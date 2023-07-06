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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 лип, 2023 19:44
Shaman написав: rjkz написав:
А что изменится?
И сейчас-бы она работала сутки через двое.
На сейчас не знаю зарплату в Амосова, а она уже на пенсии, скорей всего.
Но моя знакомая в 2015 (это ведь не 90-е?) в райполиклиннике города Киева (есть такой) была кардиологом и зарабатывала большие и жирные 60 долларов в месяц.
Теперь можем поговорить о Великой депрессии.
які 1500 грн в 2015 році? давайте обмежувати фантазію. вона там на чверть ставки була оформлена для книжки?
а тим чином на 2 куо на місяць знайти хірурга в приватну клініку складно в тому ж Києві...
Мова про районну поліклініку - а ви про свої тучі мільйонерів. Дійсно такі зарплати в державній медицині "на руки" тоді і були, тому тисячі і виїхали, наприклад:
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Додано: Чет 06 лип, 2023 19:57
rjkz написав: Wisznia2021 написав: rjkz написав:
Язык учить надо всегда.
Деньги - не всегда нужны.
В Германии на немецком обучение бесплатное.
Сын друга закончил университет, даже стипендию получал 600 евро в месяц.
Дивіться, те що вам розповіли ваші знайомі про навчання сина в Німеччині не дуже схоже на навчання в універі. Так, навчання безкоштовне, але життя НЕ безкоштовне: їжа, найм житла, навіть, семестровий збір - це все кошти.
То, про що вам розказали, а ви тут транслюєте більше схоже на аусбільдунг або на навчання за обміном. Це не зовсім класичне навчання в універі. Для навчання в універі студ візу не відкриють без 9 тис євро на рахунку.
Смотрите, он за несколько лет до большой войны закончил учебу и пощел работать и проработал несколько лет.
Ему за очень хорошую учебу платили стипендию, ее хватало на оплату общежития и минимальные расходы.
Потом пошел работать по специальности в немецкую айти компанию.
Зарплата по сравнению с США - очень скромная.
По обмену он ездил в Германию будучи школьником.
В семью моего друга приезжали из Германии.
Языки английский и немецкий он и его сестра учили усиленно с младщей школы. Родители еще тогда решили их отправлять в Германию.
Про его сестру я писал. И Вы в некоей мере оказали раньше правой нежели это случилось. Да, не удалось попасть ей в универ. Несмотря на практику таки в Шарите. Учится сейчас на медсестру в Берллине.
Я с уважением отношусь к Вашему мнению и сомнениям, но, допускаю, Вы тоже не все знаете. Они готовили то, что сделали за много лет. Много лет держаться какой-то выдуманной истории, пока он год учился перед универом (как ВЫ там это назыывали?), пять лет в универе и потом уже 4 или 5 лет как работает. Зачем?
Равно как и мои шаги по пути в США у много кого вызвать могут недоверие.
Но и я раскопал очень нераспространенные возможности. Человек, который это не нашел, скажет - такого нет, не было и быть не может.
То-же может сказать и с учебой и медициной. Но тем не менеее в США есть и недорогое вузовское обучение (даже бесплатное) и медицина оплачивается страховками и есть разные варианты со страховками.
Мы когда с Вами последний раз говорили об этой истории- была несостыковка в годах обучения, не помню подробностей, но что-то типа он поступал сразу после школы, приблизительно в одно время с нами и учился всего 3 года и потом начал работать. Как-то так, т.е. уже по годам математика не сходится. И стипендия- очень похоже на другую модель обучения, не универ. И практика в Шар те?- ну может у них там родной дядя управляет клиникой?- только через так. Но хотите верить- верьте, конечно.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 20:36
gonchik74 написав: Gastarbaiter написав:
Дивлюся з вікна офісу на естакаду, де одна смуга для громадського транспорту, а інша - звичайна. Прикро, що знаходиться досить велика кількість хитрохопих, які оминають затор автобусною смугою. Добре, що ця кількість не настільки велика, щоб утворити затор щей й на цій смузі.
А Вам видно саме номери авто і зрозуміло, що це не електрички? Про таксі не питаю)
Так, видно де зелененьке, а де біле. Ну і якісь моделі з середини 2000-х теж напевно не електро. Тут хитре місце: їдуть СМТ начебто на з'їзд, але у останню секунду змінюють думку та проскакують ще сотню метрів до проспекта.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 20:40
Ой+ написав: Shaman написав: rjkz написав:
А что изменится?
И сейчас-бы она работала сутки через двое.
На сейчас не знаю зарплату в Амосова, а она уже на пенсии, скорей всего.
Но моя знакомая в 2015 (это ведь не 90-е?) в райполиклиннике города Киева (есть такой) была кардиологом и зарабатывала большие и жирные 60 долларов в месяц.
Теперь можем поговорить о Великой депрессии.
які 1500 грн в 2015 році? давайте обмежувати фантазію. вона там на чверть ставки була оформлена для книжки?
а тим чином на 2 куо на місяць знайти хірурга в приватну клініку складно в тому ж Києві...
Мова про районну поліклініку - а ви про свої тучі мільйонерів
. Дійсно такі зарплати в державній медицині "на руки" тоді і були, тому тисячі і виїхали, наприклад:
де ви побачили хоч слово про мільйонерів??? може до окуліста?
