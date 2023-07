Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Суб 08 лип, 2023 10:09 На 117$ в місяць живуть тільки справжні фахівці з КРЖН, ФілРЖН, АлбРЖН, ЕквРЖН, БолРЖГ, ГрузРЖН, ТуркРЖН, ПортРЖН і останніми місяцями - з еміграції та заробітчанства. akurt

Щоби нормально жити, треба мати такі навички і таку зарплатню, щоби ви заробляли НЕ МЕНШЕ 250 000 доларів на рік. Дані по Каліфорнії. Після досить високих податків чистими на місяць буде залишатися орієнтовно 7 000 доларів на місяць.

Щоби нормально жити, треба мати такі навички і таку зарплатню, щоби ви заробляли НЕ МЕНШЕ 250 000 доларів на рік. Дані по Каліфорнії. Після досить високих податків чистими на місяць буде залишатися орієнтовно 7 000 доларів на місяць.

Дійсно такі великі податки? 60%??? Та нащо вона потрібна, та Каліфорнія? Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими. Gastarbaiter

(один з варіантів)

(роздуми після ранішнього відвідування плавального басейну)



Пропозиція 1: вивчити мову та відправити дитину на навчання в один з університетів США/Європи не розглядається. Такий метод визнано учасниками форуму хибним та нереалістичним: тому що відірвати від серця бабушатник біля метро "Лісова", іржаві гаражі та нікому не потрібні в нашій час дачі - як місце для вирощування захворювань винограду, абрикос та колорадських жуків - це однаково, що вирвати собі серце.



Пропозиція 2. Закінчити медичний університет в Україні, інколи це важко, тому що міцно тримаються за крісло деякі ректори у віці 83 (ВІСІМДЕСЯТ ТРИ, КАРЛЕ!) років і тримаються вже 1/4 сторіччя. Там не тільки масові звичні хабарі, там ще й величезні бюджеті кошти, які через тендери виводяться родичам, а потім - за кордон. Тобто туди, де живуть діти цих ректорів.

Але можливо.



Це не просто, але воно того варто.

На конкретному прикладі:

1. Закінчити медичний університет в Україні за "загальною практикою".

2. Скористатися приємною пропозицією від Уряду США для українців - право здачі серії медичних екзаменів на право працювати доктором в США.

3. Там 4 (чотири, Карл!) дуже складних екзамени. Не всі вони здаються в США. Можна і за кордоном - в установах, пов"язаних з Посольством США.

4. В даному випадку екзамен номер 1 нашим українцем було здано в Стамбулі (Туреччина) в грудні 2021 року. Дуже складний екзамен, продовжується 6 годин з перервою під наглядом на 30 хвилин. Результат позитивний та достатній. Після цього була підготовка до наступного на протязі 1 року (!).

5. Екзамен номер 2 більш складний - продовжується 9 (Дев"ять, Карле!) годин - з перервою на 1 годину під наглядом. Такий екзамен моїм респондентом здавався з чисто технічних причин двічі: один раз в березні 2023 року в Стамбулі (через 2 години після початку було вимкнено освітлення в районі консульства - після 2-х годин очікування - щось сталося на будівництві будинка поруч - всім дозволили йти додому в готелі. Наступний екзамен було призначено на 30 травня 2023 року).

Це мало великий позитив: учасники - а там були люди з різних країн, навіть один юнак з Туркменістану! - подивилися на складність питань/вимог/термінів - було свого роду тренування.

Цей другий екзамен було успішно здано при Посольстві США в Анкарі (Туреччина) 30 травня 2023 року.

6. Третій етап - це екзамен на знання англійської мови з медичним ухилом. Не просто знати слова "cinema", "money", "moving" or "Storage"... медична термінологія та вільне спілкування, наприклад із хворим. Над чим зараз працює наша людина.

7. Четвертий етап - робота в госпіталі - як практика - на території США. Це заплановано.



