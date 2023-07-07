Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 905906907908> Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:36 Shaman написав: якщо в них була мінімільна зп, то можливо була й 1 500 грн - ок. 3 200 зробили пізніше, здається при Яценюку.

але питання з зірочкою - а навіщо люди працювали за ці гроші, кайданами нікого не тримали. якщо в них була мінімільна зп, то можливо була й 1 500 грн - ок. 3 200 зробили пізніше, здається при Яценюку.але питання з зірочкою - а навіщо люди працювали за ці гроші, кайданами нікого не тримали.

Я вже вище писав: середня зарплата 2015 року - 4390 грн.

І задавав те ж питання. Я вже вище писав: середня зарплата 2015 року - 4390 грн.І задавав те ж питання. Starikan 2 Повідомлень: 19551 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2532 раз. Подякували: 3098 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:57 akurt



Не захотели отвечать на неудобный для вас коммент?

Starikan написав: akurt написав: Надруковані долари не перебувають на території США: паперовою купюрою в 100$ США ви навряд чи де розрахуєтеся: ніхто не візьме. 50$ ще візьмуть. З пересторогою. Надруковані долари не перебувають на території США: паперовою купюрою в 100$ США ви навряд чи де розрахуєтеся: ніхто не візьме. 50$ ще візьмуть. З пересторогою.

За рік я тричі розраховувався кешем із двома стоматологами на загальну суму $2000+, в основному синіми сотками, одержаними у АТМ БофА з пенсіонної картки Привата За рік я тричі розраховувався кешем із двома стоматологами на загальну суму $2000+, в основному синіми сотками, одержаними у АТМ БофА з пенсіонної картки Привата Не захотели отвечать на неудобный для вас коммент? Starikan 2 Повідомлень: 19551 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2532 раз. Подякували: 3098 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:09 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: А плутаєте поняття "замінити людину" і "допомагати людині". Я говорю про перше, а ви не знаю про що.

"допомагати людині" не зменшує ні кількості лікарів, ні кількості програмістів, ні кількості таксистів.

Ладно, суперечка в такому тоні є небезпечною для мене, тому завершую.

Мене зачепила тільки ваша заява про "тупу професію". Ну допомагає, так тут не сперечаюся. І буде ще більше допомагати Мене зачепила тільки ваша заява про "тупу професію". Ну допомагає, так тут не сперечаюся. І буде ще більше допомагати Faceless

Модератор Повідомлень: 33323 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7771 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:39 flyman написав: нафіга козі баян, я про те що їхати в США і почувати себе ніщебродом, це така форма мазохізма



rjkz був "верхій середній" тут? а там ніще-бро? нафіга козі баян, я про те що їхати в США і почувати себе ніщебродом, це така форма мазохізмаrjkz був "верхій середній" тут? а там ніще-бро?

Так можна ж поїхати на нормальну зарплату. Нафіга їхати ніщебродом? Так можна ж поїхати на нормальну зарплату. Нафіга їхати ніщебродом? Gastarbaiter Повідомлень: 2620 З нами з: 26.02.18 Подякував: 630 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 00:09 nekefer написав: ЛАД написав: мешают меня за это с лайном и рассказывают, что я совок мешают меня за это с лайном и рассказывают, что я совок

проблема не в том что совок, а в том что слабак

даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику

а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться? проблема не в том что совок, а в том что слабакдаже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступникуа сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?



Когда-то был анекдот, думаю Вы поймете аналогию:

" В темном парке гопник останавливает очкарика:

-Закурить будет?

-Да, конечно, пожалуйста. Прима, космос. С фильтром, без фильтра.

-А прикурить?

-Да, пожалуйста, спички, зажигалка.

Гопник стоит, думает до чего еще додолбаться.

-Интеллигент шоле?

-Нет, что вы, что вы? Такой-же жлоб как и вы." Когда-то был анекдот, думаю Вы поймете аналогию:" В темном парке гопник останавливает очкарика:-Закурить будет?-Да, конечно, пожалуйста. Прима, космос. С фильтром, без фильтра.-А прикурить?-Да, пожалуйста, спички, зажигалка.Гопник стоит, думает до чего еще додолбаться.-Интеллигент шоле?-Нет, что вы, что вы? Такой-же жлоб как и вы." rjkz

Повідомлень: 14933 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7765 раз. Подякували: 4740 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 00:25 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: --------------

ЛАД

Ну а жилки, действительно, не было. Больше было никому не нужной совести.

-------------

Ці якості яж ніяк не є антиподами --------------Ну а жилки, действительно, не было. Больше было никому не нужной совести.-------------Ці якості яж ніяк не є антиподами

В принципе не антиподы.

Но достаточно часто не сочетаются.

Пример akurt"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести? В принципе не антиподы.Но достаточно часто не сочетаются.Пример"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести?

Це не" жилка" і не є підприємництвом.

