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#<1 ... 895896897898 Додано: Чет 06 лип, 2023 13:01 Shaman написав: тому гілка ледве дихає, що стьобатися це прикольно - а от написати щось реальне - це ж треба знати. читаємо лише побрехеньки... тому гілка ледве дихає, що стьобатися це прикольно - а от написати щось реальне - це ж треба знати. читаємо лише побрехеньки...

Це правда. Маєте рацію.

Дивна річ: напишу в гілці «Еміграція, заробітчанство», що найкраще вкладення коштів, отриманих від продажу бабушатника - в освіту дітей - не слухають.

Скажу те саме - слово в слово - приятелям - діють та сьогодні отримують такі повідомлення з Варшави:

https://ibb.co/d5nYv84 Це правда. Маєте рацію.Дивна річ: напишу в гілці «Еміграція, заробітчанство», що найкраще вкладення коштів, отриманих від продажу бабушатника - в освіту дітей - не слухають.Скажу те саме - слово в слово - приятелям - діють та сьогодні отримують такі повідомлення з Варшави: akurt

Повідомлень: 7921 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3158 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 13:09 slonomag написав: akurt написав: Панове! Є ідея!

Колективним розумом створити «Довідник майбутнього емігранта» (за результатами обговорень).

Внести перелік небезпек та перешкод.



«Довідник майбутнього емігранта»



1. Еміграція в США є неможливою не тому, що вас там не чекають і є суворий візовий режим, а тому, що та країна за невідомою нікому статистикою населена товстунами гігантських розмірів.



2. Еміграція у Німеччину є неможливою, тому що там бюрократія така, що нормальна людина не витримує потік щоденних інструкцій та вказівок, які надходять на пошту. Крім того, незручно їздити по Німеччині на самих дорогих авто української реєстрації німецького виробництва, яких не бачили самі німці. Взагалі невідомо, чому там ще живуть люди.



3. Еміграція в Польщу є неможливою, тому що хитрі поляки вимагають відповідь на питання «Звідки мішки грошей? Не віримо, що всі з лісу!»



4. Еміграція в Канаду є неможливою, тому що трас треба працювати, а ми не для того народжені.



5. Еміграція в Туреччину є неможливою, тому що там є мечеті, а ми звикли жити серед тисяч московських попів та купувати московські свічки.



6. Еміграція в Іспанію є неможливою, тому що там добре жити тільки ІТ-гику».



7. Еміграція в …. є неможливою, тому що…



(Пропоную продовжити). Панове! Є ідея!Колективним розумом створити «Довідник майбутнього емігранта» (за результатами обговорень).Внести перелік небезпек та перешкод.«Довідник майбутнього емігранта»1. Еміграція в США є неможливою не тому, що вас там не чекають і є суворий візовий режим, а тому, що та країна за невідомою нікому статистикою населена товстунами гігантських розмірів.2. Еміграція у Німеччину є неможливою, тому що там бюрократія така, що нормальна людина не витримує потік щоденних інструкцій та вказівок, які надходять на пошту. Крім того, незручно їздити по Німеччині на самих дорогих авто української реєстрації німецького виробництва, яких не бачили самі німці. Взагалі невідомо, чому там ще живуть люди.3. Еміграція в Польщу є неможливою, тому що хитрі поляки вимагають відповідь на питання «Звідки мішки грошей? Не віримо, що всі з лісу!»4. Еміграція в Канаду є неможливою, тому що трас треба працювати, а ми не для того народжені.5. Еміграція в Туреччину є неможливою, тому що там є мечеті, а ми звикли жити серед тисяч московських попів та купувати московські свічки.6. Еміграція в Іспанію є неможливою, тому що там добре жити тільки ІТ-гику».7. Еміграція в …. є неможливою, тому що…(Пропоную продовжити).



Забыли главный аргумент - нет ФОПа с 5% налогов Я читаю ИТ каналы нескольких стран и 80-90% ИТ ноют исключительно за это, все остальное пофиг. А вот жизнь без шары не мила им. Забыли главный аргумент - нет ФОПа с 5% налоговЯ читаю ИТ каналы нескольких стран и 80-90% ИТ ноют исключительно за это, все остальное пофиг. А вот жизнь без шары не мила им.

Але тут ІТ скукожується, так що жити із 5% податку від нуля гірше чим 12%..25% від числа із 5ма нулями в рік в єврах або нікому непотрібних.

