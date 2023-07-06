Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 894895896897> Додано: Сер 05 лип, 2023 23:46 ЛАД написав: rjkz написав: Не думаю, что они зависят от материального состояния.

Пиво в Украине - одно из самых дешевых в мире, на чипсы хватит и богатому и бедному, футбол по телевизору идет для всех.

Адское сочетание. Не думаю, что они зависят от материального состояния.Пиво в Украине - одно из самых дешевых в мире, на чипсы хватит и богатому и бедному, футбол по телевизору идет для всех.Адское сочетание.

"Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой. "Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой.

Никогда не обжирался (ем вообще мало) и практически не пил пива (не люблю).

За последние 3-4 года на животе вырос уродливый комок нервов. Гуляю, хожу пешком в магазины, фитнесс для пожилых по ютубу, использую диету 16/8. Без толку. Играет роль нарушение обмена веществ и слабость мышц живота, а не пиво и фастфуд.

Кстати, ожирение у американцев (и особенно американок) в основном не в животе, а в задах.



По поводу регистрации пенсионеров, выехавших за границу - да, спасибо, читал, даже на сайте какого-то министерства. Ничего сложного, можно по интернету. Сложность тут только для бабушек, не доверяющих электричеству и привыкших получать пенсию на почте. У меня школьный приятель в Израиле, он категорически не желает пользоваться ни карточкой, ни интернет-покупками, раз в месяц ходит в банк и снимает все пособие наличкой. Хотя при этом вполне управляется с домашней электроникой. Никогда не обжирался (ем вообще мало) и практически не пил пива (не люблю).За последние 3-4 года на животе вырос уродливый комок нервов. Гуляю, хожу пешком в магазины, фитнесс для пожилых по ютубу, использую диету 16/8. Без толку. Играет роль нарушение обмена веществ и слабость мышц живота, а не пиво и фастфуд.Кстати, ожирение у американцев (и особенно американок) в основном не в животе, а в задах.По поводу регистрации пенсионеров, выехавших за границу - да, спасибо, читал, даже на сайте какого-то министерства. Ничего сложного, можно по интернету. Сложность тут только для бабушек, не доверяющих электричеству и привыкших получать пенсию на почте. У меня школьный приятель в Израиле, он категорически не желает пользоваться ни карточкой, ни интернет-покупками, раз в месяц ходит в банк и снимает все пособие наличкой. Хотя при этом вполне управляется с домашней электроникой. Востаннє редагувалось Starikan в Чет 06 лип, 2023 03:33, всього редагувалось 1 раз. Starikan 2 Повідомлень: 19537 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2530 раз. Подякували: 3096 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 23:56 Starikan написав: ЛАД написав: ..............

"Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой. .............."Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой.

Никогда не обжирался (ем вообще мало) и практически не пил пива (не люблю).

За последние 3-4 года на животе вырос уродливый комок нервов. Гуляю, хожу пешком в магазины, фитнесс для пожилых по ютубу, использую диету 16/8. Без толку. Играет роль нарушение обмена веществ и слабость мышц живота, а не пиво и фастфуд.

....... Никогда не обжирался (ем вообще мало) и практически не пил пива (не люблю).За последние 3-4 года на животе вырос уродливый комок нервов. Гуляю, хожу пешком в магазины, фитнесс для пожилых по ютубу, использую диету 16/8. Без толку. Играет роль нарушение обмена веществ и слабость мышц живота, а не пиво и фастфуд........

В 70++ это понятно. Бывает. Слава богу, что дожили.

Я говорил о 30-40-50. В 70++ это понятно. Бывает. Слава богу, что дожили.Я говорил о 30-40-50. ЛАД 2 Повідомлень: 24962 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 06:31 stm написав: akurt написав: Ага, сразу. ПМЖ. Быстро.

А вы попробуйте. Ага, сразу. ПМЖ. Быстро.А вы попробуйте.

Ну на спор я ещё замуж за мужика-иностранца не выходила ))) Ну на спор я ещё замуж за мужика-иностранца не выходила )))



rjkz

Повідомлень: 14924 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7758 раз. Подякували: 4739 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 06:52 ЛАД написав: rjkz написав:

Именно Ы.

Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).

Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.

Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области. Именно Ы.Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области.

Тогда прошу прощения, неправильно понял, решил, что купила квартиры в США. Тогда прошу прощения, неправильно понял, решил, что купила квартиры в США.



Не.

Да и давненько это было - больше 15 лет назад. То есть, в США она была самое позднее в 00-х.

Это чистое заробитчанство было. Не.Да и давненько это было - больше 15 лет назад. То есть, в США она была самое позднее в 00-х.Это чистое заробитчанство было. rjkz

Повідомлень: 14924 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7758 раз. Подякували: 4739 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 07:17 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: ........

"Пивные животы" часто вижу у достаточно обеспеченных людей. Конечно, не у всех. ........"Пивные животы" часто вижу у достаточно обеспеченных людей. Конечно, не у всех.



Не думаю, что они зависят от материального состояния.

Пиво в Украине - одно из самых дешевых в мире, на чипсы хватит и богатому и бедному, футбол по телевизору идет для всех.

Адское сочетание. Не думаю, что они зависят от материального состояния.Пиво в Украине - одно из самых дешевых в мире, на чипсы хватит и богатому и бедному, футбол по телевизору идет для всех.Адское сочетание.

"Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой. "Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой.

На самом деле некоторая разница естть, хоть и несущкственная. На самом деле некоторая разница естть, хоть и несущкственная. rjkz

Повідомлень: 14924 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7758 раз. Подякували: 4739 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 07:23 Starikan написав: rjkz написав: У меня одна соседка в Киеве работала в Институтее Амосова, анестезиолог-реаниматолог, сутки через двое, зарплата в 90-е 30 долларов в месяц с задержкой на полгода. Другая на хлебозаводе, исключительно ночные смены, на квартиры заработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).

Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с). У меня одна соседка в Киеве работала в Институтее Амосова, анестезиолог-реаниматолог, сутки через двое, зарплата в 90-е 30 долларов в месяц с задержкой на полгода. Другая на хлебозаводе, исключительно ночные смены, на квартиры заработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с).

Я понимаю, что 90-е оставили на вас неизгладимый отпечаток, но давайте их оставим в покое. Потому что параллельно можно вспомнить и Великую Депрессию. Я понимаю, что 90-е оставили на вас неизгладимый отпечаток, но давайте их оставим в покое. Потому что параллельно можно вспомнить и Великую Депрессию.



А что изменится?

И сейчас-бы она работала сутки через двое.

На сейчас не знаю зарплату в Амосова, а она уже на пенсии, скорей всего.

Но моя знакомая в 2015 (это ведь не 90-е?) в райполиклиннике города Киева (есть такой) была кардиологом и зарабатывала большие и жирные 60 долларов в месяц.

Теперь можем поговорить о Великой депрессии. А что изменится?И сейчас-бы она работала сутки через двое.На сейчас не знаю зарплату в Амосова, а она уже на пенсии, скорей всего.Но моя знакомая в 2015 (это ведь не 90-е?) в райполиклиннике города Киева (есть такой) была кардиологом и зарабатывала большие и жирные 60 долларов в месяц.Теперь можем поговорить о Великой депрессии. rjkz

Повідомлень: 14924 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7758 раз. Подякували: 4739 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 07:28 Starikan написав: ЛАД написав: rjkz написав: Не думаю, что они зависят от материального состояния.

Пиво в Украине - одно из самых дешевых в мире, на чипсы хватит и богатому и бедному, футбол по телевизору идет для всех.

Адское сочетание. Не думаю, что они зависят от материального состояния.Пиво в Украине - одно из самых дешевых в мире, на чипсы хватит и богатому и бедному, футбол по телевизору идет для всех.Адское сочетание.

"Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой. "Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой.

Никогда не обжирался (ем вообще мало) и практически не пил пива (не люблю).

За последние 3-4 года на животе вырос уродливый комок нервов. Гуляю, хожу пешком в магазины, фитнесс для пожилых по ютубу, использую диету 16/8. Без толку. Играет роль нарушение обмена веществ и слабость мышц живота, а не пиво и фастфуд.

