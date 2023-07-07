Винишко по евру за литр с тетрапака понравилось?
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:30
Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:43
Там есть еще пиво в стеклянных бутылочках емкостью 1 л стоит около евро. Производство Испания. Охлажденное, хорошо идет в жару с тонко нарезанным хамончиком под пальмой у берега.
Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:55
Лучше паэлью в Барсе и креветок побольше
Свинину ихнюю не люблю, хотя там и "кошерных" поросят разводят, иберийских.
Додано: П'ят 07 лип, 2023 02:12
Мне без разницы куда, от Барсы до Марбельи. Кстати, для беженцев подойдет и такой вариант
с танцами до утра под блютуз колонку на берегу Средиземноморья.
Vuelan mariposas, ya no quedan rosas
De esas que en verano me regalabas tú
Y esta noche na-na-na-nada será igual
Bailar sin ti, no sé bailar
La música no suena igua-ia-ial ...
Додано: П'ят 07 лип, 2023 02:28
Отож.
Мой дед (1891 г.р.) в 76 лет таскал ведра с водой на садовом участке. Дожил до 87, как и бабушка. Выжила после перитонита.
1) бухло (70%)
2) питание (и не потому, что денег нет, а традиция)
3) невнимание к здоровью ("та у меня давление 180, а я привык"- покойный сват)
4) тяжелая и вредная физ.работа.
"Делайте правильные выводы" (с).
Додано: П'ят 07 лип, 2023 06:40
Додано: П'ят 07 лип, 2023 06:51
Re: Еміграція, заробітчанство
Суть початку дискусії, що не могла бути зарплата на ставку 1500/міс у 2015 р., а не хто і як може доганятись. А вона могла бути саме такою. І в лікарів і в багатьох інших бюджетників, у яких у 2014-2015 рр зарплата в грн майже не змінилась при триразовому девалі. Погано, що так як Ви з Shamanом вважає багато посадовців. В моїй області колишній очільник ОДА під камери так і говорив, що хороший лікар себе забезпечить, а поганому не варто щось і давати. Реформи все ж таки трохи змінили цю ситуацію і для лікарів і для пацієнтів, але тоді було якось так:
Та і зараз все ж таки не довели реформу до кінця. Я і за страхову медицину, бо це дурня, що типу держава платить за всіх. Має бути платиш більші податки, страховки - отримуєш вищі гарантії. Щодо кваліфікації лікарів, то, наприклад, моєму тестю минулого року провів дещо подібну операцію цей же професор:
Те що робить він, зроблять не в кожній країні ЄС. Будь де на Заході бути йому і не тільки йому офіційним мультимільйонером. А ми далі про те, що лікар і медперсонал може і те і се.
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