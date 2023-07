Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 898899900901 Додано: П'ят 07 лип, 2023 06:51 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: Shaman описав один із ваіантів. Багато ви бачили медпрацівників, які працюють виключно за голу зарплату? Лікарі підробляють рекламою ліків, медсестри - уколами та крапельницями - це must have, а далі за списком "вибіркові" позиції, які залежать від того, де працює та що вміє робити. Shaman описав один із ваіантів. Багато ви бачили медпрацівників, які працюють виключно за голу зарплату? Лікарі підробляють рекламою ліків, медсестри - уколами та крапельницями - це must have, а далі за списком "вибіркові" позиції, які залежать від того, де працює та що вміє робити.

Суть початку дискусії, що не могла бути зарплата на ставку 1500/міс у 2015 р., а не хто і як може доганятись. А вона могла бути саме такою. І в лікарів і в багатьох інших бюджетників, у яких у 2014-2015 рр зарплата в грн майже не змінилась при триразовому девалі. Погано, що так як Ви з Shamanом вважає багато посадовців. В моїй області колишній очільник ОДА під камери так і говорив, що хороший лікар себе забезпечить, а поганому не варто щось і давати. Реформи все ж таки трохи змінили цю ситуацію і для лікарів і для пацієнтів, але тоді було якось так:

https://lutsk.rayon.in.ua/news/60281-ch ... -za-kordon Найчастіше українські медики мігрують у Польщу, Чехію, Німеччину і навіть до Африки. Учасниця україно-польського товариства лікарів на Волині Оксана Гапонова каже, що за 2017 рік з України виїхало 7000 лікарів. Просте працевлаштування – ще одна причина міграції.

Та і зараз все ж таки не довели реформу до кінця. Я і за страхову медицину, бо це дурня, що типу держава платить за всіх. Має бути платиш більші податки, страховки - отримуєш вищі гарантії. Щодо кваліфікації лікарів, то, наприклад, моєму тестю минулого року провів дещо подібну операцію цей же професор:



https://zaxid.net/news/ Львівські лікарі врятували пацієнта з надзвичайно рідкісною патологією

Те що робить він, зроблять не в кожній країні ЄС. Будь де на Заході бути йому і не тільки йому офіційним мультимільйонером. А ми далі про те, що лікар і медперсонал може і те і се. Суть початку дискусії, що не могла бути зарплата на ставку 1500/міс у 2015 р., а не хто і як може доганятись. А вона могла бути саме такою. І в лікарів і в багатьох інших бюджетників, у яких у 2014-2015 рр зарплата в грн майже не змінилась при триразовому девалі. Погано, що так як Ви з Shamanом вважає багато посадовців. В моїй області колишній очільник ОДА під камери так і говорив, що хороший лікар себе забезпечить, а поганому не варто щось і давати. Реформи все ж таки трохи змінили цю ситуацію і для лікарів і для пацієнтів, але тоді було якось так:Та і зараз все ж таки не довели реформу до кінця. Я і за страхову медицину, бо це дурня, що типу держава платить за всіх. Має бути платиш більші податки, страховки - отримуєш вищі гарантії. Щодо кваліфікації лікарів, то, наприклад, моєму тестю минулого року провів дещо подібну операцію цей же професор:Те що робить він, зроблять не в кожній країні ЄС. Будь де на Заході бути йому і не тільки йому офіційним мультимільйонером. А ми далі про те, що лікар і медперсонал може і те і се. Ой+

Повідомлень: 5956 З нами з: 19.04.12 Подякував: 86 раз. Подякували: 916 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 07:41 Маятник думок про еміграцію похитнувся в інший бік: якщо спочатку було «все погано», «там збоченці живуть», «товстуни не дають людям жити», то тепер:

Танці, літрушка пива за 1€, «Лучше паэлью в Барсе и креветок побольше», дівчата співають:



«Метелики літають, троянд більше немає

Один із тих, що ти мені подарувала влітку

І сьогодні ввечері на-на-на-ніщо не буде таким, як було

Танцюю без тебе, я не вмію танцювати

Музика звучить не так....»



А хлопці стоять у позі «планка».

Реально прикольно. akurt

Повідомлень: 7929 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3164 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 07:51

за кілька років зникнуть програмісти. Редакція MC.today переказує деталі.

https://mc.today/uk/gendirektor-stabili ... oaktivami/

Співзасновник і генеральний директор технологічної компанії Stability AI, яка запустила популярний генератор зображень Stable Diffusion, зробив черговий провокаційний прогноз, заснований на тому, як штучний інтелект змінює світ. Він вважає, що вже. Редакція MC.today переказує деталі.





https://mc.today/uk/blogs/my-stvoryuyem ... h-ranishe/

Ми створюємо контент в Instagram та інші соцмережі за допомогою ШІ. Це у 20 разів швидше і в 10 разів дешевше, ніж раніше

про инвестиции в недвижимость





У США зараз спостерігається таке: облікова ставка ФРС піднялася – відповідно, піднялися відсотки на іпотеку. Через це житло стало менш доступним, та ціни на нього почали зменшуватись.



