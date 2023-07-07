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#<1 ... 902903904905 Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:34 Faceless написав: Якби постановка діагнозів була чимось тупим і механічним - не було б стільки ситуацій, коли різні лікарі ставлять різні діагнози з одних і тих самих результатів аналізів, причому кожен має свої аргументи, не було б потреби в консиліумах лікарів і т п.

Якби постановка діагнозів була чимось тупим і механічним - не було б стільки ситуацій, коли різні лікарі ставлять різні діагнози з одних і тих самих результатів аналізів, причому кожен має свої аргументи, не було б потреби в консиліумах лікарів і т п.

Якраз AI такі ситуації буде прекрасно рішати. Він видасть вам листочок з ймовірностями кожного діагнозу. І люди будуть ходити до лікарів щоб ті "сказали" точний діагноз. Але з часом всі зрозуміють що ці походи до лікарів позбавлені змісту.



Програмістів AI замінить тільки частково(тому що це не тупа професія). Але з'являться багато програмістів які будуть програмувати "AI для медиків", "AI для юристів" і т.д. Якраз AI такі ситуації буде прекрасно рішати. Він видасть вам листочок з ймовірностями кожного діагнозу. І люди будуть ходити до лікарів щоб ті "сказали" точний діагноз. Але з часом всі зрозуміють що ці походи до лікарів позбавлені змісту.Програмістів AI замінить тільки частково(тому що це не тупа професія). Але з'являться багато програмістів які будуть програмувати "AI для медиків", "AI для юристів" і т.д. andrijk777

Повідомлень: 4889 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:45 andrijk777 написав: "AI для медиків", "AI для юристів" і т.д. "AI для медиків", "AI для юристів" і т.д. AI не надо обучать он сам себя обучает со скоростью многократно превышающую обучение человеком. AI не надо обучать он сам себя обучает со скоростью многократно превышающую обучение человеком. vitaliian

Повідомлень: 18191 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2165 раз. Подякували: 3097 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:48 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: Якраз AI такі ситуації буде прекрасно рішати. Він видасть вам листочок з ймовірностями кожного діагнозу. І люди будуть ходити до лікарів щоб ті "сказали" точний діагноз. Але з часом всі зрозуміють що ці походи до лікарів позбавлені змісту. Якраз AI такі ситуації буде прекрасно рішати. Він видасть вам листочок з ймовірностями кожного діагнозу. І люди будуть ходити до лікарів щоб ті "сказали" точний діагноз. Але з часом всі зрозуміють що ці походи до лікарів позбавлені змісту.

Перепрошую, але вагомою тут може бути думка тільки людини з медичною освітою і досвідом, інакше це просто маячня дилетанта.

Про те, щоб назвати "тупою" професію, до якої тільки для початку практики треба докласти більше 8 років на навчання, на протилежність "не тупої", яка в принципі взагалі не вимагає ВО, навіть нема що коментувати

vitaliian написав: andrijk777 написав: "AI для медиків", "AI для юристів" і т.д. "AI для медиків", "AI для юристів" і т.д. AI не надо обучать он сам себя обучает со скоростью многократно превышающую обучение человеком. AI не надо обучать он сам себя обучает со скоростью многократно превышающую обучение человеком.

Поки що це не зовсім автономний процес, моделей і підходів до тренувань є багато, і воно сильно залежить від прикладної сфери Перепрошую, але вагомою тут може бути думка тільки людини з медичною освітою і досвідом, інакше це просто маячня дилетанта.Про те, щоб назвати "тупою" професію, до якої тільки для початку практики треба докласти більше 8 років на навчання, на протилежність "не тупої", яка в принципі взагалі не вимагає ВО, навіть нема що коментуватиПоки що це не зовсім автономний процес, моделей і підходів до тренувань є багато, і воно сильно залежить від прикладної сфери Faceless

Модератор Повідомлень: 33320 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7771 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:25 Ой+ написав: fler написав: Shaman описав один із ваіантів. Багато ви бачили медпрацівників, які працюють виключно за голу зарплату? Лікарі підробляють рекламою ліків, медсестри - уколами та крапельницями - це must have, а далі за списком "вибіркові" позиції, які залежать від того, де працює та що вміє робити. Shaman описав один із ваіантів. Багато ви бачили медпрацівників, які працюють виключно за голу зарплату? Лікарі підробляють рекламою ліків, медсестри - уколами та крапельницями - це must have, а далі за списком "вибіркові" позиції, які залежать від того, де працює та що вміє робити.

