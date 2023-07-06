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#<1 ... 894895896897 Додано: Чет 06 лип, 2023 08:22 Re: Еміграція, заробітчанство в Освенциме жирных не было, нужно просто меньше жрать, господа nekefer

Повідомлень: 551 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 08:23 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Hotab написав: rjkz , планка отлично, тем более что не надо для этого зал. Планка втянет живот и укрепит кор (вместе с боковыми планками). Но лишний жир на животе не уйдет без кардио: бег, гребной тренажер , велик. Лишь кардио мощный потребитель энергии, и оно заставит жир уходить со всего тела, включая живот.

З.Ы.Если бы все было в жизни так легко, как разжиреть. , планка отлично, тем более что не надо для этого зал. Планка втянет живот и укрепит кор (вместе с боковыми планками). Но лишний жир на животе не уйдет без кардио: бег, гребной тренажер , велик. Лишь кардио мощный потребитель энергии, и оно заставит жир уходить со всего тела, включая живот.З.Ы.Если бы все было в жизни так легко, как разжиреть.

Добавлю, майже щоденні кардіо, правильне харчування, відпочинок, сон ітд.

Цікаво за інше, тут американців обзивають товстими, але порівняйте кількість медалей на останніх Олімпійських іграх ледачих жиртрестів з команди США та міцних і здорових спортсменів з команди України. Добавлю, майже щоденні кардіо, правильне харчування, відпочинок, сон ітд.Цікаво за інше, тут американців обзивають товстими, але порівняйте кількість медалей на останніх Олімпійських іграх ледачих жиртрестів з команди США та міцних і здорових спортсменів з команди України.



Олимпийские игры, по хорошему, нужно давно переименовать в "хто перший виведе хімло із організму". диуретики, гормоны, кароч список анаболов там впереди планеты всей. Зная проф.спорт изнутри, подготовка к соревнованиям - это десятки куе. Да украинцам нужно памятник ставить. Мы их в неолимп. пауэрлифтинге на кукан натягиваем Олимпийские игры, по хорошему, нужно давно переименовать в "хто перший виведе хімло із організму". диуретики, гормоны, кароч список анаболов там впереди планеты всей. Зная проф.спорт изнутри, подготовка к соревнованиям - это десятки куе. Да украинцам нужно памятник ставить. Мы их в неолимп. пауэрлифтинге на кукан натягиваем beee

Повідомлень: 643 З нами з: 17.12.22 Подякував: 47 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 08:54 rjkz написав: А что изменится?

И сейчас-бы она работала сутки через двое.

На сейчас не знаю зарплату в Амосова, а она уже на пенсии, скорей всего.

Но моя знакомая в 2015 (это ведь не 90-е?) в райполиклиннике города Киева (есть такой) была кардиологом и зарабатывала большие и жирные 60 долларов в месяц.

Теперь можем поговорить о Великой депрессии. А что изменится?И сейчас-бы она работала сутки через двое.На сейчас не знаю зарплату в Амосова, а она уже на пенсии, скорей всего.Но моя знакомая в 2015 (это ведь не 90-е?) в райполиклиннике города Киева (есть такой) была кардиологом и зарабатывала большие и жирные 60 долларов в месяц.Теперь можем поговорить о Великой депрессии.

які 1500 грн в 2015 році? давайте обмежувати фантазію. вона там на чверть ставки була оформлена для книжки?



а тим чином на 2 куо на місяць знайти хірурга в приватну клініку складно в тому ж Києві... які 1500 грн в 2015 році? давайте обмежувати фантазію. вона там на чверть ставки була оформлена для книжки?а тим чином на 2 куо на місяць знайти хірурга в приватну клініку складно в тому ж Києві... Shaman

Повідомлень: 3741 З нами з: 29.09.19 Подякував: 452 раз. Подякували: 1057 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 08:55 beee написав: Олимпийские игры, по хорошему, нужно давно переименовать в "хто перший виведе хімло із організму". диуретики, гормоны, кароч список анаболов там впереди планеты всей. Зная проф.спорт изнутри, подготовка к соревнованиям - это десятки куе. Да украинцам нужно памятник ставить. Мы их в неолимп. пауэрлифтинге на кукан натягиваем Олимпийские игры, по хорошему, нужно давно переименовать в "хто перший виведе хімло із організму". диуретики, гормоны, кароч список анаболов там впереди планеты всей. Зная проф.спорт изнутри, подготовка к соревнованиям - это десятки куе. Да украинцам нужно памятник ставить. Мы их в неолимп. пауэрлифтинге на кукан натягиваем

пам'ятник за що? що стільки грошей витрачають?

