Проблема тільки дочекатися черги. Дружина була у лікаря, та їй видала "термінове" скерування, щоб "процедуру провели у цьому році". Зі "звичайним" черга на 2 роки вперед.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 22:12
Проблема тільки дочекатися черги. Дружина була у лікаря, та їй видала "термінове" скерування, щоб "процедуру провели у цьому році". Зі "звичайним" черга на 2 роки вперед.
Додано: Чет 06 лип, 2023 22:21
1800, 4 дня в неделю.
Потом ушла в Медиком, 6400 переполненный фуллтайм, но больше не платили.
Потом все сбережения семьи плюс заняли у родственников (в том числе из США) потратили на списаннный (в том-же США) аппарат узи (крутой, она мне делала на нем узи сердца) плюс еще какую-то аппаратуру по мелочи. Открыла свой кабинет в пенсионерском районе Киева, поставила низкий прайс, от бабулек отбою не было.
Но через полгода интенсивной работы от нее уже "половина" осталась.
По украинским меркам начала зарабатывать, но сколько уже в такой ипостаси - не хвасталась. Машину купила маленькую.
В то-же время, в США кардиолога на зарплате трудно найти с менее 250 куе в год, если свой бизнес в хорошем месте (хорошее - это НЕ дорогое, а там где пенсов дофига, например тот-же Брайтон), то пенсы будут чуть не раз в неделю бегать, страховые оплатят там доходы миллионные и в данном случае - это не фигура речи. ЧТобы дать хоть какое-то представление о цифрах, простой терапевт в своем офисе со страховой чарджает около 300 долларов (в самом начале нам приходили рипорты от страховой, потм почему-то перестали) за ...около 15 минутный прием, в офисе пациент проводит в целом около получаса если не ждет в очереди. Часть делает медсестра на зарплате (примерно 30 долларов в час, это не много, но это офисная медсестра, госпитальные оплачиваются намного больше) - заплняет формы, давление, рост, вес, кислород, берет кровь.
При этом, например, в офисе педиатра моих детей 4 или 5 кабинета, и на них один врач, владелец бизнеса, мы его видим минут 10. У моей терапевта - 3 кабинета с пациентами одновременно. На приеме у гастроэнтеролога я вижу врача минуты 3.
Кардиологи стоят дороже, чем педиатры. Правда у них прием и время участия дольше. УЗИ врач не делает, делает отдельный человек, мне делал дядька который в начале 2010-х уехал из Донецка, там был врачом, тут сидит на узи, так как не стал подтверждать и переучиваться. Лет 60 на вид.
ВОт какая-то такая картина.
Додано: Чет 06 лип, 2023 22:33
За повідомленнями ТВ Чорногорії в тій країні знайшли притулок 8 861 українців.
Взагалі країна, в якій українців майже кіт наплакав:
- постійне проживання - 323 особи (з них 4 - то діти/онуки мого кума).
- тимчасове проживання - 810.
- "подовжене" тимчасове проживання - 1227.
Додано: Чет 06 лип, 2023 22:47
В США закон запрещает использовать гормоны для откармливания птицы, я тут отрываюсь на курятине, которую в Украине не покупал.
Мне врач рекомендовала отказаться от "красного" мяса и яиц для снижения холестерола.
Додано: Чет 06 лип, 2023 22:52
Ну так там і населення кіт наплакав. Хоча так, москалів на порядок більше і ще прибувають.
Додано: Чет 06 лип, 2023 23:01
Може бути.
Тиждень тому було повідомлення, що в Сербії небувалий сплеск купівлі нерухомості.
Гадаю то як раз росіяни: то ж дружня до них країна.
На гербі зображений двоголовий орел, на його грудях червоний щит.
Додано: Чет 06 лип, 2023 23:06
И что с планкой не так?
Моему тестю 73, и йогой немного занимается и планку делает.
И работает и на велосипеде катается и пешком через полкиева ходит на ура.
И "комка нервов" нет.
Додано: Чет 06 лип, 2023 23:17
Есть разные люди, моя знакомая (мама друга детства) из Амосова деньги не брала и не вымогала. Иногда приносили коробку конфет или бутылку шампанского.
Жила (и живет?) в комнате в коммуналке, сама вырастила сына.
При этом, еще в 90-е, ее коллеги меняли машины раз в год-два.
Как?
"У больного есть родственники,квартиры у него или у них. Если захотят, чтобы он жил - продадут".
Если человек не требует мзду - живет в нищете, если вымогает - в шоколаде.
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