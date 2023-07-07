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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 905906907908 Додано: Суб 08 лип, 2023 01:14 rjkz

Что такое мувинг и муверы? ЛАД 2 Повідомлень: 24998 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 03:56 flyman написав: rjkz написав: akurt написав:

А хлопці стоять у позі «планка».

Реально прикольно. А хлопці стоять у позі «планка».Реально прикольно.



А что не так ?

Хорошая физическая форма имеет прямое отношение к эмиграции.

Смотрел как-то интервью с парнем, который к тому моменту уже свой мувинговый бизнес имел, это было лет 5 назад, в середине 2010-х была мощная волна "туристов", которые подались на ПУ, они на въезде получали штамп "180 дней" и за 3 недели до истечения этого срока подавались на ПУ, пока их кейс примут как раз проходили эти 3 недели, потом еще месяца 3 пока придет временный ССН и Эмплои ауторизейшн кард. Все это время надо на что-то жить. Давайте откровенно, даже "верхний" средний украинский класс - это нищеброды в США. Переехать, заплатить зачастую за полгода сходу рент как секьритти + риелтору+первое время жить или в гостиннице или эйрбиэндби+расходы на лойеров+текущие расходы+(если необходимо) авто+ медицина на первое время (украинские страховки тут не действуют, а страховая без ССН не знаю или продаст).

И так жить на протяжении 9 примерно месяцев - не каждому по средствам.

Вот и идут в теневой мувинг, где платят ( и хорошо платят) кэшем.

У хорошего мувера тысяч 8-10 раньше получалось. И такая работа есть везде и всегда.

Но для такой работы нужна отличная форма.

Если человек ничего тяжелей стакана в своей жизни не поднимал, то сдохнет за неделю.



Здоровье в эмиграции, особенно в такой ситуации - самое дорогое. Дороже времени и денег. А что не так ?Хорошая физическая форма имеет прямое отношение к эмиграции.Смотрел как-то интервью с парнем, который к тому моменту уже свой мувинговый бизнес имел, это было лет 5 назад, в середине 2010-х была мощная волна "туристов", которые подались на ПУ, они на въезде получали штамп "180 дней" и за 3 недели до истечения этого срока подавались на ПУ, пока их кейс примут как раз проходили эти 3 недели, потом еще месяца 3 пока придет временный ССН и Эмплои ауторизейшн кард. Все это время надо на что-то жить. Давайте откровенно, даже. Переехать, заплатить зачастую за полгода сходу рент как секьритти + риелтору+первое время жить или в гостиннице или эйрбиэндби+расходы на лойеров+текущие расходы+(если необходимо) авто+ медицина на первое время (украинские страховки тут не действуют, а страховая без ССН не знаю или продаст).И так жить на протяжении 9 примерно месяцев - не каждому по средствам.Вот и идут в теневой мувинг, где платят ( и хорошо платят) кэшем.У хорошего мувера тысяч 8-10 раньше получалось. И такая работа есть везде и всегда.Но для такой работы нужна отличная форма.Если человек ничего тяжелей стакана в своей жизни не поднимал, то сдохнет за неделю.Здоровье в эмиграции, особенно в такой ситуации - самое дорогое. Дороже времени и денег.

нафіга козі баян, я про те що їхати в США і почувати себе ніщебродом, це така форма мазохізма



rjkz був "верхій середній" тут? а там ніще-бро? нафіга козі баян, я про те що їхати в США і почувати себе ніщебродом, це така форма мазохізмаrjkz був "верхій середній" тут? а там ніще-бро?



Я не знаю кем я был в Украине.

Мог жить почти не работая.

Тут другие измерения.

Работают и те, кто едва сводит концы с концами и те, кто в год зарабатыввает миллионы (буквально).

Видел как-то таблицу, может даже тут на форуме, вроде как нижний средний.

Мазохизм?

Не всем достаточно жить на закрутках и сборе грибов, люди хотят менять свою жизнь, развиваться, получать новые впечатления.

Если для этого надо приложить усилия...не все люди в мире живут по принципу "Жить не прилагая усилий".