всі ж дорослі люди - а там що люди працюють лише за зп??? починаючи від того що сьогодні лікар на прийомі в державній клініці - завтра в приватній. продовжуючи, що коли заходиш до лікаря то разом з доброго дня 50-100 грн, а то й більше. закінчуючи скільки коштують операції та й просто поставити крапельницю. я вже мовчу, як головні лікарі заробляють - й чому їм так Супрун не подобалась...
давайте не включати дурника. навіть не цікавився, в медичний інстітут зараз можна просто поступити? в мої студентські часи це було нереально
Востаннє редагувалось Shaman
в Чет 06 лип, 2023 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 20:42
Gastarbaiter написав:
Дивлюся з вікна офісу на естакаду, де одна смуга для громадського транспорту, а інша - звичайна. Прикро, що знаходиться досить велика кількість хитрохопих, які оминають затор автобусною смугою. Добре, що ця кількість не настільки велика, щоб утворити затор щей й на цій смузі.
ви ж начебто там, де такого не може бути?
чи на смузі для громадського транспорту саме українські номери?
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Додано: Чет 06 лип, 2023 21:18
Shaman написав: Gastarbaiter написав:
Дивлюся з вікна офісу на естакаду, де одна смуга для громадського транспорту, а інша - звичайна. Прикро, що знаходиться досить велика кількість хитрохопих, які оминають затор автобусною смугою. Добре, що ця кількість не настільки велика, щоб утворити затор щей й на цій смузі.
ви ж начебто там, де такого не може бути?
чи на смузі для громадського транспорту саме українські номери?
Сам у шоці. Хаос на дорогах бів однією з причин для переїзду. Серьозно.
Коли їздиш за кермом, то цього особливо не помічаєш - ну там проскочить хтось. А тут хіба вперше (рідко буваю в офісі) мав нагоду поспостерігати за первною ділянкою дороги протягом цілого дня (з перервами на працю, звичайно
) і оцініти масштаб нахабства.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 21:22
Shaman написав:
всі ж дорослі люди - а там що люди працюють лише за зп??? починаючи від того що сьогодні лікар на прийомі в державній клініці - завтра в приватній. продовжуючи, що коли заходиш до лікаря то разом з доброго дня 50-100 грн, а то й більше. закінчуючи скільки коштують операції та й просто поставити крапельницю. я вже мовчу, як головні лікарі заробляють - й чому їм так Супрун не подобалась...
давайте не включати дурника. навіть не цікавився, в медичний інстітут зараз можна просто поступити? в мої студентські часи це було нереально
Давайте відокремлювати мухи і котлети.
Офіційна зарплата, неправомірна винагорода та робота в приватних закладах може перетинатись а може і ні.
Думка про те, що медик повинен отримуючи офіційну зарплату в рази нижчу за заробіток кваліфікованого шабашника у вищезгадані роки горіти на роботі спростувало життя. Це взагалі відголосок радянщини, коли лікарі та інші висококваліфіковані фахівці мали зарплати нижчі за гегемонів.
Операції коштують навіть з неофіційною винагородою ну просто смішні гроші у порівнянні з аналогічними на заході. Якраз зараз багато емігрантів "прозріли", що медицина і медики не такі і погані як собі уявлялось. Реформа розширила можливості безоплатних для пацієнта послуг. Мільйон мільйонерів за річним доходом починаючи з 2015 ввижається не мені, хоча якась к-ть медиків можливо і мала такі неофіційні доходи. Медичні університети мають найвищі вимоги до балів НМТ уже на етапі прийому документів, минулого року спростили, цього відновили знову і медуніверситети чекає недобір.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 21:32
Ой+ написав: Shaman написав:
які 1500 грн в 2015 році? давайте обмежувати фантазію. вона там на чверть ставки була оформлена для книжки?
а тим чином на 2 куо на місяць знайти хірурга в приватну клініку складно в тому ж Києві...
Мова про районну поліклініку - а ви про свої тучі мільйонерів. Дійсно такі зарплати в державній медицині "на руки" тоді і були, тому тисячі і виїхали, наприклад:
Работать за зарплату в 3 раза меньшей средней по Украине (4390)
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Додано: Чет 06 лип, 2023 21:45
Ой+ написав: Shaman написав:
всі ж дорослі люди - а там що люди працюють лише за зп??? починаючи від того що сьогодні лікар на прийомі в державній клініці - завтра в приватній. продовжуючи, що коли заходиш до лікаря то разом з доброго дня 50-100 грн, а то й більше. закінчуючи скільки коштують операції та й просто поставити крапельницю. я вже мовчу, як головні лікарі заробляють - й чому їм так Супрун не подобалась...
давайте не включати дурника. навіть не цікавився, в медичний інстітут зараз можна просто поступити? в мої студентські часи це було нереально
Давайте відокремлювати мухи і котлети.
Офіційна зарплата, неправомірна винагорода та робота в приватних закладах може перетинатись а може і ні.
Правильно. Shaman описав один із ваіантів. Багато ви бачили медпрацівників, які працюють виключно за голу зарплату? Лікарі підробляють рекламою ліків, медсестри - уколами та крапельницями - це must have, а далі за списком "вибіркові" позиції, які залежать від того, де працює та що вміє робити.
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