Ну ось так: відкривають тому, хто стукає...



Коли я говорив із своїм приятелем, який зараз мешкає в штаті Коннектикут - доктор фізико-математичних наук, професор та академік (перед від"їздом в США навіть продав свій Запорожець) - то він сказав, що в своєму другому житті піде вчитися НЕ на доктора фізматнаукОВ, а на доктора. Медичного. Просто доктора. akurt

Gastarbaiter написав: Та нащо вона потрібна, та Каліфорнія? Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими.

Ну так не всім і підходить, не всі і живуть. Або не у всіх получається. Так і є.

Ну так не всім і підходить, не всі і живуть. Або не у всіх получається. Так і є. Тим більше - необхідність платити податки: то взагалі для нормальні людини не є можливим. akurt

Gastarbaiter написав: Дійсно такі великі податки? 60%??? Та нащо вона потрібна, та Каліфорнія? Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими.

Там реально інша шкала оподаткування і необхідні витрати, без яких неможливо існувати - медичні страховки, страховки на авто і таке інше, але цифри приблизно такі.

Американці дуже все рахують - я зараз не все точно напишу - бо подія була років з три тому, але цікаво методологічно:

- ми сиділи в ресторації на березі Тихого океану та чекали на суп з крабів.

- поки був час, я приймав участь у таких роздумах/обговоренні простого хлопчика із Індії, який досить успішно закінчив університет, який входить в ТОР-100 університетів США (кредит забезпечував його дядько, який жив в Лос-Анджелесі).

- хлопець після закінчення університету влаштувався я Майкрософт, але не на фул-тайм, але на зарплатню в 240 000 доларів США на рік. Хлопець жив тоді в містечку San Jose (це між Сан Францисько та Лос-Анджелесом, але дуже далеко від рідного міста - я точно запам"ятав назву - Thiruvananthapuram (Тхируванантхапурам). Теоретчно був задоволений, але не задоволений тим, що працює за договором, а не фул-тайм. Шукав нову роботу. Знайшов.

- на 350 000 доларів на рік. Я аж кинув розламувати щелепи краба: "Погоджуйся! Погоджуйся! Погоджуйся!"

- Е ні, шановний, не все так просто! - і виклав таку цікаву математику, що я далі їв того краба мовчки.

Математика була (НЕ ТОЧНО - Я ТОЧНІ ЦИФРИ РЕАЛЬНО не пам"ятаю):

- після оподаткування я буду отримувати всього на 90 000 доларів на рік більше;

- але робота в центрі Сан Францисько, тобто мені прийдеться платити не менше 3 000...4 000 доларів за місяць за оренду житла, а може й більше. Тобто вираховуємо з профіту 3000х12=(36000...48000) доларів.

- якщо я буду їздити на авто, то парковка мені буде обходитися не менше, як в 29 доларів на робочий день. Плюс пальне. Це витрати.

- якщо я буду їздити електричкою - близько 50 хвилин + пішки, то зекономлю на паркуванні, але втрачу на день з урахуванням переміщення орієнтовно 3 (три) години.



Пряма мова: "Я не згодний віддати 3 (три) години свого життя за 45 000 доларів різниці на рік".

Ось яка арифметика...



P.S. Зараз живе та працює в San Diego. Здається в Apple.