Нажаль, радянська ідеологія довгі роки спотворювала поняття підприємництва, тому й такі стереотипи Це не" жилка" і не є підприємництвом.Нажаль, радянська ідеологія довгі роки спотворювала поняття підприємництва, тому й такі стереотипи

При "радянській ідеології" такого не было.

Интересно, сколько лет ещё Вы будете всё валить на "радянську ідеологію". 100 лет? 200?

Хорошая отговорка - "радянська ідеологія" - сказал и всё, вопросов больше нет.

У того молодого хирурга, о котором я писал (который работал в одном кабинете с моей бывшей и прежде, ем что-то сделать требовал подношение), тоже "радянська ідеологія"? При "радянській ідеології" такого не было.Интересно, сколько лет ещё Вы будете всё валить на "радянську ідеологію". 100 лет? 200?Хорошая отговорка - "радянська ідеологія" - сказал и всё, вопросов больше нет.У того молодого хирурга, о котором я писал (который работал в одном кабинете с моей бывшей и прежде, ем что-то сделать требовал подношение), тоже "радянська ідеологія"? ЛАД 2 Повідомлень: 24997 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 00:35 andrijk777 написав: vitaliian написав: andrijk777 написав: "AI для медиків", "AI для юристів" і т.д. "AI для медиків", "AI для юристів" і т.д. AI не надо обучать он сам себя обучает со скоростью многократно превышающую обучение человеком. AI не надо обучать он сам себя обучает со скоростью многократно превышающую обучение человеком.

І як ви собі уявляєте "самообучение" медичного AI?

Визначив діагноз, лікування, пацієнт здох, ой ні, треба переобучаться. Повторити мільйон разів.

Це ЧатGPT може так просто "самообучатся", бо "повторити мільйон разів" для нього не проблема. І як ви собі уявляєте "самообучение" медичного AI?Визначив діагноз, лікування, пацієнт здох, ой ні, треба переобучаться.Повторити мільйон разів.Це ЧатGPT може так просто "самообучатся", бо "повторити мільйон разів" для нього не проблема.

Вообще-то, медицина именно так и развивается. До сих пор.

Поэтому и пишу, что медицина пока не точная наука, а где-то на грани с искусством. Вообще-то, медицина именно так и развивается. До сих пор.Поэтому и пишу, что медицина пока не точная наука, а где-то на грани с искусством. ЛАД 2 Повідомлень: 24997 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 00:54 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: В принципе не антиподы.

Но достаточно часто не сочетаются.

Пример akurt"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести?

Це не" жилка" і не є підприємництвом.

Нажаль, радянська ідеологія довгі роки спотворювала поняття підприємництва, тому й такі стереотипи Це не" жилка" і не є підприємництвом.Нажаль, радянська ідеологія довгі роки спотворювала поняття підприємництва, тому й такі стереотипи

При "радянській ідеології" такого не было.

Интересно, сколько лет ещё Вы будете всё валить на "радянську ідеологію". 100 лет? 200?

Хорошая отговорка - "радянська ідеологія" - сказал и всё, вопросов больше нет.

У того молодого хирурга, о котором я писал (который работал в одном кабинете с моей бывшей и прежде, ем что-то сделать требовал подношение), тоже "радянська ідеологія"? При "радянській ідеології" такого не было.Интересно, сколько лет ещё Вы будете всё валить на "радянську ідеологію". 100 лет? 200?Хорошая отговорка - "радянська ідеологія" - сказал и всё, вопросов больше нет.У того молодого хирурга, о котором я писал (который работал в одном кабинете с моей бывшей и прежде, ем что-то сделать требовал подношение), тоже "радянська ідеологія"?



"Радянська ідеологія "- це викривлення поняття підприємництва і паплюження його всіма можливими засобами, тим самим щоб виставити капіталізм найбільш неприглядно.

Все на неї не валять, але є яскраві її прояви, як ото у вас, от прям підсвідомо, одразу паралелі "підприємницька жилка" - "відсутність совісті". Не просто ж так у вас це була перша асоціація?

Чи довго це буде - сподіваюся, що ця отрута зникне з останнім поколінням, більшість життя якого пройшло в совку, і які нею отруєні. "Радянська ідеологія "- це викривлення поняття підприємництва і паплюження його всіма можливими засобами, тим самим щоб виставити капіталізм найбільш неприглядно.Все на неї не валять, але є яскраві її прояви, як ото у вас, от прям підсвідомо, одразу паралелі "підприємницька жилка" - "відсутність совісті". Не просто ж так у вас це була перша асоціація?Чи довго це буде - сподіваюся, що ця отрута зникне з останнім поколінням, більшість життя якого пройшло в совку, і які нею отруєні. Faceless

Модератор Повідомлень: 33323 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7771 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 00:56 nekefer написав: Shaman написав: надто багато змішали в цю гопоту - це зовсім різні приклади



мої інтереси будуть в моєму світі. а де ваші - не знаю надто багато змішали в цю гопоту - це зовсім різні прикладимої інтереси будуть в моєму світі. а де ваші - не знаю

так я и не Вам писал так я и не Вам писал

Если это:

НО если только жаловаться что гопота обижает, то Ваших интересов в ИХ будущем не будет

Вы писали мне, то вообще смешно.

