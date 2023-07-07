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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 905906907908>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:36

  Shaman написав:якщо в них була мінімільна зп, то можливо була й 1 500 грн - ок. 3 200 зробили пізніше, здається при Яценюку.
але питання з зірочкою - а навіщо люди працювали за ці гроші, кайданами нікого не тримали.

Я вже вище писав: середня зарплата 2015 року - 4390 грн.
І задавав те ж питання.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:57

akurt

Не захотели отвечать на неудобный для вас коммент? :wink:
  Starikan написав:
  akurt написав:Надруковані долари не перебувають на території США: паперовою купюрою в 100$ США ви навряд чи де розрахуєтеся: ніхто не візьме. 50$ ще візьмуть. З пересторогою.

За рік я тричі розраховувався кешем із двома стоматологами на загальну суму $2000+, в основному синіми сотками, одержаними у АТМ БофА з пенсіонної картки Привата :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:09

Re: Еміграція, заробітчанство

andrijk777 написав:А плутаєте поняття "замінити людину" і "допомагати людині". Я говорю про перше, а ви не знаю про що.
"допомагати людині" не зменшує ні кількості лікарів, ні кількості програмістів, ні кількості таксистів.
Ладно, суперечка в такому тоні є небезпечною для мене, тому завершую.

Мене зачепила тільки ваша заява про "тупу професію". Ну допомагає, так тут не сперечаюся. І буде ще більше допомагати
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:39

  flyman написав:нафіга козі баян, я про те що їхати в США і почувати себе ніщебродом, це така форма мазохізма

rjkz був "верхій середній" тут? а там ніще-бро?

Так можна ж поїхати на нормальну зарплату. Нафіга їхати ніщебродом?
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 00:09

  nekefer написав:
  ЛАД написав:мешают меня за это с лайном и рассказывают, что я совок

проблема не в том что совок, а в том что слабак
даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику
а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?


Когда-то был анекдот, думаю Вы поймете аналогию:
" В темном парке гопник останавливает очкарика:
-Закурить будет?
-Да, конечно, пожалуйста. Прима, космос. С фильтром, без фильтра.
-А прикурить?
-Да, пожалуйста, спички, зажигалка.
Гопник стоит, думает до чего еще додолбаться.
-Интеллигент шоле?
-Нет, что вы, что вы? Такой-же жлоб как и вы."
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 00:25

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:--------------
ЛАД
Ну а жилки, действительно, не было. Больше было никому не нужной совести.
-------------
Ці якості яж ніяк не є антиподами

В принципе не антиподы.
Но достаточно часто не сочетаются.
Пример akurt"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести?

Це не" жилка" і не є підприємництвом.
Нажаль, радянська ідеологія довгі роки спотворювала поняття підприємництва, тому й такі стереотипи

При "радянській ідеології" такого не было.
Интересно, сколько лет ещё Вы будете всё валить на "радянську ідеологію". 100 лет? 200?
Хорошая отговорка - "радянська ідеологія" - сказал и всё, вопросов больше нет. :)
У того молодого хирурга, о котором я писал (который работал в одном кабинете с моей бывшей и прежде, ем что-то сделать требовал подношение), тоже "радянська ідеологія"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 00:35

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:"AI для медиків", "AI для юристів" і т.д.
AI не надо обучать он сам себя обучает со скоростью многократно превышающую обучение человеком.

І як ви собі уявляєте "самообучение" медичного AI?
Визначив діагноз, лікування, пацієнт здох, ой ні, треба переобучаться. :D :D :D Повторити мільйон разів. :D :D
Це ЧатGPT може так просто "самообучатся", бо "повторити мільйон разів" для нього не проблема.

Вообще-то, медицина именно так и развивается. До сих пор.
Поэтому и пишу, что медицина пока не точная наука, а где-то на грани с искусством.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 00:54

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:В принципе не антиподы.
Но достаточно часто не сочетаются.
Пример akurt"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести?

Це не" жилка" і не є підприємництвом.
Нажаль, радянська ідеологія довгі роки спотворювала поняття підприємництва, тому й такі стереотипи

При "радянській ідеології" такого не было.
Интересно, сколько лет ещё Вы будете всё валить на "радянську ідеологію". 100 лет? 200?
Хорошая отговорка - "радянська ідеологія" - сказал и всё, вопросов больше нет. :)
У того молодого хирурга, о котором я писал (который работал в одном кабинете с моей бывшей и прежде, ем что-то сделать требовал подношение), тоже "радянська ідеологія"?


"Радянська ідеологія "- це викривлення поняття підприємництва і паплюження його всіма можливими засобами, тим самим щоб виставити капіталізм найбільш неприглядно.
Все на неї не валять, але є яскраві її прояви, як ото у вас, от прям підсвідомо, одразу паралелі "підприємницька жилка" - "відсутність совісті". Не просто ж так у вас це була перша асоціація?
Чи довго це буде - сподіваюся, що ця отрута зникне з останнім поколінням, більшість життя якого пройшло в совку, і які нею отруєні.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 00:56

  nekefer написав:
  Shaman написав:надто багато змішали в цю гопоту - це зовсім різні приклади :D

мої інтереси будуть в моєму світі. а де ваші - не знаю 8)

так я и не Вам писал :D

Если это:
НО если только жаловаться что гопота обижает, то Ваших интересов в ИХ будущем не будет

Вы писали мне, то вообще смешно. :)
В мои годы меня очень слабо интересует, будут ли мои интересы в чьём-то будущем. Ещё сколько-то времени и не будет моих интересов вообще. Вместе со мной.
А та гопота со своими "идеями" получит жизнь в нищей (во всяком случае, по сравнению с Западом) Украине. И будет ездить заробитчанами в Польшу и удивляться, почему там живут лучше.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 01:12

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:-----------------
ЛАД
В принципе не антиподы.
Но достаточно часто не сочетаются.
Пример akurt"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести?
-----------------
Це не" жилка" і не є підприємництвом.
Нажаль, радянська ідеологія довгі роки спотворювала поняття підприємництва, тому й такі стереотипи

При "радянській ідеології" такого не было.
Интересно, сколько лет ещё Вы будете всё валить на "радянську ідеологію". 100 лет? 200?
Хорошая отговорка - "радянська ідеологія" - сказал и всё, вопросов больше нет. :)
У того молодого хирурга, о котором я писал (который работал в одном кабинете с моей бывшей и прежде, ем что-то сделать требовал подношение), тоже "радянська ідеологія"?


"Радянська ідеологія "- це викривлення поняття підприємництва і паплюження його всіма можливими засобами, тим самим щоб виставити капіталізм найбільш неприглядно.
Все на неї не валять, але є яскраві її прояви, як ото у вас, от прям підсвідомо, одразу паралелі "підприємницька жилка" - "відсутність совісті". Не просто ж так у вас це була перша асоціація?
Чи довго це буде - сподіваюся, що ця отрута зникне з останнім поколінням, більшість життя якого пройшло в совку, і які нею отруєні.

1. Вообще-то, у меня такого противопоставления не было.
2. Для успешного предпринимательства достаточно часто людям действительно приходится поступаться теми или иными моральными принципами.
Между прочим, так же, как и в политике.
3. У большой (или бОльшей?) части работающих уже "більшість життя не пройшло в совку".
Родившихся по крайней мере после 80-го, т.е. 43-летних и младше, уже можно считать не такими.
Сколько лет ещё надо?
4. "Все на неї не валять". Точне было бы не "все", а "всі".
Лично Вы валите практически всё именно на "совок". Просто интересно, сколько Вам лет?
Вы сами-то лично знаете те времена? Или только по современным сказкам?
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