Даже если человек приезжает в США с несколькими сотнями куе, то как-бы нет повода лежать на диване и ждать пока само собой все срастется. А если не срастется? проссрать несколько сот куе не сложно. Что потом?

Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель.

Эту неделю провел в НДж, в гостях семьи той знакомой, которая 20+ лет работает в финансовой компании.

Напомню, когда-то она работала продавщицей в киевском универмаге.

Тут была дошла до финдиректора финансовой компании, потом захотела более спокойной жизни и "спустилась" на должность контролера финотдела.

Ее сын года 2 назад купил в мортгидж дом за 700 куе, в свои 30 он поменял больше машин, чем я за всю жизнь. Только за то время, что мы тут у него уже 3-я тесла. Дом, несмотря на кризис на рилэстейтмаркете, за это время "сделал" +150 куе. По причине того, что это очень дорогой каунти, селятся обеспеченные люди. Собственно в этом доме мы и провели эту неделю - он живет один. 3 спальни, 3 санузла, кухня...метров может 50, ливинг рум, кабинет.

Их я-бы отнес к среднему среднему классу. Или чуть выше среднего.

ЧЕрез дорогу от его дома начинается другой городок, там только праперти такс начинается от 25 куе в год.

25 куе в год, каждый год - налог только за то, что ты владеещь недвижимостью, на которую заработал деньги и заплатил к этому времени с этого налоги! Налог на налоги!

С его слов, там в основном живут люди с семизначными цифрами годовых доходов.

И при этом они работают.

Но чтобы это было, когда-то либо они либо их предки приехали в США (все кроме индейцев сюда ПОНАЕХАЛИ) и работали на простой работе.

Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год? Кроме Кончи?

Вы на 140 долларов в месяц живете?

Мы водили детей в Америкен дрим, огромная очередь, показать рыбок (акулы в том числе) за 30+ долларов на человека (на нас, 5 человек, получилось чуть больше 180). Очередь в аквапарк. 99 долларов с человека.

У них расстояние не измеряется милями или километрами с последующим высчитыванием расхода бензина, а временем в пути. 20 минут по хайвею - рядом.

"Ой, там классная корейская кондитерская, я заказала пирожные, заедь забери".

Кстати, там есть городок Гарфилд - там самая большая польская комьюнити. Там даже Бедронка есть. Им туда тоже 20 минут ехать - нравится как там (не в бедронке) делают мясо, голубцы, вареники.

Флай, вы поедете за порцией вареников 20 минут на машине? Или высчитаете расход бензина и не поедите?

Они начинали с того, что муж этой знакомой мыл машины с мексами за 3,5 долларов в час в 94 году по 10 часов в день. А она училась в каледже в это время.

Кто-то начинает с мувинга, как другой мой знакомый, который до недавна имел около 200 куе в год в МС.

