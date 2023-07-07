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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 898899900901> Додано: Чет 06 лип, 2023 22:12 BIGor написав: Знайомому робили недавно доволі складну операцію в Польщі, обійшлось в 0 зл 0 грошей. На заході на це платяться податки, NZF чи як називається. Знайомому робили недавно доволі складну операцію в Польщі, обійшлось в 0 зл 0 грошей. На заході на це платяться податки, NZF чи як називається.

Проблема тільки дочекатися черги. Дружина була у лікаря, та їй видала "термінове" скерування, щоб "процедуру провели у цьому році". Зі "звичайним" черга на 2 роки вперед. Проблема тільки дочекатися черги. Дружина була у лікаря, та їй видала "термінове" скерування, щоб "процедуру провели у цьому році". Зі "звичайним" черга на 2 роки вперед. Gastarbaiter Повідомлень: 2619 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 22:21 Shaman написав: rjkz написав: А что изменится?

И сейчас-бы она работала сутки через двое.

На сейчас не знаю зарплату в Амосова, а она уже на пенсии, скорей всего.

Но моя знакомая в 2015 (это ведь не 90-е?) в райполиклиннике города Киева (есть такой) была кардиологом и зарабатывала большие и жирные 60 долларов в месяц.

Теперь можем поговорить о Великой депрессии. А что изменится?И сейчас-бы она работала сутки через двое.На сейчас не знаю зарплату в Амосова, а она уже на пенсии, скорей всего.Но моя знакомая в 2015 (это ведь не 90-е?) в райполиклиннике города Киева (есть такой) была кардиологом и зарабатывала большие и жирные 60 долларов в месяц.Теперь можем поговорить о Великой депрессии.

які 1500 грн в 2015 році? давайте обмежувати фантазію. вона там на чверть ставки була оформлена для книжки?



а тим чином на 2 куо на місяць знайти хірурга в приватну клініку складно в тому ж Києві... які 1500 грн в 2015 році? давайте обмежувати фантазію. вона там на чверть ставки була оформлена для книжки?а тим чином на 2 куо на місяць знайти хірурга в приватну клініку складно в тому ж Києві...



1800, 4 дня в неделю.

Потом ушла в Медиком, 6400 переполненный фуллтайм, но больше не платили.

Потом все сбережения семьи плюс заняли у родственников (в том числе из США) потратили на списаннный (в том-же США) аппарат узи (крутой, она мне делала на нем узи сердца) плюс еще какую-то аппаратуру по мелочи. Открыла свой кабинет в пенсионерском районе Киева, поставила низкий прайс, от бабулек отбою не было.

Но через полгода интенсивной работы от нее уже "половина" осталась.

По украинским меркам начала зарабатывать, но сколько уже в такой ипостаси - не хвасталась. Машину купила маленькую.

В то-же время, в США кардиолога на зарплате трудно найти с менее 250 куе в год, если свой бизнес в хорошем месте (хорошее - это НЕ дорогое, а там где пенсов дофига, например тот-же Брайтон), то пенсы будут чуть не раз в неделю бегать, страховые оплатят там доходы миллионные и в данном случае - это не фигура речи. ЧТобы дать хоть какое-то представление о цифрах, простой терапевт в своем офисе со страховой чарджает около 300 долларов (в самом начале нам приходили рипорты от страховой, потм почему-то перестали) за ...около 15 минутный прием, в офисе пациент проводит в целом около получаса если не ждет в очереди. Часть делает медсестра на зарплате (примерно 30 долларов в час, это не много, но это офисная медсестра, госпитальные оплачиваются намного больше) - заплняет формы, давление, рост, вес, кислород, берет кровь.

При этом, например, в офисе педиатра моих детей 4 или 5 кабинета, и на них один врач, владелец бизнеса, мы его видим минут 10. У моей терапевта - 3 кабинета с пациентами одновременно. На приеме у гастроэнтеролога я вижу врача минуты 3.

