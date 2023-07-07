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#<1 ... 901902903904 Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:03 Ой+ написав: ЛАД написав: Операцию, даже элементарную, штучний інтелект пока не проведёт. Операцию, даже элементарную, штучний інтелект пока не проведёт.

Та проводять з допомогою:



У меня была пациентка, которой в США предложили удалить матку из-за огромной миомы. В Сингапуре ей убрали миому — и при этом сохранили матку, после чего даже предложили зачать ребенка, так как матка была полностью реконструирована. Операцию делали посредством da Vinci. https://tsn.ua/ru/blogi/themes/health_s ... 60165.html В Сингапуре даже операции, которые на Западе, как правило, считаются минимально инвазивными (лапароскопическими), здесь делаются с помощью микроскопических рук робота da Vinci, которым управляет хирург. Такие операции еще менее травматичны и максимально точны, за счет чего достигается очень быстрое восстановление пациента.У меня была пациентка, которой в США предложили удалить матку из-за огромной миомы. В Сингапуре ей убрали миому — и при этом сохранили матку, после чего даже предложили зачать ребенка, так как матка была полностью реконструирована. Операцию делали посредством da Vinci.

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_n ... afika.html На що здатні сучасні медичні роботи.

В перспективі думаю потіснять приматів з цієї сфери

І зараз іде перехід на стандартизовані протоколи лікування, які ШІ потягне краще. Та проводять з допомогою:думаю потіснять приматів з цієї сфериІ зараз іде перехід на стандартизовані протоколи лікування, які ШІ потягне краще.

Выделил важный момент.

Сколько стоят такие роботы и операция с их помощью?

Является ли он универсальным? В смысле, он запрограммирован именно на эту операцию или может сделать любую (или хотя бы ещё какие-то). Что для этого нужно? Выделил важный момент.Сколько стоят такие роботы и операция с их помощью?Является ли он универсальным? В смысле, он запрограммирован именно на эту операцию или может сделать любую (или хотя бы ещё какие-то). Что для этого нужно? ЛАД 2 Повідомлень: 24989 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:05 nekefer написав: ЛАД написав: мешают меня за это с лайном и рассказывают, что я совок мешают меня за это с лайном и рассказывают, что я совок

проблема не в том что совок, а в том что слабак

даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику

а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться? проблема не в том что совок, а в том что слабакдаже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступникуа сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?

Зачем мне сжигать родной Харьков из-за каких-то дурачков?

И, главное, что от этого изменится? Возродится промышленность? Вряд ли. Зачем мне сжигать родной Харьков из-за каких-то дурачков?И, главное, что от этого изменится? Возродится промышленность? Вряд ли. ЛАД 2 Повідомлень: 24989 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:20 anduzenko написав: vitaliian написав:

а этот тортик для ЛАДа



Нам дуже раді за кордоном. Нас напоять, нагодують, обігріють, дадуть трохи кишенькових коштів аби ми не вмерли з голоду, а ось продавати не дають.



Економіка розвинутих і міцних країн будується в першу чергу на промисловості, а вже потім на ІТ, банках, сільському господарстві тощо. а этот тортик для ЛАДа



Экономика развитых стран строится в первую очередь на технологическом превосходстве. И прежде всего - на социальных технологиях. Например, в той же Америке высокий ВВП на душу населения достигается, в частности, тем, что женщины не сидят дома с детьми, а пашут на дядю. Отпуск на роды у них сколько, две недели? Меньше детей - меньше социальных расходов на пособия, садики, больничные, и т.д. Но население должно постоянно расти, чтобы обеспечивать рост экономики и компенсировать старение населения - как мы решаем эту проблему? Правильно, каждый год завозим миллион молодых и здоровых иммигрантов, которые не только решают демографический вопрос, но и сдерживают рост зарплат для всех.

А теперь попробуйте эту концепцию повторить в Украине или там в Бразилии. Экономика развитых стран строится в первую очередь на технологическом превосходстве. И прежде всего - на социальных технологиях. Например, в той же Америке высокий ВВП на душу населения достигается, в частности, тем, что женщины не сидят дома с детьми, а пашут на дядю. Отпуск на роды у них сколько, две недели? Меньше детей - меньше социальных расходов на пособия, садики, больничные, и т.д. Но население должно постоянно расти, чтобы обеспечивать рост экономики и компенсировать старение населения - как мы решаем эту проблему? Правильно, каждый год завозим миллион молодых и здоровых иммигрантов, которые не только решают демографический вопрос, но и сдерживают рост зарплат для всех.А теперь попробуйте эту концепцию повторить в Украине или там в Бразилии.