А можно сидеть на диване с бутылкой Оболони и чипсами и смотреть футбольчик, не напрягаясь отращивать брюхо. Я не знаю кем я был в Украине.Мог жить почти не работая.Тут другие измерения.Работают и те, кто едва сводит концы с концами и те, кто в год зарабатыввает миллионы (буквально).Видел как-то таблицу, может даже тут на форуме, вроде как нижний средний.Мазохизм?Не всем достаточно жить на закрутках и сборе грибов, люди хотят менять свою жизнь, развиваться, получать новые впечатления.Если для этого надо приложить усилия...не все люди в мире живут по принципу "Жить не прилагая усилий".Даже если человек приезжает в США с несколькими сотнями куе, то как-бы нет повода лежать на диване и ждать пока само собой все срастется. А если не срастется? проссрать несколько сот куе не сложно. Что потом?Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель.Эту неделю провел в НДж, в гостях семьи той знакомой, которая 20+ лет работает в финансовой компании.Напомню, когда-то она работала продавщицей в киевском универмаге.Тут была дошла до финдиректора финансовой компании, потом захотела более спокойной жизни и "спустилась" на должность контролера финотдела.Ее сын года 2 назад купил в мортгидж дом за 700 куе, в свои 30 он поменял больше машин, чем я за всю жизнь. Только за то время, что мы тут у него уже 3-я тесла. Дом, несмотря на кризис на рилэстейтмаркете, за это время "сделал" +150 куе. По причине того, что это очень дорогой каунти, селятся обеспеченные люди. Собственно в этом доме мы и провели эту неделю - он живет один. 3 спальни, 3 санузла, кухня...метров может 50, ливинг рум, кабинет.Их я-бы отнес к среднему среднему классу. Или чуть выше среднего.ЧЕрез дорогу от его дома начинается другой городок, там только праперти такс начинается от 25 куе в год.25 куе в год, каждый год - налог только за то, что ты владеещь недвижимостью, на которую заработал деньги и заплатил к этому времени с этого налоги! Налог на налоги!С его слов, там в основном живут люди с семизначными цифрами годовых доходов.И при этом они работают.Но чтобы это было, когда-то либо они либо их предки приехали в США (все кроме индейцев сюда ПОНАЕХАЛИ) и работали на простой работе.Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год? Кроме Кончи?Вы на 140 долларов в месяц живете?Мы водили детей в Америкен дрим, огромная очередь, показать рыбок (акулы в том числе) за 30+ долларов на человека (на нас, 5 человек, получилось чуть больше 180). Очередь в аквапарк. 99 долларов с человека.У них расстояние не измеряется милями или километрами с последующим высчитыванием расхода бензина, а временем в пути. 20 минут по хайвею - рядом."Ой, там классная корейская кондитерская, я заказала пирожные, заедь забери".Кстати, там есть городок Гарфилд - там самая большая польская комьюнити. Там даже Бедронка есть. Им туда тоже 20 минут ехать - нравится как там (не в бедронке) делают мясо, голубцы, вареники.Флай, вы поедете за порцией вареников 20 минут на машине? Или высчитаете расход бензина и не поедите?Они начинали с того, что муж этой знакомой мыл машины с мексами за 3,5 долларов в час в 94 году по 10 часов в день. А она училась в каледже в это время.Кто-то начинает с мувинга, как другой мой знакомый, который до недавна имел около 200 куе в год в МС.А можно сидеть на диване с бутылкой Оболони и чипсами и смотреть футбольчик, не напрягаясь отращивать брюхо. rjkz

Повідомлень: 14936 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7765 раз. Подякували: 4741 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 04:02 Bolt написав: rjkz написав: akurt написав: Ви маєте рацію: ніхто не скаже, де краще.

Це питання якраз і обговорюється на цій гілці, однозначно кращого ще НЕ визначили.



Щодо навчання в Канаді є такі плюси:

- з 01.01.2023 в Канаді іноземцям заборонили купувати нерухомість, але студентам дозволено. Ось батьки і будуть думати про інвестиції.

- якщо отримати в Канаді PR (я не знаю умови для студентів), то це відкриває шлях в США (з PR - вільний вʼїзд).

- якщо попав в США з РR - візьмуть на роботу.



Про останнє мені розказував наш українець, який працює в дуже крутій компанії (видалено), який сказав, що у відділ взяли людину з PR Канади. Цікаво, що він - азіат.

Там теж цікаво: той «канадець» сказав, що закінчив університет Канаді, заробляв приблизно 85 000$ на рік, тут дали відразу 260 000$ на рік.

Цікаво, що приїхав на своєму авто канадської реєстрації.

Ну ось так. Відкривають тому, хто стукає. Ви маєте рацію: ніхто не скаже, де краще.Це питання якраз і обговорюється на цій гілці, однозначно кращого ще НЕ визначили.Щодо навчання в Канаді є такі плюси:- з 01.01.2023 в Канаді іноземцям заборонили купувати нерухомість, але студентам дозволено. Ось батьки і будуть думати про інвестиції.- якщо отримати в Канаді PR (я не знаю умови для студентів), то це відкриває шлях в США (з PR - вільний вʼїзд).- якщо попав в США з РR - візьмуть на роботу.Про останнє мені розказував наш українець, який працює в дуже крутій компанії (видалено), який сказав, що у відділ взяли людину з PR Канади. Цікаво, що він - азіат.Там теж цікаво: той «канадець» сказав, що закінчив університет Канаді, заробляв приблизно 85 000$ на рік, тут дали відразу 260 000$ на рік.Цікаво, що приїхав на своєму авто канадської реєстрації.Ну ось так. Відкривають тому, хто стукає.