Там реально інша шкала оподаткування і необхідні витрати, без яких неможливо існувати - медичні страховки, страховки на авто і таке інше, але цифри приблизно такі. Американці дуже все рахують - я зараз не все точно напишу - бо подія була років з три тому, але цікаво методологічно: - ми сиділи в ресторації на березі Тихого океану та чекали на суп з крабів. - поки був час, я приймав участь у таких роздумах/обговоренні простого хлопчика із Індії, який досить успішно закінчив університет, який входить в ТОР-100 університетів США (кредит забезпечував його дядько, який жив в Лос-Анджелесі). - хлопець після закінчення університету влаштувався я Майкрософт, але не на фул-тайм, але на зарплатню в 240 000 доларів США на рік. Хлопець жив тоді в містечку San Jose (це між Сан Францисько та Лос-Анджелесом, але дуже далеко від рідного міста - я точно запам"ятав назву - Thiruvananthapuram (Тхируванантхапурам). Теоретчно був задоволений, але не задоволений тим, що працює за договором, а не фул-тайм. Шукав нову роботу. Знайшов. - на 350 000 доларів на рік. Я аж кинув розламувати щелепи краба: "Погоджуйся! Погоджуйся! Погоджуйся!" - Е ні, шановний, не все так просто! - і виклав таку цікаву математику, що я далі їв того краба мовчки. Математика була (НЕ ТОЧНО - Я ТОЧНІ ЦИФРИ РЕАЛЬНО не пам"ятаю): - після оподаткування я буду отримувати всього на 90 000 доларів на рік більше; - але робота в центрі Сан Францисько, тобто мені прийдеться платити не менше 3 000...4 000 доларів за місяць за оренду житла, а може й більше. Тобто вираховуємо з профіту 3000х12=(36000...48000) доларів. - якщо я буду їздити на авто, то парковка мені буде обходитися не менше, як в 29 доларів на робочий день. Плюс пальне. Це витрати. - якщо я буду їздити електричкою - близько 50 хвилин + пішки, то зекономлю на паркуванні, але втрачу на день з урахуванням переміщення орієнтовно 3 (три) години. Пряма мова: "Я не згодний віддати 3 (три) години свого життя за 45 000 доларів різниці на рік". Ось яка арифметика... P.S. Зараз живе та працює в San Diego. Здається в Apple. San Diego це приблизно за... за... ну дуже далеко від Тхируванантхапурам akurt

Gastarbaiter написав: Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими.

Вчора знову говорив з приятелями, син яких вже отримав пропозицію про зарахування в універистет у Варшаві, але ще чекає на відповіді з Гданьська та з Вроцлава.

Поки чекає, влаштувався абітурієнт на роботу: збирає цибулю.

Працює всього 5 годин на день.

За 30 (тридцять) злотих на день. За день.

Чомусь 5000 доларів хитрі поляки не платять абітурієнту.

Вчора знову говорив з приятелями, син яких вже отримав пропозицію про зарахування в універистет у Варшаві, але ще чекає на відповіді з Гданьська та з Вроцлава. Поки чекає, влаштувався абітурієнт на роботу: збирає цибулю. Працює всього 5 годин на день. За 30 (тридцять) злотих на день. За день. Чомусь 5000 доларів хитрі поляки не платять абітурієнту. Цікавинка: сказав той абітурієнт, що на харчі на день витрачає БІЛЬШЕ за 30 злотих. akurt

Повідомлень: 7944 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3168 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лип, 2023 11:19 akurt написав: Gastarbaiter написав: Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими. Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими.

Вчора знову говорив з приятелями, син яких вже отримав пропозицію про зарахування в універистет у Варшаві, але ще чекає на відповіді з Гданьська та з Вроцлава.

Поки чекає, влаштувався абітурієнт на роботу: збирає цибулю.

Працює всього 5 годин на день.

За 30 (тридцять) злотих на день. За день.

Чомусь 5000 доларів хитрі поляки не платять абітурієнту.

Цікавинка: сказав той абітурієнт, що на харчі на день витрачає БІЛЬШЕ за 30 злотих. Вчора знову говорив з приятелями, син яких вже отримав пропозицію про зарахування в універистет у Варшаві, але ще чекає на відповіді з Гданьська та з Вроцлава.Поки чекає, влаштувався абітурієнт на роботу: збирає цибулю.Працює всього 5 годин на день.За 30 (тридцять) злотих на день. За день.Чомусь 5000 доларів хитрі поляки не платять абітурієнту.Цікавинка: сказав той абітурієнт, що на харчі на день витрачає БІЛЬШЕ за 30 злотих.