Давайте прежде, чем писать проверять свои утверждения на цифрах.

Количество рождений на 1000 чел - США 14, Украина - 9,2 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8E_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

Суммарный коэффициент рождаемости — среднее количеству детей, рождённых женщиной в течение репродуктивного периода - США - 1,64, Украина - 1,22.

Да у США показатели не очень, не достаточные. Но Украина явно "опережает".



А насчёт выплавки стали - какая разница, сколько ты плавишь стали, если ты всё равно продаёшь её за границу, потому что внутри страны никто ничего конкурентноспособного из неё сделать не может и не хочет?

Вы уверены? Давайте прежде, чем писать проверять свои утверждения на цифрах.Количество рождений на 1000 чел - США 14, Украина - 9,2 -Суммарный коэффициент рождаемости — среднее количеству детей, рождённых женщиной в течение репродуктивного периода - США - 1,64, Украина - 1,22.Да у США показатели не очень, не достаточные. Но Украина явно "опережает".Вы уверены? ЛАД 2 Повідомлень: 24989 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:23 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Ну а жилки, действительно, не было. Больше было никому не нужной совести. Ну а жилки, действительно, не было. Больше было никому не нужной совести.

Ці якості яж ніяк не є антиподами Ці якості яж ніяк не є антиподами Faceless

Модератор Повідомлень: 33319 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7771 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:46 nekefer написав: ну да, японские унитазы тоже есть, много десятков лет, но утки по-прежнему выносят человеки ну да, японские унитазы тоже есть, много десятков лет, но утки по-прежнему выносят человеки

100%

Саме тому AI буде замінювати в першу чергу високооплачувані і "тупі"(механічні) професії типу лікарів чи юристів. Але звичайно не усіх і не відразу. 100%Саме тому AI буде замінювати в першу чергу високооплачувані і "тупі"(механічні) професії типу лікарів чи юристів. Але звичайно не усіх і не відразу. andrijk777

Повідомлень: 4888 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:57 Faceless написав: ЛАД написав: Ну а жилки, действительно, не было. Больше было никому не нужной совести. Ну а жилки, действительно, не было. Больше было никому не нужной совести.

Ці якості яж ніяк не є антиподами Ці якості яж ніяк не є антиподами

В принципе не антиподы.

Но достаточно часто не сочетаются.

Пример akurt"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести? В принципе не антиподы.Но достаточно часто не сочетаются.Пример"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести? ЛАД 2 Повідомлень: 24989 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:03 andrijk777 написав: nekefer написав: ну да, японские унитазы тоже есть, много десятков лет, но утки по-прежнему выносят человеки ну да, японские унитазы тоже есть, много десятков лет, но утки по-прежнему выносят человеки

100%

Саме тому AI буде замінювати в першу чергу високооплачувані і "тупі"(механічні) професії типу лікарів чи юристів. Але звичайно не усіх і не відразу. 100%Саме тому AI буде замінювати в першу чергу високооплачувані і "тупі"(механічні) професії типу лікарів чи юристів. Але звичайно не усіх і не відразу.

Скорее, "в першу чергу" программистов.

У Вас всё же сильно упрощённое представление о медицине и врачах. Правда, вполне понятное, если Вы никогда не общались с врачами по другим поводам кроме простуды. Особенно, во время эпидемий гриппа. Там, действительно, можно повесить объявление с рецептом на входе в поликлинику. Приём у врача нужен только для выписки больничного. Скорее, "в першу чергу" программистов.У Вас всё же сильно упрощённое представление о медицине и врачах. Правда, вполне понятное, если Вы никогда не общались с врачами по другим поводам кроме простуды. Особенно, во время эпидемий гриппа. Там, действительно, можно повесить объявление с рецептом на входе в поликлинику. Приём у врача нужен только для выписки больничного. ЛАД 2 Повідомлень: 24989 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:05 ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: Ну а жилки, действительно, не было. Больше было никому не нужной совести. Ну а жилки, действительно, не было. Больше было никому не нужной совести.

Ці якості яж ніяк не є антиподами Ці якості яж ніяк не є антиподами

В принципе не антиподы.

Но достаточно часто не сочетаются.

Пример akurt"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести? В принципе не антиподы.Но достаточно часто не сочетаются.Пример"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести?

это попытка создать сегментацию там где её нет (недоработка Минздрава),



есть базары а есть бутики. бедные идут на базары, богатые идут в бутики



Видимо тот доктор хотел лечить только богатых. Это нормальное желание.