Смотрел когда-то канал семьи, которая состоит из бывших украинских граждан, чьи родители вывезли их в тинейджерстве в Израиль.

Там они создали спустя какое-то время семью. Родили детей.

Через некоторое время решили эмигрировать в Канаду.

"Глава семейства" перед эмиграцией выучился на программиста, говорят, в Израиле одна из сильнейших подготовок.

В 2015 году они перебрались в Канаду, "глава семейства" пошел работать в ай-ти и быстро сделал карьеру. По озвученному - 80 куе (канадских в год).

Даже в то время за подобную работу в США платили ОТ 120 американских в год, если не на госслужбе (там меньше, но бенефиты), но контракторы на ту-же госслужбу имели намного большне.

Канал перестал обновляться - последнее видео ббыло в 2020 как старший сын поступил в университет и его завезли селиться на кампус.

Немного нудно, но довольно информативно:

https://www.youtube.com/@user-cr3tq9hm1d/videos Смотрел когда-то канал семьи, которая состоит из бывших украинских граждан, чьи родители вывезли их в тинейджерстве в Израиль.Там они создали спустя какое-то время семью. Родили детей.Через некоторое время решили эмигрировать в Канаду."Глава семейства" перед эмиграцией выучился на программиста, говорят, в Израиле одна из сильнейших подготовок.В 2015 году они перебрались в Канаду, "глава семейства" пошел работать в ай-ти и быстро сделал карьеру. По озвученному - 80 куе (канадских в год).Даже в то время за подобную работу в США платили ОТ 120 американских в год, если не на госслужбе (там меньше, но бенефиты), но контракторы на ту-же госслужбу имели намного большне.Канал перестал обновляться - последнее видео ббыло в 2020 как старший сын поступил в университет и его завезли селиться на кампус.Немного нудно, но довольно информативно:

У чувака дела вгору, скоро по 10 куе /мес будет загребать:

https://youtu.be/Bd0FefvVZjs У чувака дела вгору, скоро по 10 куе /мес будет загребать:



Мне почему-то он не очень импонирует.

Не знаю почему.

10 куе в месяц - это мечта Максима, ради которой он был готов уехать в любую страну мира.

Но в США - это неплохая зарплата, но не более того.

480- он может сегодня заработать, а завтра не заработать.

А послезавтра он может 2 штуки заработать. Хендименство - оно такое. Мне почему-то он не очень импонирует.Не знаю почему.10 куе в месяц - это мечта Максима, ради которой он был готов уехать в любую страну мира.Но в США - это неплохая зарплата, но не более того.480- он может сегодня заработать, а завтра не заработать.А послезавтра он может 2 штуки заработать. Хендименство - оно такое. rjkz

Повідомлень: 14936 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7765 раз. Подякували: 4741 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 04:21 ЛАД написав: rjkz

Что такое мувинг и муверы? Что такое мувинг и муверы?



Мувинг - это переезд из квартиры в другую квартиру или дом. Может быть в пределах населенного пункта или через всю страну.

Муверы - это те, кто перевозит. В основном имеются ввиду грузчики. Но они-же могут и упаковать и распаковать.

То нсть, Вы при переезде можете вообще ничем не париться - приедут люди с коробками, аккуратно(в идеале) сложат вещи, книги, посуду, картины со стен снимут и упакуют. И по приезде все вытащат. Вы платите за время.

Поэтому "ТАК" перезжают далеко не все. "Наши люди" (которые как известно "в булошную на такси не ездят" (с)) все подготавливают, пакуют. Грузчики сносят в трак и после переезда выносят. Такой переезд несколько лет назад в пределах НЙ стоил мне 1060 долларов вместе с чаевыми (типами).

