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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 898899900901
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:30

  Grand Touring написав:Чет хочется в Испанию на пару неделек, лучше вообще туда не ездил и не знал о ней, теперь тянет постоянно.

Винишко по евру за литр с тетрапака понравилось?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:43

  барабашов написав:Винишко по евру за литр с тетрапака понравилось?
Там есть еще пиво в стеклянных бутылочках емкостью 1 л стоит около евро. Производство Испания. Охлажденное, хорошо идет в жару с тонко нарезанным хамончиком под пальмой у берега.

https://tienda.mercadona.es/product/664 ... rg-botella
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:55

  Grand Touring написав:
  барабашов написав:Винишко по евру за литр с тетрапака понравилось?
Там есть еще пиво в стеклянных бутылочках емкостью 1 л стоит около евро. Производство Испания. Охлажденное, хорошо идет в жару с тонко нарезанным хамончиком под пальмой у берега.

https://tienda.mercadona.es/product/664 ... rg-botella

Лучше паэлью в Барсе и креветок побольше
Свинину ихнюю не люблю, хотя там и "кошерных" поросят разводят, иберийских.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 02:12

  барабашов написав:Лучше паэлью в Барсе и креветок побольше
Свинину ихнюю не люблю, хотя там и "кошерных" поросят разводят, иберийских.

Мне без разницы куда, от Барсы до Марбельи. Кстати, для беженцев подойдет и такой вариант
https://tienda.mercadona.es/product/669 ... on-garrafa
с танцами до утра под блютуз колонку на берегу Средиземноморья.

Vuelan mariposas, ya no quedan rosas
De esas que en verano me regalabas tú
Y esta noche na-na-na-nada será igual
Bailar sin ti, no sé bailar
La música no suena igua-ia-ial ...
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 02:28

  ЛАД написав:
  rjkz написав:И что с планкой не так?
Моему тестю 73, и йогой немного занимается и планку делает.
И работает и на велосипеде катается и пешком через полкиева ходит на ура.
И "комка нервов" нет.
Люди разные.
Бывает и до 100 лет доживают, и дольше.
А бывает...
Отож.
Мой дед (1891 г.р.) в 76 лет таскал ведра с водой на садовом участке. Дожил до 87, как и бабушка. Выжила после перитонита.
Сколько там в Украине ср. срок жизни? У мужчин до 70, по-моему, не дотягивает.
1) бухло (70%)
2) питание (и не потому, что денег нет, а традиция)
3) невнимание к здоровью ("та у меня давление 180, а я привык"- покойный сват)
4) тяжелая и вредная физ.работа.
"Делайте правильные выводы" (с).
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 06:40

  Grand Touring написав:Чет хочется в Испанию на пару неделек, лучше вообще туда не ездил и не знал о ней, теперь тянет постоянно.

Сколько ложка в турецком йогурте не стояла бы, а тянет большинство в Испанию :mrgreen:
San
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 06:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  fler написав:Shaman описав один із ваіантів. Багато ви бачили медпрацівників, які працюють виключно за голу зарплату? Лікарі підробляють рекламою ліків, медсестри - уколами та крапельницями - це must have, а далі за списком "вибіркові" позиції, які залежать від того, де працює та що вміє робити.

Суть початку дискусії, що не могла бути зарплата на ставку 1500/міс у 2015 р., а не хто і як може доганятись. А вона могла бути саме такою. І в лікарів і в багатьох інших бюджетників, у яких у 2014-2015 рр зарплата в грн майже не змінилась при триразовому девалі. Погано, що так як Ви з Shamanом вважає багато посадовців. В моїй області колишній очільник ОДА під камери так і говорив, що хороший лікар себе забезпечить, а поганому не варто щось і давати. Реформи все ж таки трохи змінили цю ситуацію і для лікарів і для пацієнтів, але тоді було якось так:
Найчастіше українські медики мігрують у Польщу, Чехію, Німеччину і навіть до Африки. Учасниця україно-польського товариства лікарів на Волині Оксана Гапонова каже, що за 2017 рік з України виїхало 7000 лікарів. Просте працевлаштування – ще одна причина міграції. https://lutsk.rayon.in.ua/news/60281-ch ... -za-kordon