Кардиологи стоят дороже, чем педиатры. Правда у них прием и время участия дольше. УЗИ врач не делает, делает отдельный человек, мне делал дядька который в начале 2010-х уехал из Донецка, там был врачом, тут сидит на узи, так как не стал подтверждать и переучиваться. Лет 60 на вид.

ВОт какая-то такая картина. 1800, 4 дня в неделю.Потом ушла в Медиком, 6400 переполненный фуллтайм, но больше не платили.Потом все сбережения семьи плюс заняли у родственников (в том числе из США) потратили на списаннный (в том-же США) аппарат узи (крутой, она мне делала на нем узи сердца) плюс еще какую-то аппаратуру по мелочи. Открыла свой кабинет в пенсионерском районе Киева, поставила низкий прайс, от бабулек отбою не было.Но через полгода интенсивной работы от нее уже "половина" осталась.По украинским меркам начала зарабатывать, но сколько уже в такой ипостаси - не хвасталась. Машину купила маленькую.В то-же время, в США кардиолога на зарплате трудно найти с менее 250 куе в год, если свой бизнес в хорошем месте (хорошее - это НЕ дорогое, а там где пенсов дофига, например тот-же Брайтон), то пенсы будут чуть не раз в неделю бегать, страховые оплатят там доходы миллионные и в данном случае - это не фигура речи. ЧТобы дать хоть какое-то представление о цифрах, простой терапевт в своем офисе со страховой чарджает около 300 долларов (в самом начале нам приходили рипорты от страховой, потм почему-то перестали) за ...около 15 минутный прием, в офисе пациент проводит в целом около получаса если не ждет в очереди. Часть делает медсестра на зарплате (примерно 30 долларов в час, это не много, но это офисная медсестра, госпитальные оплачиваются намного больше) - заплняет формы, давление, рост, вес, кислород, берет кровь.При этом, например, в офисе педиатра моих детей 4 или 5 кабинета, и на них один врач, владелец бизнеса, мы его видим минут 10. У моей терапевта - 3 кабинета с пациентами одновременно. На приеме у гастроэнтеролога я вижу врача минуты 3.Кардиологи стоят дороже, чем педиатры. Правда у них прием и время участия дольше. УЗИ врач не делает, делает отдельный человек, мне делал дядька который в начале 2010-х уехал из Донецка, там был врачом, тут сидит на узи, так как не стал подтверждать и переучиваться. Лет 60 на вид.ВОт какая-то такая картина. rjkz

Повідомлень: 14929 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7760 раз. Подякували: 4740 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 22:33

Взагалі країна, в якій українців майже кіт наплакав:

- постійне проживання - 323 особи (з них 4 - то діти/онуки мого кума).

- тимчасове проживання - 810.

- "подовжене" тимчасове проживання - 1227.

https://www.youtube.com/watch?v=ceWCg1EKLgs За повідомленнями ТВ Чорногорії в тій країні знайшли притулок 8 861 українців.Взагалі країна, в якій українців майже кіт наплакав:- постійне проживання - 323 особи (з них 4 - то діти/онуки мого кума).- тимчасове проживання - 810.- "подовжене" тимчасове проживання - 1227. akurt

Повідомлень: 7926 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3162 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 22:47 beee написав: ну давайте и я напишу.

по идее, я мог бы втирать, что нужны только Тренировки с отягощениями + кардио.

но имеет значение только инсулин. открываем табличку глик.индекса и смотрим.

угли и инсулинорезистентность + контроль калорий. всё.

тренировки - для тонуса мышц.

можно есть только жирное мясо и рыбу и не иметь плохого холестерина вообще. ну давайте и я напишу.по идее, я мог бы втирать, что нужны только Тренировки с отягощениями + кардио.но имеет значение только инсулин. открываем табличку глик.индекса и смотрим.угли и инсулинорезистентность + контроль калорий. всё.тренировки - для тонуса мышц.можно есть только жирное мясо и рыбу и не иметь плохого холестерина вообще.



В США закон запрещает использовать гормоны для откармливания птицы, я тут отрываюсь на курятине, которую в Украине не покупал.

