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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 лип, 2023 13:08
BIGor написав: akurt написав: BIGor написав:
Якщо є клепка в голові - може піти в Google або Amazon - є офіси в Польщі - я взнавав.
Це правда. Так і є.
Саме так я умовляв зробити три роки поспіль племіннику - MD in Computer Science
після одного з українських університетів.
Тоді важко було умовити, бо він до війни отримував до 5000 доларів на місяць, працюючи на канадську компанію.
Не послухав. І здається у нього персонально була пропозиція саме звідти.
Зараз дуже жалкує. Ну, слово "дуже" не точно передає...
Канадці звільнили його ще в лютому чи в березні 2022 року.
Бачив програму ОП щодо майбутніх пріоритетних галузей України - ІТ там немає. Є аграрка, металургія та енергетика...
Бум IT десь років 10.Щоб задовільниити потреби ринку тоді був низький поріг входу, навіть освіти не вимагалось)). Ви уявляєте якщо було таке наприклад зі стоматолагами. Зікінчив після школи річні курси і ти вже ставиш пломби та рвеш зуби. Що там такого складного щоб витрачати 6 років на навчання.
Зараз коли будуть впроваджувати штучний інтелект.Велика кількість спеціалістів останется без роботи.Тим паче, що на онлайнову роботу завжди буде мати велику кількість бажающих, і знову конкуренція зі всім світом...
Тому ОП і розуміє що років через 5-10 будуть зовсів інші тенденції та потреби.
Якщо крупні IT компанії встановлять жорсткі вимоги, наприклад профільна освіта.. то це буде тільки на користь галузі (медицина знову як приклад)
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maza5
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Додано: Суб 08 лип, 2023 13:21
Десь зустрічав - з рік тому - інший рейтинг і думку про те, що зникне через 10 років. Так зникне все, крім ІT.
Штучний інтелект же теж треба розвивати та підтримувати.
Переможе той, як вище написав ран BIGor, в кого клепка в голові є.
Десь двійко тижнів тому чув від нашого українця в США, що наш український хлопець щось там таке придумав для Amazon на своєму робочому місці, що той Амазон зекономив 1 000 000$.
Той з клепкою в голові попросив відпустку на 3 тижні - любʼязно надали.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 08 лип, 2023 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 13:21
maza5 написав: BIGor написав: akurt написав:
Це правда. Так і є.
Саме так я умовляв зробити три роки поспіль племіннику - MD in Computer Science
після одного з українських університетів.
Тоді важко було умовити, бо він до війни отримував до 5000 доларів на місяць, працюючи на канадську компанію.
Не послухав. І здається у нього персонально була пропозиція саме звідти.
Зараз дуже жалкує. Ну, слово "дуже" не точно передає...
Канадці звільнили його ще в лютому чи в березні 2022 року.
Бачив програму ОП щодо майбутніх пріоритетних галузей України - ІТ там немає. Є аграрка, металургія та енергетика...
Бум IT десь років 10.Щоб задовільниити потреби ринку тоді був низький поріг входу, навіть освіти не вимагалось)). Ви уявляєте якщо було таке наприклад зі стоматолагами. Зікінчив після школи річні курси і ти вже ставиш пломби та рвеш зуби. Що там такого складного щоб витрачати 6 років на навчання.
Зараз коли будуть впроваджувати штучний інтелект.Велика кількість спеціалістів останется без роботи.Тим паче, що на онлайнову роботу завжди буде мати велику кількість бажающих, і знову конкуренція зі всім світом...
Тому ОП і розуміє що років через 5-10 будуть зовсів інші тенденції та потреби.
Якщо крупні IT компанії встановлять жорсткі вимоги, наприклад профільна освіта.. то це буде тільки на користь галузі (медицина знову як приклад)
Ви напевно дуже далеко від ІТ
Спробуйте влаштуватись в нормальну "галєру" без знань, досвіду роботи та вмінь. За ОП - я вважаю що вони взагалі не думають. Олігархічній Україні майбутнього не потрібні ніяк ІТ-шники. Тому "треба думати головом, а не ногом".
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BIGor
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