Суть початку дискусії, що не могла бути зарплата на ставку 1500/міс у 2015 р., а не хто і як може доганятись. А вона могла бути саме такою. І в лікарів і в багатьох інших бюджетників, у яких у 2014-2015 рр зарплата в грн майже не змінилась при триразовому девалі. Погано, що так як Ви з Shamanом вважає багато посадовців. В моїй області колишній очільник ОДА під камери так і говорив, що хороший лікар себе забезпечить, а поганому не варто щось і давати. Реформи все ж таки трохи змінили цю ситуацію і для лікарів і для пацієнтів, але тоді було якось так:

Суть початку дискусії, що не могла бути зарплата на ставку 1500/міс у 2015 р., а не хто і як може доганятись. А вона могла бути саме такою. І в лікарів і в багатьох інших бюджетників, у яких у 2014-2015 рр зарплата в грн майже не змінилась при триразовому девалі. Погано, що так як Ви з Shamanом вважає багато посадовців. В моїй області колишній очільник ОДА під камери так і говорив, що хороший лікар себе забезпечить, а поганому не варто щось і давати. Реформи все ж таки трохи змінили цю ситуацію і для лікарів і для пацієнтів, але тоді було якось так:

якщо в них була мінімільна зп, то можливо була й 1 500 грн - ок. 3 200 зробили пізніше, здається при Яценюку.



але питання з зірочкою - а навіщо люди працювали за ці гроші, кайданами нікого не тримали. чи може тому, що всі розуміли, що тут не лише зп? з тих кого знаю якісних лікарів чи вчителів - основне місце роботи - в першу чергу для трудової. я ніколи не працював на бюджет, бо мені потрібно було заробляти гроші.



й не треба приписувати мені думки якихось начальників ОДА. але я розумію, що з невеличким бюджетом й такою кількістю лікарів/вчителів - високої зп не буде - це аксіома. тому й почали лікарняну реформу - але гадаю, що багато з тих, хто зараз так бідкається за низькі зп лікарів, були проти реформи. якщо в них була мінімільна зп, то можливо була й 1 500 грн - ок. 3 200 зробили пізніше, здається при Яценюку.але питання з зірочкою - а навіщо люди працювали за ці гроші, кайданами нікого не тримали. чи може тому, що всі розуміли, що тут не лише зп? з тих кого знаю якісних лікарів чи вчителів - основне місце роботи - в першу чергу для трудової. я ніколи не працював на бюджет, бо мені потрібно було заробляти гроші.й не треба приписувати мені думки якихось начальників ОДА. але я розумію, що з невеличким бюджетом й такою кількістю лікарів/вчителів - високої зп не буде - це аксіома. тому й почали лікарняну реформу - але гадаю, що багато з тих, хто зараз так бідкається за низькі зп лікарів, були проти реформи. Shaman

Повідомлень: 3749 З нами з: 29.09.19 Подякував: 453 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:38 nekefer написав: ЛАД написав: мешают меня за это с лайном и рассказывают, что я совок мешают меня за это с лайном и рассказывают, что я совок

проблема не в том что совок, а в том что слабак

даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику

а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться? проблема не в том что совок, а в том что слабакдаже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступникуа сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?

що за дурню пишете? хамло?



спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.



а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки... що за дурню пишете? хамло?спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки... Shaman

Повідомлень: 3749 З нами з: 29.09.19 Подякував: 453 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 902903904905 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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