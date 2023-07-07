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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 903904905906 Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:10 vitaliian написав: andrijk777 написав: "AI для медиків", "AI для юристів" і т.д. "AI для медиків", "AI для юристів" і т.д. AI не надо обучать он сам себя обучает со скоростью многократно превышающую обучение человеком. AI не надо обучать он сам себя обучает со скоростью многократно превышающую обучение человеком.

І як ви собі уявляєте "самообучение" медичного AI?

Визначив діагноз, лікування, пацієнт здох, ой ні, треба переобучаться. Повторити мільйон разів.

Це ЧатGPT може так просто "самообучатся", бо "повторити мільйон разів" для нього не проблема. І як ви собі уявляєте "самообучение" медичного AI?Визначив діагноз, лікування, пацієнт здох, ой ні, треба переобучаться.Повторити мільйон разів.Це ЧатGPT може так просто "самообучатся", бо "повторити мільйон разів" для нього не проблема. andrijk777

Повідомлень: 4893 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:11 akurt написав:

А хлопці стоять у позі «планка».

Реально прикольно. А хлопці стоять у позі «планка».Реально прикольно.



А что не так ?

Хорошая физическая форма имеет прямое отношение к эмиграции.

Смотрел как-то интервью с парнем, который к тому моменту уже свой мувинговый бизнес имел, это было лет 5 назад, в середине 2010-х была мощная волна "туристов", которые подались на ПУ, они на въезде получали штамп "180 дней" и за 3 недели до истечения этого срока подавались на ПУ, пока их кейс примут как раз проходили эти 3 недели, потом еще месяца 3 пока придет временный ССН и Эмплои ауторизейшн кард. Все это время надо на что-то жить. Давайте откровенно, даже "верхний" средний украинский класс - это нищеброды в США. Переехать, заплатить зачастую за полгода сходу рент как секьритти + риелтору+первое время жить или в гостиннице или эйрбиэндби+расходы на лойеров+текущие расходы+(если необходимо) авто+ медицина на первое время (украинские страховки тут не действуют, а страховая без ССН не знаю или продаст).

И так жить на протяжении 9 примерно месяцев - не каждому по средствам.

Вот и идут в теневой мувинг, где платят ( и хорошо платят) кэшем.

У хорошего мувера тысяч 8-10 раньше получалось. И такая работа есть везде и всегда.

Но для такой работы нужна отличная форма.

Если человек ничего тяжелей стакана в своей жизни не поднимал, то сдохнет за неделю.



Здоровье в эмиграции, особенно в такой ситуации - самое дорогое. Дороже времени и денег. А что не так ?Хорошая физическая форма имеет прямое отношение к эмиграции.Смотрел как-то интервью с парнем, который к тому моменту уже свой мувинговый бизнес имел, это было лет 5 назад, в середине 2010-х была мощная волна "туристов", которые подались на ПУ, они на въезде получали штамп "180 дней" и за 3 недели до истечения этого срока подавались на ПУ, пока их кейс примут как раз проходили эти 3 недели, потом еще месяца 3 пока придет временный ССН и Эмплои ауторизейшн кард. Все это время надо на что-то жить. Давайте откровенно, даже "верхний" средний украинский класс - это нищеброды в США. Переехать, заплатить зачастую за полгода сходу рент как секьритти + риелтору+первое время жить или в гостиннице или эйрбиэндби+расходы на лойеров+текущие расходы+(если необходимо) авто+ медицина на первое время (украинские страховки тут не действуют, а страховая без ССН не знаю или продаст).И так жить на протяжении 9 примерно месяцев - не каждому по средствам.Вот и идут в теневой мувинг, где платят ( и хорошо платят) кэшем.У хорошего мувера тысяч 8-10 раньше получалось. И такая работа есть везде и всегда.Но для такой работы нужна отличная форма.Если человек ничего тяжелей стакана в своей жизни не поднимал, то сдохнет за неделю.Здоровье в эмиграции, особенно в такой ситуации - самое дорогое. Дороже времени и денег. rjkz

Повідомлень: 14932 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7765 раз. Подякували: 4740 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:19 "верхний" средний украинский класс - это нищеброды в США rjkz написав: akurt написав:

А хлопці стоять у позі «планка».

Реально прикольно. А хлопці стоять у позі «планка».Реально прикольно.



А что не так ?

Хорошая физическая форма имеет прямое отношение к эмиграции.