Якщо є клепка в голові - може піти в Google або Amazon - є офіси в Польщі - я взнавав. BIGor

akurt написав: Теоретчно був задоволений, але не задоволений тим, що працює за договором, а не фул-тайм. Шукав нову роботу. Знайшов.

- на 350 000 доларів на рік. Я аж кинув розламувати щелепи краба: "Погоджуйся! Погоджуйся! Погоджуйся!"

- Е ні, шановний, не все так просто! - і виклав таку цікаву математику, що я далі їв того краба мовчки.

Математика була (НЕ ТОЧНО - Я ТОЧНІ ЦИФРИ РЕАЛЬНО не пам"ятаю):

- після оподаткування я буду отримувати всього на 90 000 доларів на рік більше;

- але робота в центрі Сан Францисько, тобто мені прийдеться платити не менше 3 000...4 000 доларів за місяць за оренду житла, а може й більше. Тобто вираховуємо з профіту 3000х12=(36000...48000) доларів.

- якщо я буду їздити на авто, то парковка мені буде обходитися не менше, як в 29 доларів на робочий день. Плюс пальне. Це витрати.

- якщо я буду їздити електричкою - близько 50 хвилин + пішки, то зекономлю на паркуванні, але втрачу на день з урахуванням переміщення орієнтовно 3 (три) години.



Пряма мова: "Я не згодний віддати 3 (три) години свого життя за 45 000 доларів різниці на рік".

Ось яка арифметика...

Теоретчно був задоволений, але не задоволений тим, що працює за договором, а не фул-тайм. Шукав нову роботу. Знайшов.- на 350 000 доларів на рік. Я аж кинув розламувати щелепи краба: "Погоджуйся! Погоджуйся! Погоджуйся!"- Е ні, шановний, не все так просто! - і виклав таку цікаву математику, що я далі їв того краба мовчки.Математика була (НЕ ТОЧНО - Я ТОЧНІ ЦИФРИ РЕАЛЬНО не пам"ятаю):- після оподаткування я буду отримувати всього на 90 000 доларів на рік більше;- але робота в центрі Сан Францисько, тобто мені прийдеться платити не менше 3 000...4 000 доларів за місяць за оренду житла, а може й більше. Тобто вираховуємо з профіту 3000х12=(36000...48000) доларів.- якщо я буду їздити на авто, то парковка мені буде обходитися не менше, як в 29 доларів на робочий день. Плюс пальне. Це витрати.- якщо я буду їздити електричкою - близько 50 хвилин + пішки, то зекономлю на паркуванні, але втрачу на день з урахуванням переміщення орієнтовноПряма мова: "Я не згодний віддати 3 (три) годиниза 45 000 доларів різниці на рік".Ось яка арифметика...

На мою думку, хлопець не все врахував, але він однозначно мудріший за багатьох наших емігрантів, що пишуть на цій гілці. fler

BIGor написав: Якщо є клепка в голові - може піти в Google або Amazon - є офіси в Польщі - я взнавав.

Це правда. Так і є.

Саме так я умовляв зробити три роки поспіль племіннику - MD in Computer Science після одного з українських університетів.

Тоді важко було умовити, бо він до війни отримував до 5000 доларів на місяць, працюючи на канадську компанію.

Не послухав. І здається у нього персонально була пропозиція саме звідти.

Зараз дуже жалкує. Ну, слово "дуже" не точно передає...

Це правда. Так і є. Саме так я умовляв зробити три роки поспіль племіннику - MD in Computer Science після одного з українських університетів. Тоді важко було умовити, бо він до війни отримував до 5000 доларів на місяць, працюючи на канадську компанію. Не послухав. І здається у нього персонально була пропозиція саме звідти. Зараз дуже жалкує. Ну, слово "дуже" не точно передає... Канадці звільнили його ще в лютому чи в березні 2022 року. akurt

