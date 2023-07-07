Винишко по евру за литр с тетрапака понравилось?
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:30
Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:43
Там есть еще пиво в стеклянных бутылочках емкостью 1 л стоит около евро. Производство Испания. Охлажденное, хорошо идет в жару с тонко нарезанным хамончиком под пальмой у берега.
Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:55
Лучше паэлью в Барсе и креветок побольше
Свинину ихнюю не люблю, хотя там и "кошерных" поросят разводят, иберийских.
Додано: П'ят 07 лип, 2023 02:12
Мне без разницы куда, от Барсы до Марбельи. Кстати, для беженцев подойдет и такой вариант
с танцами до утра под блютуз колонку на берегу Средиземноморья.
Vuelan mariposas, ya no quedan rosas
De esas que en verano me regalabas tú
Y esta noche na-na-na-nada será igual
Bailar sin ti, no sé bailar
La música no suena igua-ia-ial ...
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