Тому інвестиції в нерухомість зараз – це один з найгірших варіантів. Немає сенсу купувати квадратні метри, які продовжують знижуватися в ціні. Але є люди, які впевнені у надійності такого способу.



https://mc.today/uk/blogs/neruhomist-ne ... progoriti/

У мене є знайомий, який купив собі квартиру в Нью-Йорку якраз перед початком кризи у 2007 році. І ця квартира досі не зросла в ціні до тієї суми, за яку він її придбав. «Нерухомість постійно зростає в ціні» – поширена помилка. Поки що найближча перспектива має не зовсім цікавий вигляд.У США зараз спостерігається таке: облікова ставка ФРС піднялася – відповідно, піднялися відсотки на іпотеку. Через це житло стало менш доступним, та ціни на нього почали зменшуватись.Тому інвестиції в нерухомість зараз – це один з найгірших варіантів. Немає сенсу купувати квадратні метри, які продовжують знижуватися в ціні. Але є люди, які впевнені у надійності такого способу.



а этот тортик для ЛАДа



Нам дуже раді за кордоном. Нас напоять, нагодують, обігріють, дадуть трохи кишенькових коштів аби ми не вмерли з голоду, а ось продавати не дають.



Економіка розвинутих і міцних країн будується в першу чергу на промисловості, а вже потім на ІТ, банках, сільському господарстві тощо. Якщо у вас немає металургійного виробництва, навіщо вам стільки електроенергії, куди її дівати будете? А коли останній раз ви їздили з Одеси кораблем кудись? Тобто ви не користуєтесь портом? А хто буде на потягах їздити? Люди з села в село і до Києва чи Львова, так пасажирські перевезення на 200%, якщо не більше – збиткові. Отже, це все існує через промисловість. І приток валюти в країну також.



Одне робоче місце в металургії створює мінімум 10 робочих місць в інших сферах економіки.

https://mc.today/uk/blogs/za-kordonom-n ... iku-vijny/

Нам дуже раді за кордоном. Нас напоять, нагодують, обігріють, дадуть трохи кишенькових коштів аби ми не вмерли з голоду, а ось продавати не дають.Економіка розвинутих і міцних країн будується в першу чергу на промисловості, а вже потім на ІТ, банках, сільському господарстві тощо. Якщо у вас немає металургійного виробництва, навіщо вам стільки електроенергії, куди її дівати будете? А коли останній раз ви їздили з Одеси кораблем кудись? Тобто ви не користуєтесь портом? А хто буде на потягах їздити? Люди з села в село і до Києва чи Львова, так пасажирські перевезення на 200%, якщо не більше – збиткові. Отже, це все існує через промисловість. І приток валюти в країну також.Одне робоче місце в металургії створює мінімум 10 робочих місць в інших сферах економіки. перспективы ITпро инвестиции в недвижимостьа этот тортик для ЛАДа Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 07 лип, 2023 08:05, всього редагувалось 7 разів. vitaliian

Повідомлень: 18186 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2165 раз. Подякували: 3096 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 07:54 Starikan написав: ЛАД написав: rjkz написав: И что с планкой не так?

Моему тестю 73, и йогой немного занимается и планку делает.

И работает и на велосипеде катается и пешком через полкиева ходит на ура.

И "комка нервов" нет. И что с планкой не так?Моему тестю 73, и йогой немного занимается и планку делает.И работает и на велосипеде катается и пешком через полкиева ходит на ура.И "комка нервов" нет. Люди разные.

Бывает и до 100 лет доживают, и дольше.

А бывает...

Бывает и до 100 лет доживают, и дольше.А бывает... Отож.

Мой дед (1891 г.р.) в 76 лет таскал ведра с водой на садовом участке. Дожил до 87, как и бабушка. Выжила после перитонита.

Сколько там в Украине ср. срок жизни? У мужчин до 70, по-моему, не дотягивает. 1) бухло (70%)

2) питание (и не потому, что денег нет, а традиция)

3) невнимание к здоровью ("та у меня давление 180, а я привык"- покойный сват)

4) тяжелая и вредная физ.работа.

"Делайте правильные выводы" (с). Отож.Мой дед (1891 г.р.) в 76 лет таскал ведра с водой на садовом участке. Дожил до 87, как и бабушка. Выжила после перитонита.1) бухло (70%)2) питание (и не потому, что денег нет, а традиция)3) невнимание к здоровью ("та у меня давление 180, а я привык"- покойный сват)4) тяжелая и вредная физ.работа."Делайте правильные выводы" (с).



