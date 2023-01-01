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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 900901902903904> Додано: П'ят 07 лип, 2023 11:48 akurt

1. По куает можно покупать недвижимость.

2. Нашим, кто работает от полугода по куает пока что без проблем открывают амер. тур визы.

3. Пр вроде не даёт безвизовый въезд в США.

4. Для работы в США гражданам с канадским паспортом нужна рабочая виза, хотя проезд безвизовый. Grand Touring Повідомлень: 1107 З нами з: 23.03.20 Подякував: 363 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 11:50 Ви помиляєтеся: по CUAET з 01.01.2023 НЕ можна купувати нерухомість.

Можна, якщо українець, який прибув за програмою CUAET, отримав PR.

Там теж не все так просто, в неділю буду спілкуватися з нашою людною, сказав, що там щось якісь перепони для отримання (живе з грудня, працює з 3 січня легально та офіційно. Вінніпег.) Востаннє редагувалось akurt в П'ят 07 лип, 2023 11:52, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7935 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3164 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 11:51 akurt наши даже ипотеку берут без проблем Grand Touring Повідомлень: 1107 З нами з: 23.03.20 Подякував: 363 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 11:53 До Нового року - мабуть.

Хто не встиг- той запізнився.

Постанова Уряду Канади від літа 2022 року з введенням в дію з 01.01.2023: ЗАБОРОНА ІНОЗЕМЦЯМ купувати нерухомість.

На YouTube є сумна історія: наш українець підібрав житло, шукав довго, всю осінь, знайшов, домовився, потім узгоджував іпотеку, маже все узгодив станом на 29 грудня, останній підпис треба було отримати 02.01.2023 - і пролетів, залишився без канхвЄтки.



2. Нашим, кто работает от полугода по куает пока что без проблем открывают амер. тур визы.

Не чув про таке може й правда - - підкажу нашим в Канаді. Чесно кажучі, якщо би це було можливим, то вже 170 000 українців, які в"іхали в Канаду, отримали б візи США. Не чув жодного випадку.



3. Пр вроде не даёт безвизовый въезд в США.

Ви помиляєтеся: як раз і надає. Вільно та без проблем. Це одна з причин того, що наші в Канаді дуже дуже намагаються отримати той PR.



4. Для работы в США гражданам с канадским паспортом нужна рабочая виза, хотя проезд безвизовый.

Це вірно: треба отримати робочу візу класу Н1-В.

І не тільки громадянам Канади, а всім іноземцям.

Її може оформити тільки роботодавець США, якщо бере на роботу.

Згаданого канадійця взяли. Оформили. Працює.

Цікаво, що авто з номерами Канади потім вигнав в Канаду та продав - якісь проблеми були з її "натуралізацією" в США. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 07 лип, 2023 12:04, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7935 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3164 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:02 akurt при все уважении к вам, думаю, вы дальше сами проработаете момент с недвижимостью. Моё дело помочь. Grand Touring Повідомлень: 1107 З нами з: 23.03.20 Подякував: 363 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:05 Спасибо за уважение, но я Вам точно скажу: я это "прорабатывать" не буду, мне совсем не нужно.

Но много знаю, так как ЕЖЕДНЕВНО общаюсь с нашими и в США, и в Канаде.

Тут слово "Ежедневно" происходит от слова "Ежедневно".



P.S. По поводу рабочих - и не только - виз в США реально шикарно и точно рассказал с месяц назад на этой ветке rjkz. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 07 лип, 2023 12:10, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7935 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3164 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:08 Can I go to USA with Canadian PR?

Canadian permanent residents may need a non-immigrant visa to enter the United States. You must obtain this visa from the U.S. authorities before entering the country. You must also have a valid passport from your country of citizenship. Grand Touring Повідомлень: 1107 З нами з: 23.03.20 Подякував: 363 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:12 Спасибо за уточнение: это как раз подтверждает 2 вещи из Вашего текста и моего:

- если имеешь канадский PR - легко и просто попадешь в США, так как тебе легко и просто выдадут американскую визу.

- если у тебя нет PR - а просто заехал по программе CUAET - то никто тебе визу США не выдаст. akurt

Повідомлень: 7935 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3164 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:19 andrijk777 написав: Ой+ написав: Думка про те, що медик повинен отримуючи офіційну зарплату в рази нижчу за заробіток кваліфікованого шабашника у вищезгадані роки горіти на роботі спростувало життя. Це взагалі відголосок радянщини, коли лікарі та інші висококваліфіковані фахівці мали зарплати нижчі за гегемонів.

