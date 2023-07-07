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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лип, 2023 21:36
Shaman написав:
якщо в них була мінімільна зп, то можливо була й 1 500 грн - ок. 3 200 зробили пізніше, здається при Яценюку.
але питання з зірочкою - а навіщо люди працювали за ці гроші, кайданами нікого не тримали.
Я вже вище писав: середня зарплата 2015 року - 4390 грн.
І задавав те ж питання.
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:09
andrijk777 написав:А плутаєте поняття "замінити людину" і "допомагати людині". Я говорю про перше, а ви не знаю про що.
"допомагати людині" не зменшує ні кількості лікарів, ні кількості програмістів, ні кількості таксистів.
Ладно, суперечка в такому тоні є небезпечною для мене, тому завершую.
Мене зачепила тільки ваша заява про "тупу професію". Ну допомагає, так тут не сперечаюся. І буде ще більше допомагати
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 23:39
flyman написав:
нафіга козі баян, я про те що їхати в США і почувати себе ніщебродом, це така форма мазохізма
rjkz був "верхій середній" тут? а там ніще-бро?
Так можна ж поїхати на нормальну зарплату. Нафіга їхати ніщебродом?
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Додано: Суб 08 лип, 2023 00:09
nekefer написав: ЛАД написав:
мешают меня за это с лайном и рассказывают, что я совок
проблема не в том что совок, а в том что слабак
даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику
а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?
Когда-то был анекдот, думаю Вы поймете аналогию:
" В темном парке гопник останавливает очкарика:
-Закурить будет?
-Да, конечно, пожалуйста. Прима, космос. С фильтром, без фильтра.
-А прикурить?
-Да, пожалуйста, спички, зажигалка.
Гопник стоит, думает до чего еще додолбаться.
-Интеллигент шоле?
-Нет, что вы, что вы? Такой-же жлоб как и вы."
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Додано: Суб 08 лип, 2023 00:25
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
--------------ЛАД
Ну а жилки, действительно, не было. Больше было никому не нужной совести.
-------------
Ці якості яж ніяк не є антиподами
В принципе не антиподы.
Но достаточно часто не сочетаются.
Пример akurt
"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести?
Це не" жилка" і не є підприємництвом.
Нажаль, радянська ідеологія довгі роки спотворювала поняття підприємництва, тому й такі стереотипи
При "радянській ідеології" такого не было.
Интересно, сколько лет ещё Вы будете всё валить на "радянську ідеологію". 100 лет? 200?
Хорошая отговорка - "радянська ідеологія" - сказал и всё, вопросов больше нет.
У того молодого хирурга, о котором я писал (который работал в одном кабинете с моей бывшей и прежде, ем что-то сделать требовал подношение), тоже "радянська ідеологія"?
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Додано: Суб 08 лип, 2023 00:35
andrijk777 написав: vitaliian написав: andrijk777 написав:
"AI для медиків", "AI для юристів" і т.д.
AI не надо обучать он сам себя обучает со скоростью многократно превышающую обучение человеком.
І як ви собі уявляєте "самообучение" медичного AI?
Визначив діагноз, лікування, пацієнт здох, ой ні, треба переобучаться.
Повторити мільйон разів.
Це ЧатGPT може так просто "самообучатся", бо "повторити мільйон разів" для нього не проблема.
Вообще-то, медицина именно так и развивается. До сих пор.
Поэтому и пишу, что медицина пока не точная наука, а где-то на грани с искусством.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 00:54
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:В принципе не антиподы.
Но достаточно часто не сочетаются.
Пример akurt"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести?
Це не" жилка" і не є підприємництвом.
Нажаль, радянська ідеологія довгі роки спотворювала поняття підприємництва, тому й такі стереотипи
При "радянській ідеології" такого не было.
Интересно, сколько лет ещё Вы будете всё валить на "радянську ідеологію". 100 лет? 200?
Хорошая отговорка - "радянська ідеологія" - сказал и всё, вопросов больше нет.
У того молодого хирурга, о котором я писал (который работал в одном кабинете с моей бывшей и прежде, ем что-то сделать требовал подношение), тоже "радянська ідеологія"?
"Радянська ідеологія "- це викривлення поняття підприємництва і паплюження його всіма можливими засобами, тим самим щоб виставити капіталізм найбільш неприглядно.
Все на неї не валять, але є яскраві її прояви, як ото у вас, от прям підсвідомо, одразу паралелі "підприємницька жилка" - "відсутність совісті". Не просто ж так у вас це була перша асоціація?
Чи довго це буде - сподіваюся, що ця отрута зникне з останнім поколінням, більшість життя якого пройшло в совку, і які нею отруєні.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 00:56
Если это:
НО если только жаловаться что гопота обижает, то Ваших интересов в ИХ будущем не будет
Вы писали мне, то вообще смешно.
В мои годы меня очень слабо интересует, будут ли мои интересы в чьём-то будущем. Ещё сколько-то времени и не будет моих интересов вообще. Вместе со мной.
А та гопота со своими "идеями" получит жизнь в нищей (во всяком случае, по сравнению с Западом) Украине. И будет ездить заробитчанами в Польшу и удивляться, почему там живут лучше.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 01:12
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
-----------------ЛАД
В принципе не антиподы.
Но достаточно часто не сочетаются.
Пример akurt
"а с установкой "диагноза, глядя на одежду" это "жилка" или отсутствие совести?
-----------------
Це не" жилка" і не є підприємництвом.
Нажаль, радянська ідеологія довгі роки спотворювала поняття підприємництва, тому й такі стереотипи
При "радянській ідеології" такого не было.
Интересно, сколько лет ещё Вы будете всё валить на "радянську ідеологію". 100 лет? 200?
Хорошая отговорка - "радянська ідеологія" - сказал и всё, вопросов больше нет.
У того молодого хирурга, о котором я писал (который работал в одном кабинете с моей бывшей и прежде, ем что-то сделать требовал подношение), тоже "радянська ідеологія"?
"Радянська ідеологія "- це викривлення поняття підприємництва і паплюження його всіма можливими засобами, тим самим щоб виставити капіталізм найбільш неприглядно.
Все на неї не валять, але є яскраві її прояви, як ото у вас, от прям підсвідомо, одразу паралелі "підприємницька жилка" - "відсутність совісті". Не просто ж так у вас це була перша асоціація?
Чи довго це буде - сподіваюся, що ця отрута зникне з останнім поколінням, більшість життя якого пройшло в совку, і які нею отруєні.
1. Вообще-то, у меня такого противопоставления не было.
2. Для успешного предпринимательства достаточно часто людям действительно приходится поступаться теми или иными моральными принципами.
Между прочим, так же, как и в политике.
3. У большой (или бОльшей?) части работающих уже "більшість життя не
пройшло в совку".
Родившихся по крайней мере после 80-го, т.е. 43-летних и младше, уже можно считать не такими.
Сколько лет ещё надо?
4. "Все на неї не валять". Точне было бы не "все", а "всі".
Лично Вы валите практически всё именно на "совок". Просто интересно, сколько Вам лет?
Вы сами-то лично знаете те времена? Или только по современным сказкам?
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