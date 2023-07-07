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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 901902903904>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:25

  akurt написав:Эх, не было у Вашей жены предприимчивой жилки...
Мама одноклассника сына работает в роддоме - так они ЗА СВОЙ СЧЕТ РЕАЛЬНО ЗА СВОИ ДЕНЬГИ оборудовали несколько палат - люкс. Прямо в роддоме.
Помогал муж -депутат.
Так Вы знаете, не сколько депутат зарабатывал, сколько его жена на тех люксах.

P.S. Не обижайтесь. просто реальный факт.

Мне-то на что обижаться?
Но роддом всё же не райполиклиника.
Ну а жилки, действительно, не было. Больше было никому не нужной совести.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:27

Ой, я про медицину мог бы много рассказать интересного...
  ЛАД написав:Классный метод, подтверждающий то, что я написал выше. :)

Там у племянницы муж тоже медик - вместе учились - он посмотрел на все эти методы лечения и уехал работать в Африку, не помню, кажется, в Нигерию.
Вернулся после того, как переболел малярией: а жена так и лечит, "выбирая диагноз, глядя на одежду". После Африки он был в шоке.
Развелся с моей племянницей.
Я не шутил: мы с ней сильно поругались на почве выбора диагноза без "штучного интеллекту".
Почти не общаемся: только с ее мамой - женой двоюродного брата.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:45

akurt
По поводу вашего спора с Wishnya об учёбе в Германии.
Ситуации бывают разные.
У меня друзья уехали в Германию в середине 90-х. Дочь была уже взрослая, здесь закончила 1-й курс педа. Поступала там вскоре после переезда, когда они ещё жили на пособие. Ей дали стипендию, предоставили жильё (как это было практически не знаю, не интересовался - то ли просто давали квартиру, то ли государство оплачивало - скорее всего). Младший поступал позже, когда они уже оба работали. Ему уже ничего не давали, никаких плюшек. Т.е. это зависит от обеспеченности семьи. Сейчас должен поступать внук - вот тут уже у семьи (детей) финансовые вопросы. Хотя учёба сама по себе бесплатная.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:45

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Ось штучний інтелект в першу чергу повинен замінити медиків. Все елементарно і просто: здав аналізи, ввів симптоми - AI видав хворобу і спосіб лікування.

Операцию, даже элементарную, штучний інтелект пока не проведёт. Даже клеща не вытащит.
+ далеко не всё настолько формализовано. Медицина пока далеко не математика, а, скорее, искусство, в какой-то степени.

Тобто процесори робити AI можна навчити а кліща витягнути - ні. :D :D Ви сильно недооцінюєте AI. І операції роблять ну 5% лікарів максимум + вини займаються хворим і після операції - а це вже можна повісити на AI.
Медицина це якраз математика, а не мистецтво!! Тут не потрібні творчість і фантазія, тут потрібна відповідність "інструкціям" і все!
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:51

  vitaliian написав:...........
а этот тортик для ЛАДа

Нам дуже раді за кордоном. Нас напоять, нагодують, обігріють, дадуть трохи кишенькових коштів аби ми не вмерли з голоду, а ось продавати не дають.

Економіка розвинутих і міцних країн будується в першу чергу на промисловості, а вже потім на ІТ, банках, сільському господарстві тощо. Якщо у вас немає металургійного виробництва, навіщо вам стільки електроенергії, куди її дівати будете? А коли останній раз ви їздили з Одеси кораблем кудись? Тобто ви не користуєтесь портом? А хто буде на потягах їздити? Люди з села в село і до Києва чи Львова, так пасажирські перевезення на 200%, якщо не більше – збиткові. Отже, це все існує через промисловість. І приток валюти в країну також.

Одне робоче місце в металургії створює мінімум 10 робочих місць в інших сферах економіки.
https://mc.today/uk/blogs/za-kordonom-n ... iku-vijny/

Спасибо за тортик! :)
Но для меня это очевидные вещи. Годами пишу об этом.
Наши "патриоты" мешают меня за это с лайном и рассказывают, что я совок.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:мешают меня за это с лайном и рассказывают, что я совок

проблема не в том что совок, а в том что слабак
даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику
а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Операцию, даже элементарную, штучний інтелект пока не проведёт.

