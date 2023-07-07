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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 904905906907
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:36

  Shaman написав:якщо в них була мінімільна зп, то можливо була й 1 500 грн - ок. 3 200 зробили пізніше, здається при Яценюку.
але питання з зірочкою - а навіщо люди працювали за ці гроші, кайданами нікого не тримали.

Я вже вище писав: середня зарплата 2015 року - 4390 грн.
І задавав те ж питання.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:57

akurt

Не захотели отвечать на неудобный для вас коммент? :wink:
  Starikan написав:
  akurt написав:Надруковані долари не перебувають на території США: паперовою купюрою в 100$ США ви навряд чи де розрахуєтеся: ніхто не візьме. 50$ ще візьмуть. З пересторогою.

За рік я тричі розраховувався кешем із двома стоматологами на загальну суму $2000+, в основному синіми сотками, одержаними у АТМ БофА з пенсіонної картки Привата :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:09

Re: Еміграція, заробітчанство

andrijk777 написав:А плутаєте поняття "замінити людину" і "допомагати людині". Я говорю про перше, а ви не знаю про що.
"допомагати людині" не зменшує ні кількості лікарів, ні кількості програмістів, ні кількості таксистів.
Ладно, суперечка в такому тоні є небезпечною для мене, тому завершую.

Мене зачепила тільки ваша заява про "тупу професію". Ну допомагає, так тут не сперечаюся. І буде ще більше допомагати
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:39

  flyman написав:нафіга козі баян, я про те що їхати в США і почувати себе ніщебродом, це така форма мазохізма

rjkz був "верхій середній" тут? а там ніще-бро?

Так можна ж поїхати на нормальну зарплату. Нафіга їхати ніщебродом?
Gastarbaiter
 
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