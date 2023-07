Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Суб 08 лип, 2023 13:08 BIGor написав: akurt написав: BIGor написав: Якщо є клепка в голові - може піти в Google або Amazon - є офіси в Польщі - я взнавав.

Це правда. Так і є.

Саме так я умовляв зробити три роки поспіль племіннику - MD in Computer Science після одного з українських університетів.

Тоді важко було умовити, бо він до війни отримував до 5000 доларів на місяць, працюючи на канадську компанію.

Не послухав. І здається у нього персонально була пропозиція саме звідти.

Зараз дуже жалкує. Ну, слово "дуже" не точно передає...

Канадці звільнили його ще в лютому чи в березні 2022 року. Це правда. Так і є.Саме так я умовляв зробити три роки поспіль племіннику - MD in Computer Science після одного з українських університетів.Тоді важко було умовити, бо він до війни отримував до 5000 доларів на місяць, працюючи на канадську компанію.Не послухав. І здається у нього персонально була пропозиція саме звідти.Зараз дуже жалкує. Ну, слово "дуже" не точно передає...Канадці звільнили його ще в лютому чи в березні 2022 року.

Бачив програму ОП щодо майбутніх пріоритетних галузей України - ІТ там немає. Є аграрка, металургія та енергетика... Бачив програму ОП щодо майбутніх пріоритетних галузей України - ІТ там немає. Є аграрка, металургія та енергетика...

Бум IT десь років 10.Щоб задовільниити потреби ринку тоді був низький поріг входу, навіть освіти не вимагалось)). Ви уявляєте якщо було таке наприклад зі стоматолагами. Зікінчив після школи річні курси і ти вже ставиш пломби та рвеш зуби. Що там такого складного щоб витрачати 6 років на навчання.

Зараз коли будуть впроваджувати штучний інтелект.Велика кількість спеціалістів останется без роботи.Тим паче, що на онлайнову роботу завжди буде мати велику кількість бажающих, і знову конкуренція зі всім світом...

Тому ОП і розуміє що років через 5-10 будуть зовсів інші тенденції та потреби.

Бум IT десь років 10.Щоб задовільниити потреби ринку тоді був низький поріг входу, навіть освіти не вимагалось)). Ви уявляєте якщо було таке наприклад зі стоматолагами. Зікінчив після школи річні курси і ти вже ставиш пломби та рвеш зуби. Що там такого складного щоб витрачати 6 років на навчання.Зараз коли будуть впроваджувати штучний інтелект.Велика кількість спеціалістів останется без роботи.Тим паче, що на онлайнову роботу завжди буде мати велику кількість бажающих, і знову конкуренція зі всім світом...Тому ОП і розуміє що років через 5-10 будуть зовсів інші тенденції та потреби.Якщо крупні IT компанії встановлять жорсткі вимоги, наприклад профільна освіта.. то це буде тільки на користь галузі (медицина знову як приклад)

Штучний інтелект же теж треба розвивати та підтримувати.

Переможе той, як вище написав ран BIGor, в кого клепка в голові є.

Десь двійко тижнів тому чув від нашого українця в США, що наш український хлопець щось там таке придумав для Amazon на своєму робочому місці, що той Амазон зекономив 1 000 000$.

Той з клепкою в голові попросив відпустку на 3 тижні - любʼязно надали. Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 лип, 2023 13:22, всього редагувалось 1 раз. akurt

Ви напевно дуже далеко від ІТ Спробуйте влаштуватись в нормальну "галєру" без знань, досвіду роботи та вмінь. За ОП - я вважаю що вони взагалі не думають. Олігархічній Україні майбутнього не потрібні ніяк ІТ-шники. Тому "треба думати головом, а не ногом".

Ви напевно дуже далеко від ІТ Спробуйте влаштуватись в нормальну "галєру" без знань, досвіду роботи та вмінь. За ОП - я вважаю що вони взагалі не думають. Олігархічній Україні майбутнього не потрібні ніяк ІТ-шники. Тому "треба думати головом, а не ногом".

Досвід в галузі більше 15 років. Жаль що ви не бачите різницю між знаннями та профільною освітою(університет). І так не зрозуміли зміст того мого повідомлення.

Додано: Суб 08 лип, 2023 13:58 Досвід в галузі більше 15 років. Жаль що ви не бачите різницю між знаннями та профільною освітою(університет). І так не зрозуміли зміст того мого повідомлення.Затра гугл запровадить таке і ваш досвід та знання їх не цікавить.)

