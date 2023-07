Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 903904905906> Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:34 Faceless написав: Якби постановка діагнозів була чимось тупим і механічним - не було б стільки ситуацій, коли різні лікарі ставлять різні діагнози з одних і тих самих результатів аналізів, причому кожен має свої аргументи, не було б потреби в консиліумах лікарів і т п.

Якби постановка діагнозів була чимось тупим і механічним - не було б стільки ситуацій, коли різні лікарі ставлять різні діагнози з одних і тих самих результатів аналізів, причому кожен має свої аргументи, не було б потреби в консиліумах лікарів і т п.

Якраз AI такі ситуації буде прекрасно рішати. Він видасть вам листочок з ймовірностями кожного діагнозу. І люди будуть ходити до лікарів щоб ті "сказали" точний діагноз. Але з часом всі зрозуміють що ці походи до лікарів позбавлені змісту.



Якраз AI такі ситуації буде прекрасно рішати. Він видасть вам листочок з ймовірностями кожного діагнозу. І люди будуть ходити до лікарів щоб ті "сказали" точний діагноз. Але з часом всі зрозуміють що ці походи до лікарів позбавлені змісту.

Програмістів AI замінить тільки частково(тому що це не тупа професія). Але з'являться багато програмістів які будуть програмувати "AI для медиків", "AI для юристів" і т.д.

andrijk777

Повідомлень: 4894 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 284 раз.

Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:45

AI не надо обучать он сам себя обучает со скоростью многократно превышающую обучение человеком.

vitaliian

Повідомлень: 18196 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2165 раз. Подякували: 3097 раз.

Додано: П'ят 07 лип, 2023 16:48 Re: Еміграція, заробітчанство

Перепрошую, але вагомою тут може бути думка тільки людини з медичною освітою і досвідом, інакше це просто маячня дилетанта.

Про те, щоб назвати "тупою" професію, до якої тільки для початку практики треба докласти більше 8 років на навчання, на протилежність "не тупої", яка в принципі взагалі не вимагає ВО, навіть нема що коментувати

Поки що це не зовсім автономний процес, моделей і підходів до тренувань є багато, і воно сильно залежить від прикладної сфери

Перепрошую, але вагомою тут може бути думка тільки людини з медичною освітою і досвідом, інакше це просто маячня дилетанта.

Про те, щоб назвати "тупою" професію, до якої тільки для початку практики треба докласти більше 8 років на навчання, на протилежність "не тупої", яка в принципі взагалі не вимагає ВО, навіть нема що коментувати

vitaliian написав: andrijk777 написав: "AI для медиків", "AI для юристів" і т.д. "AI для медиків", "AI для юристів" і т.д. AI не надо обучать он сам себя обучает со скоростью многократно превышающую обучение человеком. AI не надо обучать он сам себя обучает со скоростью многократно превышающую обучение человеком.

Faceless

Модератор Повідомлень: 33320 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7771 раз.

Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:25

Суть початку дискусії, що не могла бути зарплата на ставку 1500/міс у 2015 р., а не хто і як може доганятись. А вона могла бути саме такою. І в лікарів і в багатьох інших бюджетників, у яких у 2014-2015 рр зарплата в грн майже не змінилась при триразовому девалі. Погано, що так як Ви з Shamanом вважає багато посадовців. В моїй області колишній очільник ОДА під камери так і говорив, що хороший лікар себе забезпечить, а поганому не варто щось і давати. Реформи все ж таки трохи змінили цю ситуацію і для лікарів і для пацієнтів, але тоді було якось так:

Суть початку дискусії, що не могла бути зарплата на ставку 1500/міс у 2015 р., а не хто і як може доганятись. А вона могла бути саме такою. І в лікарів і в багатьох інших бюджетників, у яких у 2014-2015 рр зарплата в грн майже не змінилась при триразовому девалі. Погано, що так як Ви з Shamanом вважає багато посадовців. В моїй області колишній очільник ОДА під камери так і говорив, що хороший лікар себе забезпечить, а поганому не варто щось і давати. Реформи все ж таки трохи змінили цю ситуацію і для лікарів і для пацієнтів, але тоді було якось так:

Суть початку дискусії, що не могла бути зарплата на ставку 1500/міс у 2015 р., а не хто і як може доганятись. А вона могла бути саме такою. І в лікарів і в багатьох інших бюджетників, у яких у 2014-2015 рр зарплата в грн майже не змінилась при триразовому девалі. Погано, що так як Ви з Shamanом вважає багато посадовців. В моїй області колишній очільник ОДА під камери так і говорив, що хороший лікар себе забезпечить, а поганому не варто щось і давати. Реформи все ж таки трохи змінили цю ситуацію і для лікарів і для пацієнтів, але тоді було якось так:

якщо в них була мінімільна зп, то можливо була й 1 500 грн - ок. 3 200 зробили пізніше, здається при Яценюку.



але питання з зірочкою - а навіщо люди працювали за ці гроші, кайданами нікого не тримали. чи може тому, що всі розуміли, що тут не лише зп? з тих кого знаю якісних лікарів чи вчителів - основне місце роботи - в першу чергу для трудової. я ніколи не працював на бюджет, бо мені потрібно було заробляти гроші.



