева (есть такой) была кардиологом и зарабатывала большие и жирные 60 долларов в месяц.
Теперь можем поговорить о Великой депрессии.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 07:28

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  rjkz написав:Не думаю, что они зависят от материального состояния.
Пиво в Украине - одно из самых дешевых в мире, на чипсы хватит и богатому и бедному, футбол по телевизору идет для всех.
Адское сочетание.

"Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой.

Никогда не обжирался (ем вообще мало) и практически не пил пива (не люблю).
За последние 3-4 года на животе вырос уродливый комок нервов. Гуляю, хожу пешком в магазины, фитнесс для пожилых по ютубу, использую диету 16/8. Без толку. Играет роль нарушение обмена веществ и слабость мышц живота, а не пиво и фастфуд.
Кстати, ожирение у американцев (и особенно американок) в основном не в животе, а в задах.




Рекомендую упражнение "планка" и корейский халахуп (с "кулачками"). Ролик для пресса со временем - без подготовки можно навредить.
Одного хождения мало. Мне нравится отжиматься. Это почти на все тело.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 07:46

Привет утренний офтоп))

rjkz , планка отлично, тем более что не надо для этого зал. Планка втянет живот и укрепит кор (вместе с боковыми планками). Но лишний жир на животе не уйдет без кардио: бег, гребной тренажер , велик. Лишь кардио мощный потребитель энергии, и оно заставит жир уходить со всего тела, включая живот.
З.Ы.Если бы все было в жизни так легко, как разжиреть. 😄
Hotab
 
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  #<1 ... 893894895896
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