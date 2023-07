Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 896897898899 Додано: Чет 06 лип, 2023 19:44 Shaman написав: rjkz написав: А что изменится?

И сейчас-бы она работала сутки через двое.

На сейчас не знаю зарплату в Амосова, а она уже на пенсии, скорей всего.

Но моя знакомая в 2015 (это ведь не 90-е?) в райполиклиннике города Киева (есть такой) была кардиологом и зарабатывала большие и жирные 60 долларов в месяц.

які 1500 грн в 2015 році? давайте обмежувати фантазію. вона там на чверть ставки була оформлена для книжки?



Мова про районну поліклініку - а ви про свої тучі мільйонерів. Дійсно такі зарплати в державній медицині "на руки" тоді і були, тому тисячі і виїхали, наприклад:

https://www.volynnews.com/news/city/u-l ... en-za-rik/ У ЛУЦЬКИХ МЕДИКІВ ЗА РІК ЗАРПЛАТА ЗБІЛЬШИЛАСЯ МАЙЖЕ НА 300 ГРИВЕНЬ Мова про районну поліклініку - а ви про свої тучі мільйонерів. Дійсно такі зарплати в державній медицині "на руки" тоді і були, тому тисячі і виїхали, наприклад: Ой+

Додано: Чет 06 лип, 2023 19:57 rjkz написав: Wisznia2021 написав: rjkz написав:

Язык учить надо всегда.

Язык учить надо всегда.

Деньги - не всегда нужны.

В Германии на немецком обучение бесплатное.

Сын друга закончил университет, даже стипендию получал 600 евро в месяц.

Дивіться, те що вам розповіли ваші знайомі про навчання сина в Німеччині не дуже схоже на навчання в універі. Так, навчання безкоштовне, але життя НЕ безкоштовне: їжа, найм житла, навіть, семестровий збір - це все кошти.

Смотрите, он за несколько лет до большой войны закончил учебу и пощел работать и проработал несколько лет.

Ему за очень хорошую учебу платили стипендию, ее хватало на оплату общежития и минимальные расходы.

Потом пошел работать по специальности в немецкую айти компанию.

Зарплата по сравнению с США - очень скромная.

По обмену он ездил в Германию будучи школьником.

В семью моего друга приезжали из Германии.

Языки английский и немецкий он и его сестра учили усиленно с младщей школы. Родители еще тогда решили их отправлять в Германию.

Про его сестру я писал. И Вы в некоей мере оказали раньше правой нежели это случилось. Да, не удалось попасть ей в универ. Несмотря на практику таки в Шарите. Учится сейчас на медсестру в Берллине.

Я с уважением отношусь к Вашему мнению и сомнениям, но, допускаю, Вы тоже не все знаете. Они готовили то, что сделали за много лет. Много лет держаться какой-то выдуманной истории, пока он год учился перед универом (как ВЫ там это назыывали?), пять лет в универе и потом уже 4 или 5 лет как работает. Зачем?

Равно как и мои шаги по пути в США у много кого вызвать могут недоверие.

Но и я раскопал очень нераспространенные возможности. Человек, который это не нашел, скажет - такого нет, не было и быть не может.

Мы когда с Вами последний раз говорили об этой истории- была несостыковка в годах обучения, не помню подробностей, но что-то типа он поступал сразу после школы, приблизительно в одно время с нами и учился всего 3 года и потом начал работать. Как-то так, т.е. уже по годам математика не сходится. И стипендия- очень похоже на другую модель обучения, не универ. И практика в Шар те?- ну может у них там родной дядя управляет клиникой?- только через так. Но хотите верить- верьте, конечно.

А Вам видно саме номери авто і зрозуміло, що це не електрички? Про таксі не питаю) А Вам видно саме номери авто і зрозуміло, що це не електрички? Про таксі не питаю)

Так, видно де зелененьке, а де біле. Ну і якісь моделі з середини 2000-х теж напевно не електро. Тут хитре місце: їдуть СМТ начебто на з'їзд, але у останню секунду змінюють думку та проскакують ще сотню метрів до проспекта.

И сейчас-бы она работала сутки через двое.

На сейчас не знаю зарплату в Амосова, а она уже на пенсии, скорей всего.

Но моя знакомая в 2015 (это ведь не 90-е?) в райполиклиннике города Киева (есть такой) была кардиологом и зарабатывала большие и жирные 60 долларов в месяц.

які 1500 грн в 2015 році? давайте обмежувати фантазію. вона там на чверть ставки була оформлена для книжки?



Мова про районну поліклініку - а ви про свої тучі мільйонерів. Дійсно такі зарплати в державній медицині "на руки" тоді і були, тому тисячі і виїхали, наприклад:

де ви побачили хоч слово про мільйонерів??? може до окуліста?