За податки і в ФРН ниють і в UK скіглять. Але тут ІТ скукожується, так що жити із 5% податку від нуля гірше чим 12%..25% від числа із 5ма нулями в рік в єврах або нікому непотрібних.За податки і в ФРН ниють і в UK скіглять. flyman

Повідомлень: 31762 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1510 раз. Подякували: 2659 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 13:18 akurt написав: Shaman написав: тому гілка ледве дихає, що стьобатися це прикольно - а от написати щось реальне - це ж треба знати. читаємо лише побрехеньки... тому гілка ледве дихає, що стьобатися це прикольно - а от написати щось реальне - це ж треба знати. читаємо лише побрехеньки...

Це правда. Маєте рацію.

Дивна річ: напишу в гілці «Еміграція, заробітчанство», що найкраще вкладення коштів, отриманих від продажу бабушатника - в освіту дітей - не слухають.

Це правда. Маєте рацію.Дивна річ: напишу в гілці «Еміграція, заробітчанство», що найкраще вкладення коштів, отриманих від продажу бабушатника - в освіту дітей - не слухають.

якщо бабушатник 5й чи 10й - то можливо й так витратити гроші. й неважливо, скільки дитині років - 5 чи 50



а якщо він один, то в переліку можливих витрат - у більшості в графі інше в кінці списку. якщо бабушатник 5й чи 10й - то можливо й так витратити гроші. й неважливо, скільки дитині років - 5 чи 50а якщо він один, то в переліку можливих витрат - у більшості в графі інше в кінці списку. Shaman

Повідомлень: 3743 З нами з: 29.09.19 Подякував: 452 раз. Подякували: 1058 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 13:21

Ці дні відпочивав в цьому готелі (зараз їду додому, за кермом жінка):

https://www.olivegardenkabak.com/

Десь 90% - туристи з UK.

Спілкувався з трьома родинами.

Дві з них дуже ввічливі та приємні пенсіонери, дуже підтримують Україну.

А поруч на лежаках була досить молода пара 30-35 років. Я запитав, чи вони теж з UK.

Відповіли позитивно. Трохи поговорили - я набрався сміливості та запитав, ким працює легінь з важкою для мене чисто англійською вимовою,

Відповідь була і несподіваною, і очікуваною: ІТ.

Навіть змоделював, як він пальцями двох рук відразу грає на клавіатурі.

Не було враження, що він скиглить. Я б не сказав, що в UK скиглять.Ці дні відпочивав в цьому готелі (зараз їду додому, за кермом жінка):Десь 90% - туристи з UK.Спілкувався з трьома родинами.Дві з них дуже ввічливі та приємні пенсіонери, дуже підтримують Україну.А поруч на лежаках була досить молода пара 30-35 років. Я запитав, чи вони теж з UK.Відповіли позитивно. Трохи поговорили - я набрався сміливості та запитав, ким працює легінь з важкою для мене чисто англійською вимовою,Відповідь була і несподіваною, і очікуваною: ІТ.Навіть змоделював, як він пальцями двох рук відразу грає на клавіатурі.Не було враження, що він скиглить. akurt

Повідомлень: 7921 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3158 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 13:42 Shaman написав: якщо бабушатник 5й чи 10й - то можливо й так витратити гроші. й неважливо, скільки дитині років - 5 чи 50



а якщо він один, то в переліку можливих витрат - у більшості в графі інше в кінці списку. якщо бабушатник 5й чи 10й - то можливо й так витратити гроші. й неважливо, скільки дитині років - 5 чи 50а якщо він один, то в переліку можливих витрат - у більшості в графі інше в кінці списку.



Можливо, це правда. А можливо і ні.

На іншій гілці я неодноразово - і три, і 2 роки тому говорив, що варто кожному озирнутися по боках та зробити перелік нікчемно нахомʼяченого: «Шевченкових хат», іржавих гаражів, нікому не потрібних дач та улюблених дідусевих Запорожців.



Проблема в тому, що не вдалося створити «Ідеальне місто», «Місто щастя», «Країну мрій».

Як не старалися. Можливо, це правда. А можливо і ні.На іншій гілці я неодноразово - і три, і 2 роки тому говорив, що варто кожному озирнутися по боках та зробити перелік нікчемно нахомʼяченого: «Шевченкових хат», іржавих гаражів, нікому не потрібних дач та улюблених дідусевих Запорожців.Проблема в тому, що не вдалося створити «Ідеальне місто», «Місто щастя», «Країну мрій».Як не старалися. akurt

Повідомлень: 7921 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3158 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 895896897898 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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