якщо в них була мінімільна зп, то можливо була й 1 500 грн - ок. 3 200 зробили пізніше, здається при Яценюку.

але питання з зірочкою - а навіщо люди працювали за ці гроші, кайданами нікого не тримали. чи може тому, що всі розуміли, що тут не лише зп? з тих кого знаю якісних лікарів чи вчителів - основне місце роботи - в першу чергу для трудової. я ніколи не працював на бюджет, бо мені потрібно було заробляти гроші.

й не треба приписувати мені думки якихось начальників ОДА. але я розумію, що з невеличким бюджетом й такою кількістю лікарів/вчителів - високої зп не буде - це аксіома. тому й почали лікарняну реформу - але гадаю, що багато з тих, хто зараз так бідкається за низькі зп лікарів, були проти реформи.

Shaman

Повідомлень: 3751 З нами з: 29.09.19 Подякував: 453 раз. Подякували: 1059 раз.

Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:38

проблема не в том что совок, а в том что слабак

даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику

а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?

проблема не в том что совок, а в том что слабак

даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику

а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться? проблема не в том что совок, а в том что слабакдаже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступникуа сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?

що за дурню пишете? хамло?



спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.



що за дурню пишете? хамло?

спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.

а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки...

Shaman

Повідомлень: 3751 З нами з: 29.09.19 Подякував: 453 раз. Подякували: 1059 раз.

Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:44

проблема не в том что совок, а в том что слабак

даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику

а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться? проблема не в том что совок, а в том что слабакдаже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступникуа сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?

що за дурню пишете? хамло?



спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.



а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки... що за дурню пишете? хамло?спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки...

когдато гопота отрубила голову Антуанетте и создала Наполеона

недавно гопота создала профсоюзы от которых вся Европа содрогается

и сейчас гопота действует точно такимиже методами, что у них получится в этом будущем еще никто не знает

когдато гопота отрубила голову Антуанетте и создала Наполеона

недавно гопота создала профсоюзы от которых вся Европа содрогается

и сейчас гопота действует точно такимиже методами, что у них получится в этом будущем еще никто не знает

НО если только жаловаться что гопота обижает, то Ваших интересов в ИХ будущем не будет

nekefer

Повідомлень: 556 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 71 раз.

Повідомлень: 556 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:49 vitaliian написав: ...

а этот тортик для ЛАДа



Нам дуже раді за кордоном. Нас напоять, нагодують, обігріють, дадуть трохи кишенькових коштів аби ми не вмерли з голоду, а ось продавати не дають.



Економіка розвинутих і міцних країн будується в першу чергу на промисловості, а вже потім на ІТ, банках, сільському господарстві тощо. Якщо у вас немає металургійного виробництва, навіщо вам стільки електроенергії, куди її дівати будете? А коли останній раз ви їздили з Одеси кораблем кудись? Тобто ви не користуєтесь портом? А хто буде на потягах їздити? Люди з села в село і до Києва чи Львова, так пасажирські перевезення на 200%, якщо не більше – збиткові. Отже, це все існує через промисловість. І приток валюти в країну також.



Одне робоче місце в металургії створює мінімум 10 робочих місць в інших сферах економіки.

https://mc.today/uk/blogs/za-kordonom-n ... iku-vijny/

Нам дуже раді за кордоном. Нас напоять, нагодують, обігріють, дадуть трохи кишенькових коштів аби ми не вмерли з голоду, а ось продавати не дають.Економіка розвинутих і міцних країн будується в першу чергу на промисловості, а вже потім на ІТ, банках, сільському господарстві тощо. Якщо у вас немає металургійного виробництва, навіщо вам стільки електроенергії, куди її дівати будете? А коли останній раз ви їздили з Одеси кораблем кудись? Тобто ви не користуєтесь портом? А хто буде на потягах їздити? Люди з села в село і до Києва чи Львова, так пасажирські перевезення на 200%, якщо не більше – збиткові. Отже, це все існує через промисловість. І приток валюти в країну також.Одне робоче місце в металургії створює мінімум 10 робочих місць в інших сферах економіки. ...а этот тортик для ЛАДа

стаття трохи не дуже об'єктивна.



бо насправді розвиток базується не просто на промисловості, а на складній промисловості. як ті ж процесори - щоб робити процесори потрібні американські, німецькі, корейські - чиї ще там технології? жодна країна не потягне самотужки - Японія не знаю, сама робить, чи теж частково на чужих технологіях. літаки - скільки країн залучено, щоби створювати великі літаки?



щоб створити сучасний завод в Україні потрібні лише гроші - й завод побудують під ключ. а далі? всі палкі прихильники промисловості забувають - що зараз головне завдання - це продати, як не банально це звучить. а виробити - це вже не проблема.



а металургія - наразі збиткова галузь. в світі зараз надлишок потужностей. й Україна була однією зі слабих ланок, незважаючи на деякі переваги.



