Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Shaman написав:тому гілка ледве дихає, що стьобатися це прикольно - а от написати щось реальне - це ж треба знати. читаємо лише побрехеньки...
Це правда. Маєте рацію. Дивна річ: напишу в гілці «Еміграція, заробітчанство», що найкраще вкладення коштів, отриманих від продажу бабушатника - в освіту дітей - не слухають. Скажу те саме - слово в слово - приятелям - діють та сьогодні отримують такі повідомлення з Варшави: https://ibb.co/d5nYv84
akurt написав:Панове! Є ідея! Колективним розумом створити «Довідник майбутнього емігранта» (за результатами обговорень). Внести перелік небезпек та перешкод.
«Довідник майбутнього емігранта»
1. Еміграція в США є неможливою не тому, що вас там не чекають і є суворий візовий режим, а тому, що та країна за невідомою нікому статистикою населена товстунами гігантських розмірів.
2. Еміграція у Німеччину є неможливою, тому що там бюрократія така, що нормальна людина не витримує потік щоденних інструкцій та вказівок, які надходять на пошту. Крім того, незручно їздити по Німеччині на самих дорогих авто української реєстрації німецького виробництва, яких не бачили самі німці. Взагалі невідомо, чому там ще живуть люди.
3. Еміграція в Польщу є неможливою, тому що хитрі поляки вимагають відповідь на питання «Звідки мішки грошей? Не віримо, що всі з лісу!»
4. Еміграція в Канаду є неможливою, тому що трас треба працювати, а ми не для того народжені.
5. Еміграція в Туреччину є неможливою, тому що там є мечеті, а ми звикли жити серед тисяч московських попів та купувати московські свічки.
6. Еміграція в Іспанію є неможливою, тому що там добре жити тільки ІТ-гику».
7. Еміграція в …. є неможливою, тому що…
(Пропоную продовжити).
Забыли главный аргумент - нет ФОПа с 5% налогов Я читаю ИТ каналы нескольких стран и 80-90% ИТ ноют исключительно за это, все остальное пофиг. А вот жизнь без шары не мила им.
Але тут ІТ скукожується, так що жити із 5% податку від нуля гірше чим 12%..25% від числа із 5ма нулями в рік в єврах або нікому непотрібних. За податки і в ФРН ниють і в UK скіглять.
Я б не сказав, що в UK скиглять. Ці дні відпочивав в цьому готелі (зараз їду додому, за кермом жінка): https://www.olivegardenkabak.com/ Десь 90% - туристи з UK. Спілкувався з трьома родинами. Дві з них дуже ввічливі та приємні пенсіонери, дуже підтримують Україну. А поруч на лежаках була досить молода пара 30-35 років. Я запитав, чи вони теж з UK. Відповіли позитивно. Трохи поговорили - я набрався сміливості та запитав, ким працює легінь з важкою для мене чисто англійською вимовою, Відповідь була і несподіваною, і очікуваною: ІТ. Навіть змоделював, як він пальцями двох рук відразу грає на клавіатурі. Не було враження, що він скиглить.
Shaman написав:якщо бабушатник 5й чи 10й - то можливо й так витратити гроші. й неважливо, скільки дитині років - 5 чи 50
а якщо він один, то в переліку можливих витрат - у більшості в графі інше в кінці списку.
Можливо, це правда. А можливо і ні. На іншій гілці я неодноразово - і три, і 2 роки тому говорив, що варто кожному озирнутися по боках та зробити перелік нікчемно нахомʼяченого: «Шевченкових хат», іржавих гаражів, нікому не потрібних дач та улюблених дідусевих Запорожців.
Проблема в тому, що не вдалося створити «Ідеальне місто», «Місто щастя», «Країну мрій». Як не старалися.