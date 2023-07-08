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BIGor написав:Якщо є клепка в голові - може піти в Google або Amazon - є офіси в Польщі - я взнавав.
Це правда. Так і є. Саме так я умовляв зробити три роки поспіль племіннику - MD in Computer Science після одного з українських університетів. Тоді важко було умовити, бо він до війни отримував до 5000 доларів на місяць, працюючи на канадську компанію. Не послухав. І здається у нього персонально була пропозиція саме звідти. Зараз дуже жалкує. Ну, слово "дуже" не точно передає... Канадці звільнили його ще в лютому чи в березні 2022 року.
Бачив програму ОП щодо майбутніх пріоритетних галузей України - ІТ там немає. Є аграрка, металургія та енергетика...
Бум IT десь років 10.Щоб задовільниити потреби ринку тоді був низький поріг входу, навіть освіти не вимагалось)). Ви уявляєте якщо було таке наприклад зі стоматолагами. Зікінчив після школи річні курси і ти вже ставиш пломби та рвеш зуби. Що там такого складного щоб витрачати 6 років на навчання. Зараз коли будуть впроваджувати штучний інтелект.Велика кількість спеціалістів останется без роботи.Тим паче, що на онлайнову роботу завжди буде мати велику кількість бажающих, і знову конкуренція зі всім світом... Тому ОП і розуміє що років через 5-10 будуть зовсів інші тенденції та потреби. Якщо крупні IT компанії встановлять жорсткі вимоги, наприклад профільна освіта.. то це буде тільки на користь галузі (медицина знову як приклад)
Десь зустрічав - з рік тому - інший рейтинг і думку про те, що зникне через 10 років. Так зникне все, крім ІT. Штучний інтелект же теж треба розвивати та підтримувати. Переможе той, як вище написав ран BIGor, в кого клепка в голові є. Десь двійко тижнів тому чув від нашого українця в США, що наш український хлопець щось там таке придумав для Amazon на своєму робочому місці, що той Амазон зекономив 1 000 000$. Той з клепкою в голові попросив відпустку на 3 тижні - любʼязно надали.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 лип, 2023 13:22, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Це правда. Так і є. Саме так я умовляв зробити три роки поспіль племіннику - MD in Computer Science після одного з українських університетів. Тоді важко було умовити, бо він до війни отримував до 5000 доларів на місяць, працюючи на канадську компанію. Не послухав. І здається у нього персонально була пропозиція саме звідти. Зараз дуже жалкує. Ну, слово "дуже" не точно передає... Канадці звільнили його ще в лютому чи в березні 2022 року.
Бачив програму ОП щодо майбутніх пріоритетних галузей України - ІТ там немає. Є аграрка, металургія та енергетика...
Бум IT десь років 10.Щоб задовільниити потреби ринку тоді був низький поріг входу, навіть освіти не вимагалось)). Ви уявляєте якщо було таке наприклад зі стоматолагами. Зікінчив після школи річні курси і ти вже ставиш пломби та рвеш зуби. Що там такого складного щоб витрачати 6 років на навчання. Зараз коли будуть впроваджувати штучний інтелект.Велика кількість спеціалістів останется без роботи.Тим паче, що на онлайнову роботу завжди буде мати велику кількість бажающих, і знову конкуренція зі всім світом... Тому ОП і розуміє що років через 5-10 будуть зовсів інші тенденції та потреби. Якщо крупні IT компанії встановлять жорсткі вимоги, наприклад профільна освіта.. то це буде тільки на користь галузі (медицина знову як приклад)
Ви напевно дуже далеко від ІТ Спробуйте влаштуватись в нормальну "галєру" без знань, досвіду роботи та вмінь. За ОП - я вважаю що вони взагалі не думають. Олігархічній Україні майбутнього не потрібні ніяк ІТ-шники. Тому "треба думати головом, а не ногом".
BIGor написав: Бачив програму ОП щодо майбутніх пріоритетних галузей України - ІТ там немає. Є аграрка, металургія та енергетика...
