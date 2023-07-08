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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 906907908909>
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 01:14

rjkz
Что такое мувинг и муверы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 03:56

  flyman написав:
  rjkz написав:
  akurt написав:
А хлопці стоять у позі «планка».
Реально прикольно.


А что не так ?
Хорошая физическая форма имеет прямое отношение к эмиграции.
Смотрел как-то интервью с парнем, который к тому моменту уже свой мувинговый бизнес имел, это было лет 5 назад, в середине 2010-х была мощная волна "туристов", которые подались на ПУ, они на въезде получали штамп "180 дней" и за 3 недели до истечения этого срока подавались на ПУ, пока их кейс примут как раз проходили эти 3 недели, потом еще месяца 3 пока придет временный ССН и Эмплои ауторизейшн кард. Все это время надо на что-то жить. Давайте откровенно, даже "верхний" средний украинский класс - это нищеброды в США. Переехать, заплатить зачастую за полгода сходу рент как секьритти + риелтору+первое время жить или в гостиннице или эйрбиэндби+расходы на лойеров+текущие расходы+(если необходимо) авто+ медицина на первое время (украинские страховки тут не действуют, а страховая без ССН не знаю или продаст).
И так жить на протяжении 9 примерно месяцев - не каждому по средствам.
Вот и идут в теневой мувинг, где платят ( и хорошо платят) кэшем.
У хорошего мувера тысяч 8-10 раньше получалось. И такая работа есть везде и всегда.
Но для такой работы нужна отличная форма.
Если человек ничего тяжелей стакана в своей жизни не поднимал, то сдохнет за неделю.

Здоровье в эмиграции, особенно в такой ситуации - самое дорогое. Дороже времени и денег.

нафіга козі баян, я про те що їхати в США і почувати себе ніщебродом, це така форма мазохізма

rjkz був "верхій середній" тут? а там ніще-бро?


Я не знаю кем я был в Украине.
Мог жить почти не работая.
Тут другие измерения.
Работают и те, кто едва сводит концы с концами и те, кто в год зарабатыввает миллионы (буквально).
Видел как-то таблицу, может даже тут на форуме, вроде как нижний средний.
Мазохизм?
Не всем достаточно жить на закрутках и сборе грибов, люди хотят менять свою жизнь, развиваться, получать новые впечатления.
Если для этого надо приложить усилия...не все люди в мире живут по принципу "Жить не прилагая усилий".
Даже если человек приезжает в США с несколькими сотнями куе, то как-бы нет повода лежать на диване и ждать пока само собой все срастется. А если не срастется? проссрать несколько сот куе не сложно. Что потом?
Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель.
Эту неделю провел в НДж, в гостях семьи той знакомой, которая 20+ лет работает в финансовой компании.
Напомню, когда-то она работала продавщицей в киевском универмаге.
Тут была дошла до финдиректора финансовой компании, потом захотела более спокойной жизни и "спустилась" на должность контролера финотдела.
Ее сын года 2 назад купил в мортгидж дом за 700 куе, в свои 30 он поменял больше машин, чем я за всю жизнь. Только за то время, что мы тут у него уже 3-я тесла. Дом, несмотря на кризис на рилэстейтмаркете, за это время "сделал" +150 куе. По причине того, что это очень дорогой каунти, селятся обеспеченные люди. Собственно в этом доме мы и провели эту неделю - он живет один. 3 спальни, 3 санузла, кухня...метров может 50, ливинг рум, кабинет.
Их я-бы отнес к среднему среднему классу. Или чуть выше среднего.
ЧЕрез дорогу от его дома начинается другой городок, там только праперти такс начинается от 25 куе в год.
25 куе в год, каждый год - налог только за то, что ты владеещь недвижимостью, на которую заработал деньги и заплатил к этому времени с этого налоги! Налог на налоги!
С его слов, там в основном живут люди с семизначными цифрами годовых доходов.
И при этом они работают.
Но чтобы это было, когда-то либо они либо их предки приехали в США (все кроме индейцев сюда ПОНАЕХАЛИ) и работали на простой работе.
Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год? Кроме Кончи?
Вы на 140 долларов в месяц живете?
Мы водили детей в Америкен дрим, огромная очередь, показать рыбок (акулы в том числе) за 30+ долларов на человека (на нас, 5 человек, получилось чуть больше 180). Очередь в аквапарк. 99 долларов с человека.
У них расстояние не измеряется милями или километрами с последующим высчитыванием расхода бензина, а временем в пути. 20 минут по хайвею - рядом.
"Ой, там классная корейская кондитерская, я заказала пирожные, заедь забери".
Кстати, там есть городок Гарфилд - там самая большая польская комьюнити. Там даже Бедронка есть. Им туда тоже 20 минут ехать - нравится как там (не в бедронке) делают мясо, голубцы, вареники.
Флай, вы поедете за порцией вареников 20 минут на машине? Или высчитаете расход бензина и не поедите?
Они начинали с того, что муж этой знакомой мыл машины с мексами за 3,5 долларов в час в 94 году по 10 часов в день. А она училась в каледже в это время.
Кто-то начинает с мувинга, как другой мой знакомый, который до недавна имел около 200 куе в год в МС.
А можно сидеть на диване с бутылкой Оболони и чипсами и смотреть футбольчик, не напрягаясь отращивать брюхо.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 04:02

