Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 904905906907 Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:36 Shaman написав: якщо в них була мінімільна зп, то можливо була й 1 500 грн - ок. 3 200 зробили пізніше, здається при Яценюку.

але питання з зірочкою - а навіщо люди працювали за ці гроші, кайданами нікого не тримали. якщо в них була мінімільна зп, то можливо була й 1 500 грн - ок. 3 200 зробили пізніше, здається при Яценюку.але питання з зірочкою - а навіщо люди працювали за ці гроші, кайданами нікого не тримали.

Я вже вище писав: середня зарплата 2015 року - 4390 грн.

І задавав те ж питання. Я вже вище писав: середня зарплата 2015 року - 4390 грн.І задавав те ж питання. Starikan 2 Повідомлень: 19551 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2532 раз. Подякували: 3098 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:57 akurt



Не захотели отвечать на неудобный для вас коммент?

Starikan написав: akurt написав: Надруковані долари не перебувають на території США: паперовою купюрою в 100$ США ви навряд чи де розрахуєтеся: ніхто не візьме. 50$ ще візьмуть. З пересторогою. Надруковані долари не перебувають на території США: паперовою купюрою в 100$ США ви навряд чи де розрахуєтеся: ніхто не візьме. 50$ ще візьмуть. З пересторогою.

За рік я тричі розраховувався кешем із двома стоматологами на загальну суму $2000+, в основному синіми сотками, одержаними у АТМ БофА з пенсіонної картки Привата За рік я тричі розраховувався кешем із двома стоматологами на загальну суму $2000+, в основному синіми сотками, одержаними у АТМ БофА з пенсіонної картки Привата Не захотели отвечать на неудобный для вас коммент? Starikan 2 Повідомлень: 19551 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2532 раз. Подякували: 3098 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:09 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: А плутаєте поняття "замінити людину" і "допомагати людині". Я говорю про перше, а ви не знаю про що.

"допомагати людині" не зменшує ні кількості лікарів, ні кількості програмістів, ні кількості таксистів.

Ладно, суперечка в такому тоні є небезпечною для мене, тому завершую.

Мене зачепила тільки ваша заява про "тупу професію". Ну допомагає, так тут не сперечаюся. І буде ще більше допомагати Мене зачепила тільки ваша заява про "тупу професію". Ну допомагає, так тут не сперечаюся. І буде ще більше допомагати Faceless

Модератор Повідомлень: 33322 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7771 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:39 flyman написав: нафіга козі баян, я про те що їхати в США і почувати себе ніщебродом, це така форма мазохізма



rjkz був "верхій середній" тут? а там ніще-бро? нафіга козі баян, я про те що їхати в США і почувати себе ніщебродом, це така форма мазохізмаrjkz був "верхій середній" тут? а там ніще-бро?

Так можна ж поїхати на нормальну зарплату. Нафіга їхати ніщебродом? Так можна ж поїхати на нормальну зарплату. Нафіга їхати ніщебродом? Gastarbaiter Повідомлень: 2620 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 904905906907 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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