Та проводять з допомогою:
В Сингапуре даже операции, которые на Западе, как правило, считаются минимально инвазивными (лапароскопическими), здесь делаются с помощью микроскопических рук робота da Vinci, которым управляет хирург. Такие операции еще менее травматичны и максимально точны, за счет чего достигается очень быстрое восстановление пациента.
У меня была пациентка, которой в США предложили удалить матку из-за огромной миомы. В Сингапуре ей убрали миому — и при этом сохранили матку, после чего даже предложили зачать ребенка, так как матка была полностью реконструирована. Операцию делали посредством da Vinci. https://tsn.ua/ru/blogi/themes/health_s ... 60165.html

На що здатні сучасні медичні роботи. https://www.ukrinform.ua/rubric-other_n ... afika.html

В перспективі думаю потіснять приматів з цієї сфери :mrgreen:
І зараз іде перехід на стандартизовані протоколи лікування, які ШІ потягне краще.
Востаннє редагувалось Ой+ в П'ят 07 лип, 2023 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:57

  vitaliian написав:
а этот тортик для ЛАДа

Нам дуже раді за кордоном. Нас напоять, нагодують, обігріють, дадуть трохи кишенькових коштів аби ми не вмерли з голоду, а ось продавати не дають.

Економіка розвинутих і міцних країн будується в першу чергу на промисловості, а вже потім на ІТ, банках, сільському господарстві тощо.


Экономика развитых стран строится в первую очередь на технологическом превосходстве. И прежде всего - на социальных технологиях. Например, в той же Америке высокий ВВП на душу населения достигается, в частности, тем, что женщины не сидят дома с детьми, а пашут на дядю. Отпуск на роды у них сколько, две недели? Меньше детей - меньше социальных расходов на пособия, садики, больничные, и т.д. Но население должно постоянно расти, чтобы обеспечивать рост экономики и компенсировать старение населения - как мы решаем эту проблему? Правильно, каждый год завозим миллион молодых и здоровых иммигрантов, которые не только решают демографический вопрос, но и сдерживают рост зарплат для всех.
А теперь попробуйте эту концепцию повторить в Украине или там в Бразилии.

А насчёт выплавки стали - какая разница, сколько ты плавишь стали, если ты всё равно продаёшь её за границу, потому что внутри страны никто ничего конкурентноспособного из неё сделать не может и не хочет?
Востаннє редагувалось anduzenko в П'ят 07 лип, 2023 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:58

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:............
Операцию, даже элементарную, штучний інтелект пока не проведёт. Даже клеща не вытащит.
+ далеко не всё настолько формализовано. Медицина пока далеко не математика, а, скорее, искусство, в какой-то степени.

Тобто процесори робити AI можна навчити а кліща витягнути - ні. :D :D Ви сильно недооцінюєте AI. І операції роблять ну 5% лікарів максимум + вини займаються хворим і після операції - а це вже можна повісити на AI.

Процессор сделать проще, чем вытянуть клеща. Там всё однотипно, а с клещом много переменных - место укуса, размеры самого клеща, возраст и размеры человека.
Медицина це якраз математика, а не мистецтво!! Тут не потрібні творчість і фантазія, тут потрібна відповідність "інструкціям" і все!

У Вас неверные представления. Возможно, когда-то так и будет. Пока что мы достаточно далеки от этого. Хотя в каких-то ситуациях уже есть и сегодня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 12:59

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Операцию, даже элементарную, штучний інтелект пока не проведёт.

Та проводять з допомогою:
В Сингапуре даже операции, которые на Западе, как правило, считаются минимально инвазивными (лапароскопическими), здесь делаются с помощью микроскопических рук робота da Vinci, которым управляет хирург. Такие операции еще менее травматичны и максимально точны, за счет чего достигается очень быстрое восстановление пациента.
У меня была пациентка, которой в США предложили удалить матку из-за огромной миомы. В Сингапуре ей убрали миому — и при этом сохранили матку, после чего даже предложили зачать ребенка, так как матка была полностью реконструирована. Операцию делали посредством da Vinci. https://tsn.ua/ru/blogi/themes/health_s ... 60165.html

На що здатні сучасні медичні роботи. https://www.ukrinform.ua/rubric-other_n ... afika.html

В перспективі думаю потіснять приматів з цієї сфери :mrgreen:
І зараз іде перехід на стандартизовані протоколи лікування, які ШІ потягне краще.

ну да, японские унитазы тоже есть, много десятков лет, но утки по-прежнему выносят человеки
nekefer
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