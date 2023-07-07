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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 901902903904
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:03

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Операцию, даже элементарную, штучний інтелект пока не проведёт.

Та проводять з допомогою:
В Сингапуре даже операции, которые на Западе, как правило, считаются минимально инвазивными (лапароскопическими), здесь делаются с помощью микроскопических рук робота da Vinci, которым управляет хирург. Такие операции еще менее травматичны и максимально точны, за счет чего достигается очень быстрое восстановление пациента.
У меня была пациентка, которой в США предложили удалить матку из-за огромной миомы. В Сингапуре ей убрали миому — и при этом сохранили матку, после чего даже предложили зачать ребенка, так как матка была полностью реконструирована. Операцию делали посредством da Vinci. https://tsn.ua/ru/blogi/themes/health_s ... 60165.html

На що здатні сучасні медичні роботи. https://www.ukrinform.ua/rubric-other_n ... afika.html

В перспективі думаю потіснять приматів з цієї сфери :mrgreen:
І зараз іде перехід на стандартизовані протоколи лікування, які ШІ потягне краще.

Выделил важный момент.
Сколько стоят такие роботы и операция с их помощью?
Является ли он универсальным? В смысле, он запрограммирован именно на эту операцию или может сделать любую (или хотя бы ещё какие-то). Что для этого нужно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:05

  nekefer написав:
  ЛАД написав:мешают меня за это с лайном и рассказывают, что я совок

проблема не в том что совок, а в том что слабак
даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику
а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?

Зачем мне сжигать родной Харьков из-за каких-то дурачков? :shock:
И, главное, что от этого изменится? Возродится промышленность? Вряд ли. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:20

  anduzenko написав:
  vitaliian написав:
а этот тортик для ЛАДа

Нам дуже раді за кордоном. Нас напоять, нагодують, обігріють, дадуть трохи кишенькових коштів аби ми не вмерли з голоду, а ось продавати не дають.

Економіка розвинутих і міцних країн будується в першу чергу на промисловості, а вже потім на ІТ, банках, сільському господарстві тощо.


Экономика развитых стран строится в первую очередь на технологическом превосходстве. И прежде всего - на социальных технологиях. Например, в той же Америке высокий ВВП на душу населения достигается, в частности, тем, что женщины не сидят дома с детьми, а пашут на дядю. Отпуск на роды у них сколько, две недели? Меньше детей - меньше социальных расходов на пособия, садики, больничные, и т.д. Но население должно постоянно расти, чтобы обеспечивать рост экономики и компенсировать старение населения - как мы решаем эту проблему? Правильно, каждый год завозим миллион молодых и здоровых иммигрантов, которые не только решают демографический вопрос, но и сдерживают рост зарплат для всех.
А теперь попробуйте эту концепцию повторить в Украине или там в Бразилии.

Давайте прежде, чем писать проверять свои утверждения на цифрах.
Количество рождений на 1000 чел - США 14, Украина - 9,2 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Суммарный коэффициент рождаемости — среднее количеству детей, рождённых женщиной в течение репродуктивного периода - США - 1,64, Украина - 1,22.
Да у США показатели не очень, не достаточные. Но Украина явно "опережает".

А насчёт выплавки стали - какая разница, сколько ты плавишь стали, если ты всё равно продаёшь её за границу, потому что внутри страны никто ничего конкурентноспособного из неё сделать не может и не хочет?

Вы уверены?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Ну а жилки, действительно, не было. Больше было никому не нужной совести.

Ці якості яж ніяк не є антиподами
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:46

  nekefer написав:ну да, японские унитазы тоже есть, много десятков лет, но утки по-прежнему выносят человеки

100%
Саме тому AI буде замінювати в першу чергу високооплачувані і "тупі"(механічні) професії типу лікарів чи юристів. Але звичайно не усіх і не відразу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:57

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Ну а жилки, действительно, не было. Больше было никому не нужной совести.

Ці якості яж ніяк не є антиподами

В принципе не антиподы.
Но достаточно часто не сочетаются.
Пример akurt"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:03

  andrijk777 написав:
  nekefer написав:ну да, японские унитазы тоже есть, много десятков лет, но утки по-прежнему выносят человеки

100%
Саме тому AI буде замінювати в першу чергу високооплачувані і "тупі"(механічні) професії типу лікарів чи юристів. Але звичайно не усіх і не відразу.

Скорее, "в першу чергу" программистов. :)
У Вас всё же сильно упрощённое представление о медицине и врачах. Правда, вполне понятное, если Вы никогда не общались с врачами по другим поводам кроме простуды. Особенно, во время эпидемий гриппа. Там, действительно, можно повесить объявление с рецептом на входе в поликлинику. Приём у врача нужен только для выписки больничного.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:05

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:Ну а жилки, действительно, не было. Больше было никому не нужной совести.

Ці якості яж ніяк не є антиподами

В принципе не антиподы.
Но достаточно часто не сочетаются.
Пример akurt"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести?

это попытка создать сегментацию там где её нет (недоработка Минздрава),

есть базары а есть бутики. бедные идут на базары, богатые идут в бутики

Видимо тот доктор хотел лечить только богатых. Это нормальное желание.

Однажды в Киеве у меня сломалась машина, поломка пустяк на 2-3 часа работы мастеру с инструментами и подъемником. Смотрю рядом сто, думаю повезло, спрашиваю есть свободный мастер? да пожалуйста а какое у вас авто? назвал им марку и модель. они говорят нет мы только премиум ремонтируем, мерсы, бмв, лексусы, поршаки. тю говорю у вас люди без дела шарятся, а работы там фигня. Короче нет и всё. Это "жилка" или отсутствие совести? а если бы на трассе есть рядом сто но ремонтировать не хотят, вызывай эвакуатор и едь за 100 км. В бизнесе немного другие понятия о совести и морали.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 07 лип, 2023 15:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:35

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:Ну а жилки, действительно, не было. Больше было никому не нужной совести.

Ці якості яж ніяк не є антиподами

В принципе не антиподы.
Но достаточно часто не сочетаются.
Пример akurt"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести?

Це не" жилка" і не є підприємництвом.
Нажаль, радянська ідеологія довгі роки спотворювала поняття підприємництва, тому й такі стереотипи
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:42

Re: Еміграція, заробітчанство

andrijk777 написав:
  nekefer написав:ну да, японские унитазы тоже есть, много десятков лет, но утки по-прежнему выносят человеки

100%
Саме тому AI буде замінювати в першу чергу високооплачувані і "тупі"(механічні) професії типу лікарів чи юристів. Але звичайно не усіх і не відразу.

Якби постановка діагнозів була чимось тупим і механічним - не було б стільки ситуацій, коли різні лікарі ставлять різні діагнози з одних і тих самих результатів аналізів, причому кожен має свої аргументи, не було б потреби в консиліумах лікарів і т п.
Ото хіба мова про банальні застуди, так тільки в нас лікарі витрачають на то час, в США, Канаді, західній Європі по телефону отримаєте лікарняний і випишуть рецепт на якісь пігулки (що дивує, часто превентивно вгатять курс антибіотиків, кажу за Італію) і все, нема чого відволікати лікаря дурницями. Якщо буде щось критичне - швидка приїде.
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