Бум IT десь років 10.Щоб задовільниити потреби ринку тоді був низький поріг входу, навіть освіти не вимагалось)). Ви уявляєте якщо було таке наприклад зі стоматолагами. Зікінчив після школи річні курси і ти вже ставиш пломби та рвеш зуби. Що там такого складного щоб витрачати 6 років на навчання. Зараз коли будуть впроваджувати штучний інтелект.Велика кількість спеціалістів останется без роботи.Тим паче, що на онлайнову роботу завжди буде мати велику кількість бажающих, і знову конкуренція зі всім світом... Тому ОП і розуміє що років через 5-10 будуть зовсів інші тенденції та потреби. Якщо крупні IT компанії встановлять жорсткі вимоги, наприклад профільна освіта.. то це буде тільки на користь галузі (медицина знову як приклад)
Ви напевно дуже далеко від ІТ Спробуйте влаштуватись в нормальну "галєру" без знань, досвіду роботи та вмінь. За ОП - я вважаю що вони взагалі не думають. Олігархічній Україні майбутнього не потрібні ніяк ІТ-шники. Тому "треба думати головом, а не ногом".
Досвід в галузі більше 15 років. Жаль що ви не бачите різницю між знаннями та профільною освітою(університет). І так не зрозуміли зміст того мого повідомлення. Затра гугл запровадить таке і ваш досвід та знання їх не цікавить.)
Gastarbaiter написав:Краще вже в "польському селі" на 3000-5000 дол. чистими.
Вчора знову говорив з приятелями, син яких вже отримав пропозицію про зарахування в універистет у Варшаві, але ще чекає на відповіді з Гданьська та з Вроцлава. Поки чекає, влаштувався абітурієнт на роботу: збирає цибулю. Працює всього 5 годин на день. За 30 (тридцять) злотих на день. За день. Чомусь 5000 доларів хитрі поляки не платять абітурієнту. Цікавинка: сказав той абітурієнт, що на харчі на день витрачає БІЛЬШЕ за 30 злотих.
А щирі американці ті 250к на рік платять за збір цибулі? Випускникам? Чи може порівнювати щось подібне? Посада, за яку у Каліфорнії дають 250к на рік (7000 нетто/міс.) - от на такій посаді люди в отримують ті самі 5000 нетто у Польщі.
BIGor написав:Якщо є клепка в голові - може піти в Google або Amazon - є офіси в Польщі - я взнавав.
Є, близький родич працює, але він був спочатку розчарований, бо за роботу аналогічну як в США, в Польщі оплата в рази нижча. А зараз бурчить, що якість харчів в офісі вже не та, як була рік назад
збирає цибулю. Працює всього 5 годин на день. За 30 (тридцять) злотих на день. За день.
Намахують?
