rjkz
Что такое мувинг и муверы?
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Додано: Суб 08 лип, 2023 03:56
Я не знаю кем я был в Украине.
Мог жить почти не работая.
Тут другие измерения.
Работают и те, кто едва сводит концы с концами и те, кто в год зарабатыввает миллионы (буквально).
Видел как-то таблицу, может даже тут на форуме, вроде как нижний средний.
Мазохизм?
Не всем достаточно жить на закрутках и сборе грибов, люди хотят менять свою жизнь, развиваться, получать новые впечатления.
Если для этого надо приложить усилия...не все люди в мире живут по принципу "Жить не прилагая усилий".
Даже если человек приезжает в США с несколькими сотнями куе, то как-бы нет повода лежать на диване и ждать пока само собой все срастется. А если не срастется? проссрать несколько сот куе не сложно. Что потом?
Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель.
Эту неделю провел в НДж, в гостях семьи той знакомой, которая 20+ лет работает в финансовой компании.
Напомню, когда-то она работала продавщицей в киевском универмаге.
Тут была дошла до финдиректора финансовой компании, потом захотела более спокойной жизни и "спустилась" на должность контролера финотдела.
Ее сын года 2 назад купил в мортгидж дом за 700 куе, в свои 30 он поменял больше машин, чем я за всю жизнь. Только за то время, что мы тут у него уже 3-я тесла. Дом, несмотря на кризис на рилэстейтмаркете, за это время "сделал" +150 куе. По причине того, что это очень дорогой каунти, селятся обеспеченные люди. Собственно в этом доме мы и провели эту неделю - он живет один. 3 спальни, 3 санузла, кухня...метров может 50, ливинг рум, кабинет.
Их я-бы отнес к среднему среднему классу. Или чуть выше среднего.
ЧЕрез дорогу от его дома начинается другой городок, там только праперти такс начинается от 25 куе в год.
25 куе в год, каждый год - налог только за то, что ты владеещь недвижимостью, на которую заработал деньги и заплатил к этому времени с этого налоги! Налог на налоги!
С его слов, там в основном живут люди с семизначными цифрами годовых доходов.
И при этом они работают.
Но чтобы это было, когда-то либо они либо их предки приехали в США (все кроме индейцев сюда ПОНАЕХАЛИ) и работали на простой работе.
Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год? Кроме Кончи?
Вы на 140 долларов в месяц живете?
Мы водили детей в Америкен дрим, огромная очередь, показать рыбок (акулы в том числе) за 30+ долларов на человека (на нас, 5 человек, получилось чуть больше 180). Очередь в аквапарк. 99 долларов с человека.
У них расстояние не измеряется милями или километрами с последующим высчитыванием расхода бензина, а временем в пути. 20 минут по хайвею - рядом.
"Ой, там классная корейская кондитерская, я заказала пирожные, заедь забери".
Кстати, там есть городок Гарфилд - там самая большая польская комьюнити. Там даже Бедронка есть. Им туда тоже 20 минут ехать - нравится как там (не в бедронке) делают мясо, голубцы, вареники.
Флай, вы поедете за порцией вареников 20 минут на машине? Или высчитаете расход бензина и не поедите?
Они начинали с того, что муж этой знакомой мыл машины с мексами за 3,5 долларов в час в 94 году по 10 часов в день. А она училась в каледже в это время.
Кто-то начинает с мувинга, как другой мой знакомый, который до недавна имел около 200 куе в год в МС.
А можно сидеть на диване с бутылкой Оболони и чипсами и смотреть футбольчик, не напрягаясь отращивать брюхо.
Додано: Суб 08 лип, 2023 04:02
Мне почему-то он не очень импонирует.
Не знаю почему.
10 куе в месяц - это мечта Максима, ради которой он был готов уехать в любую страну мира.
Но в США - это неплохая зарплата, но не более того.
480- он может сегодня заработать, а завтра не заработать.
А послезавтра он может 2 штуки заработать. Хендименство - оно такое.
Додано: Суб 08 лип, 2023 04:21
Мувинг - это переезд из квартиры в другую квартиру или дом. Может быть в пределах населенного пункта или через всю страну.
Муверы - это те, кто перевозит. В основном имеются ввиду грузчики. Но они-же могут и упаковать и распаковать.
То нсть, Вы при переезде можете вообще ничем не париться - приедут люди с коробками, аккуратно(в идеале) сложат вещи, книги, посуду, картины со стен снимут и упакуют. И по приезде все вытащат. Вы платите за время.
Поэтому "ТАК" перезжают далеко не все. "Наши люди" (которые как известно "в булошную на такси не ездят" (с)) все подготавливают, пакуют. Грузчики сносят в трак и после переезда выносят. Такой переезд несколько лет назад в пределах НЙ стоил мне 1060 долларов вместе с чаевыми (типами).
Мои знакомые переезжали с Восточного побережья на Западное, работодатель заплатил 13 куе мувинговой компании. Была опция взять деньгами, но предпочли не морочиться. Я-бы на их месте перелетел самолетом с чемоданами, а остальное выбросил. На новом месте купил-бы комплект Икеи. Осталась-бы десятка.
Додано: Суб 08 лип, 2023 05:58
Ідеологія соціальної справедливості народилася не в СРСР. Призрак "справедливого розділу суспільного продукту" (у різних його формах и проявах)
продовжує бродити по світу і буде бродити завжди, оскільки завжди будуть багаті та бідні.
Додано: Суб 08 лип, 2023 06:44
Re: Еміграція, заробітчанство
Нараховували:
3 661 гривень 41 коп. середньомісячна за 2015 рік -
від 3 119 гривень 04 коп. за січень 2015 року
до 4 460 гривень 32 коп. за грудень 2015 року
Додано: Суб 08 лип, 2023 07:00
Додано: Суб 08 лип, 2023 08:28
Я просто прикалываюсь. Он в позапрошлой серии так и сказал, что если бы не заначка привезенная с собой, денег с хендименства ему бы не хватило, бо бывают дни когда вообще ничего, а бывает когда деньги за заявку приложение снимет, а там люди отказываются от своего заказа тогда минус.
Додано: Суб 08 лип, 2023 08:30
Додано: Суб 08 лип, 2023 09:11
В США розповсюджена послуга: оренда авто для переїзду з квартири на квартиру - досить непогані невеличкі вантажі авто - здається оренда по 29 доларів за годину всього.
Не завжди наймають муверів - вантажників.
Ще дуже дуже часто зустрічаються камери схову для особистих речей (меблів і не тільки) - Storage.
Для нас те незвичне, але багато людей живуть в оренді - і то є нормальним.
Але на роботі мувера ви будете тільки існувати.
Щоби нормально жити, треба мати такі навички і таку зарплатню, щоби ви заробляли НЕ МЕНШЕ 250 000 доларів на рік. Дані по Каліфорнії. Після досить високих податків чистими на місяць буде залишатися орієнтовно 7 000 доларів на місяць.
З них за оренду житла будете віддавати 2000...4000 доларів на місяць.
В інших шатах менше жити, отримуючи і меншу зарплатню: майже 2 роки тому переїхав з Каліфорнії на схід США мій приятель (виграв Грін-карту) - робота далекобіником не дозволила утримувати в Сакраменто родину з двома дітьми. Зараз мешкає в Південній Кароліні.
Планував в червні завітати до нього в гості (домовлялися) - але не полетів, змінивши плани, а то була б докладна інформація.
Хендмейкери або мувери - то жебрацтво або існування.
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