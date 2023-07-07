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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 898899900901
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:30

  Grand Touring написав:Чет хочется в Испанию на пару неделек, лучше вообще туда не ездил и не знал о ней, теперь тянет постоянно.

Винишко по евру за литр с тетрапака понравилось?
барабашов
 
Повідомлень: 3279
З нами з: 16.06.15
Подякував: 252 раз.
Подякували: 310 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:43

  барабашов написав:Винишко по евру за литр с тетрапака понравилось?
Там есть еще пиво в стеклянных бутылочках емкостью 1 л стоит около евро. Производство Испания. Охлажденное, хорошо идет в жару с тонко нарезанным хамончиком под пальмой у берега.

https://tienda.mercadona.es/product/664 ... rg-botella
Grand Touring
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 23.03.20
Подякував: 362 раз.
Подякували: 351 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:55

  Grand Touring написав:
  барабашов написав:Винишко по евру за литр с тетрапака понравилось?
Там есть еще пиво в стеклянных бутылочках емкостью 1 л стоит около евро. Производство Испания. Охлажденное, хорошо идет в жару с тонко нарезанным хамончиком под пальмой у берега.

https://tienda.mercadona.es/product/664 ... rg-botella

Лучше паэлью в Барсе и креветок побольше
Свинину ихнюю не люблю, хотя там и "кошерных" поросят разводят, иберийских.
барабашов
 
Повідомлень: 3279
З нами з: 16.06.15
Подякував: 252 раз.
Подякували: 310 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 02:12

  барабашов написав:Лучше паэлью в Барсе и креветок побольше
Свинину ихнюю не люблю, хотя там и "кошерных" поросят разводят, иберийских.

Мне без разницы куда, от Барсы до Марбельи. Кстати, для беженцев подойдет и такой вариант
https://tienda.mercadona.es/product/669 ... on-garrafa
с танцами до утра под блютуз колонку на берегу Средиземноморья.

Vuelan mariposas, ya no quedan rosas
De esas que en verano me regalabas tú
Y esta noche na-na-na-nada será igual
Bailar sin ti, no sé bailar
La música no suena igua-ia-ial ...
Grand Touring
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 23.03.20
Подякував: 362 раз.
Подякували: 351 раз.
 
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  #<1 ... 898899900901
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