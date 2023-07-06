Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 895896897898 Додано: Чет 06 лип, 2023 13:01 Shaman написав: тому гілка ледве дихає, що стьобатися це прикольно - а от написати щось реальне - це ж треба знати. читаємо лише побрехеньки... тому гілка ледве дихає, що стьобатися це прикольно - а от написати щось реальне - це ж треба знати. читаємо лише побрехеньки...

Це правда. Маєте рацію.

Дивна річ: напишу в гілці «Еміграція, заробітчанство», що найкраще вкладення коштів, отриманих від продажу бабушатника - в освіту дітей - не слухають.

Скажу те саме - слово в слово - приятелям - діють та сьогодні отримують такі повідомлення з Варшави:

https://ibb.co/d5nYv84 Це правда. Маєте рацію.Дивна річ: напишу в гілці «Еміграція, заробітчанство», що найкраще вкладення коштів, отриманих від продажу бабушатника - в освіту дітей - не слухають.Скажу те саме - слово в слово - приятелям - діють та сьогодні отримують такі повідомлення з Варшави: akurt

Повідомлень: 7922 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3162 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 13:18 akurt написав: Shaman написав: тому гілка ледве дихає, що стьобатися це прикольно - а от написати щось реальне - це ж треба знати. читаємо лише побрехеньки... тому гілка ледве дихає, що стьобатися це прикольно - а от написати щось реальне - це ж треба знати. читаємо лише побрехеньки...

Це правда. Маєте рацію.

Дивна річ: напишу в гілці «Еміграція, заробітчанство», що найкраще вкладення коштів, отриманих від продажу бабушатника - в освіту дітей - не слухають.

Це правда. Маєте рацію.Дивна річ: напишу в гілці «Еміграція, заробітчанство», що найкраще вкладення коштів, отриманих від продажу бабушатника - в освіту дітей - не слухають.

якщо бабушатник 5й чи 10й - то можливо й так витратити гроші. й неважливо, скільки дитині років - 5 чи 50



а якщо він один, то в переліку можливих витрат - у більшості в графі інше в кінці списку. якщо бабушатник 5й чи 10й - то можливо й так витратити гроші. й неважливо, скільки дитині років - 5 чи 50а якщо він один, то в переліку можливих витрат - у більшості в графі інше в кінці списку. Shaman

Повідомлень: 3743 З нами з: 29.09.19 Подякував: 452 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 13:21 Я б не сказав, що в UK скиглять.

Спілкувався сьогодні з трьома родинами з UK.

Дві з них дуже ввічливі та приємні пенсіонери, дуже підтримують Україну.

А поруч була досить молода пара 30-35 років. Я запитав, чи вони теж з UK.

Відповіли позитивно. Трохи поговорили - я набрався сміливості та запитав, ким працює легінь з важкою для мене чисто англійською вимовою,

Відповідь була і несподіваною, і очікуваною: ІТ.

Навіть змоделював, як він пальцями двох рук відразу грає на клавіатурі.

Не було враження, що він скиглить. Востаннє редагувалось akurt в Чет 06 лип, 2023 15:37, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7922 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3162 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 13:42 Shaman написав: якщо бабушатник 5й чи 10й - то можливо й так витратити гроші. й неважливо, скільки дитині років - 5 чи 50



а якщо він один, то в переліку можливих витрат - у більшості в графі інше в кінці списку. якщо бабушатник 5й чи 10й - то можливо й так витратити гроші. й неважливо, скільки дитині років - 5 чи 50а якщо він один, то в переліку можливих витрат - у більшості в графі інше в кінці списку.

Можливо, це правда. А можливо і ні.

Проблема в тому, що не вдалося створити «Ідеальне місто», «Місто щастя», «Країну мрій».

Як не старалися. Можливо, це правда. А можливо і ні.Проблема в тому, що не вдалося створити «Ідеальне місто», «Місто щастя», «Країну мрій».Як не старалися. akurt

Повідомлень: 7922 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3162 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 16:52 Faceless написав: rjkz написав: Рекомендую упражнение "планка" и корейский халахуп (с "кулачками"). Ролик для пресса со временем - без подготовки можно навредить.

Одного хождения мало. Мне нравится отжиматься. Это почти на все тело. Або адаптивну йогу. Насправді підходить в будь якому віці, протипоказання звісно треба обговорювати Або адаптивну йогу. Насправді підходить в будь якому віці, протипоказання звісно треба обговорювати

Ребята, когда вам исполнится 76, тогда и поговорим.

И о планке, и о йоге, и о кардио. Ребята, когда вам исполнится 76, тогда и поговорим.И о планке, и о йоге, и о кардио. Starikan 2 Повідомлень: 19542 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2531 раз. Подякували: 3097 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 18:06 Re: Еміграція, заробітчанство Дожить бы.

В принципе, ягоды годжи, чиа, киноа, йога. Должно сработать beee

Повідомлень: 646 З нами з: 17.12.22 Подякував: 47 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 18:15 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: Ребята, когда вам исполнится 76, тогда и поговорим.

И о планке, и о йоге, и о кардио. Ребята, когда вам исполнится 76, тогда и поговорим.И о планке, и о йоге, и о кардио.

Сподіваюся, ви тоді ще будете так само активні

(а я чого написав, бо якраз недавно як приклад приводили 80-літню жіночку) Сподіваюся, ви тоді ще будете так само активні(а я чого написав, бо якраз недавно як приклад приводили 80-літню жіночку) Faceless

Модератор Повідомлень: 33311 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7765 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 18:35 Дивлюся з вікна офісу на естакаду, де одна смуга для громадського транспорту, а інша - звичайна. Прикро, що знаходиться досить велика кількість хитрохопих, які оминають затор автобусною смугою. Добре, що ця кількість не настільки велика, щоб утворити затор щей й на цій смузі. Gastarbaiter Повідомлень: 2616 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 18:46 Gastarbaiter написав: Дивлюся з вікна офісу на естакаду, де одна смуга для громадського транспорту, а інша - звичайна. Прикро, що знаходиться досить велика кількість хитрохопих, які оминають затор автобусною смугою. Добре, що ця кількість не настільки велика, щоб утворити затор щей й на цій смузі. Дивлюся з вікна офісу на естакаду, де одна смуга для громадського транспорту, а інша - звичайна. Прикро, що знаходиться досить велика кількість хитрохопих, які оминають затор автобусною смугою. Добре, що ця кількість не настільки велика, щоб утворити затор щей й на цій смузі.

А Вам видно саме номери авто і зрозуміло, що це не електрички? Про таксі не питаю) А Вам видно саме номери авто і зрозуміло, що це не електрички? Про таксі не питаю) gonchik74

Повідомлень: 308 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 895896897898 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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