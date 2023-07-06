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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Чет 06 лип, 2023 19:44
Shaman написав: rjkz написав:
А что изменится?
И сейчас-бы она работала сутки через двое.
На сейчас не знаю зарплату в Амосова, а она уже на пенсии, скорей всего.
Но моя знакомая в 2015 (это ведь не 90-е?) в райполиклиннике города Киева (есть такой) была кардиологом и зарабатывала большие и жирные 60 долларов в месяц.
Теперь можем поговорить о Великой депрессии.
які 1500 грн в 2015 році? давайте обмежувати фантазію. вона там на чверть ставки була оформлена для книжки?
а тим чином на 2 куо на місяць знайти хірурга в приватну клініку складно в тому ж Києві...
Мова про районну поліклініку - а ви про свої тучі мільйонерів. Дійсно такі зарплати в державній медицині "на руки" тоді і були, тому тисячі і виїхали, наприклад:
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Додано: Чет 06 лип, 2023 19:57
rjkz написав: Wisznia2021 написав: rjkz написав:
Язык учить надо всегда.
Деньги - не всегда нужны.
В Германии на немецком обучение бесплатное.
Сын друга закончил университет, даже стипендию получал 600 евро в месяц.
Дивіться, те що вам розповіли ваші знайомі про навчання сина в Німеччині не дуже схоже на навчання в універі. Так, навчання безкоштовне, але життя НЕ безкоштовне: їжа, найм житла, навіть, семестровий збір - це все кошти.
То, про що вам розказали, а ви тут транслюєте більше схоже на аусбільдунг або на навчання за обміном. Це не зовсім класичне навчання в універі. Для навчання в універі студ візу не відкриють без 9 тис євро на рахунку.
Смотрите, он за несколько лет до большой войны закончил учебу и пощел работать и проработал несколько лет.
Ему за очень хорошую учебу платили стипендию, ее хватало на оплату общежития и минимальные расходы.
Потом пошел работать по специальности в немецкую айти компанию.
Зарплата по сравнению с США - очень скромная.
По обмену он ездил в Германию будучи школьником.
В семью моего друга приезжали из Германии.
Языки английский и немецкий он и его сестра учили усиленно с младщей школы. Родители еще тогда решили их отправлять в Германию.
Про его сестру я писал. И Вы в некоей мере оказали раньше правой нежели это случилось. Да, не удалось попасть ей в универ. Несмотря на практику таки в Шарите. Учится сейчас на медсестру в Берллине.
Я с уважением отношусь к Вашему мнению и сомнениям, но, допускаю, Вы тоже не все знаете. Они готовили то, что сделали за много лет. Много лет держаться какой-то выдуманной истории, пока он год учился перед универом (как ВЫ там это назыывали?), пять лет в универе и потом уже 4 или 5 лет как работает. Зачем?
Равно как и мои шаги по пути в США у много кого вызвать могут недоверие.
Но и я раскопал очень нераспространенные возможности. Человек, который это не нашел, скажет - такого нет, не было и быть не может.
То-же может сказать и с учебой и медициной. Но тем не менеее в США есть и недорогое вузовское обучение (даже бесплатное) и медицина оплачивается страховками и есть разные варианты со страховками.
Мы когда с Вами последний раз говорили об этой истории- была несостыковка в годах обучения, не помню подробностей, но что-то типа он поступал сразу после школы, приблизительно в одно время с нами и учился всего 3 года и потом начал работать. Как-то так, т.е. уже по годам математика не сходится. И стипендия- очень похоже на другую модель обучения, не универ. И практика в Шар те?- ну может у них там родной дядя управляет клиникой?- только через так. Но хотите верить- верьте, конечно.
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Wisznia2021
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