5) табакокурение

6) экология 5) табакокурение6) экология rjkz

Повідомлень: 14930 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7765 раз. Подякували: 4740 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 08:41

Естонський уряд надав громадянам України та членам їхніх сімей, які втекли від війни, тимчасовий захист. Це дозвіл на проживання в Естонії протягом одного року. Якщо воєнний стан в Україні триватиме, то дію тимчасового захисту подовжать.



Тимчасовий захист надає й іншу підтримку, а саме:



підтримку в пошуку житла;

безкоштовну можливість вивчати естонську мову і відвідувати курси адаптації для іноземців;

медичне страхування і можливість безкоштовно відвідувати державних лікарів;

право працювати;

для дітей – можливість отримувати базову освіту.

Ще українські переселенці в Естонії зможуть подати заявку на фінансову підтримку. Для цього потрібно звернутись до Департаменту соціального страхування. Фінансова допомога становить 292 євро на місяць. Так само можна подати клопотання й отримувати допомогу на дитину – 60 євро щомісяця на першу та другу дитину і 100 євро на третю та кожну наступну дитину.



Наразі громадяни України можуть оформити тимчасовий захист за спрощеною процедурою – за один день.



«Для нас важливо максимально спростити процедури для тих, хто втік від війни і хоче тимчасово налагодити своє життя тут», – зазначила прем’єрка Кая Каллас.



Клопотання про тимчасовий захист можна подати в залах обслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони. Також потрібно заповнити анкету – окремо на кожного члена родини старшого від 18 років. Із собою потрібно мати документи, що посвідчують особу.



https://www.politsei.ee/uk/instrukciya/ ... ya-v-eston Документи для законного перебування в ЕстоніїЕстонський уряд надав громадянам України та членам їхніх сімей, які втекли від війни, тимчасовий захист. Це дозвіл на проживання в Естонії протягом одного року. Якщо воєнний стан в Україні триватиме, то дію тимчасового захисту подовжать.Тимчасовий захист надає й іншу підтримку, а саме:підтримку в пошуку житла;безкоштовну можливість вивчати естонську мову і відвідувати курси адаптації для іноземців;медичне страхування і можливість безкоштовно відвідувати державних лікарів;право працювати;для дітей – можливість отримувати базову освіту.Ще українські переселенці в Естонії зможуть подати заявку на фінансову підтримку. Для цього потрібно звернутись до Департаменту соціального страхування. Фінансова допомога становить 292 євро на місяць. Так само можна подати клопотання й отримувати допомогу на дитину – 60 євро щомісяця на першу та другу дитину і 100 євро на третю та кожну наступну дитину.Наразі громадяни України можуть оформити тимчасовий захист за спрощеною процедурою – за один день.«Для нас важливо максимально спростити процедури для тих, хто втік від війни і хоче тимчасово налагодити своє життя тут», – зазначила прем’єрка Кая Каллас.Клопотання про тимчасовий захист можна подати в залах обслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони. Також потрібно заповнити анкету – окремо на кожного члена родини старшого від 18 років. Із собою потрібно мати документи, що посвідчують особу. vitaliian

Повідомлень: 18186 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2165 раз. Подякували: 3096 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:48

akurt написав: Shaman написав: тому гілка ледве дихає, що стьобатися це прикольно - а от написати щось реальне - це ж треба знати. читаємо лише побрехеньки... тому гілка ледве дихає, що стьобатися це прикольно - а от написати щось реальне - це ж треба знати....

Це правда. Маєте рацію.

Дивна річ: напишу в гілці «Еміграція, заробітчанство», що найкраще вкладення коштів, отриманих від продажу бабушатника - в освіту дітей - не слухають.

Скажу те саме - слово в слово - приятелям - діють та сьогодні отримують такі повідомлення з Варшави:

https://ibb.co/d5nYv84 Це правда. Маєте рацію.Дивна річ: напишу в гілці «Еміграція, заробітчанство», що найкраще вкладення коштів, отриманих від продажу бабушатника - в освіту дітей - не слухають.та сьогодні отримують такі повідомлення з Варшави:

Побрехеньки: не встиг повернутися з пляжу - коли повідомлення від приятелів: син буде навчатися в Канаді.

Подробиць ще не знаю - зв"язався з Кирилом в Канаді, але там зараз ніч.

Пам"ятаю, як забирали його з мамою та татом з пологового будинка...

