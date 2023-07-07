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#<1 ... 899900901902 Додано: П'ят 07 лип, 2023 08:41

Естонський уряд надав громадянам України та членам їхніх сімей, які втекли від війни, тимчасовий захист. Це дозвіл на проживання в Естонії протягом одного року. Якщо воєнний стан в Україні триватиме, то дію тимчасового захисту подовжать.



Тимчасовий захист надає й іншу підтримку, а саме:



підтримку в пошуку житла;

безкоштовну можливість вивчати естонську мову і відвідувати курси адаптації для іноземців;

медичне страхування і можливість безкоштовно відвідувати державних лікарів;

право працювати;

для дітей – можливість отримувати базову освіту.

Ще українські переселенці в Естонії зможуть подати заявку на фінансову підтримку. Для цього потрібно звернутись до Департаменту соціального страхування. Фінансова допомога становить 292 євро на місяць. Так само можна подати клопотання й отримувати допомогу на дитину – 60 євро щомісяця на першу та другу дитину і 100 євро на третю та кожну наступну дитину.



Наразі громадяни України можуть оформити тимчасовий захист за спрощеною процедурою – за один день.



«Для нас важливо максимально спростити процедури для тих, хто втік від війни і хоче тимчасово налагодити своє життя тут», – зазначила прем’єрка Кая Каллас.



Клопотання про тимчасовий захист можна подати в залах обслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони. Також потрібно заповнити анкету – окремо на кожного члена родини старшого від 18 років. Із собою потрібно мати документи, що посвідчують особу.



https://www.politsei.ee/uk/instrukciya/ ... ya-v-eston Документи для законного перебування в ЕстоніїЕстонський уряд надав громадянам України та членам їхніх сімей, які втекли від війни, тимчасовий захист. Це дозвіл на проживання в Естонії протягом одного року. Якщо воєнний стан в Україні триватиме, то дію тимчасового захисту подовжать.Тимчасовий захист надає й іншу підтримку, а саме:підтримку в пошуку житла;безкоштовну можливість вивчати естонську мову і відвідувати курси адаптації для іноземців;медичне страхування і можливість безкоштовно відвідувати державних лікарів;право працювати;для дітей – можливість отримувати базову освіту.Ще українські переселенці в Естонії зможуть подати заявку на фінансову підтримку. Для цього потрібно звернутись до Департаменту соціального страхування. Фінансова допомога становить 292 євро на місяць. Так само можна подати клопотання й отримувати допомогу на дитину – 60 євро щомісяця на першу та другу дитину і 100 євро на третю та кожну наступну дитину.Наразі громадяни України можуть оформити тимчасовий захист за спрощеною процедурою – за один день.«Для нас важливо максимально спростити процедури для тих, хто втік від війни і хоче тимчасово налагодити своє життя тут», – зазначила прем’єрка Кая Каллас.Клопотання про тимчасовий захист можна подати в залах обслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони. Також потрібно заповнити анкету – окремо на кожного члена родини старшого від 18 років. Із собою потрібно мати документи, що посвідчують особу. vitaliian

Повідомлень: 18187 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2165 раз. Подякували: 3095 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 899900901902 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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