Та і зараз все ж таки не довели реформу до кінця. Я і за страхову медицину, бо це дурня, що типу держава платить за всіх. Має бути платиш більші податки, страховки - отримуєш вищі гарантії. Щодо кваліфікації лікарів, то, наприклад, моєму тестю минулого року провів дещо подібну операцію цей же професор:
Львівські лікарі врятували пацієнта з надзвичайно рідкісною патологією
https://zaxid.net/news/

Те що робить він, зроблять не в кожній країні ЄС. Будь де на Заході бути йому і не тільки йому офіційним мультимільйонером. А ми далі про те, що лікар і медперсонал може і те і се.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 07:41

Маятник думок про еміграцію похитнувся в інший бік: якщо спочатку було «все погано», «там збоченці живуть», «товстуни не дають людям жити», то тепер:
Танці, літрушка пива за 1€, «Лучше паэлью в Барсе и креветок побольше», дівчата співають:

«Метелики літають, троянд більше немає
Один із тих, що ти мені подарувала влітку
І сьогодні ввечері на-на-на-ніщо не буде таким, як було
Танцюю без тебе, я не вмію танцювати
Музика звучить не так....»

А хлопці стоять у позі «планка».
Реально прикольно.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 07:51

перспективы IT
Співзасновник і генеральний директор технологічної компанії Stability AI, яка запустила популярний генератор зображень Stable Diffusion, зробив черговий провокаційний прогноз, заснований на тому, як штучний інтелект змінює світ. Він вважає, що вже за кілька років зникнуть програмісти. Редакція MC.today переказує деталі.
https://mc.today/uk/gendirektor-stabili ... oaktivami/


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https://mc.today/uk/blogs/my-stvoryuyem ... h-ranishe/

про инвестиции в недвижимость
У мене є знайомий, який купив собі квартиру в Нью-Йорку якраз перед початком кризи у 2007 році. І ця квартира досі не зросла в ціні до тієї суми, за яку він її придбав. «Нерухомість постійно зростає в ціні» – поширена помилка. Поки що найближча перспектива має не зовсім цікавий вигляд.

У США зараз спостерігається таке: облікова ставка ФРС піднялася – відповідно, піднялися відсотки на іпотеку. Через це житло стало менш доступним, та ціни на нього почали зменшуватись.

Тому інвестиції в нерухомість зараз – це один з найгірших варіантів. Немає сенсу купувати квадратні метри, які продовжують знижуватися в ціні. Але є люди, які впевнені у надійності такого способу.

https://mc.today/uk/blogs/neruhomist-ne ... progoriti/


а этот тортик для ЛАДа

Нам дуже раді за кордоном. Нас напоять, нагодують, обігріють, дадуть трохи кишенькових коштів аби ми не вмерли з голоду, а ось продавати не дають.

Економіка розвинутих і міцних країн будується в першу чергу на промисловості, а вже потім на ІТ, банках, сільському господарстві тощо. Якщо у вас немає металургійного виробництва, навіщо вам стільки електроенергії, куди її дівати будете? А коли останній раз ви їздили з Одеси кораблем кудись? Тобто ви не користуєтесь портом? А хто буде на потягах їздити? Люди з села в село і до Києва чи Львова, так пасажирські перевезення на 200%, якщо не більше – збиткові. Отже, це все існує через промисловість. І приток валюти в країну також.

Одне робоче місце в металургії створює мінімум 10 робочих місць в інших сферах економіки.
https://mc.today/uk/blogs/za-kordonom-n ... iku-vijny/
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 07 лип, 2023 08:05, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 07:54

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  rjkz написав:И что с планкой не так?
Моему тестю 73, и йогой немного занимается и планку делает.
И работает и на велосипеде катается и пешком через полкиева ходит на ура.
И "комка нервов" нет.
Люди разные.
Бывает и до 100 лет доживают, и дольше.
А бывает...
Отож.
Мой дед (1891 г.р.) в 76 лет таскал ведра с водой на садовом участке. Дожил до 87, как и бабушка. Выжила после перитонита.
Сколько там в Украине ср. срок жизни? У мужчин до 70, по-моему, не дотягивает.
1) бухло (70%)
2) питание (и не потому, что денег нет, а традиция)
3) невнимание к здоровью ("та у меня давление 180, а я привык"- покойный сват)
4) тяжелая и вредная физ.работа.
"Делайте правильные выводы" (с).


5) табакокурение
6) экология
rjkz
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