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  akurt написав:Ви маєте рацію: ніхто не скаже, де краще.
Це питання якраз і обговорюється на цій гілці, однозначно кращого ще НЕ визначили.

Щодо навчання в Канаді є такі плюси:
- з 01.01.2023 в Канаді іноземцям заборонили купувати нерухомість, але студентам дозволено. Ось батьки і будуть думати про інвестиції.
- якщо отримати в Канаді PR (я не знаю умови для студентів), то це відкриває шлях в США (з PR - вільний вʼїзд).
- якщо попав в США з РR - візьмуть на роботу.

Про останнє мені розказував наш українець, який працює в дуже крутій компанії (видалено), який сказав, що у відділ взяли людину з PR Канади. Цікаво, що він - азіат.
Там теж цікаво: той «канадець» сказав, що закінчив університет Канаді, заробляв приблизно 85 000$ на рік, тут дали відразу 260 000$ на рік.
Цікаво, що приїхав на своєму авто канадської реєстрації.
Ну ось так. Відкривають тому, хто стукає.


Смотрел когда-то канал семьи, которая состоит из бывших украинских граждан, чьи родители вывезли их в тинейджерстве в Израиль.
Там они создали спустя какое-то время семью. Родили детей.
Через некоторое время решили эмигрировать в Канаду.
"Глава семейства" перед эмиграцией выучился на программиста, говорят, в Израиле одна из сильнейших подготовок.
В 2015 году они перебрались в Канаду, "глава семейства" пошел работать в ай-ти и быстро сделал карьеру. По озвученному - 80 куе (канадских в год).
Даже в то время за подобную работу в США платили ОТ 120 американских в год, если не на госслужбе (там меньше, но бенефиты), но контракторы на ту-же госслужбу имели намного большне.
Канал перестал обновляться - последнее видео ббыло в 2020 как старший сын поступил в университет и его завезли селиться на кампус.
Немного нудно, но довольно информативно:
https://www.youtube.com/@user-cr3tq9hm1d/videos

У чувака дела вгору, скоро по 10 куе /мес будет загребать:
https://youtu.be/Bd0FefvVZjs


Мне почему-то он не очень импонирует.
Не знаю почему.
10 куе в месяц - это мечта Максима, ради которой он был готов уехать в любую страну мира.
Но в США - это неплохая зарплата, но не более того.
480- он может сегодня заработать, а завтра не заработать.
А послезавтра он может 2 штуки заработать. Хендименство - оно такое.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 04:21

  ЛАД написав:rjkz
Что такое мувинг и муверы?


Мувинг - это переезд из квартиры в другую квартиру или дом. Может быть в пределах населенного пункта или через всю страну.
Муверы - это те, кто перевозит. В основном имеются ввиду грузчики. Но они-же могут и упаковать и распаковать.
То нсть, Вы при переезде можете вообще ничем не париться - приедут люди с коробками, аккуратно(в идеале) сложат вещи, книги, посуду, картины со стен снимут и упакуют. И по приезде все вытащат. Вы платите за время.
Поэтому "ТАК" перезжают далеко не все. "Наши люди" (которые как известно "в булошную на такси не ездят" (с)) все подготавливают, пакуют. Грузчики сносят в трак и после переезда выносят. Такой переезд несколько лет назад в пределах НЙ стоил мне 1060 долларов вместе с чаевыми (типами).
Мои знакомые переезжали с Восточного побережья на Западное, работодатель заплатил 13 куе мувинговой компании. Была опция взять деньгами, но предпочли не морочиться. Я-бы на их месте перелетел самолетом с чемоданами, а остальное выбросил. На новом месте купил-бы комплект Икеи. Осталась-бы десятка.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 05:58

  Faceless написав:"Радянська ідеологія "- це викривлення поняття підприємництва і паплюження його всіма можливими засобами, тим самим щоб виставити капіталізм найбільш неприглядно.
Все на неї не валять, але є яскраві її прояви, як ото у вас, от прям підсвідомо, одразу паралелі "підприємницька жилка" - "відсутність совісті". Не просто ж так у вас це була перша асоціація?
Чи довго це буде - сподіваюся, що ця отрута зникне з останнім поколінням, більшість життя якого пройшло в совку, і які нею отруєні.