В мои годы меня очень слабо интересует, будут ли мои интересы в чьём-то будущем. Ещё сколько-то времени и не будет моих интересов вообще. Вместе со мной.

А та гопота со своими "идеями" получит жизнь в нищей (во всяком случае, по сравнению с Западом) Украине. И будет ездить заробитчанами в Польшу и удивляться, почему там живут лучше. Если это:Вы писали мне, то вообще смешно.В мои годы меня очень слабо интересует, будут ли мои интересы в чьём-то будущем. Ещё сколько-то времени и не будет моих интересов вообще. Вместе со мной.А та гопота со своими "идеями" получит жизнь в нищей (во всяком случае, по сравнению с Западом) Украине. И будет ездить заробитчанами в Польшу и удивляться, почему там живут лучше. ЛАД 2 Повідомлень: 24997 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 01:12 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: -----------------

ЛАД

В принципе не антиподы.

Но достаточно часто не сочетаются.

Пример akurt"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести?

-----------------

Це не" жилка" і не є підприємництвом.

Нажаль, радянська ідеологія довгі роки спотворювала поняття підприємництва, тому й такі стереотипи -----------------В принципе не антиподы.Но достаточно часто не сочетаются.Пример"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести?-----------------Це не" жилка" і не є підприємництвом.Нажаль, радянська ідеологія довгі роки спотворювала поняття підприємництва, тому й такі стереотипи

При "радянській ідеології" такого не было.

Интересно, сколько лет ещё Вы будете всё валить на "радянську ідеологію". 100 лет? 200?

Хорошая отговорка - "радянська ідеологія" - сказал и всё, вопросов больше нет.

У того молодого хирурга, о котором я писал (который работал в одном кабинете с моей бывшей и прежде, ем что-то сделать требовал подношение), тоже "радянська ідеологія"? При "радянській ідеології" такого не было.Интересно, сколько лет ещё Вы будете всё валить на "радянську ідеологію". 100 лет? 200?Хорошая отговорка - "радянська ідеологія" - сказал и всё, вопросов больше нет.У того молодого хирурга, о котором я писал (который работал в одном кабинете с моей бывшей и прежде, ем что-то сделать требовал подношение), тоже "радянська ідеологія"?



"Радянська ідеологія "- це викривлення поняття підприємництва і паплюження його всіма можливими засобами, тим самим щоб виставити капіталізм найбільш неприглядно.

Все на неї не валять, але є яскраві її прояви, як ото у вас, от прям підсвідомо, одразу паралелі "підприємницька жилка" - "відсутність совісті". Не просто ж так у вас це була перша асоціація?

Чи довго це буде - сподіваюся, що ця отрута зникне з останнім поколінням, більшість життя якого пройшло в совку, і які нею отруєні. "Радянська ідеологія "- це викривлення поняття підприємництва і паплюження його всіма можливими засобами, тим самим щоб виставити капіталізм найбільш неприглядно.Все на неї не валять, але є яскраві її прояви, як ото у вас, от прям підсвідомо, одразу паралелі "підприємницька жилка" - "відсутність совісті". Не просто ж так у вас це була перша асоціація?Чи довго це буде - сподіваюся, що ця отрута зникне з останнім поколінням, більшість життя якого пройшло в совку, і які нею отруєні.

1. Вообще-то, у меня такого противопоставления не было.

2. Для успешного предпринимательства достаточно часто людям действительно приходится поступаться теми или иными моральными принципами.

Между прочим, так же, как и в политике.

3. У большой (или бОльшей?) части работающих уже "більшість життя не пройшло в совку".

Родившихся по крайней мере после 80-го, т.е. 43-летних и младше, уже можно считать не такими.

Сколько лет ещё надо?

4. "Все на неї не валять". Точне было бы не "все", а "всі".

Лично Вы валите практически всё именно на "совок". Просто интересно, сколько Вам лет?

Вы сами-то лично знаете те времена? Или только по современным сказкам? 1. Вообще-то, у меня такого противопоставления не было.2. Для успешного предпринимательства достаточно часто людям действительно приходится поступаться теми или иными моральными принципами.Между прочим, так же, как и в политике.3. У большой (или бОльшей?) части работающих уже "більшість життяпройшло в совку".Родившихся по крайней мере после 80-го, т.е. 43-летних и младше, уже можно считать не такими.Сколько лет ещё надо?4. "Все на неї не валять". Точне было бы не "все", а "всі".Лично Вы валите практически всё именно на "совок". Просто интересно, сколько Вам лет?Вы сами-то лично знаете те времена? Или только по современным сказкам? ЛАД 2 Повідомлень: 24997 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 905906907908> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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