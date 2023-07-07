Додано: П'ят 07 лип, 2023 06:51

fler написав: Shaman описав один із ваіантів. Багато ви бачили медпрацівників, які працюють виключно за голу зарплату? Лікарі підробляють рекламою ліків, медсестри - уколами та крапельницями - це must have, а далі за списком "вибіркові" позиції, які залежать від того, де працює та що вміє робити. Shaman описав один із ваіантів. Багато ви бачили медпрацівників, які працюють виключно за голу зарплату? Лікарі підробляють рекламою ліків, медсестри - уколами та крапельницями - це must have, а далі за списком "вибіркові" позиції, які залежать від того, де працює та що вміє робити.

https://lutsk.rayon.in.ua/news/60281-ch ... -za-kordon Найчастіше українські медики мігрують у Польщу, Чехію, Німеччину і навіть до Африки. Учасниця україно-польського товариства лікарів на Волині Оксана Гапонова каже, що за 2017 рік з України виїхало 7000 лікарів. Просте працевлаштування – ще одна причина міграції.



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Суть початку дискусії, що не могла бути зарплата на ставку 1500/міс у 2015 р., а не хто і як може доганятись. А вона могла бути саме такою. І в лікарів і в багатьох інших бюджетників, у яких у 2014-2015 рр зарплата в грн майже не змінилась при триразовому девалі. Погано, що так як Ви з Shamanом вважає багато посадовців. В моїй області колишній очільник ОДА під камери так і говорив, що хороший лікар себе забезпечить, а поганому не варто щось і давати. Реформи все ж таки трохи змінили цю ситуацію і для лікарів і для пацієнтів, але тоді було якось так:Та і зараз все ж таки не довели реформу до кінця. Я і за страхову медицину, бо це дурня, що типу держава платить за всіх. Має бути платиш більші податки, страховки - отримуєш вищі гарантії. Щодо кваліфікації лікарів, то, наприклад, моєму тестю минулого року провів дещо подібну операцію цей же професор:Те що робить він, зроблять не в кожній країні ЄС. Будь де на Заході бути йому і не тільки йому офіційним мультимільйонером. А ми далі про те, що лікар і медперсонал може і те і се.