Моя жінка - його хресна матір. Сам себе процитую:не встиг повернутися з пляжу - коли повідомлення від приятелів: син буде навчатися в Канаді.Подробиць ще не знаю - зв"язався з Кирилом в Канаді, але там зараз ніч.Пам"ятаю, як забирали його з мамою та татом з пологового будинка...Моя жінка - його хресна матір. akurt

Повідомлень: 7929 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3164 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 11:09 akurt написав: Побрехеньки: не встиг повернутися з пляжу - коли повідомлення від приятелів: син буде навчатися в Канаді.

Подробиць ще не знаю - зв"язався з Кирилом в Канаді, але там зараз ніч.

Пам"ятаю, як забирали його з мамою та татом з пологового будинка...

Моя жінка - його хресна матір. не встиг повернутися з пляжу - коли повідомлення від приятелів: син буде навчатися в Канаді.Подробиць ще не знаю - зв"язався з Кирилом в Канаді, але там зараз ніч.Пам"ятаю, як забирали його з мамою та татом з пологового будинка...Моя жінка - його хресна матір.

Польские университеты также сильные и жизнь в Польше дешевле. Поэтому тут сравнивать конкретные университеты и конкретные возможности семьи и студента. Никто со стороны не скажет, что лучше. Польские университеты также сильные и жизнь в Польше дешевле. Поэтому тут сравнивать конкретные университеты и конкретные возможности семьи и студента. Никто со стороны не скажет, что лучше. Grand Touring Повідомлень: 1103 З нами з: 23.03.20 Подякував: 362 раз. Подякували: 352 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 11:22 Ви маєте рацію: ніхто не скаже, де краще.

Це питання якраз і обговорюється на цій гілці, однозначно кращого ще НЕ визначили.



Щодо навчання в Канаді є такі плюси:

- з 01.01.2023 в Канаді іноземцям заборонили купувати нерухомість, але студентам дозволено. Ось батьки і будуть думати про інвестиції.

- якщо отримати в Канаді PR (я не знаю умови для студентів), то це відкриває шлях в США (з PR - вільний вʼїзд).

- якщо попав в США з РR - візьмуть на роботу.



Про останнє мені розказував наш українець, який працює в дуже крутій компанії (видалено), який сказав, що у відділ взяли людину з PR Канади. Цікаво, що він - азіат.

Там теж цікаво: той «канадець» сказав, що закінчив університет Канаді, заробляв приблизно 85 000$ на рік, тут дали відразу 260 000$ на рік.

Цікаво, що приїхав на своєму авто канадської реєстрації.

Ну ось так. Відкривають тому, хто стукає. akurt

Повідомлень: 7929 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3164 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 11:34 Ой+ написав: Думка про те, що медик повинен отримуючи офіційну зарплату в рази нижчу за заробіток кваліфікованого шабашника у вищезгадані роки горіти на роботі спростувало життя. Це взагалі відголосок радянщини, коли лікарі та інші висококваліфіковані фахівці мали зарплати нижчі за гегемонів.

Операції коштують навіть з неофіційною винагородою ну просто смішні гроші у порівнянні з аналогічними на заході. Якраз зараз багато емігрантів "прозріли", що медицина і медики не такі і погані як собі уявлялось. Реформа розширила можливості безоплатних для пацієнта послуг. Мільйон мільйонерів за річним доходом починаючи з 2015 ввижається не мені, хоча якась к-ть медиків можливо і мала такі неофіційні доходи. Медичні університети мають найвищі вимоги до балів НМТ уже на етапі прийому документів, минулого року спростили, цього відновили знову і медуніверситети чекає недобір. Думка про те, що медик повинен отримуючи офіційну зарплату в рази нижчу за заробіток кваліфікованого шабашника у вищезгадані роки горіти на роботі спростувало життя. Це взагалі відголосок радянщини, коли лікарі та інші висококваліфіковані фахівці мали зарплати нижчі за гегемонів.Операції коштують навіть з неофіційною винагородою ну просто смішні гроші у порівнянні з аналогічними на заході. Якраз зараз багато емігрантів "прозріли", що медицина і медики не такі і погані як собі уявлялось. Реформа розширила можливості безоплатних для пацієнта послуг. Мільйон мільйонерів за річним доходом починаючи з 2015 ввижається не мені, хоча якась к-ть медиків можливо і мала такі неофіційні доходи. Медичні університети мають найвищі вимоги до балів НМТ уже на етапі прийому документів, минулого року спростили, цього відновили знову і медуніверситети чекає недобір.

Ось штучний інтелект в першу чергу повинен замінити медиків. Все елементарно і просто: здав аналізи, ввів симптоми - AI видав хворобу і спосіб лікування. Ось штучний інтелект в першу чергу повинен замінити медиків. Все елементарно і просто: здав аналізи, ввів симптоми - AI видав хворобу і спосіб лікування. andrijk777

Повідомлень: 4883 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 898899900901 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: andrijk777 flyman і 4 гостейМодератори: Faceless