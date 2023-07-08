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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 906907908909
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 09:17

Суботній ранковий масаж успішному ойтішнєгу)

akurt ,
навіть якщо звик жити на 117 доларів на місяць? :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:09

На 117$ в місяць живуть тільки справжні фахівці з КРЖН, ФілРЖН, АлбРЖН, ЕквРЖН, БолРЖГ, ГрузРЖН, ТуркРЖН, ПортРЖН і останніми місяцями - з еміграції та заробітчанства.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:24

  akurt написав:Щоби нормально жити, треба мати такі навички і таку зарплатню, щоби ви заробляли НЕ МЕНШЕ 250 000 доларів на рік. Дані по Каліфорнії. Після досить високих податків чистими на місяць буде залишатися орієнтовно 7 000 доларів на місяць.

Дійсно такі великі податки? 60%??? Та нащо вона потрібна, та Каліфорнія? Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими.
Gastarbaiter
 
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