Мои знакомые переезжали с Восточного побережья на Западное, работодатель заплатил 13 куе мувинговой компании. Была опция взять деньгами, но предпочли не морочиться. Я-бы на их месте перелетел самолетом с чемоданами, а остальное выбросил. На новом месте купил-бы комплект Икеи. Осталась-бы десятка. Мувинг - это переезд из квартиры в другую квартиру или дом. Может быть в пределах населенного пункта или через всю страну.Муверы - это те, кто перевозит. В основном имеются ввиду грузчики. Но они-же могут и упаковать и распаковать.То нсть, Вы при переезде можете вообще ничем не париться - приедут люди с коробками, аккуратно(в идеале) сложат вещи, книги, посуду, картины со стен снимут и упакуют. И по приезде все вытащат. Вы платите за время.Поэтому "ТАК" перезжают далеко не все. "Наши люди" (которые как известно "в булошную на такси не ездят" (с)) все подготавливают, пакуют. Грузчики сносят в трак и после переезда выносят. Такой переезд несколько лет назад в пределах НЙ стоил мне 1060 долларов вместе с чаевыми (типами).Мои знакомые переезжали с Восточного побережья на Западное, работодатель заплатил 13 куе мувинговой компании. Была опция взять деньгами, но предпочли не морочиться. Я-бы на их месте перелетел самолетом с чемоданами, а остальное выбросил. На новом месте купил-бы комплект Икеи. Осталась-бы десятка. rjkz

Повідомлень: 14936 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7765 раз. Подякували: 4741 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 05:58 Faceless написав: "Радянська ідеологія "- це викривлення поняття підприємництва і паплюження його всіма можливими засобами, тим самим щоб виставити капіталізм найбільш неприглядно.

Все на неї не валять, але є яскраві її прояви, як ото у вас, от прям підсвідомо, одразу паралелі "підприємницька жилка" - "відсутність совісті". Не просто ж так у вас це була перша асоціація?

Чи довго це буде - сподіваюся, що ця отрута зникне з останнім поколінням, більшість життя якого пройшло в совку, і які нею отруєні. "Радянська ідеологія "- це викривлення поняття підприємництва і паплюження його всіма можливими засобами, тим самим щоб виставити капіталізм найбільш неприглядно.Все на неї не валять, але є яскраві її прояви, як ото у вас, от прям підсвідомо, одразу паралелі "підприємницька жилка" - "відсутність совісті". Не просто ж так у вас це була перша асоціація?Чи довго це буде - сподіваюся, що ця отрута зникне з останнім поколінням, більшість життя якого пройшло в совку, і які нею отруєні.

Ідеологія соціальної справедливості народилася не в СРСР. Призрак "справедливого розділу суспільного продукту" (у різних його формах и проявах)

продовжує бродити по світу і буде бродити завжди, оскільки завжди будуть багаті та бідні. Ідеологія соціальної справедливості народилася не в СРСР. Призрак "справедливого розділу суспільного продукту" (у різних його формах и проявах)продовжує бродити по світу і буде бродити завжди, оскільки завжди будуть багаті та бідні. Starikan 2 Повідомлень: 19554 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2532 раз. Подякували: 3098 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 06:44 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: Я вже вище писав: середня зарплата 2015 року - 4390 грн.

І задавав те ж питання. Я вже вище писав: середня зарплата 2015 року - 4390 грн.І задавав те ж питання.

Нараховували:

3 661 гривень 41 коп. середньомісячна за 2015 рік -

https://www.pfu.gov.ua/32495-pokaznyky- ... -2015-rik/

від 3 119 гривень 04 коп. за січень 2015 року

до 4 460 гривень 32 коп. за грудень 2015 року Нараховували:3 661 гривень 41 коп. середньомісячна за 2015 рік -від 3 119 гривень 04 коп. за січень 2015 рокудо 4 460 гривень 32 коп. за грудень 2015 року Ой+

Повідомлень: 5958 З нами з: 19.04.12 Подякував: 86 раз. Подякували: 916 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 07:00 ЛАД написав: rjkz

Что такое мувинг и муверы? Что такое мувинг и муверы?

