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Shaman написав:тому гілка ледве дихає, що стьобатися це прикольно - а от написати щось реальне - це ж треба знати. читаємо лише побрехеньки...
Це правда. Маєте рацію. Дивна річ: напишу в гілці «Еміграція, заробітчанство», що найкраще вкладення коштів, отриманих від продажу бабушатника - в освіту дітей - не слухають. Скажу те саме - слово в слово - приятелям - діють та сьогодні отримують такі повідомлення з Варшави: https://ibb.co/d5nYv84
Я б не сказав, що в UK скиглять. Спілкувався сьогодні з трьома родинами з UK. Дві з них дуже ввічливі та приємні пенсіонери, дуже підтримують Україну. А поруч була досить молода пара 30-35 років. Я запитав, чи вони теж з UK. Відповіли позитивно. Трохи поговорили - я набрався сміливості та запитав, ким працює легінь з важкою для мене чисто англійською вимовою, Відповідь була і несподіваною, і очікуваною: ІТ. Навіть змоделював, як він пальцями двох рук відразу грає на клавіатурі. Не було враження, що він скиглить.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 06 лип, 2023 15:37, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав: Рекомендую упражнение "планка" и корейский халахуп (с "кулачками"). Ролик для пресса со временем - без подготовки можно навредить. Одного хождения мало. Мне нравится отжиматься. Это почти на все тело.
Або адаптивну йогу. Насправді підходить в будь якому віці, протипоказання звісно треба обговорювати
Ребята, когда вам исполнится 76, тогда и поговорим. И о планке, и о йоге, и о кардио.