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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 901902903904
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:03

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Операцию, даже элементарную, штучний інтелект пока не проведёт.

Та проводять з допомогою:
В Сингапуре даже операции, которые на Западе, как правило, считаются минимально инвазивными (лапароскопическими), здесь делаются с помощью микроскопических рук робота da Vinci, которым управляет хирург. Такие операции еще менее травматичны и максимально точны, за счет чего достигается очень быстрое восстановление пациента.
У меня была пациентка, которой в США предложили удалить матку из-за огромной миомы. В Сингапуре ей убрали миому — и при этом сохранили матку, после чего даже предложили зачать ребенка, так как матка была полностью реконструирована. Операцию делали посредством da Vinci. https://tsn.ua/ru/blogi/themes/health_s ... 60165.html

На що здатні сучасні медичні роботи. https://www.ukrinform.ua/rubric-other_n ... afika.html

В перспективі думаю потіснять приматів з цієї сфери :mrgreen:
І зараз іде перехід на стандартизовані протоколи лікування, які ШІ потягне краще.

Выделил важный момент.
Сколько стоят такие роботы и операция с их помощью?
Является ли он универсальным? В смысле, он запрограммирован именно на эту операцию или может сделать любую (или хотя бы ещё какие-то). Что для этого нужно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:05

  nekefer написав:
  ЛАД написав:мешают меня за это с лайном и рассказывают, что я совок

проблема не в том что совок, а в том что слабак
даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику
а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?

Зачем мне сжигать родной Харьков из-за каких-то дурачков? :shock:
И, главное, что от этого изменится? Возродится промышленность? Вряд ли. :)
ЛАД
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Повідомлень: 24986
З нами з: 31.08.10
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:20

  anduzenko написав:
  vitaliian написав:
а этот тортик для ЛАДа

Нам дуже раді за кордоном. Нас напоять, нагодують, обігріють, дадуть трохи кишенькових коштів аби ми не вмерли з голоду, а ось продавати не дають.

Економіка розвинутих і міцних країн будується в першу чергу на промисловості, а вже потім на ІТ, банках, сільському господарстві тощо.


Экономика развитых стран строится в первую очередь на технологическом превосходстве. И прежде всего - на социальных технологиях. Например, в той же Америке высокий ВВП на душу населения достигается, в частности, тем, что женщины не сидят дома с детьми, а пашут на дядю. Отпуск на роды у них сколько, две недели? Меньше детей - меньше социальных расходов на пособия, садики, больничные, и т.д. Но население должно постоянно расти, чтобы обеспечивать рост экономики и компенсировать старение населения - как мы решаем эту проблему? Правильно, каждый год завозим миллион молодых и здоровых иммигрантов, которые не только решают демографический вопрос, но и сдерживают рост зарплат для всех.
А теперь попробуйте эту концепцию повторить в Украине или там в Бразилии.

Давайте прежде, чем писать проверять свои утверждения на цифрах.
Количество рождений на 1000 чел - США 14, Украина - 9,2 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Суммарный коэффициент рождаемости — среднее количеству детей, рождённых женщиной в течение репродуктивного периода - США - 1,64, Украина - 1,22.
Да у США показатели не очень, не достаточные. Но Украина явно "опережает".

А насчёт выплавки стали - какая разница, сколько ты плавишь стали, если ты всё равно продаёшь её за границу, потому что внутри страны никто ничего конкурентноспособного из неё сделать не может и не хочет?

Вы уверены?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Ну а жилки, действительно, не было. Больше было никому не нужной совести.

Ці якості яж ніяк не є антиподами
Faceless
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  #<1 ... 901902903904
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