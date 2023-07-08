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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 лип, 2023 10:09
На 117$ в місяць живуть тільки справжні фахівці з КРЖН, ФілРЖН, АлбРЖН, ЕквРЖН, БолРЖГ, ГрузРЖН, ТуркРЖН, ПортРЖН і останніми місяцями - з еміграції та заробітчанства.
Додано: Суб 08 лип, 2023 10:24
Дійсно такі великі податки? 60%??? Та нащо вона потрібна, та Каліфорнія? Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими.
Додано: Суб 08 лип, 2023 10:38
Як стати багатим та успішним, а не хворим та бідним - в США
(один з варіантів)
(роздуми після ранішнього відвідування плавального басейну)
Пропозиція 1: вивчити мову та відправити дитину на навчання в один з університетів США/Європи не розглядається. Такий метод визнано учасниками форуму хибним та нереалістичним: тому що відірвати від серця бабушатник біля метро "Лісова", іржаві гаражі та нікому не потрібні в нашій час дачі - як місце для вирощування захворювань винограду, абрикос та колорадських жуків - це однаково, що вирвати собі серце.
Пропозиція 2. Закінчити медичний університет в Україні, інколи це важко, тому що міцно тримаються за крісло деякі ректори у віці 83 (ВІСІМДЕСЯТ ТРИ, КАРЛЕ!) років і тримаються вже 1/4 сторіччя. Там не тільки масові звичні хабарі, там ще й величезні бюджеті кошти, які через тендери виводяться родичам, а потім - за кордон. Тобто туди, де живуть діти цих ректорів.
Але можливо.
Це не просто, але воно того варто.
На конкретному прикладі:
1. Закінчити медичний університет в Україні за "загальною практикою".
2. Скористатися приємною пропозицією від Уряду США для українців - право здачі серії медичних екзаменів на право працювати доктором в США.
3. Там 4 (чотири, Карл!) дуже складних екзамени. Не всі вони здаються в США. Можна і за кордоном - в установах, пов"язаних з Посольством США.
4. В даному випадку екзамен номер 1 нашим українцем було здано в Стамбулі (Туреччина) в грудні 2021 року. Дуже складний екзамен, продовжується 6 годин з перервою під наглядом на 30 хвилин.Результат позитивний та достатній. Після цього була підготовка до наступного на протязі 1 року (!).
5. Екзамен номер 2 більш складний - продовжується 9 (Дев"ять, Карле!) годин - з перервою на 1 годину під наглядом. Такий екзамен моїм респондентом здавався з чисто технічних причин двічі: один раз в березні 2023 року в Стамбулі (через 2 години після початку було вимкнено освітлення в районі консульства - після 2-х годин очікування - щось сталося на будівництві будинка поруч - всім дозволили йти додому в готелі. Наступний екзамен було призначено на 30 травня 2023 року).
Це мало великий позитив: учасники - а там були люди з різних країн, навіть один юнак з Туркменістану! - подивилися на складність питань/вимог/термінів - було свого роду тренування.
Цей другий екзамен було успішно здано при Посольстві США в Анкарі (Туреччина) 30 травня 2023 року.
6. Третій етап - це екзамен на знання англійської мови з медичним ухилом. Не просто знати слова "cinema", "money", "moving" or "Storage"... медична термінологія та вільне спілкування, наприклад із хворим. Над чим зараз працює наша людина.
7. Четвертий етап - робота в госпіталі - як практика - на території США. Це заплановано.
Ну ось так: відкривають тому, хто стукає...
Коли я говорив із своїм приятелем, який зараз мешкає в штаті Коннектикут - доктор фізико-математичних наук, професор та академік (перед від"їздом в США навіть продав свій Запорожець) - то він сказав, що в своєму другому житті піде вчитися НЕ на доктора фізматнаукОВ, а на доктора. Медичного. Просто доктора.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 лип, 2023 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 лип, 2023 10:41
Додано: Суб 08 лип, 2023 11:01
Там реально інша шкала оподаткування і необхідні витрати, без яких неможливо існувати - медичні страховки, страховки на авто і таке інше, але цифри приблизно такі.