Смотрел как-то интервью с парнем, который к тому моменту уже свой мувинговый бизнес имел, это было лет 5 назад, в середине 2010-х была мощная волна "туристов", которые подались на ПУ, они на въезде получали штамп "180 дней" и за 3 недели до истечения этого срока подавались на ПУ, пока их кейс примут как раз проходили эти 3 недели, потом еще месяца 3 пока придет временный ССН и Эмплои ауторизейшн кард. Все это время надо на что-то жить. Давайте откровенно, даже "верхний" средний украинский класс - это нищеброды в США. Переехать, заплатить зачастую за полгода сходу рент как секьритти + риелтору+первое время жить или в гостиннице или эйрбиэндби+расходы на лойеров+текущие расходы+(если необходимо) авто+ медицина на первое время (украинские страховки тут не действуют, а страховая без ССН не знаю или продаст).

И так жить на протяжении 9 примерно месяцев - не каждому по средствам.

Вот и идут в теневой мувинг, где платят ( и хорошо платят) кэшем.

У хорошего мувера тысяч 8-10 раньше получалось. И такая работа есть везде и всегда.

Но для такой работы нужна отличная форма.

Если человек ничего тяжелей стакана в своей жизни не поднимал, то сдохнет за неделю.



Здоровье в эмиграции, особенно в такой ситуации - самое дорогое. Дороже времени и денег. А что не так ?Хорошая физическая форма имеет прямое отношение к эмиграции.Смотрел как-то интервью с парнем, который к тому моменту уже свой мувинговый бизнес имел, это было лет 5 назад, в середине 2010-х была мощная волна "туристов", которые подались на ПУ, они на въезде получали штамп "180 дней" и за 3 недели до истечения этого срока подавались на ПУ, пока их кейс примут как раз проходили эти 3 недели, потом еще месяца 3 пока придет временный ССН и Эмплои ауторизейшн кард. Все это время надо на что-то жить. Давайте откровенно, даже. Переехать, заплатить зачастую за полгода сходу рент как секьритти + риелтору+первое время жить или в гостиннице или эйрбиэндби+расходы на лойеров+текущие расходы+(если необходимо) авто+ медицина на первое время (украинские страховки тут не действуют, а страховая без ССН не знаю или продаст).И так жить на протяжении 9 примерно месяцев - не каждому по средствам.Вот и идут в теневой мувинг, где платят ( и хорошо платят) кэшем.У хорошего мувера тысяч 8-10 раньше получалось. И такая работа есть везде и всегда.Но для такой работы нужна отличная форма.Если человек ничего тяжелей стакана в своей жизни не поднимал, то сдохнет за неделю.Здоровье в эмиграции, особенно в такой ситуации - самое дорогое. Дороже времени и денег.

нафіга козі баян, я про те що їхати в США і почувати себе ніщебродом, це така форма мазохізма



rjkz був "верхій середній" тут? а там ніще-бро? нафіга козі баян, я про те що їхати в США і почувати себе ніщебродом, це така форма мазохізмаrjkz був "верхій середній" тут? а там ніще-бро? Востаннє редагувалось flyman в П'ят 07 лип, 2023 18:22, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 31780 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1512 раз. Подякували: 2659 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:21 Faceless написав: Перепрошую, але вагомою тут може бути думка тільки людини з медичною освітою і досвідом, інакше це просто маячня дилетанта.

Про те, щоб назвати "тупою" професію, до якої тільки для початку практики треба докласти більше 8 років на навчання, на протилежність "не тупої", яка в принципі взагалі не вимагає ВО, навіть нема що коментувати

Перепрошую, але вагомою тут може бути думка тільки людини з медичною освітою і досвідом, інакшеПро те, щоб назвати "тупою" професію, до якої тільки для початку практики треба докласти більше 8 років на навчання, на протилежність "не тупої", яка в принципі взагалі не вимагає ВО, навіть нема що коментувати

Я так розумію у вас немає медичного диплому і досвіду і висновок що є ваші слова ви зробите самі.

Навчання 8 років для людини це пару секунд для комп'ютера.

"Тупа" професія для комп'ютера!!! Тут вище написали - що "утки по-прежнему выносят человеки". Винести утку - не тупа професія виявляється. Я так розумію у вас немає медичного диплому і досвіду і висновок що є ваші слова ви зробите самі.Навчання 8 років для людини це пару секунд для комп'ютера."Тупа" професія!!! Тут вище написали - що "утки по-прежнему выносят человеки". Винести утку - не тупа професія виявляється. andrijk777

Повідомлень: 4893 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:21 Shaman написав: надто багато змішали в цю гопоту - це зовсім різні приклади



мої інтереси будуть в моєму світі. а де ваші - не знаю надто багато змішали в цю гопоту - це зовсім різні прикладимої інтереси будуть в моєму світі. а де ваші - не знаю

так я и не Вам писал так я и не Вам писал nekefer

Повідомлень: 556 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 18:27 akurt написав: Ви маєте рацію: ніхто не скаже, де краще.

