Додано: П'ят 07 лип, 2023 02:12

барабашов написав: Лучше паэлью в Барсе и креветок побольше

Свинину ихнюю не люблю, хотя там и "кошерных" поросят разводят, иберийских. Лучше паэлью в Барсе и креветок побольшеСвинину ихнюю не люблю, хотя там и "кошерных" поросят разводят, иберийских.

Мне без разницы куда, от Барсы до Марбельи. Кстати, для беженцев подойдет и такой вариантс танцами до утра под блютуз колонку на берегу Средиземноморья.Vuelan mariposas, ya no quedan rosasDe esas que en verano me regalabas túY esta noche na-na-na-nada será igualBailar sin ti, no sé bailarLa música no suena igua-ia-ial ...