типа менеджеров по клинигу, только мужского пола типа менеджеров по клинигу, только мужского пола nekefer

Повідомлень: 557 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 08:28 rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:

Смотрел когда-то канал семьи, которая состоит из бывших украинских граждан, чьи родители вывезли их в тинейджерстве в Израиль.

Там они создали спустя какое-то время семью. Родили детей.

Через некоторое время решили эмигрировать в Канаду.

"Глава семейства" перед эмиграцией выучился на программиста, говорят, в Израиле одна из сильнейших подготовок.

В 2015 году они перебрались в Канаду, "глава семейства" пошел работать в ай-ти и быстро сделал карьеру. По озвученному - 80 куе (канадских в год).

Даже в то время за подобную работу в США платили ОТ 120 американских в год, если не на госслужбе (там меньше, но бенефиты), но контракторы на ту-же госслужбу имели намного большне.

Канал перестал обновляться - последнее видео ббыло в 2020 как старший сын поступил в университет и его завезли селиться на кампус.

Немного нудно, но довольно информативно:

https://www.youtube.com/@user-cr3tq9hm1d/videos Смотрел когда-то канал семьи, которая состоит из бывших украинских граждан, чьи родители вывезли их в тинейджерстве в Израиль.Там они создали спустя какое-то время семью. Родили детей.Через некоторое время решили эмигрировать в Канаду."Глава семейства" перед эмиграцией выучился на программиста, говорят, в Израиле одна из сильнейших подготовок.В 2015 году они перебрались в Канаду, "глава семейства" пошел работать в ай-ти и быстро сделал карьеру. По озвученному - 80 куе (канадских в год).Даже в то время за подобную работу в США платили ОТ 120 американских в год, если не на госслужбе (там меньше, но бенефиты), но контракторы на ту-же госслужбу имели намного большне.Канал перестал обновляться - последнее видео ббыло в 2020 как старший сын поступил в университет и его завезли селиться на кампус.Немного нудно, но довольно информативно:

У чувака дела вгору, скоро по 10 куе /мес будет загребать:

https://youtu.be/Bd0FefvVZjs У чувака дела вгору, скоро по 10 куе /мес будет загребать:



Мне почему-то он не очень импонирует.

Не знаю почему.

10 куе в месяц - это мечта Максима, ради которой он был готов уехать в любую страну мира.

Но в США - это неплохая зарплата, но не более того.

480- он может сегодня заработать, а завтра не заработать.

А послезавтра он может 2 штуки заработать. Хендименство - оно такое. Мне почему-то он не очень импонирует.Не знаю почему.10 куе в месяц - это мечта Максима, ради которой он был готов уехать в любую страну мира.Но в США - это неплохая зарплата, но не более того.480- он может сегодня заработать, а завтра не заработать.А послезавтра он может 2 штуки заработать. Хендименство - оно такое.

Я просто прикалываюсь. Он в позапрошлой серии так и сказал, что если бы не заначка привезенная с собой, денег с хендименства ему бы не хватило, бо бывают дни когда вообще ничего, а бывает когда деньги за заявку приложение снимет, а там люди отказываются от своего заказа тогда минус. Я просто прикалываюсь. Он в позапрошлой серии так и сказал, что если бы не заначка привезенная с собой, денег с хендименства ему бы не хватило, бо бывают дни когда вообще ничего, а бывает когда деньги за заявку приложение снимет, а там люди отказываются от своего заказа тогда минус. Bolt Повідомлень: 2065 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 08:30 nekefer написав: ЛАД написав: rjkz

Что такое мувинг и муверы? Что такое мувинг и муверы?

типа менеджеров по клинигу, только мужского пола типа менеджеров по клинигу, только мужского пола

Грузчики. Мебель и другие тяжёлые вещи переносят и перевозят. Грузчики. Мебель и другие тяжёлые вещи переносят и перевозят. Bolt Повідомлень: 2065 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 905906907908 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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