всі ж дорослі люди - а там що люди працюють лише за зп??? починаючи від того що сьогодні лікар на прийомі в державній клініці - завтра в приватній. продовжуючи, що коли заходиш до лікаря то разом з доброго дня 50-100 грн, а то й більше. закінчуючи скільки коштують операції та й просто поставити крапельницю. я вже мовчу, як головні лікарі заробляють - й чому їм так Супрун не подобалась...



давайте не включати дурника. навіть не цікавився, в медичний інстітут зараз можна просто поступити? в мої студентські часи це було нереально

Додано: Чет 06 лип, 2023 20:42 Gastarbaiter написав: Дивлюся з вікна офісу на естакаду, де одна смуга для громадського транспорту, а інша - звичайна. Прикро, що знаходиться досить велика кількість хитрохопих, які оминають затор автобусною смугою. Добре, що ця кількість не настільки велика, щоб утворити затор щей й на цій смузі.

ви ж начебто там, де такого не може бути?



чи на смузі для громадського транспорту саме українські номери? ви ж начебто там, де такого не може бути?чи на смузі для громадського транспорту саме українські номери? Shaman

Додано: Чет 06 лип, 2023 21:18 Shaman написав: Gastarbaiter написав: Дивлюся з вікна офісу на естакаду, де одна смуга для громадського транспорту, а інша - звичайна. Прикро, що знаходиться досить велика кількість хитрохопих, які оминають затор автобусною смугою. Добре, що ця кількість не настільки велика, щоб утворити затор щей й на цій смузі.

ви ж начебто там, де такого не може бути?

чи на смузі для громадського транспорту саме українські номери?

ви ж начебто там, де такого не може бути?



чи на смузі для громадського транспорту саме українські номери? ви ж начебто там, де такого не може бути?чи на смузі для громадського транспорту саме українські номери?

Сам у шоці. Хаос на дорогах бів однією з причин для переїзду. Серьозно.

Коли їздиш за кермом, то цього особливо не помічаєш - ну там проскочить хтось. А тут хіба вперше (рідко буваю в офісі) мав нагоду поспостерігати за первною ділянкою дороги протягом цілого дня (з перервами на працю, звичайно ) і оцініти масштаб нахабства.



Додано: Чет 06 лип, 2023 21:22 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: всі ж дорослі люди - а там що люди працюють лише за зп??? починаючи від того що сьогодні лікар на прийомі в державній клініці - завтра в приватній. продовжуючи, що коли заходиш до лікаря то разом з доброго дня 50-100 грн, а то й більше. закінчуючи скілько коштують операції та й просто поставити крапельницю. я вже мовчу, як головні лікарі заробляють - й чому їм так Супрун не подобалась...

давайте не включати дурника. навіть не цікавився, в медичний інстітут зараз можна просто поступити? в мої студентські часи це було нереально

Давайте відокремлювати мухи і котлети.

Офіційна зарплата, неправомірна винагорода та робота в приватних закладах може перетинатись а може і ні.

Думка про те, що медик повинен отримуючи офіційну зарплату в рази нижчу за заробіток кваліфікованого шабашника у вищезгадані роки горіти на роботі спростувало життя. Це взагалі відголосок радянщини, коли лікарі та інші висококваліфіковані фахівці мали зарплати нижчі за гегемонів.

Операції коштують навіть з неофіційною винагородою ну просто смішні гроші у порівнянні з аналогічними на заході. Якраз зараз багато емігрантів "прозріли", що медицина і медики не такі і погані як собі уявлялось. Реформа розширила можливості безоплатних для пацієнта послуг. Мільйон мільйонерів за річним доходом починаючи з 2015 ввижається не мені, хоча якась к-ть медиків можливо і мала такі неофіційні доходи. Медичні університети мають найвищі вимоги до балів НМТ уже на етапі прийому документів, минулого року спростили, цього відновили знову і медуніверситети чекає недобір.

Повідомлень: 5955 З нами з: 19.04.12 Подякував: 86 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 21:32 Ой+ написав: Shaman написав: які 1500 грн в 2015 році? давайте обмежувати фантазію. вона там на чверть ставки була оформлена для книжки?

Мова про районну поліклініку - а ви про свої тучі мільйонерів. Дійсно такі зарплати в державній медицині "на руки" тоді і були, тому тисячі і виїхали, наприклад:

Додано: Чет 06 лип, 2023 21:32 Работать за зарплату в 3 раза меньшей средней по Украине (4390)



Давайте відокремлювати мухи і котлети.

Офіційна зарплата, неправомірна винагорода та робота в приватних закладах може перетинатись а може і ні.

Правильно. Shaman описав один із ваіантів. Багато ви бачили медпрацівників, які працюють виключно за голу зарплату? Лікарі підробляють рекламою ліків, медсестри - уколами та крапельницями - це must have, а далі за списком "вибіркові" позиції, які залежать від того, де працює та що вміє робити.

