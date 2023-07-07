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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 903904905906
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:10

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:"AI для медиків", "AI для юристів" і т.д.
AI не надо обучать он сам себя обучает со скоростью многократно превышающую обучение человеком.

І як ви собі уявляєте "самообучение" медичного AI?
Визначив діагноз, лікування, пацієнт здох, ой ні, треба переобучаться. :D :D :D Повторити мільйон разів. :D :D
Це ЧатGPT може так просто "самообучатся", бо "повторити мільйон разів" для нього не проблема.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:11

  akurt написав:
А хлопці стоять у позі «планка».
Реально прикольно.


А что не так ?
Хорошая физическая форма имеет прямое отношение к эмиграции.
Смотрел как-то интервью с парнем, который к тому моменту уже свой мувинговый бизнес имел, это было лет 5 назад, в середине 2010-х была мощная волна "туристов", которые подались на ПУ, они на въезде получали штамп "180 дней" и за 3 недели до истечения этого срока подавались на ПУ, пока их кейс примут как раз проходили эти 3 недели, потом еще месяца 3 пока придет временный ССН и Эмплои ауторизейшн кард. Все это время надо на что-то жить. Давайте откровенно, даже "верхний" средний украинский класс - это нищеброды в США. Переехать, заплатить зачастую за полгода сходу рент как секьритти + риелтору+первое время жить или в гостиннице или эйрбиэндби+расходы на лойеров+текущие расходы+(если необходимо) авто+ медицина на первое время (украинские страховки тут не действуют, а страховая без ССН не знаю или продаст).
И так жить на протяжении 9 примерно месяцев - не каждому по средствам.
Вот и идут в теневой мувинг, где платят ( и хорошо платят) кэшем.
У хорошего мувера тысяч 8-10 раньше получалось. И такая работа есть везде и всегда.
Но для такой работы нужна отличная форма.
Если человек ничего тяжелей стакана в своей жизни не поднимал, то сдохнет за неделю.

Здоровье в эмиграции, особенно в такой ситуации - самое дорогое. Дороже времени и денег.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:19

"верхний" средний украинский класс - это нищеброды в США

  rjkz написав:
  akurt написав:
А хлопці стоять у позі «планка».
Реально прикольно.


А что не так ?
Хорошая физическая форма имеет прямое отношение к эмиграции.
Смотрел как-то интервью с парнем, который к тому моменту уже свой мувинговый бизнес имел, это было лет 5 назад, в середине 2010-х была мощная волна "туристов", которые подались на ПУ, они на въезде получали штамп "180 дней" и за 3 недели до истечения этого срока подавались на ПУ, пока их кейс примут как раз проходили эти 3 недели, потом еще месяца 3 пока придет временный ССН и Эмплои ауторизейшн кард. Все это время надо на что-то жить. Давайте откровенно, даже "верхний" средний украинский класс - это нищеброды в США. Переехать, заплатить зачастую за полгода сходу рент как секьритти + риелтору+первое время жить или в гостиннице или эйрбиэндби+расходы на лойеров+текущие расходы+(если необходимо) авто+ медицина на первое время (украинские страховки тут не действуют, а страховая без ССН не знаю или продаст).
И так жить на протяжении 9 примерно месяцев - не каждому по средствам.
Вот и идут в теневой мувинг, где платят ( и хорошо платят) кэшем.
У хорошего мувера тысяч 8-10 раньше получалось. И такая работа есть везде и всегда.
Но для такой работы нужна отличная форма.
Если человек ничего тяжелей стакана в своей жизни не поднимал, то сдохнет за неделю.

Здоровье в эмиграции, особенно в такой ситуации - самое дорогое. Дороже времени и денег.

нафіга козі баян, я про те що їхати в США і почувати себе ніщебродом, це така форма мазохізма

rjkz був "верхій середній" тут? а там ніще-бро?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 07 лип, 2023 18:22, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:21

  Faceless написав:Перепрошую, але вагомою тут може бути думка тільки людини з медичною освітою і досвідом, інакше це просто маячня дилетанта.
Про те, щоб назвати "тупою" професію, до якої тільки для початку практики треба докласти більше 8 років на навчання, на протилежність "не тупої", яка в принципі взагалі не вимагає ВО, навіть нема що коментувати

Я так розумію у вас немає медичного диплому і досвіду і висновок що є ваші слова ви зробите самі.
Навчання 8 років для людини це пару секунд для комп'ютера.
"Тупа" професія для комп'ютера!!! Тут вище написали - що "утки по-прежнему выносят человеки". Винести утку - не тупа професія виявляється. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:21

  Shaman написав:надто багато змішали в цю гопоту - це зовсім різні приклади :D

мої інтереси будуть в моєму світі. а де ваші - не знаю 8)

так я и не Вам писал :D
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:27

  akurt написав:Ви маєте рацію: ніхто не скаже, де краще.
Це питання якраз і обговорюється на цій гілці, однозначно кращого ще НЕ визначили.

Щодо навчання в Канаді є такі плюси:
- з 01.01.2023 в Канаді іноземцям заборонили купувати нерухомість, але студентам дозволено. Ось батьки і будуть думати про інвестиції.
- якщо отримати в Канаді PR (я не знаю умови для студентів), то це відкриває шлях в США (з PR - вільний вʼїзд).
- якщо попав в США з РR - візьмуть на роботу.

Про останнє мені розказував наш українець, який працює в дуже крутій компанії (видалено), який сказав, що у відділ взяли людину з PR Канади. Цікаво, що він - азіат.
Там теж цікаво: той «канадець» сказав, що закінчив університет Канаді, заробляв приблизно 85 000$ на рік, тут дали відразу 260 000$ на рік.
Цікаво, що приїхав на своєму авто канадської реєстрації.
Ну ось так. Відкривають тому, хто стукає.