Ідеологія соціальної справедливості народилася не в СРСР. Призрак "справедливого розділу суспільного продукту" (у різних його формах и проявах)
продовжує бродити по світу і буде бродити завжди, оскільки завжди будуть багаті та бідні.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 06:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  Starikan написав:Я вже вище писав: середня зарплата 2015 року - 4390 грн.
І задавав те ж питання.

Нараховували:
3 661 гривень 41 коп. середньомісячна за 2015 рік -
https://www.pfu.gov.ua/32495-pokaznyky- ... -2015-rik/
від 3 119 гривень 04 коп. за січень 2015 року
до 4 460 гривень 32 коп. за грудень 2015 року
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 07:00

  ЛАД написав:rjkz
Что такое мувинг и муверы?

типа менеджеров по клинигу, только мужского пола
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 08:28

  rjkz написав:
  Bolt написав:
  rjkz написав:
Смотрел когда-то канал семьи, которая состоит из бывших украинских граждан, чьи родители вывезли их в тинейджерстве в Израиль.
Там они создали спустя какое-то время семью. Родили детей.
Через некоторое время решили эмигрировать в Канаду.
"Глава семейства" перед эмиграцией выучился на программиста, говорят, в Израиле одна из сильнейших подготовок.
В 2015 году они перебрались в Канаду, "глава семейства" пошел работать в ай-ти и быстро сделал карьеру. По озвученному - 80 куе (канадских в год).
Даже в то время за подобную работу в США платили ОТ 120 американских в год, если не на госслужбе (там меньше, но бенефиты), но контракторы на ту-же госслужбу имели намного большне.
Канал перестал обновляться - последнее видео ббыло в 2020 как старший сын поступил в университет и его завезли селиться на кампус.
Немного нудно, но довольно информативно:
https://www.youtube.com/@user-cr3tq9hm1d/videos

У чувака дела вгору, скоро по 10 куе /мес будет загребать:
https://youtu.be/Bd0FefvVZjs


Мне почему-то он не очень импонирует.
Не знаю почему.
10 куе в месяц - это мечта Максима, ради которой он был готов уехать в любую страну мира.
Но в США - это неплохая зарплата, но не более того.
480- он может сегодня заработать, а завтра не заработать.
А послезавтра он может 2 штуки заработать. Хендименство - оно такое.

Я просто прикалываюсь. Он в позапрошлой серии так и сказал, что если бы не заначка привезенная с собой, денег с хендименства ему бы не хватило, бо бывают дни когда вообще ничего, а бывает когда деньги за заявку приложение снимет, а там люди отказываются от своего заказа тогда минус.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 08:30

  nekefer написав:
  ЛАД написав:rjkz
Что такое мувинг и муверы?

типа менеджеров по клинигу, только мужского пола

Грузчики. Мебель и другие тяжёлые вещи переносят и перевозят.
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В США розповсюджена послуга: оренда авто для переїзду з квартири на квартиру - досить непогані невеличкі вантажі авто - здається оренда по 29 доларів за годину всього.
Не завжди наймають муверів - вантажників.
Ще дуже дуже часто зустрічаються камери схову для особистих речей (меблів і не тільки) - Storage.
Для нас те незвичне, але багато людей живуть в оренді - і то є нормальним.

Але на роботі мувера ви будете тільки існувати.
Щоби нормально жити, треба мати такі навички і таку зарплатню, щоби ви заробляли НЕ МЕНШЕ 250 000 доларів на рік. Дані по Каліфорнії. Після досить високих податків чистими на місяць буде залишатися орієнтовно 7 000 доларів на місяць.
З них за оренду житла будете віддавати 2000...4000 доларів на місяць.
В інших шатах менше жити, отримуючи і меншу зарплатню: майже 2 роки тому переїхав з Каліфорнії на схід США мій приятель (виграв Грін-карту) - робота далекобіником не дозволила утримувати в Сакраменто родину з двома дітьми. Зараз мешкає в Південній Кароліні.
Планував в червні завітати до нього в гості (домовлялися) - але не полетів, змінивши плани, а то була б докладна інформація.

Хендмейкери або мувери - то жебрацтво або існування.
akurt
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