Це питання якраз і обговорюється на цій гілці, однозначно кращого ще НЕ визначили.



Щодо навчання в Канаді є такі плюси:

- з 01.01.2023 в Канаді іноземцям заборонили купувати нерухомість, але студентам дозволено. Ось батьки і будуть думати про інвестиції.

- якщо отримати в Канаді PR (я не знаю умови для студентів), то це відкриває шлях в США (з PR - вільний вʼїзд).

- якщо попав в США з РR - візьмуть на роботу.



Про останнє мені розказував наш українець, який працює в дуже крутій компанії (видалено), який сказав, що у відділ взяли людину з PR Канади. Цікаво, що він - азіат.

Там теж цікаво: той «канадець» сказав, що закінчив університет Канаді, заробляв приблизно 85 000$ на рік, тут дали відразу 260 000$ на рік.

Цікаво, що приїхав на своєму авто канадської реєстрації.

Ну ось так. Відкривають тому, хто стукає. Ви маєте рацію: ніхто не скаже, де краще.Це питання якраз і обговорюється на цій гілці, однозначно кращого ще НЕ визначили.Щодо навчання в Канаді є такі плюси:- з 01.01.2023 в Канаді іноземцям заборонили купувати нерухомість, але студентам дозволено. Ось батьки і будуть думати про інвестиції.- якщо отримати в Канаді PR (я не знаю умови для студентів), то це відкриває шлях в США (з PR - вільний вʼїзд).- якщо попав в США з РR - візьмуть на роботу.Про останнє мені розказував наш українець, який працює в дуже крутій компанії (видалено), який сказав, що у відділ взяли людину з PR Канади. Цікаво, що він - азіат.Там теж цікаво: той «канадець» сказав, що закінчив університет Канаді, заробляв приблизно 85 000$ на рік, тут дали відразу 260 000$ на рік.Цікаво, що приїхав на своєму авто канадської реєстрації.Ну ось так. Відкривають тому, хто стукає.



Смотрел когда-то канал семьи, которая состоит из бывших украинских граждан, чьи родители вывезли их в тинейджерстве в Израиль.

Там они создали спустя какое-то время семью. Родили детей.

Через некоторое время решили эмигрировать в Канаду.

"Глава семейства" перед эмиграцией выучился на программиста, говорят, в Израиле одна из сильнейших подготовок.

В 2015 году они перебрались в Канаду, "глава семейства" пошел работать в ай-ти и быстро сделал карьеру. По озвученному - 80 куе (канадских в год).

Даже в то время за подобную работу в США платили ОТ 120 американских в год, если не на госслужбе (там меньше, но бенефиты), но контракторы на ту-же госслужбу имели намного большне.

Канал перестал обновляться - последнее видео ббыло в 2020 как старший сын поступил в университет и его завезли селиться на кампус.

Немного нудно, но довольно информативно:

https://www.youtube.com/@user-cr3tq9hm1d/videos Смотрел когда-то канал семьи, которая состоит из бывших украинских граждан, чьи родители вывезли их в тинейджерстве в Израиль.Там они создали спустя какое-то время семью. Родили детей.Через некоторое время решили эмигрировать в Канаду."Глава семейства" перед эмиграцией выучился на программиста, говорят, в Израиле одна из сильнейших подготовок.В 2015 году они перебрались в Канаду, "глава семейства" пошел работать в ай-ти и быстро сделал карьеру. По озвученному - 80 куе (канадских в год).Даже в то время за подобную работу в США платили ОТ 120 американских в год, если не на госслужбе (там меньше, но бенефиты), но контракторы на ту-же госслужбу имели намного большне.Канал перестал обновляться - последнее видео ббыло в 2020 как старший сын поступил в университет и его завезли селиться на кампус.Немного нудно, но довольно информативно: rjkz

Повідомлень: 14932 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7765 раз. Подякували: 4740 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:21 rjkz написав: akurt написав: Ви маєте рацію: ніхто не скаже, де краще.

Це питання якраз і обговорюється на цій гілці, однозначно кращого ще НЕ визначили.



