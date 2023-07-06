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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Чет 06 лип, 2023 08:58
Еміграція, заробітчанство
Отримав відповідь від приятеля, який мешкає вже 1,5 роки в Анталії, щодо його брата, який 2 роки тому проривався в США.
Передісторія така: я цього приятеля десь три години катав по Анталії і прямо з мого авто він вів перемовини з мамою. В розмові весь час були слова: «суд, адвокат, тюрма» і таке інше.
Я навіть трохи налякався, думаю: «Ну і приятель…»
Спитав: що за суд, що за адвокат?
Той сказав, що брат проривався через Мексику йшла група з 10 осіб і тільки одного прикордонники затримали. Я спитав, чому саме цього, відповів: «Можливо, тому, що він весь був в татуюваннях».
Ось відповідь, яка прийшла зранку:
«Добридень, за допомогою адвоката його відпустили, але протримали більше 3х місяців (хоча це типу має бути максимальній термін). Очікує суду взимку, живе, працює й таке інше»
Майже Happy end.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 06 лип, 2023 08:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 08:59
Shaman написав: beee написав:
Олимпийские игры, по хорошему, нужно давно переименовать в "хто перший виведе хімло із організму". диуретики, гормоны, кароч список анаболов там впереди планеты всей. Зная проф.спорт изнутри, подготовка к соревнованиям - это десятки куе. Да украинцам нужно памятник ставить. Мы их в неолимп. пауэрлифтинге на кукан натягиваем
пам'ятник за що? що стільки грошей витрачають?
чи оскільки не олімпійський спорт, то просто забили на вивід хімії
Забудьте о пауэрлифтинге. Это касается всех видов спорта.
Наши тоже выводят. Бюджеты несопоставимы. У наших на подготовку на человека 1..3 куе.
У американцев от 10 куе.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 09:18
Панове! Є ідея!
Колективним розумом створити «Довідник майбутнього емігранта» (за результатами обговорень).
Внести перелік небезпек та перешкод.
«Довідник майбутнього емігранта»
1. Еміграція в США є неможливою не тому, що вас там не чекають і є суворий візовий режим, а тому, що та країна за невідомою нікому статистикою населена товстунами гігантських розмірів.
2. Еміграція у Німеччину є неможливою, тому що там бюрократія така, що нормальна людина не витримує потік щоденних інструкцій та вказівок, які надходять на пошту. Крім того, незручно їздити по Німеччині на самих дорогих авто української реєстрації німецького виробництва, яких не бачили самі німці. Взагалі невідомо, чому там ще живуть люди.
3. Еміграція в Польщу є неможливою, тому що хитрі поляки вимагають відповідь на питання «Звідки мішки грошей? Не віримо, що всі з лісу!»
4. Еміграція в Канаду є неможливою, тому що трас треба працювати, а ми не для того народжені.
5. Еміграція в Туреччину є неможливою, тому що там є мечеті, а ми звикли жити серед тисяч московських попів та купувати московські свічки.
6. Еміграція в Іспанію є неможливою, тому що там добре жити тільки ІТ-гику».
7. Еміграція в …. є неможливою, тому що…
(Пропоную продовжити).
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Додано: Чет 06 лип, 2023 10:33
akurt написав:
... Еміграція в …. є неможливою, тому що…
Я люблю Україну
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Додано: Чет 06 лип, 2023 12:06
rjkz написав: Starikan написав: ЛАД написав:
"Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой.
Никогда не обжирался (ем вообще мало) и практически не пил пива (не люблю).
За последние 3-4 года на животе вырос уродливый комок нервов. Гуляю, хожу пешком в магазины, фитнесс для пожилых по ютубу, использую диету 16/8. Без толку. Играет роль нарушение обмена веществ и слабость мышц живота, а не пиво и фастфуд.
Кстати, ожирение у американцев (и особенно американок) в основном не в животе, а в задах.
Рекомендую упражнение "планка" и корейский халахуп (с "кулачками"). Ролик для пресса со временем - без подготовки можно навредить.
Одного хождения мало. Мне нравится отжиматься. Это почти на все тело.