Мінімальна ставка на годину для працюючих за договором доручення нині складає – 23,50 злотих брутто (210 грн). У місяць це відповідно - 4700 -5875 злотих залежно від кількості відпрацьованих годин – повідомляють у Міграційній платформі EWL (це орієнтовно 42,6-53,2 тис.грн). https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 20016.html
rjkz написав:Я не знаю кем я был в Украине. Мог жить почти не работая. Тут другие измерения. Работают и те, кто едва сводит концы с концами и те, кто в год зарабатыввает миллионы (буквально). Видел как-то таблицу, может даже тут на форуме, вроде как нижний средний. Мазохизм? Не всем достаточно жить на закрутках и сборе грибов, люди хотят менять свою жизнь, развиваться, получать новые впечатления. Если для этого надо приложить усилия...не все люди в мире живут по принципу "Жить не прилагая усилий". Даже если человек приезжает в США с несколькими сотнями куе, то как-бы нет повода лежать на диване и ждать пока само собой все срастется. А если не срастется? проссрать несколько сот куе не сложно. Что потом? Я в том числе потому и не продавал ничего в Киеве, чтобы не было соблазнов и был пендель. Эту неделю провел в НДж, в гостях семьи той знакомой, которая 20+ лет работает в финансовой компании. Напомню, когда-то она работала продавщицей в киевском универмаге. Тут была дошла до финдиректора финансовой компании, потом захотела более спокойной жизни и "спустилась" на должность контролера финотдела. Ее сын года 2 назад купил в мортгидж дом за 700 куе, в свои 30 он поменял больше машин, чем я за всю жизнь. Только за то время, что мы тут у него уже 3-я тесла. Дом, несмотря на кризис на рилэстейтмаркете, за это время "сделал" +150 куе. По причине того, что это очень дорогой каунти, селятся обеспеченные люди. Собственно в этом доме мы и провели эту неделю - он живет один. 3 спальни, 3 санузла, кухня...метров может 50, ливинг рум, кабинет. Их я-бы отнес к среднему среднему классу. Или чуть выше среднего. ЧЕрез дорогу от его дома начинается другой городок, там только праперти такс начинается от 25 куе в год. 25 куе в год, каждый год - налог только за то, что ты владеещь недвижимостью, на которую заработал деньги и заплатил к этому времени с этого налоги! Налог на налоги! С его слов, там в основном живут люди с семизначными цифрами годовых доходов. И при этом они работают. Но чтобы это было, когда-то либо они либо их предки приехали в США (все кроме индейцев сюда ПОНАЕХАЛИ) и работали на простой работе. Флай, вы много знаете населенных пунктов в Украине, где жители, в большинстве своем, имеют миллионные (в долларах) доходы в год? Кроме Кончи? Вы на 140 долларов в месяц живете? Мы водили детей в Америкен дрим, огромная очередь, показать рыбок (акулы в том числе) за 30+ долларов на человека (на нас, 5 человек, получилось чуть больше 180). Очередь в аквапарк. 99 долларов с человека. У них расстояние не измеряется милями или километрами с последующим высчитыванием расхода бензина, а временем в пути. 20 минут по хайвею - рядом. "Ой, там классная корейская кондитерская, я заказала пирожные, заедь забери". Кстати, там есть городок Гарфилд - там самая большая польская комьюнити. Там даже Бедронка есть. Им туда тоже 20 минут ехать - нравится как там (не в бедронке) делают мясо, голубцы, вареники. Флай, вы поедете за порцией вареников 20 минут на машине? Или высчитаете расход бензина и не поедите? Они начинали с того, что муж этой знакомой мыл машины с мексами за 3,5 долларов в час в 94 году по 10 часов в день. А она училась в каледже в это время. Кто-то начинает с мувинга, как другой мой знакомый, который до недавна имел около 200 куе в год в МС. А можно сидеть на диване с бутылкой Оболони и чипсами и смотреть футбольчик, не напрягаясь отращивать брюхо.
Вот всё у вас вроде ничего, живущих в Америке, кроме открытости. Не нужно рассказывать сколько человек зарабатывает. Вы назовите сколько остаётся чистыми, после оплаты налогов. Хотите сравнить доходы? Не вопрос – укажите сколько остаётся денег у простого американца после оплаты обязательных платежей: аренда дома (выплата ипотеки), оплата детского сада (школы), оплата мед. страховки, оплаты автомобиля и страховка за него, мобильная связь и телевидение … Вообщем не стесняйтесь. Просто странная ситуация – вроде всё хорошо, но только пара разбежалась и уже не в состоянии каждый в отдельности оплачивать жильё. Шарахаются из штата в штат в поисках лучшей жизни и не потому, что хотят улучшить жизнь, а потому что прежней жить не могут. Выбор товаров – огромен. Медицина – на высоте. Но хвалиться тем, что надо ехать 20 миль за какими-то пончиками … Вы серьёзно? Ваш знакомый … Мой знакомый до 40 лет имел практически все машины представительского класса которые шли в серию. Потом начал покупать с выставок и опции под заказ. Как это влияет на мою или вашу жизнь, что у нас есть такие знакомые?