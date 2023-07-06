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Додано: Чет 06 лип, 2023 08:22
Re: Еміграція, заробітчанство
в Освенциме жирных не было, нужно просто меньше жрать, господа
Додано: Чет 06 лип, 2023 08:23
Re: Еміграція, заробітчанство
Олимпийские игры, по хорошему, нужно давно переименовать в "хто перший виведе хімло із організму". диуретики, гормоны, кароч список анаболов там впереди планеты всей. Зная проф.спорт изнутри, подготовка к соревнованиям - это десятки куе. Да украинцам нужно памятник ставить. Мы их в неолимп. пауэрлифтинге на кукан натягиваем
Додано: Чет 06 лип, 2023 08:54
які 1500 грн в 2015 році? давайте обмежувати фантазію. вона там на чверть ставки була оформлена для книжки?
а тим чином на 2 куо на місяць знайти хірурга в приватну клініку складно в тому ж Києві...
Додано: Чет 06 лип, 2023 08:55
пам'ятник за що? що стільки грошей витрачають?
чи оскільки не олімпійський спорт, то просто забили на вивід хімії
Додано: Чет 06 лип, 2023 08:58
Еміграція, заробітчанство
Отримав відповідь від приятеля, який мешкає вже 1,5 роки в Анталії, щодо його брата, який 2 роки тому проривався в США.
Передісторія така: я цього приятеля десь три години катав по Анталії і прямо з мого авто він вів перемовини з мамою. В розмові весь час були слова: «суд, адвокат, тюрма» і таке інше.
Я навіть трохи налякався, думаю: «Ну і приятель…»
Спитав: що за суд, що за адвокат?
Той сказав, що брат проривався через Мексику йшла група з 10 осіб і тільки одного прикордонники затримали. Я спитав, чому саме цього, відповів: «Можливо, тому, що він весь був в татуюваннях».
Ось відповідь, яка прийшла зранку:
«Добридень, за допомогою адвоката його відпустили, але протримали більше 3х місяців (хоча це типу має бути максимальній термін). Очікує суду взимку, живе, працює й таке інше»
Майже Happy end.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 06 лип, 2023 08:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 лип, 2023 08:59
Re: Еміграція, заробітчанство
Забудьте о пауэрлифтинге. Это касается всех видов спорта.
Наши тоже выводят. Бюджеты несопоставимы. У наших на подготовку на человека 1..3 куе.
У американцев от 10 куе.
Додано: Чет 06 лип, 2023 09:18
Панове! Є ідея!
Колективним розумом створити «Довідник майбутнього емігранта» (за результатами обговорень).
Внести перелік небезпек та перешкод.
«Довідник майбутнього емігранта»
1. Еміграція в США є неможливою не тому, що вас там не чекають і є суворий візовий режим, а тому, що та країна за невідомою нікому статистикою населена товстунами гігантських розмірів.
2. Еміграція у Німеччину є неможливою, тому що там бюрократія така, що нормальна людина не витримує потік щоденних інструкцій та вказівок, які надходять на пошту. Крім того, незручно їздити по Німеччині на самих дорогих авто української реєстрації німецького виробництва, яких не бачили самі німці. Взагалі невідомо, чому там ще живуть люди.
3. Еміграція в Польщу є неможливою, тому що хитрі поляки вимагають відповідь на питання «Звідки мішки грошей? Не віримо, що всі з лісу!»
4. Еміграція в Канаду є неможливою, тому що трас треба працювати, а ми не для того народжені.
5. Еміграція в Туреччину є неможливою, тому що там є мечеті, а ми звикли жити серед тисяч московських попів та купувати московські свічки.
6. Еміграція в Іспанію є неможливою, тому що там добре жити тільки ІТ-гику».
7. Еміграція в …. є неможливою, тому що…
(Пропоную продовжити).
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