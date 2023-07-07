Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ЛАД написав:Операцию, даже элементарную, штучний інтелект пока не проведёт.
Та проводять з допомогою:
В Сингапуре даже операции, которые на Западе, как правило, считаются минимально инвазивными (лапароскопическими), здесь делаются с помощью микроскопических рук робота da Vinci, которым управляет хирург. Такие операции еще менее травматичны и максимально точны, за счет чего достигается очень быстрое восстановление пациента. У меня была пациентка, которой в США предложили удалить матку из-за огромной миомы. В Сингапуре ей убрали миому — и при этом сохранили матку, после чего даже предложили зачать ребенка, так как матка была полностью реконструирована. Операцию делали посредством da Vinci. https://tsn.ua/ru/blogi/themes/health_s ... 60165.html
В перспективі думаю потіснять приматів з цієї сфери І зараз іде перехід на стандартизовані протоколи лікування, які ШІ потягне краще.
Выделил важный момент. Сколько стоят такие роботы и операция с их помощью? Является ли он универсальным? В смысле, он запрограммирован именно на эту операцию или может сделать любую (или хотя бы ещё какие-то). Что для этого нужно?
ЛАД написав:мешают меня за это с лайном и рассказывают, что я совок
проблема не в том что совок, а в том что слабак даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?
Зачем мне сжигать родной Харьков из-за каких-то дурачков? И, главное, что от этого изменится? Возродится промышленность? Вряд ли.
Нам дуже раді за кордоном. Нас напоять, нагодують, обігріють, дадуть трохи кишенькових коштів аби ми не вмерли з голоду, а ось продавати не дають.
Економіка розвинутих і міцних країн будується в першу чергу на промисловості, а вже потім на ІТ, банках, сільському господарстві тощо.
Экономика развитых стран строится в первую очередь на технологическом превосходстве. И прежде всего - на социальных технологиях. Например, в той же Америке высокий ВВП на душу населения достигается, в частности, тем, что женщины не сидят дома с детьми, а пашут на дядю. Отпуск на роды у них сколько, две недели? Меньше детей - меньше социальных расходов на пособия, садики, больничные, и т.д. Но население должно постоянно расти, чтобы обеспечивать рост экономики и компенсировать старение населения - как мы решаем эту проблему? Правильно, каждый год завозим миллион молодых и здоровых иммигрантов, которые не только решают демографический вопрос, но и сдерживают рост зарплат для всех. А теперь попробуйте эту концепцию повторить в Украине или там в Бразилии.
А насчёт выплавки стали - какая разница, сколько ты плавишь стали, если ты всё равно продаёшь её за границу, потому что внутри страны никто ничего конкурентноспособного из неё сделать не может и не хочет?
nekefer написав:ну да, японские унитазы тоже есть, много десятков лет, но утки по-прежнему выносят человеки
100% Саме тому AI буде замінювати в першу чергу високооплачувані і "тупі"(механічні) професії типу лікарів чи юристів. Але звичайно не усіх і не відразу.
Скорее, "в першу чергу" программистов. У Вас всё же сильно упрощённое представление о медицине и врачах. Правда, вполне понятное, если Вы никогда не общались с врачами по другим поводам кроме простуды. Особенно, во время эпидемий гриппа. Там, действительно, можно повесить объявление с рецептом на входе в поликлинику. Приём у врача нужен только для выписки больничного.
ЛАД написав:Ну а жилки, действительно, не было. Больше было никому не нужной совести.
Ці якості яж ніяк не є антиподами
В принципе не антиподы. Но достаточно часто не сочетаются. Пример akurt"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести?
это попытка создать сегментацию там где её нет (недоработка Минздрава),
есть базары а есть бутики. бедные идут на базары, богатые идут в бутики
Видимо тот доктор хотел лечить только богатых. Это нормальное желание.
Однажды в Киеве у меня сломалась машина, поломка пустяк на 2-3 часа работы мастеру с инструментами и подъемником. Смотрю рядом сто, думаю повезло, спрашиваю есть свободный мастер? да пожалуйста а какое у вас авто? назвал им марку и модель. они говорят нет мы только премиум ремонтируем, мерсы, бмв, лексусы, поршаки. тю говорю у вас люди без дела шарятся, а работы там фигня. Короче нет и всё. Это "жилка" или отсутствие совести? а если бы на трассе есть рядом сто но ремонтировать не хотят, вызывай эвакуатор и едь за 100 км. В бизнесе немного другие понятия о совести и морали.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 07 лип, 2023 15:36, всього редагувалось 2 разів.
nekefer написав:ну да, японские унитазы тоже есть, много десятков лет, но утки по-прежнему выносят человеки
100% Саме тому AI буде замінювати в першу чергу високооплачувані і "тупі"(механічні) професії типу лікарів чи юристів. Але звичайно не усіх і не відразу.
Якби постановка діагнозів була чимось тупим і механічним - не було б стільки ситуацій, коли різні лікарі ставлять різні діагнози з одних і тих самих результатів аналізів, причому кожен має свої аргументи, не було б потреби в консиліумах лікарів і т п. Ото хіба мова про банальні застуди, так тільки в нас лікарі витрачають на то час, в США, Канаді, західній Європі по телефону отримаєте лікарняний і випишуть рецепт на якісь пігулки (що дивує, часто превентивно вгатять курс антибіотиків, кажу за Італію) і все, нема чого відволікати лікаря дурницями. Якщо буде щось критичне - швидка приїде.