Мне врач рекомендовала отказаться от "красного" мяса и яиц для снижения холестерола. В США закон запрещает использовать гормоны для откармливания птицы, я тут отрываюсь на курятине, которую в Украине не покупал.Мне врач рекомендовала отказаться от "красного" мяса и яиц для снижения холестерола. rjkz

Повідомлень: 14929 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7760 раз. Подякували: 4740 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 22:52 akurt написав: За повідомленнями ТВ Чорногорії в тій країні знайшли притулок 8 861 українців.

Взагалі країна, в якій українців майже кіт наплакав:

- постійне проживання - 323 особи (з них 4 - то діти/онуки мого кума).

- тимчасове проживання - 810.

- "подовжене" тимчасове проживання - 1227.

https://www.youtube.com/watch?v=ceWCg1EKLgs За повідомленнями ТВ Чорногорії в тій країні знайшли притулок 8 861 українців.Взагалі країна, в якій українців майже кіт наплакав:- постійне проживання - 323 особи (з них 4 - то діти/онуки мого кума).- тимчасове проживання - 810.- "подовжене" тимчасове проживання - 1227.

Ну так там і населення кіт наплакав. Хоча так, москалів на порядок більше і ще прибувають. Ну так там і населення кіт наплакав. Хоча так, москалів на порядок більше і ще прибувають. gonchik74

Повідомлень: 309 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 23:01 Може бути.

Тиждень тому було повідомлення, що в Сербії небувалий сплеск купівлі нерухомості.

Гадаю то як раз росіяни: то ж дружня до них країна.

На гербі зображений двоголовий орел, на його грудях червоний щит. akurt

Повідомлень: 7926 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3162 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 23:06 Starikan написав: Faceless написав: rjkz написав: Рекомендую упражнение "планка" и корейский халахуп (с "кулачками"). Ролик для пресса со временем - без подготовки можно навредить.

Одного хождения мало. Мне нравится отжиматься. Это почти на все тело. Або адаптивну йогу. Насправді підходить в будь якому віці, протипоказання звісно треба обговорювати Або адаптивну йогу. Насправді підходить в будь якому віці, протипоказання звісно треба обговорювати

Ребята, когда вам исполнится 76, тогда и поговорим.

И о планке, и о йоге, и о кардио. Ребята, когда вам исполнится 76, тогда и поговорим.И о планке, и о йоге, и о кардио.



И что с планкой не так?

Моему тестю 73, и йогой немного занимается и планку делает.

И работает и на велосипеде катается и пешком через полкиева ходит на ура.

И "комка нервов" нет. И что с планкой не так?Моему тестю 73, и йогой немного занимается и планку делает.И работает и на велосипеде катается и пешком через полкиева ходит на ура.И "комка нервов" нет. rjkz

Повідомлень: 14929 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7760 раз. Подякували: 4740 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лип, 2023 23:17 Shaman написав: Ой+ написав: Shaman написав: які 1500 грн в 2015 році? давайте обмежувати фантазію. вона там на чверть ставки була оформлена для книжки?



а тим чином на 2 куо на місяць знайти хірурга в приватну клініку складно в тому ж Києві... які 1500 грн в 2015 році? давайте обмежувати фантазію. вона там на чверть ставки була оформлена для книжки?а тим чином на 2 куо на місяць знайти хірурга в приватну клініку складно в тому ж Києві...

Мова про районну поліклініку - а ви про свої тучі мільйонерів. Дійсно такі зарплати в державній медицині "на руки" тоді і були, тому тисячі і виїхали, наприклад:

https://www.volynnews.com/news/city/u-l ... en-za-rik/ У ЛУЦЬКИХ МЕДИКІВ ЗА РІК ЗАРПЛАТА ЗБІЛЬШИЛАСЯ МАЙЖЕ НА 300 ГРИВЕНЬ Мова про районну поліклініку - а ви про свої. Дійсно такі зарплати в державній медицині "на руки" тоді і були, тому тисячі і виїхали, наприклад:

де ви побачили хоч слово про мільйонерів??? може до окуліста?



