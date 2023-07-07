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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 898899900901
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:30

  Grand Touring написав:Чет хочется в Испанию на пару неделек, лучше вообще туда не ездил и не знал о ней, теперь тянет постоянно.

Винишко по евру за литр с тетрапака понравилось?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:43

  барабашов написав:Винишко по евру за литр с тетрапака понравилось?
Там есть еще пиво в стеклянных бутылочках емкостью 1 л стоит около евро. Производство Испания. Охлажденное, хорошо идет в жару с тонко нарезанным хамончиком под пальмой у берега.

https://tienda.mercadona.es/product/664 ... rg-botella
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:55

  Grand Touring написав:
  барабашов написав:Винишко по евру за литр с тетрапака понравилось?
Там есть еще пиво в стеклянных бутылочках емкостью 1 л стоит около евро. Производство Испания. Охлажденное, хорошо идет в жару с тонко нарезанным хамончиком под пальмой у берега.

https://tienda.mercadona.es/product/664 ... rg-botella

Лучше паэлью в Барсе и креветок побольше
Свинину ихнюю не люблю, хотя там и "кошерных" поросят разводят, иберийских.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 02:12

  барабашов написав:Лучше паэлью в Барсе и креветок побольше
Свинину ихнюю не люблю, хотя там и "кошерных" поросят разводят, иберийских.

Мне без разницы куда, от Барсы до Марбельи. Кстати, для беженцев подойдет и такой вариант
https://tienda.mercadona.es/product/669 ... on-garrafa
с танцами до утра под блютуз колонку на берегу Средиземноморья.

Vuelan mariposas, ya no quedan rosas
De esas que en verano me regalabas tú
Y esta noche na-na-na-nada será igual
Bailar sin ti, no sé bailar
La música no suena igua-ia-ial ...
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 02:28

  ЛАД написав:
  rjkz написав:И что с планкой не так?
Моему тестю 73, и йогой немного занимается и планку делает.
И работает и на велосипеде катается и пешком через полкиева ходит на ура.
И "комка нервов" нет.
Люди разные.
Бывает и до 100 лет доживают, и дольше.
А бывает...
Отож.
Мой дед (1891 г.р.) в 76 лет таскал ведра с водой на садовом участке. Дожил до 87, как и бабушка. Выжила после перитонита.
Сколько там в Украине ср. срок жизни? У мужчин до 70, по-моему, не дотягивает.
1) бухло (70%)
2) питание (и не потому, что денег нет, а традиция)
3) невнимание к здоровью ("та у меня давление 180, а я привык"- покойный сват)
4) тяжелая и вредная физ.работа.
"Делайте правильные выводы" (с).
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 06:40

  Grand Touring написав:Чет хочется в Испанию на пару неделек, лучше вообще туда не ездил и не знал о ней, теперь тянет постоянно.

Сколько ложка в турецком йогурте не стояла бы, а тянет большинство в Испанию :mrgreen:
San
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 06:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  fler написав:Shaman описав один із ваіантів. Багато ви бачили медпрацівників, які працюють виключно за голу зарплату? Лікарі підробляють рекламою ліків, медсестри - уколами та крапельницями - це must have, а далі за списком "вибіркові" позиції, які залежать від того, де працює та що вміє робити.

Суть початку дискусії, що не могла бути зарплата на ставку 1500/міс у 2015 р., а не хто і як може доганятись. А вона могла бути саме такою. І в лікарів і в багатьох інших бюджетників, у яких у 2014-2015 рр зарплата в грн майже не змінилась при триразовому девалі. Погано, що так як Ви з Shamanом вважає багато посадовців. В моїй області колишній очільник ОДА під камери так і говорив, що хороший лікар себе забезпечить, а поганому не варто щось і давати. Реформи все ж таки трохи змінили цю ситуацію і для лікарів і для пацієнтів, але тоді було якось так:
Найчастіше українські медики мігрують у Польщу, Чехію, Німеччину і навіть до Африки. Учасниця україно-польського товариства лікарів на Волині Оксана Гапонова каже, що за 2017 рік з України виїхало 7000 лікарів. Просте працевлаштування – ще одна причина міграції. https://lutsk.rayon.in.ua/news/60281-ch ... -za-kordon

Та і зараз все ж таки не довели реформу до кінця. Я і за страхову медицину, бо це дурня, що типу держава платить за всіх. Має бути платиш більші податки, страховки - отримуєш вищі гарантії. Щодо кваліфікації лікарів, то, наприклад, моєму тестю минулого року провів дещо подібну операцію цей же професор:
Львівські лікарі врятували пацієнта з надзвичайно рідкісною патологією
https://zaxid.net/news/

Те що робить він, зроблять не в кожній країні ЄС. Будь де на Заході бути йому і не тільки йому офіційним мультимільйонером. А ми далі про те, що лікар і медперсонал може і те і се.
Ой+
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