Операції коштують навіть з неофіційною винагородою ну просто смішні гроші у порівнянні з аналогічними на заході. Якраз зараз багато емігрантів "прозріли", що медицина і медики не такі і погані як собі уявлялось. Реформа розширила можливості безоплатних для пацієнта послуг. Мільйон мільйонерів за річним доходом починаючи з 2015 ввижається не мені, хоча якась к-ть медиків можливо і мала такі неофіційні доходи. Медичні університети мають найвищі вимоги до балів НМТ уже на етапі прийому документів, минулого року спростили, цього відновили знову і медуніверситети чекає недобір. Думка про те, що медик повинен отримуючи офіційну зарплату в рази нижчу за заробіток кваліфікованого шабашника у вищезгадані роки горіти на роботі спростувало життя. Це взагалі відголосок радянщини, коли лікарі та інші висококваліфіковані фахівці мали зарплати нижчі за гегемонів.Операції коштують навіть з неофіційною винагородою ну просто смішні гроші у порівнянні з аналогічними на заході. Якраз зараз багато емігрантів "прозріли", що медицина і медики не такі і погані як собі уявлялось. Реформа розширила можливості безоплатних для пацієнта послуг. Мільйон мільйонерів за річним доходом починаючи з 2015 ввижається не мені, хоча якась к-ть медиків можливо і мала такі неофіційні доходи. Медичні університети мають найвищі вимоги до балів НМТ уже на етапі прийому документів, минулого року спростили, цього відновили знову і медуніверситети чекає недобір.

Ось штучний інтелект в першу чергу повинен замінити медиків. Все елементарно і просто: здав аналізи, ввів симптоми - AI видав хворобу і спосіб лікування. Ось штучний інтелект в першу чергу повинен замінити медиків. Все елементарно і просто: здав аналізи, ввів симптоми - AI видав хворобу і спосіб лікування.

Операцию, даже элементарную, штучний інтелект пока не проведёт. Даже клеща не вытащит.

+ далеко не всё настолько формализовано. Медицина пока далеко не математика, а, скорее, искусство, в какой-то степени.

А по доходам... Они всегда были нищенскими и остаются такими и сегодня. Так же, как у учителей. Да, возможность приработка есть. Далеко не всегда у лучших. Чаще зависит от наглости и "умении устраиваться".

Моя бывшая жена работала хирургом в райполиклинике в Харькове. Только пару лет как ушла на пенсию. Поверьте, для своей работы она была очень квалифицированным врачом. Зарплаты... Говорить не буду, здесь уже написали. После последнего повышения им ещё начали говорить: "Вам повысили, так сделайте ремонт кабинета за свой счёт". И делали. Несколько раз в последние годы заходил к ней на работу. У них был кабинет на двоих с ещё одним сравнительно молодым врачом. В конце дня я удивлялся: "Почему у него пусто, а у тебя ещё полный коридор больных?" Секрет оказался простым - он не хотел даже пошевелиться, пока не заплатят, а ей было совестно требовать у людей (надеюсь, здесь все представляют себе контингент больных в поликлинике). Конечно, не без того, иногда ей приносили конфеты, иногда ещё что по мелочи. Но именно мелочи.

Распространение лекарств... Явные фуфломицины она рекламировать не хотела. Или рекомендовать лекарство, которое данному больному не нужно. Да и не так много за это платят.



akurt

Раніше все було значно гірше: моя племінниця - лікар із стажем років 15 - лікує по-старовинному.

Так мені і сказала: "Я діагноз сталю без ноутбука: дивлюсь на одяг пацієнта".

Дуже я лаявся з нею з приводу такого метода лікування. Навіть не розмовляли пару років.

Методу лікування її навчила мама - жінка мого двоюрідного брата - гінеколог з дуже великим стажем.

Классный метод, подтверждающий то, что я написал выше. Операцию, даже элементарную, штучний інтелект пока не проведёт. Даже клеща не вытащит.+ далеко не всё настолько формализовано. Медицина пока далеко не математика, а, скорее, искусство, в какой-то степени.А по доходам... Они всегда были нищенскими и остаются такими и сегодня. Так же, как у учителей. Да, возможность приработка есть. Далеко не всегда у лучших. Чаще зависит от наглости и "умении устраиваться".Моя бывшая жена работала хирургом в райполиклинике в Харькове. Только пару лет как ушла на пенсию. Поверьте, для своей работы она была очень квалифицированным врачом. Зарплаты... Говорить не буду, здесь уже написали. После последнего повышения им ещё начали говорить: "Вам повысили, так сделайте ремонт кабинета за свой счёт". И делали. Несколько раз в последние годы заходил к ней на работу. У них был кабинет на двоих с ещё одним сравнительно молодым врачом. В конце дня я удивлялся: "Почему у него пусто, а у тебя ещё полный коридор больных?" Секрет оказался простым - он не хотел даже пошевелиться, пока не заплатят, а ей было совестно требовать у людей (надеюсь, здесь все представляют себе контингент больных в поликлинике). Конечно, не без того, иногда ей приносили конфеты, иногда ещё что по мелочи. Но именно мелочи.Распространение лекарств... Явные фуфломицины она рекламировать не хотела. Или рекомендовать лекарство, которое данному больному не нужно. Да и не так много за это платят.Классный метод, подтверждающий то, что я написал выше. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 07 лип, 2023 12:24, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 24985 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:23 Эх, не было у Вашей жены предприимчивой жилки...

Мама одноклассника сына работает в роддоме - так они ЗА СВОЙ СЧЕТ РЕАЛЬНО ЗА СВОИ ДЕНЬГИ оборудовали несколько палат - люкс. Прямо в роддоме.

Помогал муж -депутат.

Так Вы знаете, не сколько депутат зарабатывал, сколько его жена на тех люксах.



P.S. Не обижайтесь. просто реальный факт. akurt

Повідомлень: 7935 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3164 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 900901902903904> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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