Американці дуже все рахують - я зараз не все точно напишу - бо подія була років з три тому, але цікаво методологічно:
- ми сиділи в ресторації на березі Тихого океану та чекали на суп з крабів.
- поки був час, я приймав участь у таких роздумах/обговоренні простого хлопчика із Індії, який досить успішно закінчив університет, який входить в ТОР-100 університетів США (кредит забезпечував його дядько, який жив в Лос-Анджелесі).
- хлопець після закінчення університету влаштувався я Майкрософт, але не на фул-тайм, але на зарплатню в 240 000 доларів США на рік. Хлопець жив тоді в містечку San Jose (це між Сан Францисько та Лос-Анджелесом, але дуже далеко від рідного міста - я точно запам"ятав назву - Thiruvananthapuram (Тхируванантхапурам). Теоретчно був задоволений, але не задоволений тим, що працює за договором, а не фул-тайм. Шукав нову роботу. Знайшов.
- на 350 000 доларів на рік. Я аж кинув розламувати щелепи краба: "Погоджуйся! Погоджуйся! Погоджуйся!"
- Е ні, шановний, не все так просто! - і виклав таку цікаву математику, що я далі їв того краба мовчки.
Математика була (НЕ ТОЧНО - Я ТОЧНІ ЦИФРИ РЕАЛЬНО не пам"ятаю):
- після оподаткування я буду отримувати всього на 90 000 доларів на рік більше;
- але робота в центрі Сан Францисько, тобто мені прийдеться платити не менше 3 000...4 000 доларів за місяць за оренду житла, а може й більше. Тобто вираховуємо з профіту 3000х12=(36000...48000) доларів.
- якщо я буду їздити на авто, то парковка мені буде обходитися не менше, як в 29 доларів на робочий день. Плюс пальне. Це витрати.
- якщо я буду їздити електричкою - близько 50 хвилин + пішки, то зекономлю на паркуванні, але втрачу на день з урахуванням переміщення орієнтовно 3 (три) години.
Пряма мова: "Я не згодний віддати 3 (три) години свого життя за 45 000 доларів різниці на рік".
Ось яка арифметика...
P.S. Зараз живе та працює в San Diego. Здається в Apple.
San Diego це приблизно за... за... ну дуже далеко від Тхируванантхапурам
Додано: Суб 08 лип, 2023 11:14
Вчора знову говорив з приятелями, син яких вже отримав пропозицію про зарахування в універистет у Варшаві, але ще чекає на відповіді з Гданьська та з Вроцлава.
Поки чекає, влаштувався абітурієнт на роботу: збирає цибулю.
Працює всього 5 годин на день.
За 30 (тридцять) злотих на день. За день.
Чомусь 5000 доларів хитрі поляки не платять абітурієнту.
Цікавинка: сказав той абітурієнт, що на харчі на день витрачає БІЛЬШЕ за 30 злотих.
Додано: Суб 08 лип, 2023 11:19
Якщо є клепка в голові - може піти в Google або Amazon - є офіси в Польщі - я взнавав.
Додано: Суб 08 лип, 2023 11:24
На мою думку, хлопець не все врахував, але він однозначно мудріший за багатьох наших емігрантів, що пишуть на цій гілці.
Додано: Суб 08 лип, 2023 11:27
Це правда. Так і є.
Саме так я умовляв зробити три роки поспіль племіннику - MD in Computer Science після одного з українських університетів.
Тоді важко було умовити, бо він до війни отримував до 5000 доларів на місяць, працюючи на канадську компанію.
Не послухав. І здається у нього персонально була пропозиція саме звідти.
Зараз дуже жалкує. Ну, слово "дуже" не точно передає...
Канадці звільнили його ще в лютому чи в березні 2022 року.
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