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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 898899900901>
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 22:12

  BIGor написав:Знайомому робили недавно доволі складну операцію в Польщі, обійшлось в 0 зл 0 грошей. На заході на це платяться податки, NZF чи як називається.

Проблема тільки дочекатися черги. Дружина була у лікаря, та їй видала "термінове" скерування, щоб "процедуру провели у цьому році". Зі "звичайним" черга на 2 роки вперед.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 22:21

  Shaman написав:
  rjkz написав:А что изменится?
И сейчас-бы она работала сутки через двое.
На сейчас не знаю зарплату в Амосова, а она уже на пенсии, скорей всего.
Но моя знакомая в 2015 (это ведь не 90-е?) в райполиклиннике города Киева (есть такой) была кардиологом и зарабатывала большие и жирные 60 долларов в месяц.
Теперь можем поговорить о Великой депрессии.

які 1500 грн в 2015 році? давайте обмежувати фантазію. вона там на чверть ставки була оформлена для книжки?

а тим чином на 2 куо на місяць знайти хірурга в приватну клініку складно в тому ж Києві...


1800, 4 дня в неделю.
Потом ушла в Медиком, 6400 переполненный фуллтайм, но больше не платили.
Потом все сбережения семьи плюс заняли у родственников (в том числе из США) потратили на списаннный (в том-же США) аппарат узи (крутой, она мне делала на нем узи сердца) плюс еще какую-то аппаратуру по мелочи. Открыла свой кабинет в пенсионерском районе Киева, поставила низкий прайс, от бабулек отбою не было.
Но через полгода интенсивной работы от нее уже "половина" осталась.
По украинским меркам начала зарабатывать, но сколько уже в такой ипостаси - не хвасталась. Машину купила маленькую.
В то-же время, в США кардиолога на зарплате трудно найти с менее 250 куе в год, если свой бизнес в хорошем месте (хорошее - это НЕ дорогое, а там где пенсов дофига, например тот-же Брайтон), то пенсы будут чуть не раз в неделю бегать, страховые оплатят там доходы миллионные и в данном случае - это не фигура речи. ЧТобы дать хоть какое-то представление о цифрах, простой терапевт в своем офисе со страховой чарджает около 300 долларов (в самом начале нам приходили рипорты от страховой, потм почему-то перестали) за ...около 15 минутный прием, в офисе пациент проводит в целом около получаса если не ждет в очереди. Часть делает медсестра на зарплате (примерно 30 долларов в час, это не много, но это офисная медсестра, госпитальные оплачиваются намного больше) - заплняет формы, давление, рост, вес, кислород, берет кровь.
При этом, например, в офисе педиатра моих детей 4 или 5 кабинета, и на них один врач, владелец бизнеса, мы его видим минут 10. У моей терапевта - 3 кабинета с пациентами одновременно. На приеме у гастроэнтеролога я вижу врача минуты 3.
Кардиологи стоят дороже, чем педиатры. Правда у них прием и время участия дольше. УЗИ врач не делает, делает отдельный человек, мне делал дядька который в начале 2010-х уехал из Донецка, там был врачом, тут сидит на узи, так как не стал подтверждать и переучиваться. Лет 60 на вид.
ВОт какая-то такая картина.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 22:33

За повідомленнями ТВ Чорногорії в тій країні знайшли притулок 8 861 українців.
Взагалі країна, в якій українців майже кіт наплакав:
- постійне проживання - 323 особи (з них 4 - то діти/онуки мого кума).
- тимчасове проживання - 810.
- "подовжене" тимчасове проживання - 1227.
https://www.youtube.com/watch?v=ceWCg1EKLgs
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 22:47

  beee написав:ну давайте и я напишу.
по идее, я мог бы втирать, что нужны только Тренировки с отягощениями + кардио.
но имеет значение только инсулин. открываем табличку глик.индекса и смотрим.
угли и инсулинорезистентность + контроль калорий. всё.
тренировки - для тонуса мышц.
можно есть только жирное мясо и рыбу и не иметь плохого холестерина вообще.