стаття трохи не дуже об'єктивна.

бо насправді розвиток базується не просто на промисловості, а на складній промисловості. як ті ж процесори - щоб робити процесори потрібні американські, німецькі, корейські - чиї ще там технології? жодна країна не потягне самотужки - Японія не знаю, сама робить, чи теж частково на чужих технологіях. літаки - скільки країн залучено, щоби створювати великі літаки?

щоб створити сучасний завод в Україні потрібні лише гроші - й завод побудують під ключ. а далі? всі палкі прихильники промисловості забувають - що зараз головне завдання - це продати, як не банально це звучить. а виробити - це вже не проблема.

а металургія - наразі збиткова галузь. в світі зараз надлишок потужностей. й Україна була однією зі слабих ланок, незважаючи на деякі переваги.

тому гадаю, ніхто в Маріуполі відновлювати в повному обсязі не буде. хіба що щось вціліло. зі стратегією Раші випаленою землі - це теж не факт, на жаль

Shaman

Повідомлень: 3751 З нами з: 29.09.19 Подякував: 453 раз. Подякували: 1059 раз.

Додано: П'ят 07 лип, 2023 17:51

даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику

а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться? проблема не в том что совок, а в том что слабакдаже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступникуа сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?

що за дурню пишете? хамло?



спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.



а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки... що за дурню пишете? хамло?спалюють місто не тому, що борються за права, а тому що гопота. й всі розуміють, що насправді це проблема Європи - але вони впораються, адоптують дітей цієї гопоти - чи припинять їх приймати.а для того, щоб розвивати виробництво - в першу чергу треба вміти думати. ось скільки ти щось зробив для виробництва? жодного дня не попрацював? а пафосу скільки...

когдато гопота отрубила голову Антуанетте и создала Наполеона

недавно гопота создала профсоюзы от которых вся Европа содрогается

и сейчас гопота действует точно такимиже методами, что у них получится в этом будущем еще никто не знает

НО если только жаловаться что гопота обижает, то Ваших интересов в ИХ будущем не будет когдато гопота отрубила голову Антуанетте и создала Наполеонанедавно гопота создала профсоюзы от которых вся Европа содрогаетсяи сейчас гопота действует точно такимиже методами, что у них получится в этом будущем еще никто не знаетНО если только жаловаться что гопота обижает, то Ваших интересов в ИХ будущем не будет

надто багато змішали в цю гопоту - це зовсім різні приклади



надто багато змішали в цю гопоту - це зовсім різні приклади

мої інтереси будуть в моєму світі. а де ваші - не знаю

Shaman

Повідомлень: 3751 З нами з: 29.09.19 Подякував: 453 раз. Подякували: 1059 раз.

Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:00

Ці якості яж ніяк не є антиподами Ці якості яж ніяк не є антиподами

В принципе не антиподы.

Но достаточно часто не сочетаются.

Пример akurt"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести? В принципе не антиподы.Но достаточно часто не сочетаются.Пример"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести?

антиподи, це ті, що на протилежній поверхні кулі на лінії через її центр

flyman

Повідомлень: 31786 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1512 раз. Подякували: 2659 раз.

Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:03

як лікує медицина у всьому світі видно було по ковіду,

десь недавно почув, що ріст тривалості життя, то досягнення не медицини, а гігієни.

100%

Саме тому AI буде замінювати в першу чергу високооплачувані і "тупі"(механічні) професії типу лікарів чи юристів. Але звичайно не усіх і не відразу. 100%Саме тому AI буде замінювати в першу чергу високооплачувані і "тупі"(механічні) професії типу лікарів чи юристів. Але звичайно не усіх і не відразу.

Якби постановка діагнозів була чимось тупим і механічним - не було б стільки ситуацій, коли різні лікарі ставлять різні діагнози з одних і тих самих результатів аналізів, причому кожен має свої аргументи, не було б потреби в консиліумах лікарів і т п.

Ото хіба мова про банальні застуди, так тільки в нас лікарі витрачають на то час, в США, Канаді, західній Європі по телефону отримаєте лікарняний і випишуть рецепт на якісь пігулки (що дивує, часто превентивно вгатять курс антибіотиків, кажу за Італію) і все, нема чого відволікати лікаря дурницями. Якщо буде щось критичне - швидка приїде. Якби постановка діагнозів була чимось тупим і механічним - не було б стільки ситуацій, коли різні лікарі ставлять різні діагнози з одних і тих самих результатів аналізів, причому кожен має свої аргументи, не було б потреби в консиліумах лікарів і т п.Ото хіба мова про банальні застуди, так тільки в нас лікарі витрачають на то час, в США, Канаді, західній Європі по телефону отримаєте лікарняний і випишуть рецепт на якісь пігулки (що дивує, часто превентивно вгатять курс антибіотиків, кажу за Італію) і все, нема чого відволікати лікаря дурницями. Якщо буде щось критичне - швидка приїде.

як лікує медицина у всьому світі видно було по ковіду,

flyman

Повідомлень: 31786 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1512 раз. Подякували: 2659 раз.