Щодо навчання в Канаді є такі плюси:

- з 01.01.2023 в Канаді іноземцям заборонили купувати нерухомість, але студентам дозволено. Ось батьки і будуть думати про інвестиції.

- якщо отримати в Канаді PR (я не знаю умови для студентів), то це відкриває шлях в США (з PR - вільний вʼїзд).

- якщо попав в США з РR - візьмуть на роботу.



Про останнє мені розказував наш українець, який працює в дуже крутій компанії (видалено), який сказав, що у відділ взяли людину з PR Канади. Цікаво, що він - азіат.

Там теж цікаво: той «канадець» сказав, що закінчив університет Канаді, заробляв приблизно 85 000$ на рік, тут дали відразу 260 000$ на рік.

Цікаво, що приїхав на своєму авто канадської реєстрації.

Ну ось так. Відкривають тому, хто стукає. Ви маєте рацію: ніхто не скаже, де краще.Це питання якраз і обговорюється на цій гілці, однозначно кращого ще НЕ визначили.Щодо навчання в Канаді є такі плюси:- з 01.01.2023 в Канаді іноземцям заборонили купувати нерухомість, але студентам дозволено. Ось батьки і будуть думати про інвестиції.- якщо отримати в Канаді PR (я не знаю умови для студентів), то це відкриває шлях в США (з PR - вільний вʼїзд).- якщо попав в США з РR - візьмуть на роботу.Про останнє мені розказував наш українець, який працює в дуже крутій компанії (видалено), який сказав, що у відділ взяли людину з PR Канади. Цікаво, що він - азіат.Там теж цікаво: той «канадець» сказав, що закінчив університет Канаді, заробляв приблизно 85 000$ на рік, тут дали відразу 260 000$ на рік.Цікаво, що приїхав на своєму авто канадської реєстрації.Ну ось так. Відкривають тому, хто стукає.



Смотрел когда-то канал семьи, которая состоит из бывших украинских граждан, чьи родители вывезли их в тинейджерстве в Израиль.

Там они создали спустя какое-то время семью. Родили детей.

Через некоторое время решили эмигрировать в Канаду.

"Глава семейства" перед эмиграцией выучился на программиста, говорят, в Израиле одна из сильнейших подготовок.

В 2015 году они перебрались в Канаду, "глава семейства" пошел работать в ай-ти и быстро сделал карьеру. По озвученному - 80 куе (канадских в год).

Даже в то время за подобную работу в США платили ОТ 120 американских в год, если не на госслужбе (там меньше, но бенефиты), но контракторы на ту-же госслужбу имели намного большне.

Канал перестал обновляться - последнее видео ббыло в 2020 как старший сын поступил в университет и его завезли селиться на кампус.

Немного нудно, но довольно информативно:

https://www.youtube.com/@user-cr3tq9hm1d/videos Смотрел когда-то канал семьи, которая состоит из бывших украинских граждан, чьи родители вывезли их в тинейджерстве в Израиль.Там они создали спустя какое-то время семью. Родили детей.Через некоторое время решили эмигрировать в Канаду."Глава семейства" перед эмиграцией выучился на программиста, говорят, в Израиле одна из сильнейших подготовок.В 2015 году они перебрались в Канаду, "глава семейства" пошел работать в ай-ти и быстро сделал карьеру. По озвученному - 80 куе (канадских в год).Даже в то время за подобную работу в США платили ОТ 120 американских в год, если не на госслужбе (там меньше, но бенефиты), но контракторы на ту-же госслужбу имели намного большне.Канал перестал обновляться - последнее видео ббыло в 2020 как старший сын поступил в университет и его завезли селиться на кампус.Немного нудно, но довольно информативно:

У чувака дела вгору, скоро по 10 куе /мес будет загребать:

https://youtu.be/Bd0FefvVZjs У чувака дела вгору, скоро по 10 куе /мес будет загребать: Bolt Повідомлень: 2063 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 19:33 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: Faceless написав: Перепрошую, але вагомою тут може бути думка тільки людини з медичною освітою і досвідом, інакше це просто маячня дилетанта.

Про те, щоб назвати "тупою" професію, до якої тільки для початку практики треба докласти більше 8 років на навчання, на протилежність "не тупої", яка в принципі взагалі не вимагає ВО, навіть нема що коментувати

Перепрошую, але вагомою тут може бути думка тільки людини з медичною освітою і досвідом, інакшеПро те, щоб назвати "тупою" професію, до якої тільки для початку практики треба докласти більше 8 років на навчання, на протилежність "не тупої", яка в принципі взагалі не вимагає ВО, навіть нема що коментувати

Я так розумію у вас немає медичного диплому і досвіду і висновок що є ваші слова ви зробите самі.

