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Документи для законного перебування в Естонії Естонський уряд надав громадянам України та членам їхніх сімей, які втекли від війни, тимчасовий захист. Це дозвіл на проживання в Естонії протягом одного року. Якщо воєнний стан в Україні триватиме, то дію тимчасового захисту подовжать.
Тимчасовий захист надає й іншу підтримку, а саме:
підтримку в пошуку житла; безкоштовну можливість вивчати естонську мову і відвідувати курси адаптації для іноземців; медичне страхування і можливість безкоштовно відвідувати державних лікарів; право працювати; для дітей – можливість отримувати базову освіту. Ще українські переселенці в Естонії зможуть подати заявку на фінансову підтримку. Для цього потрібно звернутись до Департаменту соціального страхування. Фінансова допомога становить 292 євро на місяць. Так само можна подати клопотання й отримувати допомогу на дитину – 60 євро щомісяця на першу та другу дитину і 100 євро на третю та кожну наступну дитину.
Наразі громадяни України можуть оформити тимчасовий захист за спрощеною процедурою – за один день.
«Для нас важливо максимально спростити процедури для тих, хто втік від війни і хоче тимчасово налагодити своє життя тут», – зазначила прем’єрка Кая Каллас.
Клопотання про тимчасовий захист можна подати в залах обслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони. Також потрібно заповнити анкету – окремо на кожного члена родини старшого від 18 років. Із собою потрібно мати документи, що посвідчують особу.