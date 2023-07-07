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ЛАД написав:Операцию, даже элементарную, штучний інтелект пока не проведёт.
Та проводять з допомогою:
В Сингапуре даже операции, которые на Западе, как правило, считаются минимально инвазивными (лапароскопическими), здесь делаются с помощью микроскопических рук робота da Vinci, которым управляет хирург. Такие операции еще менее травматичны и максимально точны, за счет чего достигается очень быстрое восстановление пациента. У меня была пациентка, которой в США предложили удалить матку из-за огромной миомы. В Сингапуре ей убрали миому — и при этом сохранили матку, после чего даже предложили зачать ребенка, так как матка была полностью реконструирована. Операцию делали посредством da Vinci. https://tsn.ua/ru/blogi/themes/health_s ... 60165.html
В перспективі думаю потіснять приматів з цієї сфери І зараз іде перехід на стандартизовані протоколи лікування, які ШІ потягне краще.
Выделил важный момент. Сколько стоят такие роботы и операция с их помощью? Является ли он универсальным? В смысле, он запрограммирован именно на эту операцию или может сделать любую (или хотя бы ещё какие-то). Что для этого нужно?
ЛАД написав:мешают меня за это с лайном и рассказывают, что я совок
проблема не в том что совок, а в том что слабак даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?
Зачем мне сжигать родной Харьков из-за каких-то дурачков? И, главное, что от этого изменится? Возродится промышленность? Вряд ли.
Нам дуже раді за кордоном. Нас напоять, нагодують, обігріють, дадуть трохи кишенькових коштів аби ми не вмерли з голоду, а ось продавати не дають.
Економіка розвинутих і міцних країн будується в першу чергу на промисловості, а вже потім на ІТ, банках, сільському господарстві тощо.
Экономика развитых стран строится в первую очередь на технологическом превосходстве. И прежде всего - на социальных технологиях. Например, в той же Америке высокий ВВП на душу населения достигается, в частности, тем, что женщины не сидят дома с детьми, а пашут на дядю. Отпуск на роды у них сколько, две недели? Меньше детей - меньше социальных расходов на пособия, садики, больничные, и т.д. Но население должно постоянно расти, чтобы обеспечивать рост экономики и компенсировать старение населения - как мы решаем эту проблему? Правильно, каждый год завозим миллион молодых и здоровых иммигрантов, которые не только решают демографический вопрос, но и сдерживают рост зарплат для всех. А теперь попробуйте эту концепцию повторить в Украине или там в Бразилии.
А насчёт выплавки стали - какая разница, сколько ты плавишь стали, если ты всё равно продаёшь её за границу, потому что внутри страны никто ничего конкурентноспособного из неё сделать не может и не хочет?