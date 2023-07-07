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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 899900901902
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 08:41

Документи для законного перебування в Естонії
Естонський уряд надав громадянам України та членам їхніх сімей, які втекли від війни, тимчасовий захист. Це дозвіл на проживання в Естонії протягом одного року. Якщо воєнний стан в Україні триватиме, то дію тимчасового захисту подовжать.

Тимчасовий захист надає й іншу підтримку, а саме:

підтримку в пошуку житла;
безкоштовну можливість вивчати естонську мову і відвідувати курси адаптації для іноземців;
медичне страхування і можливість безкоштовно відвідувати державних лікарів;
право працювати;
для дітей – можливість отримувати базову освіту.
Ще українські переселенці в Естонії зможуть подати заявку на фінансову підтримку. Для цього потрібно звернутись до Департаменту соціального страхування. Фінансова допомога становить 292 євро на місяць. Так само можна подати клопотання й отримувати допомогу на дитину – 60 євро щомісяця на першу та другу дитину і 100 євро на третю та кожну наступну дитину.

Наразі громадяни України можуть оформити тимчасовий захист за спрощеною процедурою – за один день.

«Для нас важливо максимально спростити процедури для тих, хто втік від війни і хоче тимчасово налагодити своє життя тут», – зазначила прем’єрка Кая Каллас.

Клопотання про тимчасовий захист можна подати в залах обслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони. Також потрібно заповнити анкету – окремо на кожного члена родини старшого від 18 років. Із собою потрібно мати документи, що посвідчують особу.

https://www.politsei.ee/uk/instrukciya/ ... ya-v-eston
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