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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:45
andrijk777 написав:
"AI для медиків", "AI для юристів" і т.д.
AI не надо обучать он сам себя обучает со скоростью многократно превышающую обучение человеком.
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vitaliian
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:48
andrijk777 написав:
Якраз AI такі ситуації буде прекрасно рішати. Він видасть вам листочок з ймовірностями кожного діагнозу. І люди будуть ходити до лікарів щоб ті "сказали" точний діагноз. Але з часом всі зрозуміють що ці походи до лікарів позбавлені змісту.
Перепрошую, але вагомою тут може бути думка тільки людини з медичною освітою і досвідом, інакше це просто маячня дилетанта.
Про те, щоб назвати "тупою" професію, до якої тільки для початку практики треба докласти більше 8 років на навчання, на протилежність "не тупої", яка в принципі взагалі не вимагає ВО, навіть нема що коментувати
vitaliian написав: andrijk777 написав:
"AI для медиків", "AI для юристів" і т.д.
AI не надо обучать он сам себя обучает со скоростью многократно превышающую обучение человеком.
Поки що це не зовсім автономний процес, моделей і підходів до тренувань є багато, і воно сильно залежить від прикладної сфери
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:25
Ой+ написав: fler написав:
Shaman описав один із ваіантів. Багато ви бачили медпрацівників, які працюють виключно за голу зарплату? Лікарі підробляють рекламою ліків, медсестри - уколами та крапельницями - це must have, а далі за списком "вибіркові" позиції, які залежать від того, де працює та що вміє робити.
Суть початку дискусії, що не могла бути зарплата на ставку 1500/міс у 2015 р., а не хто і як може доганятись. А вона могла бути саме такою. І в лікарів і в багатьох інших бюджетників, у яких у 2014-2015 рр зарплата в грн майже не змінилась при триразовому девалі. Погано, що так як Ви з Shamanом вважає багато посадовців. В моїй області колишній очільник ОДА під камери так і говорив, що хороший лікар себе забезпечить, а поганому не варто щось і давати. Реформи все ж таки трохи змінили цю ситуацію і для лікарів і для пацієнтів, але тоді було якось так:
якщо в них була мінімільна зп, то можливо була й 1 500 грн - ок. 3 200 зробили пізніше, здається при Яценюку.
але питання з зірочкою - а навіщо люди працювали за ці гроші, кайданами нікого не тримали. чи може тому, що всі розуміли, що тут не лише зп? з тих кого знаю якісних лікарів чи вчителів - основне місце роботи - в першу чергу для трудової. я ніколи не працював на бюджет, бо мені потрібно було заробляти гроші.
й не треба приписувати мені думки якихось начальників ОДА. але я розумію, що з невеличким бюджетом й такою кількістю лікарів/вчителів - високої зп не буде - це аксіома. тому й почали лікарняну реформу - але гадаю, що багато з тих, хто зараз так бідкається за низькі зп лікарів, були проти реформи.
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:38
nekefer написав: ЛАД написав:
мешают меня за это с лайном и рассказывают, что я совок
проблема не в том что совок, а в том что слабак
даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику
а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?
що за дурню пишете? хамло?
спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.
а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки...
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