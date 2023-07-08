akurt ,
навіть якщо звик жити на 117 доларів на місяць?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 лип, 2023 09:17
Суботній ранковий масаж успішному ойтішнєгу)
akurt ,
навіть якщо звик жити на 117 доларів на місяць?
Додано: Суб 08 лип, 2023 10:09
На 117$ в місяць живуть тільки справжні фахівці з КРЖН, ФілРЖН, АлбРЖН, ЕквРЖН, БолРЖГ, ГрузРЖН, ТуркРЖН, ПортРЖН і останніми місяцями - з еміграції та заробітчанства.
Додано: Суб 08 лип, 2023 10:24
Дійсно такі великі податки? 60%??? Та нащо вона потрібна, та Каліфорнія? Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими.
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