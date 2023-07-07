RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 902903904905
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:34

  Faceless написав:Якби постановка діагнозів була чимось тупим і механічним - не було б стільки ситуацій, коли різні лікарі ставлять різні діагнози з одних і тих самих результатів аналізів, причому кожен має свої аргументи, не було б потреби в консиліумах лікарів і т п.

Якраз AI такі ситуації буде прекрасно рішати. Він видасть вам листочок з ймовірностями кожного діагнозу. І люди будуть ходити до лікарів щоб ті "сказали" точний діагноз. Але з часом всі зрозуміють що ці походи до лікарів позбавлені змісту.

Програмістів AI замінить тільки частково(тому що це не тупа професія). Але з'являться багато програмістів які будуть програмувати "AI для медиків", "AI для юристів" і т.д. :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4889
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:45

  andrijk777 написав:"AI для медиків", "AI для юристів" і т.д.
AI не надо обучать он сам себя обучает со скоростью многократно превышающую обучение человеком.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18191
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2165 раз.
Подякували: 3097 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  andrijk777 написав:Якраз AI такі ситуації буде прекрасно рішати. Він видасть вам листочок з ймовірностями кожного діагнозу. І люди будуть ходити до лікарів щоб ті "сказали" точний діагноз. Але з часом всі зрозуміють що ці походи до лікарів позбавлені змісту.

Перепрошую, але вагомою тут може бути думка тільки людини з медичною освітою і досвідом, інакше це просто маячня дилетанта.
Про те, щоб назвати "тупою" професію, до якої тільки для початку практики треба докласти більше 8 років на навчання, на протилежність "не тупої", яка в принципі взагалі не вимагає ВО, навіть нема що коментувати
  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:"AI для медиків", "AI для юристів" і т.д.
AI не надо обучать он сам себя обучает со скоростью многократно превышающую обучение человеком.

Поки що це не зовсім автономний процес, моделей і підходів до тренувань є багато, і воно сильно залежить від прикладної сфери
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33320
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7771 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:25

  Ой+ написав:
  fler написав:Shaman описав один із ваіантів. Багато ви бачили медпрацівників, які працюють виключно за голу зарплату? Лікарі підробляють рекламою ліків, медсестри - уколами та крапельницями - це must have, а далі за списком "вибіркові" позиції, які залежать від того, де працює та що вміє робити.

Суть початку дискусії, що не могла бути зарплата на ставку 1500/міс у 2015 р., а не хто і як може доганятись. А вона могла бути саме такою. І в лікарів і в багатьох інших бюджетників, у яких у 2014-2015 рр зарплата в грн майже не змінилась при триразовому девалі. Погано, що так як Ви з Shamanом вважає багато посадовців. В моїй області колишній очільник ОДА під камери так і говорив, що хороший лікар себе забезпечить, а поганому не варто щось і давати. Реформи все ж таки трохи змінили цю ситуацію і для лікарів і для пацієнтів, але тоді було якось так:

якщо в них була мінімільна зп, то можливо була й 1 500 грн - ок. 3 200 зробили пізніше, здається при Яценюку.

але питання з зірочкою - а навіщо люди працювали за ці гроші, кайданами нікого не тримали. чи може тому, що всі розуміли, що тут не лише зп? з тих кого знаю якісних лікарів чи вчителів - основне місце роботи - в першу чергу для трудової. я ніколи не працював на бюджет, бо мені потрібно було заробляти гроші.

й не треба приписувати мені думки якихось начальників ОДА. але я розумію, що з невеличким бюджетом й такою кількістю лікарів/вчителів - високої зп не буде - це аксіома. тому й почали лікарняну реформу - але гадаю, що багато з тих, хто зараз так бідкається за низькі зп лікарів, були проти реформи.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3749
З нами з: 29.09.19
Подякував: 453 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:38

  nekefer написав:
  ЛАД написав:мешают меня за это с лайном и рассказывают, что я совок

проблема не в том что совок, а в том что слабак
даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику
а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?

що за дурню пишете? хамло?

спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.

а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3749
З нами з: 29.09.19
Подякував: 453 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 902903904905
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nekefer, Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.