Або адаптивну йогу. Насправді підходить в будь якому віці, протипоказання звісно треба обговорювати
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Додано: Чет 06 лип, 2023 12:08
Shaman написав: rjkz написав:
А что изменится?
И сейчас-бы она работала сутки через двое.
На сейчас не знаю зарплату в Амосова, а она уже на пенсии, скорей всего.
Но моя знакомая в 2015 (это ведь не 90-е?) в райполиклиннике города Киева (есть такой) была кардиологом и зарабатывала большие и жирные 60 долларов в месяц.
Теперь можем поговорить о Великой депрессии.
які 1500 грн в 2015 році? давайте обмежувати фантазію. вона там на чверть ставки була оформлена для книжки?
а тим чином на 2 куо на місяць знайти хірурга в приватну клініку складно в тому ж Києві...
Тим часом вартість прийому в певних лікарів перевалив за 100 баксів і запис за кілька місяців. Це в Києві
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Додано: Чет 06 лип, 2023 12:13
ну давайте и я напишу.
по идее, я мог бы втирать, что нужны только Тренировки с отягощениями + кардио.
но имеет значение только инсулин. открываем табличку глик.индекса и смотрим.
угли и инсулинорезистентность + контроль калорий. всё.
тренировки - для тонуса мышц.
можно есть только жирное мясо и рыбу и не иметь плохого холестерина вообще.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 12:13
akurt написав:
Панове! Є ідея!
Колективним розумом створити «Довідник майбутнього емігранта» (за результатами обговорень).
Внести перелік небезпек та перешкод.
«Довідник майбутнього емігранта»
1. Еміграція в США є неможливою не тому, що вас там не чекають і є суворий візовий режим, а тому, що та країна за невідомою нікому статистикою населена товстунами гігантських розмірів.
2. Еміграція у Німеччину є неможливою, тому що там бюрократія така, що нормальна людина не витримує потік щоденних інструкцій та вказівок, які надходять на пошту. Крім того, незручно їздити по Німеччині на самих дорогих авто української реєстрації німецького виробництва, яких не бачили самі німці. Взагалі невідомо, чому там ще живуть люди.
3. Еміграція в Польщу є неможливою, тому що хитрі поляки вимагають відповідь на питання «Звідки мішки грошей? Не віримо, що всі з лісу!»
4. Еміграція в Канаду є неможливою, тому що трас треба працювати, а ми не для того народжені.
5. Еміграція в Туреччину є неможливою, тому що там є мечеті, а ми звикли жити серед тисяч московських попів та купувати московські свічки.
6. Еміграція в Іспанію є неможливою, тому що там добре жити тільки ІТ-гику».
7. Еміграція в …. є неможливою, тому що…
(Пропоную продовжити).
тому гілка ледве дихає, що стьобатися це прикольно - а от написати щось реальне - це ж треба знати. читаємо лише побрехеньки...
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Додано: Чет 06 лип, 2023 12:15
akurt написав:Панове! Є ідея!
Колективним розумом створити «Довідник майбутнього емігранта» (за результатами обговорень).
Внести перелік небезпек та перешкод.
«Довідник майбутнього емігранта»
1. Еміграція в США є неможливою не тому, що вас там не чекають і є суворий візовий режим, а тому, що та країна за невідомою нікому статистикою населена товстунами гігантських розмірів.
2. Еміграція у Німеччину є неможливою, тому що там бюрократія така, що нормальна людина не витримує потік щоденних інструкцій та вказівок, які надходять на пошту. Крім того, незручно їздити по Німеччині на самих дорогих авто української реєстрації німецького виробництва, яких не бачили самі німці. Взагалі невідомо, чому там ще живуть люди.
3. Еміграція в Польщу є неможливою, тому що хитрі поляки вимагають відповідь на питання «Звідки мішки грошей? Не віримо, що всі з лісу!»
4. Еміграція в Канаду є неможливою, тому що трас треба працювати, а ми не для того народжені.
5. Еміграція в Туреччину є неможливою, тому що там є мечеті, а ми звикли жити серед тисяч московських попів та купувати московські свічки.
6. Еміграція в Іспанію є неможливою, тому що там добре жити тільки ІТ-гику».
7. Еміграція в …. є неможливою, тому що…
(Пропоную продовжити).
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