Вчора знову говорив з приятелями, син яких вже отримав пропозицію про зарахування в універистет у Варшаві, але ще чекає на відповіді з Гданьська та з Вроцлава.

Поки чекає, влаштувався абітурієнт на роботу: збирає цибулю.

Працює всього 5 годин на день.

За 30 (тридцять) злотих на день. За день.

Чомусь 5000 доларів хитрі поляки не платять абітурієнту.

Додано: Суб 08 лип, 2023 14:07 Вчора знову говорив з приятелями, син яких вже отримав пропозицію про зарахування в універистет у Варшаві, але ще чекає на відповіді з Гданьська та з Вроцлава.Поки чекає, влаштувався абітурієнт на роботу: збирає цибулю.Працює всього 5 годин на день.За 30 (тридцять) злотих на день. За день.Чомусь 5000 доларів хитрі поляки не платять абітурієнту.Цікавинка: сказав той абітурієнт, що на харчі на день витрачає БІЛЬШЕ за 30 злотих.

А щирі американці ті 250к на рік платять за збір цибулі? Випускникам? Чи може порівнювати щось подібне? Посада, за яку у Каліфорнії дають 250к на рік (7000 нетто/міс.) - от на такій посаді люди в отримують ті самі 5000 нетто у Польщі.

Зараз коли будуть впроваджувати штучний інтелект.Велика кількість спеціалістів останется без роботи.Тим паче, що на онлайнову роботу завжди буде мати велику кількість бажающих, і знову конкуренція зі всім світом...

Тому ОП і розуміє що років через 5-10 будуть зовсів інші тенденції та потреби.

Бум IT десь років 10.Щоб задовільниити потреби ринку тоді був низький поріг входу, навіть освіти не вимагалось)). Ви уявляєте якщо було таке наприклад зі стоматолагами. Зікінчив після школи річні курси і ти вже ставиш пломби та рвеш зуби. Що там такого складного щоб витрачати 6 років на навчання.Зараз коли будуть впроваджувати штучний інтелект.Велика кількість спеціалістів останется без роботи.Тим паце, що на онлайнову роботу завжди буде мати велику кількість бажающих, і знову конкуренція зі всім світом...Тому ОП і розуміє що років через 5-10 будуть зовсів інші тенденції та потреби.Якщо крупні IT компанії встановлять жорсткі вимоги, наприклад профільна освіта.. то це буде тільки на користь галузі (медицина знову як приклад)

Досвід в галузі більше 15 років. Жаль що ви не бачите різницю між знаннями та профільною освітою(університет). І так не зрозуміли зміст того мого повідомлення.

Затра гугл запровадить таке і ваш досвід та знання їх не цікавить.) Досвід в галузі більше 15 років. Жаль що ви не бачите різницю між знаннями та профільною освітою(університет). І так не зрозуміли зміст того мого повідомлення.Затра гугл запровадить таке і ваш досвід та знання їх не цікавить.)

Додано: Суб 08 лип, 2023 14:19 Щось Ви набріхуєте, давайте мою цитату про "не бачите різницю між знаннями та профільною освітою(університет)". Ну і взагалі мислите якось узкобоко, не знаю як таких беруть в ІТ. Це щодо Вашого дуже суб'єктивного твердження щодо гугла. Тому Ви дуже любите ОП та їх плани по олігархізації майбутньої України.

Є, близький родич працює, але він був спочатку розчарований, бо за роботу аналогічну як в США, в Польщі оплата в рази нижча. А зараз бурчить, що якість харчів в офісі вже не та, як була рік назад

збирає цибулю.

Працює всього 5 годин на день.

За 30 (тридцять) злотих на день. За день.

Намахують?

Не всім в польському селі отримувати 5000$ на місяць.

Додано: Суб 08 лип, 2023 14:54 Є, близький родич працює, але він був спочатку розчарований, бо за роботу аналогічну як в США, в Польщі оплата в рази нижча. А зараз бурчить, що якість харчів в офісі вже не та, як була рік назад

Ну так і вартість життя в Польщі в рази нижча.

Тому тут і відкривають офіси - є дирекція ЄС, нижчі ЗП.

Ну так і вартість життя в Польщі в рази нижча.