Кстати, ожирение у американцев (и особенно американок) в основном не в животе, а в задах.





Никогда не обжирался (ем вообще мало) и практически не пил пива (не люблю).За последние 3-4 года на животе вырос уродливый комок нервов. Гуляю, хожу пешком в магазины, фитнесс для пожилых по ютубу, использую диету 16/8. Без толку. Играет роль нарушение обмена веществ и слабость мышц живота, а не пиво и фастфуд.Кстати, ожирение у американцев (и особенно американок) в основном не в животе, а в задах.



Рекомендую упражнение "планка" и корейский халахуп (с "кулачками"). Ролик для пресса со временем - без подготовки можно навредить.

Одного хождения мало. Мне нравится отжиматься. Это почти на все тело. Рекомендую упражнение "планка" и корейский халахуп (с "кулачками"). Ролик для пресса со временем - без подготовки можно навредить.Одного хождения мало. Мне нравится отжиматься. Это почти на все тело. rjkz

Повідомлень: 14924 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7758 раз. Подякували: 4739 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 07:46 Привет утренний офтоп)) rjkz , планка отлично, тем более что не надо для этого зал. Планка втянет живот и укрепит кор (вместе с боковыми планками). Но лишний жир на животе не уйдет без кардио: бег, гребной тренажер , велик. Лишь кардио мощный потребитель энергии, и оно заставит жир уходить со всего тела, включая живот.

З.Ы.Если бы все было в жизни так легко, как разжиреть. 😄 Hotab Заблокований Повідомлень: 9326 З нами з: 15.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 2006 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 08:15 Hotab написав: rjkz , планка отлично, тем более что не надо для этого зал. Планка втянет живот и укрепит кор (вместе с боковыми планками). Но лишний жир на животе не уйдет без кардио: бег, гребной тренажер , велик. Лишь кардио мощный потребитель энергии, и оно заставит жир уходить со всего тела, включая живот.

З.Ы.Если бы все было в жизни так легко, как разжиреть. 😄 , планка отлично, тем более что не надо для этого зал. Планка втянет живот и укрепит кор (вместе с боковыми планками). Но лишний жир на животе не уйдет без кардио: бег, гребной тренажер , велик. Лишь кардио мощный потребитель энергии, и оно заставит жир уходить со всего тела, включая живот.З.Ы.Если бы все было в жизни так легко, как разжиреть. 😄

Добавлю, майже щоденні кардіо, правильне харчування, відпочинок, сон ітд.

Цікаво за інше, тут американців обзивають товстими, але порівняйте кількість медалей на останніх Олімпійських іграх ледачих жиртрестів з команди США та міцних і здорових спортсменів з команди України. Добавлю, майже щоденні кардіо, правильне харчування, відпочинок, сон ітд.Цікаво за інше, тут американців обзивають товстими, але порівняйте кількість медалей на останніх Олімпійських іграх ледачих жиртрестів з команди США та міцних і здорових спортсменів з команди України. BIGor

Повідомлень: 7807 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1183 раз. Подякували: 1603 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 08:22 vitaliian написав: flyman написав: akurt написав: Ага, сразу. ПМЖ. Быстро.

А вы попробуйте.



Сын приятеля привез из Таиланда невесту - У ТОЙ БЫЛА ВИЗА США - брак оформили в США.

Год ждали изменения статуса.

Ну а если у невесты не было/нет визы США - то как написали выше: и 5 лет ожидания только въезда, и 10…

Только въезда в США. Ага, сразу. ПМЖ. Быстро.А вы попробуйте.Сын приятеля привез из Таиланда невесту - У ТОЙ БЫЛА ВИЗА США - брак оформили в США.Год ждали изменения статуса.Ну а если у невесты не было/нет визы США - то как написали выше: и 5 лет ожидания только въезда, и 10…Только въезда в США.

перевіряли чувства на міцність перевіряли чувства на міцність

попроси тебе филипинку привезти попроси тебе филипинку привезти

me 2 me 2 flyman

Повідомлень: 31762 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1510 раз. Подякували: 2659 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 894895896897> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 3 гостейМодератори: Faceless