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#<1 ... 898899900901 Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:30 Grand Touring написав: Чет хочется в Испанию на пару неделек, лучше вообще туда не ездил и не знал о ней, теперь тянет постоянно. Чет хочется в Испанию на пару неделек, лучше вообще туда не ездил и не знал о ней, теперь тянет постоянно.

Винишко по евру за литр с тетрапака понравилось? Винишко по евру за литр с тетрапака понравилось? барабашов Повідомлень: 3279 З нами з: 16.06.15 Подякував: 252 раз. Подякували: 310 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:43 барабашов написав: Винишко по евру за литр с тетрапака понравилось? Винишко по евру за литр с тетрапака понравилось? Там есть еще пиво в стеклянных бутылочках емкостью 1 л стоит около евро. Производство Испания. Охлажденное, хорошо идет в жару с тонко нарезанным хамончиком под пальмой у берега.



https://tienda.mercadona.es/product/664 ... rg-botella Там есть еще пиво в стеклянных бутылочках емкостью 1 л стоит около евро. Производство Испания. Охлажденное, хорошо идет в жару с тонко нарезанным хамончиком под пальмой у берега. Grand Touring Повідомлень: 1107 З нами з: 23.03.20 Подякував: 362 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:55 Grand Touring написав: барабашов написав: Винишко по евру за литр с тетрапака понравилось? Винишко по евру за литр с тетрапака понравилось? Там есть еще пиво в стеклянных бутылочках емкостью 1 л стоит около евро. Производство Испания. Охлажденное, хорошо идет в жару с тонко нарезанным хамончиком под пальмой у берега.



https://tienda.mercadona.es/product/664 ... rg-botella Там есть еще пиво в стеклянных бутылочках емкостью 1 л стоит около евро. Производство Испания. Охлажденное, хорошо идет в жару с тонко нарезанным хамончиком под пальмой у берега.

Лучше паэлью в Барсе и креветок побольше

Свинину ихнюю не люблю, хотя там и "кошерных" поросят разводят, иберийских. Лучше паэлью в Барсе и креветок побольшеСвинину ихнюю не люблю, хотя там и "кошерных" поросят разводят, иберийских. барабашов Повідомлень: 3279 З нами з: 16.06.15 Подякував: 252 раз. Подякували: 310 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 02:12 барабашов написав: Лучше паэлью в Барсе и креветок побольше

Свинину ихнюю не люблю, хотя там и "кошерных" поросят разводят, иберийских. Лучше паэлью в Барсе и креветок побольшеСвинину ихнюю не люблю, хотя там и "кошерных" поросят разводят, иберийских.

Мне без разницы куда, от Барсы до Марбельи. Кстати, для беженцев подойдет и такой вариант

https://tienda.mercadona.es/product/669 ... on-garrafa

с танцами до утра под блютуз колонку на берегу Средиземноморья.



Vuelan mariposas, ya no quedan rosas

De esas que en verano me regalabas tú

Y esta noche na-na-na-nada será igual

Bailar sin ti, no sé bailar

La música no suena igua-ia-ial ... Мне без разницы куда, от Барсы до Марбельи. Кстати, для беженцев подойдет и такой вариантс танцами до утра под блютуз колонку на берегу Средиземноморья.Vuelan mariposas, ya no quedan rosasDe esas que en verano me regalabas túY esta noche na-na-na-nada será igualBailar sin ti, no sé bailarLa música no suena igua-ia-ial ... Grand Touring Повідомлень: 1107 З нами з: 23.03.20 Подякував: 362 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 898899900901 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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