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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 896897898899>
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:01

  Shaman написав:тому гілка ледве дихає, що стьобатися це прикольно - а от написати щось реальне - це ж треба знати. читаємо лише побрехеньки...

Це правда. Маєте рацію.
Дивна річ: напишу в гілці «Еміграція, заробітчанство», що найкраще вкладення коштів, отриманих від продажу бабушатника - в освіту дітей - не слухають.
Скажу те саме - слово в слово - приятелям - діють та сьогодні отримують такі повідомлення з Варшави:
https://ibb.co/d5nYv84
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:18

  akurt написав:
  Shaman написав:тому гілка ледве дихає, що стьобатися це прикольно - а от написати щось реальне - це ж треба знати. читаємо лише побрехеньки...

Це правда. Маєте рацію.
Дивна річ: напишу в гілці «Еміграція, заробітчанство», що найкраще вкладення коштів, отриманих від продажу бабушатника - в освіту дітей - не слухають.

якщо бабушатник 5й чи 10й - то можливо й так витратити гроші. й неважливо, скільки дитині років - 5 чи 50 ;)

а якщо він один, то в переліку можливих витрат - у більшості в графі інше в кінці списку.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:21

Я б не сказав, що в UK скиглять.
Спілкувався сьогодні з трьома родинами з UK.
Дві з них дуже ввічливі та приємні пенсіонери, дуже підтримують Україну.
А поруч була досить молода пара 30-35 років. Я запитав, чи вони теж з UK.
Відповіли позитивно. Трохи поговорили - я набрався сміливості та запитав, ким працює легінь з важкою для мене чисто англійською вимовою,
Відповідь була і несподіваною, і очікуваною: ІТ.
Навіть змоделював, як він пальцями двох рук відразу грає на клавіатурі.
Не було враження, що він скиглить.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 06 лип, 2023 15:37, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:42

  Shaman написав:якщо бабушатник 5й чи 10й - то можливо й так витратити гроші. й неважливо, скільки дитині років - 5 чи 50 ;)

а якщо він один, то в переліку можливих витрат - у більшості в графі інше в кінці списку.

Можливо, це правда. А можливо і ні.
Проблема в тому, що не вдалося створити «Ідеальне місто», «Місто щастя», «Країну мрій».
Як не старалися.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 16:52

  Faceless написав:
rjkz написав: Рекомендую упражнение "планка" и корейский халахуп (с "кулачками"). Ролик для пресса со временем - без подготовки можно навредить.
Одного хождения мало. Мне нравится отжиматься. Это почти на все тело.
Або адаптивну йогу. Насправді підходить в будь якому віці, протипоказання звісно треба обговорювати

Ребята, когда вам исполнится 76, тогда и поговорим.
И о планке, и о йоге, и о кардио.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:06

Re: Еміграція, заробітчанство

Дожить бы.
В принципе, ягоды годжи, чиа, киноа, йога. Должно сработать
beee
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  Starikan написав:Ребята, когда вам исполнится 76, тогда и поговорим.
И о планке, и о йоге, и о кардио.

Сподіваюся, ви тоді ще будете так само активні
(а я чого написав, бо якраз недавно як приклад приводили 80-літню жіночку)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:35

Дивлюся з вікна офісу на естакаду, де одна смуга для громадського транспорту, а інша - звичайна. Прикро, що знаходиться досить велика кількість хитрохопих, які оминають затор автобусною смугою. Добре, що ця кількість не настільки велика, щоб утворити затор щей й на цій смузі.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:46

  Gastarbaiter написав:Дивлюся з вікна офісу на естакаду, де одна смуга для громадського транспорту, а інша - звичайна. Прикро, що знаходиться досить велика кількість хитрохопих, які оминають затор автобусною смугою. Добре, що ця кількість не настільки велика, щоб утворити затор щей й на цій смузі.

А Вам видно саме номери авто і зрозуміло, що це не електрички? Про таксі не питаю)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 19:27

  Hotab написав:rjkz , планка отлично, тем более что не надо для этого зал. Планка втянет живот и укрепит кор (вместе с боковыми планками). Но лишний жир на животе не уйдет без кардио: бег, гребной тренажер , велик. Лишь кардио мощный потребитель энергии, и оно заставит жир уходить со всего тела, включая живот.
З.Ы.Если бы все было в жизни так легко, как разжиреть. 😄


Спасибо, я давал совет Старикану, не стал давать советы динамического характера.
У меня самого старые спортивные травмы колена - не хочу рисковать.
А планка "втягиввает" тот "комок нервов", который мешает Старикану на ура.
Жир сжигает также тренировка, которая приводит к крепатуре, только чем дальше жир от места крепатуры - тем медленней процесс, но каллории тоже уходят здорово.
Я когда-то практиковал напряжение мышц до судорог, потом была крепатура.
rjkz
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