Смотрел когда-то канал семьи, которая состоит из бывших украинских граждан, чьи родители вывезли их в тинейджерстве в Израиль.
Там они создали спустя какое-то время семью. Родили детей.
Через некоторое время решили эмигрировать в Канаду.
"Глава семейства" перед эмиграцией выучился на программиста, говорят, в Израиле одна из сильнейших подготовок.
В 2015 году они перебрались в Канаду, "глава семейства" пошел работать в ай-ти и быстро сделал карьеру. По озвученному - 80 куе (канадских в год).
Даже в то время за подобную работу в США платили ОТ 120 американских в год, если не на госслужбе (там меньше, но бенефиты), но контракторы на ту-же госслужбу имели намного большне.
Канал перестал обновляться - последнее видео ббыло в 2020 как старший сын поступил в университет и его завезли селиться на кампус.
Немного нудно, но довольно информативно:
https://www.youtube.com/@user-cr3tq9hm1d/videos
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:21

  rjkz написав:
  akurt написав:Ви маєте рацію: ніхто не скаже, де краще.
Це питання якраз і обговорюється на цій гілці, однозначно кращого ще НЕ визначили.

Щодо навчання в Канаді є такі плюси:
- з 01.01.2023 в Канаді іноземцям заборонили купувати нерухомість, але студентам дозволено. Ось батьки і будуть думати про інвестиції.
- якщо отримати в Канаді PR (я не знаю умови для студентів), то це відкриває шлях в США (з PR - вільний вʼїзд).
- якщо попав в США з РR - візьмуть на роботу.

Про останнє мені розказував наш українець, який працює в дуже крутій компанії (видалено), який сказав, що у відділ взяли людину з PR Канади. Цікаво, що він - азіат.
Там теж цікаво: той «канадець» сказав, що закінчив університет Канаді, заробляв приблизно 85 000$ на рік, тут дали відразу 260 000$ на рік.
Цікаво, що приїхав на своєму авто канадської реєстрації.
Ну ось так. Відкривають тому, хто стукає.


Смотрел когда-то канал семьи, которая состоит из бывших украинских граждан, чьи родители вывезли их в тинейджерстве в Израиль.
Там они создали спустя какое-то время семью. Родили детей.
Через некоторое время решили эмигрировать в Канаду.
"Глава семейства" перед эмиграцией выучился на программиста, говорят, в Израиле одна из сильнейших подготовок.
В 2015 году они перебрались в Канаду, "глава семейства" пошел работать в ай-ти и быстро сделал карьеру. По озвученному - 80 куе (канадских в год).
Даже в то время за подобную работу в США платили ОТ 120 американских в год, если не на госслужбе (там меньше, но бенефиты), но контракторы на ту-же госслужбу имели намного большне.
Канал перестал обновляться - последнее видео ббыло в 2020 как старший сын поступил в университет и его завезли селиться на кампус.
Немного нудно, но довольно информативно:
https://www.youtube.com/@user-cr3tq9hm1d/videos

У чувака дела вгору, скоро по 10 куе /мес будет загребать:
https://youtu.be/Bd0FefvVZjs
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:33

Re: Еміграція, заробітчанство

andrijk777 написав:
  Faceless написав:Перепрошую, але вагомою тут може бути думка тільки людини з медичною освітою і досвідом, інакше це просто маячня дилетанта.
Про те, щоб назвати "тупою" професію, до якої тільки для початку практики треба докласти більше 8 років на навчання, на протилежність "не тупої", яка в принципі взагалі не вимагає ВО, навіть нема що коментувати

Я так розумію у вас немає медичного диплому і досвіду і висновок що є ваші слова ви зробите самі.
Навчання 8 років для людини це пару секунд для комп'ютера.
"Тупа" професія для комп'ютера!!! Тут вище написали - що "утки по-прежнему выносят человеки". Винести утку - не тупа професія виявляється. :D :D

В мене медичного диплому немає, але повну дурню побачити можна і без цього.

Ви судячи з усього однаково погано уявляєте як тренування моделей ШІ так і медицину.
Навіть "навчання" для моделей ШІ треба брати в лапки, бо це геть не те саме, що навчання в нашому розумінні.
Елементи машинного навчання (а саме так коректніше називати те, що полюбляють називати ШІ) вже давним давно використовуються в медицині, наприклад, допомагають формувати діагноз при КТ дослідженнях і виявляти те, що важко помітити очима.
Але це всього лише інструмент, і ніяк не замінює лікаря.
Протоколи лікування існують давно, але вони ніяк не звели медицину до тупого механічного слідування якимось інструкціям, особливо на етапі постановки діагнозу.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:17

  Faceless написав:В мене медичного диплому немає, але повну дурню побачити можна і без цього.

Ви судячи з усього однаково погано уявляєте як тренування моделей ШІ так і медицину.
Навіть "навчання" для моделей ШІ треба брати в лапки, бо це геть не те саме, що навчання в нашому розумінні.
Елементи машинного навчання (а саме так коректніше називати те, що полюбляють називати ШІ) вже давним давно використовуються в медицині, наприклад, допомагають формувати діагноз при КТ дослідженнях і виявляти те, що важко помітити очима.
Але це всього лише інструмент, і ніяк не замінює лікаря.
Протоколи лікування існують давно, але вони ніяк не звели медицину до тупого механічного слідування якимось інструкціям, особливо на етапі постановки діагнозу.

А плутаєте поняття "замінити людину" і "допомагати людині". Я говорю про перше, а ви не знаю про що.
"допомагати людині" не зменшує ні кількості лікарів, ні кількості програмістів, ні кількості таксистів.
Ладно, суперечка в такому тоні є небезпечною для мене, тому завершую.
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