чи оскільки не олімпійський спорт, то просто забили на вивід хімії пам'ятник за що? що стільки грошей витрачають?чи оскільки не олімпійський спорт, то просто забили на вивід хімії Shaman

Повідомлень: 3741 З нами з: 29.09.19 Подякував: 452 раз. Подякували: 1057 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 08:58 Еміграція, заробітчанство



Отримав відповідь від приятеля, який мешкає вже 1,5 роки в Анталії, щодо його брата, який 2 роки тому проривався в США.

Передісторія така: я цього приятеля десь три години катав по Анталії і прямо з мого авто він вів перемовини з мамою. В розмові весь час були слова: «суд, адвокат, тюрма» і таке інше.

Я навіть трохи налякався, думаю: «Ну і приятель…»

Спитав: що за суд, що за адвокат?

Той сказав, що брат проривався через Мексику йшла група з 10 осіб і тільки одного прикордонники затримали. Я спитав, чому саме цього, відповів: «Можливо, тому, що він весь був в татуюваннях».



Ось відповідь, яка прийшла зранку:

«Добридень, за допомогою адвоката його відпустили, але протримали більше 3х місяців (хоча це типу має бути максимальній термін). Очікує суду взимку, живе, працює й таке інше»

Майже Happy end. Востаннє редагувалось akurt в Чет 06 лип, 2023 08:59, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7917 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3158 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 08:59 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: beee написав: Олимпийские игры, по хорошему, нужно давно переименовать в "хто перший виведе хімло із організму". диуретики, гормоны, кароч список анаболов там впереди планеты всей. Зная проф.спорт изнутри, подготовка к соревнованиям - это десятки куе. Да украинцам нужно памятник ставить. Мы их в неолимп. пауэрлифтинге на кукан натягиваем Олимпийские игры, по хорошему, нужно давно переименовать в "хто перший виведе хімло із організму". диуретики, гормоны, кароч список анаболов там впереди планеты всей. Зная проф.спорт изнутри, подготовка к соревнованиям - это десятки куе. Да украинцам нужно памятник ставить. Мы их в неолимп. пауэрлифтинге на кукан натягиваем

пам'ятник за що? що стільки грошей витрачають?

чи оскільки не олімпійський спорт, то просто забили на вивід хімії пам'ятник за що? що стільки грошей витрачають?чи оскільки не олімпійський спорт, то просто забили на вивід хімії Забудьте о пауэрлифтинге. Это касается всех видов спорта.

Наши тоже выводят. Бюджеты несопоставимы. У наших на подготовку на человека 1..3 куе.

У американцев от 10 куе. Забудьте о пауэрлифтинге. Это касается всех видов спорта.Наши тоже выводят. Бюджеты несопоставимы. У наших на подготовку на человека 1..3 куе.У американцев от 10 куе. beee

Повідомлень: 643 З нами з: 17.12.22 Подякував: 47 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 09:18 Панове! Є ідея!

Колективним розумом створити «Довідник майбутнього емігранта» (за результатами обговорень).

Внести перелік небезпек та перешкод.



«Довідник майбутнього емігранта»



1. Еміграція в США є неможливою не тому, що вас там не чекають і є суворий візовий режим, а тому, що та країна за невідомою нікому статистикою населена товстунами гігантських розмірів.



2. Еміграція у Німеччину є неможливою, тому що там бюрократія така, що нормальна людина не витримує потік щоденних інструкцій та вказівок, які надходять на пошту. Крім того, незручно їздити по Німеччині на самих дорогих авто української реєстрації німецького виробництва, яких не бачили самі німці. Взагалі невідомо, чому там ще живуть люди.



3. Еміграція в Польщу є неможливою, тому що хитрі поляки вимагають відповідь на питання «Звідки мішки грошей? Не віримо, що всі з лісу!»



4. Еміграція в Канаду є неможливою, тому що трас треба працювати, а ми не для того народжені.



5. Еміграція в Туреччину є неможливою, тому що там є мечеті, а ми звикли жити серед тисяч московських попів та купувати московські свічки.



6. Еміграція в Іспанію є неможливою, тому що там добре жити тільки ІТ-гику».



7. Еміграція в …. є неможливою, тому що…



(Пропоную продовжити). akurt

Повідомлень: 7917 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3158 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 894895896897 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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