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rjkz написав:И что с планкой не так? Моему тестю 73, и йогой немного занимается и планку делает. И работает и на велосипеде катается и пешком через полкиева ходит на ура. И "комка нервов" нет.
Люди разные. Бывает и до 100 лет доживают, и дольше. А бывает...
Отож. Мой дед (1891 г.р.) в 76 лет таскал ведра с водой на садовом участке. Дожил до 87, как и бабушка. Выжила после перитонита.
Сколько там в Украине ср. срок жизни? У мужчин до 70, по-моему, не дотягивает.
1) бухло (70%) 2) питание (и не потому, что денег нет, а традиция) 3) невнимание к здоровью ("та у меня давление 180, а я привык"- покойный сват) 4) тяжелая и вредная физ.работа. "Делайте правильные выводы" (с).
fler написав:Shaman описав один із ваіантів. Багато ви бачили медпрацівників, які працюють виключно за голу зарплату? Лікарі підробляють рекламою ліків, медсестри - уколами та крапельницями - це must have, а далі за списком "вибіркові" позиції, які залежать від того, де працює та що вміє робити.
Суть початку дискусії, що не могла бути зарплата на ставку 1500/міс у 2015 р., а не хто і як може доганятись. А вона могла бути саме такою. І в лікарів і в багатьох інших бюджетників, у яких у 2014-2015 рр зарплата в грн майже не змінилась при триразовому девалі. Погано, що так як Ви з Shamanом вважає багато посадовців. В моїй області колишній очільник ОДА під камери так і говорив, що хороший лікар себе забезпечить, а поганому не варто щось і давати. Реформи все ж таки трохи змінили цю ситуацію і для лікарів і для пацієнтів, але тоді було якось так:
Найчастіше українські медики мігрують у Польщу, Чехію, Німеччину і навіть до Африки. Учасниця україно-польського товариства лікарів на Волині Оксана Гапонова каже, що за 2017 рік з України виїхало 7000 лікарів. Просте працевлаштування – ще одна причина міграції. https://lutsk.rayon.in.ua/news/60281-ch ... -za-kordon
Та і зараз все ж таки не довели реформу до кінця. Я і за страхову медицину, бо це дурня, що типу держава платить за всіх. Має бути платиш більші податки, страховки - отримуєш вищі гарантії. Щодо кваліфікації лікарів, то, наприклад, моєму тестю минулого року провів дещо подібну операцію цей же професор:
Маятник думок про еміграцію похитнувся в інший бік: якщо спочатку було «все погано», «там збоченці живуть», «товстуни не дають людям жити», то тепер: Танці, літрушка пива за 1€, «Лучше паэлью в Барсе и креветок побольше», дівчата співають:
«Метелики літають, троянд більше немає Один із тих, що ти мені подарувала влітку І сьогодні ввечері на-на-на-ніщо не буде таким, як було Танцюю без тебе, я не вмію танцювати Музика звучить не так....»
А хлопці стоять у позі «планка». Реально прикольно.
Співзасновник і генеральний директор технологічної компанії Stability AI, яка запустила популярний генератор зображень Stable Diffusion, зробив черговий провокаційний прогноз, заснований на тому, як штучний інтелект змінює світ. Він вважає, що вже за кілька років зникнуть програмісти. Редакція MC.today переказує деталі. https://mc.today/uk/gendirektor-stabili ... oaktivami/
У мене є знайомий, який купив собі квартиру в Нью-Йорку якраз перед початком кризи у 2007 році. І ця квартира досі не зросла в ціні до тієї суми, за яку він її придбав. «Нерухомість постійно зростає в ціні» – поширена помилка. Поки що найближча перспектива має не зовсім цікавий вигляд.
У США зараз спостерігається таке: облікова ставка ФРС піднялася – відповідно, піднялися відсотки на іпотеку. Через це житло стало менш доступним, та ціни на нього почали зменшуватись.
Тому інвестиції в нерухомість зараз – це один з найгірших варіантів. Немає сенсу купувати квадратні метри, які продовжують знижуватися в ціні. Але є люди, які впевнені у надійності такого способу.
Нам дуже раді за кордоном. Нас напоять, нагодують, обігріють, дадуть трохи кишенькових коштів аби ми не вмерли з голоду, а ось продавати не дають.
Економіка розвинутих і міцних країн будується в першу чергу на промисловості, а вже потім на ІТ, банках, сільському господарстві тощо. Якщо у вас немає металургійного виробництва, навіщо вам стільки електроенергії, куди її дівати будете? А коли останній раз ви їздили з Одеси кораблем кудись? Тобто ви не користуєтесь портом? А хто буде на потягах їздити? Люди з села в село і до Києва чи Львова, так пасажирські перевезення на 200%, якщо не більше – збиткові. Отже, це все існує через промисловість. І приток валюти в країну також.
rjkz написав:И что с планкой не так? Моему тестю 73, и йогой немного занимается и планку делает. И работает и на велосипеде катается и пешком через полкиева ходит на ура. И "комка нервов" нет.
Люди разные. Бывает и до 100 лет доживают, и дольше. А бывает...
Отож. Мой дед (1891 г.р.) в 76 лет таскал ведра с водой на садовом участке. Дожил до 87, как и бабушка. Выжила после перитонита.
Сколько там в Украине ср. срок жизни? У мужчин до 70, по-моему, не дотягивает.
1) бухло (70%) 2) питание (и не потому, что денег нет, а традиция) 3) невнимание к здоровью ("та у меня давление 180, а я привык"- покойный сват) 4) тяжелая и вредная физ.работа. "Делайте правильные выводы" (с).