Навчання 8 років для людини це пару секунд для комп'ютера.

"Тупа" професія для комп'ютера!!! Тут вище написали - що "утки по-прежнему выносят человеки". Винести утку - не тупа професія виявляється. Я так розумію у вас немає медичного диплому і досвіду і висновок що є ваші слова ви зробите самі.Навчання 8 років для людини це пару секунд для комп'ютера."Тупа" професія!!! Тут вище написали - що "утки по-прежнему выносят человеки". Винести утку - не тупа професія виявляється.

В мене медичного диплому немає, але повну дурню побачити можна і без цього.



Ви судячи з усього однаково погано уявляєте як тренування моделей ШІ так і медицину.

Навіть "навчання" для моделей ШІ треба брати в лапки, бо це геть не те саме, що навчання в нашому розумінні.

Елементи машинного навчання (а саме так коректніше називати те, що полюбляють називати ШІ) вже давним давно використовуються в медицині, наприклад, допомагають формувати діагноз при КТ дослідженнях і виявляти те, що важко помітити очима.

Але це всього лише інструмент, і ніяк не замінює лікаря.

Протоколи лікування існують давно, але вони ніяк не звели медицину до тупого механічного слідування якимось інструкціям, особливо на етапі постановки діагнозу. В мене медичного диплому немає, але повну дурню побачити можна і без цього.Ви судячи з усього однаково погано уявляєте як тренування моделей ШІ так і медицину.Навіть "навчання" для моделей ШІ треба брати в лапки, бо це геть не те саме, що навчання в нашому розумінні.Елементи машинного навчання (а саме так коректніше називати те, що полюбляють називати ШІ) вже давним давно використовуються в медицині, наприклад, допомагають формувати діагноз при КТ дослідженнях і виявляти те, що важко помітити очима.Але це всього лише інструмент, і ніяк не замінює лікаря.Протоколи лікування існують давно, але вони ніяк не звели медицину до тупого механічного слідування якимось інструкціям, особливо на етапі постановки діагнозу. Faceless

Модератор Повідомлень: 33321 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7771 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 20:17 Faceless написав: В мене медичного диплому немає, але повну дурню побачити можна і без цього.



Ви судячи з усього однаково погано уявляєте як тренування моделей ШІ так і медицину.

Навіть "навчання" для моделей ШІ треба брати в лапки, бо це геть не те саме, що навчання в нашому розумінні.

Елементи машинного навчання (а саме так коректніше називати те, що полюбляють називати ШІ) вже давним давно використовуються в медицині, наприклад, допомагають формувати діагноз при КТ дослідженнях і виявляти те, що важко помітити очима.

Але це всього лише інструмент, і ніяк не замінює лікаря.

Протоколи лікування існують давно, але вони ніяк не звели медицину до тупого механічного слідування якимось інструкціям, особливо на етапі постановки діагнозу. В мене медичного диплому немає, але повну дурню побачити можна і без цього.Ви судячи з усього однаково погано уявляєте як тренування моделей ШІ так і медицину.Навіть "навчання" для моделей ШІ треба брати в лапки, бо це геть не те саме, що навчання в нашому розумінні.Елементи машинного навчання (а саме так коректніше називати те, що полюбляють називати ШІ) вже давним давно використовуються в медицині, наприклад, допомагають формувати діагноз при КТ дослідженнях і виявляти те, що важко помітити очима.Але це всього лише інструмент, і ніяк не замінює лікаря.Протоколи лікування існують давно, але вони ніяк не звели медицину до тупого механічного слідування якимось інструкціям, особливо на етапі постановки діагнозу.

А плутаєте поняття "замінити людину" і "допомагати людині". Я говорю про перше, а ви не знаю про що.

"допомагати людині" не зменшує ні кількості лікарів, ні кількості програмістів, ні кількості таксистів.

Ладно, суперечка в такому тоні є небезпечною для мене, тому завершую. А плутаєте поняття "замінити людину" і "допомагати людині". Я говорю про перше, а ви не знаю про що."допомагати людині" не зменшує ні кількості лікарів, ні кількості програмістів, ні кількості таксистів.Ладно, суперечка в такому тоні є небезпечною для мене, тому завершую. andrijk777

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