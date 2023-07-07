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Faceless написав:Якби постановка діагнозів була чимось тупим і механічним - не було б стільки ситуацій, коли різні лікарі ставлять різні діагнози з одних і тих самих результатів аналізів, причому кожен має свої аргументи, не було б потреби в консиліумах лікарів і т п.
Якраз AI такі ситуації буде прекрасно рішати. Він видасть вам листочок з ймовірностями кожного діагнозу. І люди будуть ходити до лікарів щоб ті "сказали" точний діагноз. Але з часом всі зрозуміють що ці походи до лікарів позбавлені змісту.
Програмістів AI замінить тільки частково(тому що це не тупа професія). Але з'являться багато програмістів які будуть програмувати "AI для медиків", "AI для юристів" і т.д.
andrijk777 написав:Якраз AI такі ситуації буде прекрасно рішати. Він видасть вам листочок з ймовірностями кожного діагнозу. І люди будуть ходити до лікарів щоб ті "сказали" точний діагноз. Але з часом всі зрозуміють що ці походи до лікарів позбавлені змісту.
Перепрошую, але вагомою тут може бути думка тільки людини з медичною освітою і досвідом, інакше це просто маячня дилетанта. Про те, щоб назвати "тупою" професію, до якої тільки для початку практики треба докласти більше 8 років на навчання, на протилежність "не тупої", яка в принципі взагалі не вимагає ВО, навіть нема що коментувати
vitaliian написав:
andrijk777 написав:"AI для медиків", "AI для юристів" і т.д.
AI не надо обучать он сам себя обучает со скоростью многократно превышающую обучение человеком.
Поки що це не зовсім автономний процес, моделей і підходів до тренувань є багато, і воно сильно залежить від прикладної сфери
fler написав:Shaman описав один із ваіантів. Багато ви бачили медпрацівників, які працюють виключно за голу зарплату? Лікарі підробляють рекламою ліків, медсестри - уколами та крапельницями - це must have, а далі за списком "вибіркові" позиції, які залежать від того, де працює та що вміє робити.
Суть початку дискусії, що не могла бути зарплата на ставку 1500/міс у 2015 р., а не хто і як може доганятись. А вона могла бути саме такою. І в лікарів і в багатьох інших бюджетників, у яких у 2014-2015 рр зарплата в грн майже не змінилась при триразовому девалі. Погано, що так як Ви з Shamanом вважає багато посадовців. В моїй області колишній очільник ОДА під камери так і говорив, що хороший лікар себе забезпечить, а поганому не варто щось і давати. Реформи все ж таки трохи змінили цю ситуацію і для лікарів і для пацієнтів, але тоді було якось так:
якщо в них була мінімільна зп, то можливо була й 1 500 грн - ок. 3 200 зробили пізніше, здається при Яценюку.
але питання з зірочкою - а навіщо люди працювали за ці гроші, кайданами нікого не тримали. чи може тому, що всі розуміли, що тут не лише зп? з тих кого знаю якісних лікарів чи вчителів - основне місце роботи - в першу чергу для трудової. я ніколи не працював на бюджет, бо мені потрібно було заробляти гроші.
й не треба приписувати мені думки якихось начальників ОДА. але я розумію, що з невеличким бюджетом й такою кількістю лікарів/вчителів - високої зп не буде - це аксіома. тому й почали лікарняну реформу - але гадаю, що багато з тих, хто зараз так бідкається за низькі зп лікарів, були проти реформи.
ЛАД написав:мешают меня за это с лайном и рассказывают, что я совок
проблема не в том что совок, а в том что слабак даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?
що за дурню пишете? хамло?
спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.
а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки...
ЛАД написав:мешают меня за это с лайном и рассказывают, что я совок
проблема не в том что совок, а в том что слабак даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?
що за дурню пишете? хамло?
спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.
а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки...
когдато гопота отрубила голову Антуанетте и создала Наполеона недавно гопота создала профсоюзы от которых вся Европа содрогается и сейчас гопота действует точно такимиже методами, что у них получится в этом будущем еще никто не знает НО если только жаловаться что гопота обижает, то Ваших интересов в ИХ будущем не будет
Нам дуже раді за кордоном. Нас напоять, нагодують, обігріють, дадуть трохи кишенькових коштів аби ми не вмерли з голоду, а ось продавати не дають.
Економіка розвинутих і міцних країн будується в першу чергу на промисловості, а вже потім на ІТ, банках, сільському господарстві тощо. Якщо у вас немає металургійного виробництва, навіщо вам стільки електроенергії, куди її дівати будете? А коли останній раз ви їздили з Одеси кораблем кудись? Тобто ви не користуєтесь портом? А хто буде на потягах їздити? Люди з села в село і до Києва чи Львова, так пасажирські перевезення на 200%, якщо не більше – збиткові. Отже, це все існує через промисловість. І приток валюти в країну також.
бо насправді розвиток базується не просто на промисловості, а на складній промисловості. як ті ж процесори - щоб робити процесори потрібні американські, німецькі, корейські - чиї ще там технології? жодна країна не потягне самотужки - Японія не знаю, сама робить, чи теж частково на чужих технологіях. літаки - скільки країн залучено, щоби створювати великі літаки?
щоб створити сучасний завод в Україні потрібні лише гроші - й завод побудують під ключ. а далі? всі палкі прихильники промисловості забувають - що зараз головне завдання - це продати, як не банально це звучить. а виробити - це вже не проблема.
а металургія - наразі збиткова галузь. в світі зараз надлишок потужностей. й Україна була однією зі слабих ланок, незважаючи на деякі переваги.
тому гадаю, ніхто в Маріуполі відновлювати в повному обсязі не буде. хіба що щось вціліло. зі стратегією Раші випаленою землі - це теж не факт, на жаль
nekefer написав:проблема не в том что совок, а в том что слабак даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?
що за дурню пишете? хамло?
спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.
а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки...
когдато гопота отрубила голову Антуанетте и создала Наполеона недавно гопота создала профсоюзы от которых вся Европа содрогается и сейчас гопота действует точно такимиже методами, что у них получится в этом будущем еще никто не знает НО если только жаловаться что гопота обижает, то Ваших интересов в ИХ будущем не будет
надто багато змішали в цю гопоту - це зовсім різні приклади
мої інтереси будуть в моєму світі. а де ваші - не знаю
nekefer написав:ну да, японские унитазы тоже есть, много десятков лет, но утки по-прежнему выносят человеки
100% Саме тому AI буде замінювати в першу чергу високооплачувані і "тупі"(механічні) професії типу лікарів чи юристів. Але звичайно не усіх і не відразу.
Якби постановка діагнозів була чимось тупим і механічним - не було б стільки ситуацій, коли різні лікарі ставлять різні діагнози з одних і тих самих результатів аналізів, причому кожен має свої аргументи, не було б потреби в консиліумах лікарів і т п. Ото хіба мова про банальні застуди, так тільки в нас лікарі витрачають на то час, в США, Канаді, західній Європі по телефону отримаєте лікарняний і випишуть рецепт на якісь пігулки (що дивує, часто превентивно вгатять курс антибіотиків, кажу за Італію) і все, нема чого відволікати лікаря дурницями. Якщо буде щось критичне - швидка приїде.
як лікує медицина у всьому світі видно було по ковіду, десь недавно почув, що ріст тривалості життя, то досягнення не медицини, а гігієни.