всі ж дорослі люди - а там що люди працюють лише за зп??? починаючи від того що сьогодні лікар на прийомі в державній клініці - завтра в приватній. продовжуючи, що коли заходиш до лікаря то разом з доброго дня 50-100 грн, а то й більше. закінчуючи скільки коштують операції та й просто поставити крапельницю. я вже мовчу, як головні лікарі заробляють - й чому їм так Супрун не подобалась...



давайте не включати дурника. навіть не цікавився, в медичний інстітут зараз можна просто поступити? в мої студентські часи це було нереально де ви побачили хоч слово про мільйонерів??? може до окуліста?всі ж дорослі люди - а там що люди працюють лише за зп??? починаючи від того що сьогодні лікар на прийомі в державній клініці - завтра в приватній. продовжуючи, що коли заходиш до лікаря то разом з доброго дня 50-100 грн, а то й більше. закінчуючи скільки коштують операції та й просто поставити крапельницю. я вже мовчу, як головні лікарі заробляють - й чому їм так Супрун не подобалась...давайте не включати дурника. навіть не цікавився, в медичний інстітут зараз можна просто поступити? в мої студентські часи це було нереально



Есть разные люди, моя знакомая (мама друга детства) из Амосова деньги не брала и не вымогала. Иногда приносили коробку конфет или бутылку шампанского.

Жила (и живет?) в комнате в коммуналке, сама вырастила сына.

При этом, еще в 90-е, ее коллеги меняли машины раз в год-два.

Как?

"У больного есть родственники,квартиры у него или у них. Если захотят, чтобы он жил - продадут".

Если человек не требует мзду - живет в нищете, если вымогает - в шоколаде.

Есть разные люди, моя знакомая (мама друга детства) из Амосова деньги не брала и не вымогала. Иногда приносили коробку конфет или бутылку шампанского.Жила (и живет?) в комнате в коммуналке, сама вырастила сына.При этом, еще в 90-е, ее коллеги меняли машины раз в год-два.Как?"У больного есть родственники,квартиры у него или у них. Если захотят, чтобы он жил - продадут".Если человек не требует мзду - живет в нищете, если вымогает - в шоколаде. rjkz

Повідомлень: 14929 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7760 раз. Подякували: 4740 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:00 rjkz написав: Starikan написав: ------------

Faceless

rjkz написав: Рекомендую упражнение "планка" и корейский халахуп (с "кулачками"). Ролик для пресса со временем - без подготовки можно навредить.

Одного хождения мало. Мне нравится отжиматься. Это почти на все тело.

Або адаптивну йогу. Насправді підходить в будь якому віці, протипоказання звісно треба обговорювати

-------------

Ребята, когда вам исполнится 76, тогда и поговорим.

И о планке, и о йоге, и о кардио. ------------Або адаптивну йогу. Насправді підходить в будь якому віці, протипоказання звісно треба обговорювати-------------Ребята, когда вам исполнится 76, тогда и поговорим.И о планке, и о йоге, и о кардио.



И что с планкой не так?

Моему тестю 73, и йогой немного занимается и планку делает.

И работает и на велосипеде катается и пешком через полкиева ходит на ура.

И "комка нервов" нет. И что с планкой не так?Моему тестю 73, и йогой немного занимается и планку делает.И работает и на велосипеде катается и пешком через полкиева ходит на ура.И "комка нервов" нет.

Люди разные.

Бывает и до 100 лет доживают, и дольше.

А бывает...

Сколько там в Украине ср. срок жизни? У мужчин до 70, по-моему, не дотягивает. Люди разные.Бывает и до 100 лет доживают, и дольше.А бывает...Сколько там в Украине ср. срок жизни? У мужчин до 70, по-моему, не дотягивает. ЛАД 2 Повідомлень: 24978 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:02 Чет хочется в Испанию на пару неделек, лучше вообще туда не ездил и не знал о ней, теперь тянет постоянно. Grand Touring Повідомлень: 1107 З нами з: 23.03.20 Подякував: 362 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 898899900901> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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