Однажды в Киеве у меня сломалась машина, поломка пустяк на 2-3 часа работы мастеру с инструментами и подъемником. Смотрю рядом сто, думаю повезло, спрашиваю есть свободный мастер? да пожалуйста а какое у вас авто? назвал им марку и модель. они говорят нет мы только премиум ремонтируем, мерсы, бмв, лексусы, поршаки. тю говорю у вас люди без дела шарятся, а работы там фигня. Короче нет и всё. Это "жилка" или отсутствие совести? а если бы на трассе есть рядом сто но ремонтировать не хотят, вызывай эвакуатор и едь за 100 км. В бизнесе немного другие понятия о совести и морали. это попытка создать сегментацию там где её нет (недоработка Минздрава),есть базары а есть бутики. бедные идут на базары, богатые идут в бутикиВидимо тот доктор хотел лечить только богатых. Это нормальное желание.Однажды в Киеве у меня сломалась машина, поломка пустяк на 2-3 часа работы мастеру с инструментами и подъемником. Смотрю рядом сто, думаю повезло, спрашиваю есть свободный мастер? да пожалуйста а какое у вас авто? назвал им марку и модель. они говорят нет мы только премиум ремонтируем, мерсы, бмв, лексусы, поршаки. тю говорю у вас люди без дела шарятся, а работы там фигня. Короче нет и всё. Это "жилка" или отсутствие совести? а если бы на трассе есть рядом сто но ремонтировать не хотят, вызывай эвакуатор и едь за 100 км. В бизнесе немного другие понятия о совести и морали. Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 07 лип, 2023 15:36, всього редагувалось 2 разів. vitaliian

Повідомлень: 18188 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2165 раз. Подякували: 3097 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:35 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: Ну а жилки, действительно, не было. Больше было никому не нужной совести. Ну а жилки, действительно, не было. Больше было никому не нужной совести.

Ці якості яж ніяк не є антиподами Ці якості яж ніяк не є антиподами

В принципе не антиподы.

Но достаточно часто не сочетаются.

Пример akurt"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести? В принципе не антиподы.Но достаточно часто не сочетаются.Пример"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести?

Це не" жилка" і не є підприємництвом.

Нажаль, радянська ідеологія довгі роки спотворювала поняття підприємництва, тому й такі стереотипи Це не" жилка" і не є підприємництвом.Нажаль, радянська ідеологія довгі роки спотворювала поняття підприємництва, тому й такі стереотипи Faceless

Модератор Повідомлень: 33319 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7771 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:42 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: nekefer написав: ну да, японские унитазы тоже есть, много десятков лет, но утки по-прежнему выносят человеки ну да, японские унитазы тоже есть, много десятков лет, но утки по-прежнему выносят человеки

100%

Саме тому AI буде замінювати в першу чергу високооплачувані і "тупі"(механічні) професії типу лікарів чи юристів. Але звичайно не усіх і не відразу. 100%Саме тому AI буде замінювати в першу чергу високооплачувані і "тупі"(механічні) професії типу лікарів чи юристів. Але звичайно не усіх і не відразу.

Якби постановка діагнозів була чимось тупим і механічним - не було б стільки ситуацій, коли різні лікарі ставлять різні діагнози з одних і тих самих результатів аналізів, причому кожен має свої аргументи, не було б потреби в консиліумах лікарів і т п.

Ото хіба мова про банальні застуди, так тільки в нас лікарі витрачають на то час, в США, Канаді, західній Європі по телефону отримаєте лікарняний і випишуть рецепт на якісь пігулки (що дивує, часто превентивно вгатять курс антибіотиків, кажу за Італію) і все, нема чого відволікати лікаря дурницями. Якщо буде щось критичне - швидка приїде. Якби постановка діагнозів була чимось тупим і механічним - не було б стільки ситуацій, коли різні лікарі ставлять різні діагнози з одних і тих самих результатів аналізів, причому кожен має свої аргументи, не було б потреби в консиліумах лікарів і т п.Ото хіба мова про банальні застуди, так тільки в нас лікарі витрачають на то час, в США, Канаді, західній Європі по телефону отримаєте лікарняний і випишуть рецепт на якісь пігулки (що дивує, часто превентивно вгатять курс антибіотиків, кажу за Італію) і все, нема чого відволікати лікаря дурницями. Якщо буде щось критичне - швидка приїде. Faceless

Модератор Повідомлень: 33319 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7771 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 901902903904 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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