В США закон запрещает использовать гормоны для откармливания птицы, я тут отрываюсь на курятине, которую в Украине не покупал.
Мне врач рекомендовала отказаться от "красного" мяса и яиц для снижения холестерола.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 22:52

  akurt написав:За повідомленнями ТВ Чорногорії в тій країні знайшли притулок 8 861 українців.
Взагалі країна, в якій українців майже кіт наплакав:
- постійне проживання - 323 особи (з них 4 - то діти/онуки мого кума).
- тимчасове проживання - 810.
- "подовжене" тимчасове проживання - 1227.
https://www.youtube.com/watch?v=ceWCg1EKLgs

Ну так там і населення кіт наплакав. Хоча так, москалів на порядок більше і ще прибувають.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 23:01

Може бути.
Тиждень тому було повідомлення, що в Сербії небувалий сплеск купівлі нерухомості.
Гадаю то як раз росіяни: то ж дружня до них країна.
На гербі зображений двоголовий орел, на його грудях червоний щит.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 23:06

  Starikan написав:
  Faceless написав:
rjkz написав: Рекомендую упражнение "планка" и корейский халахуп (с "кулачками"). Ролик для пресса со временем - без подготовки можно навредить.
Одного хождения мало. Мне нравится отжиматься. Это почти на все тело.
Або адаптивну йогу. Насправді підходить в будь якому віці, протипоказання звісно треба обговорювати

Ребята, когда вам исполнится 76, тогда и поговорим.
И о планке, и о йоге, и о кардио.


И что с планкой не так?
Моему тестю 73, и йогой немного занимается и планку делает.
И работает и на велосипеде катается и пешком через полкиева ходит на ура.
И "комка нервов" нет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 23:17

  Shaman написав:
  Ой+ написав:
  Shaman написав:які 1500 грн в 2015 році? давайте обмежувати фантазію. вона там на чверть ставки була оформлена для книжки?

а тим чином на 2 куо на місяць знайти хірурга в приватну клініку складно в тому ж Києві...

Мова про районну поліклініку - а ви про свої тучі мільйонерів. Дійсно такі зарплати в державній медицині "на руки" тоді і були, тому тисячі і виїхали, наприклад:
У ЛУЦЬКИХ МЕДИКІВ ЗА РІК ЗАРПЛАТА ЗБІЛЬШИЛАСЯ МАЙЖЕ НА 300 ГРИВЕНЬ https://www.volynnews.com/news/city/u-l ... en-za-rik/

де ви побачили хоч слово про мільйонерів??? може до окуліста? :D

всі ж дорослі люди - а там що люди працюють лише за зп??? починаючи від того що сьогодні лікар на прийомі в державній клініці - завтра в приватній. продовжуючи, що коли заходиш до лікаря то разом з доброго дня 50-100 грн, а то й більше. закінчуючи скільки коштують операції та й просто поставити крапельницю. я вже мовчу, як головні лікарі заробляють - й чому їм так Супрун не подобалась...

давайте не включати дурника. навіть не цікавився, в медичний інстітут зараз можна просто поступити? в мої студентські часи це було нереально


Есть разные люди, моя знакомая (мама друга детства) из Амосова деньги не брала и не вымогала. Иногда приносили коробку конфет или бутылку шампанского.
Жила (и живет?) в комнате в коммуналке, сама вырастила сына.
При этом, еще в 90-е, ее коллеги меняли машины раз в год-два.
Как?
"У больного есть родственники,квартиры у него или у них. Если захотят, чтобы он жил - продадут".
Если человек не требует мзду - живет в нищете, если вымогает - в шоколаде.
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:00

  rjkz написав:
  Starikan написав:------------
Faceless
rjkz написав: Рекомендую упражнение "планка" и корейский халахуп (с "кулачками"). Ролик для пресса со временем - без подготовки можно навредить.
Одного хождения мало. Мне нравится отжиматься. Это почти на все тело.

Або адаптивну йогу. Насправді підходить в будь якому віці, протипоказання звісно треба обговорювати
-------------
Ребята, когда вам исполнится 76, тогда и поговорим.
И о планке, и о йоге, и о кардио.


И что с планкой не так?
Моему тестю 73, и йогой немного занимается и планку делает.
И работает и на велосипеде катается и пешком через полкиева ходит на ура.
И "комка нервов" нет.

Люди разные.
Бывает и до 100 лет доживают, и дольше.
А бывает...
Сколько там в Украине ср. срок жизни? У мужчин до 70, по-моему, не дотягивает.
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Чет хочется в Испанию на пару неделек, лучше вообще туда не ездил и не знал о ней, теперь тянет постоянно.
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